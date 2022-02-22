Дуда запевнив Зеленського про повну підтримку України у боротьбі з агресією Кремля
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Польщі Анджей Дуда запевнив президента України Володимира Зеленського про підтримку України, а також про застосування жорстких санкцій Євросоюзу та НАТО щодо Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на свої сторінці у твіттері.
"Я щойно говорив з президентом України Володимиром Зеленським. Я запевнив, що Україна має повну та міжпартійну підтримку у боротьбі з агресією Кремля у Польщі", - написав Дуда.
Він зазначив, що непорушність українських кордонів є для Польщі однією з основних норм міжнародного права.
"А щодо Росії? Жорсткі санкції ЄС і НАТО!", - наголосив польський президент.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
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Мудрий наріде, ти ніколи не зрозумієш, що це таке: бачити, як країну руйнують, кричати про це в кожне вухо, і замість відповіді отримувати тупе радісне бекання про мародерів, шоколад і ротердам...
Чекаю меКання зелених колаборантів - хочу почути офіційне бачення
Чи "Ета другоє! Вот єслі би..."
П.С. в целом не идёт вопрос о задаче, а что мы получим по итогу этих сдач. 99%, что нихера не получим, а это уже решение бидона.
Байден уже ввёл ныщивни санкции!!!
"Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР""
Ото заживемо!