Дуда запевнив Зеленського про повну підтримку України у боротьбі з агресією Кремля

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив президента України Володимира Зеленського про підтримку України, а також про застосування жорстких санкцій Євросоюзу та НАТО щодо Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на свої сторінці у твіттері.

"Я щойно говорив з президентом України Володимиром Зеленським. Я запевнив, що Україна має повну та міжпартійну підтримку у боротьбі з агресією Кремля у Польщі", - написав Дуда.

Він зазначив, що непорушність українських кордонів є для Польщі однією з основних норм міжнародного права.

"А щодо Росії? Жорсткі санкції ЄС і НАТО!", - наголосив польський президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова йти на жертви і вона склала свій іспит. Сьогодні саме Захід проходить тест на довіру, - Дуда

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".





