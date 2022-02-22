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Дуда запевнив Зеленського про повну підтримку України у боротьбі з агресією Кремля

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дуда запевнив Зеленського про повну підтримку України у боротьбі з агресією Кремля

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив президента України Володимира Зеленського про підтримку України, а також про застосування жорстких санкцій Євросоюзу та НАТО щодо Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на свої сторінці у твіттері.

"Я щойно говорив з президентом України Володимиром Зеленським. Я запевнив, що Україна має повну та міжпартійну підтримку у боротьбі з агресією Кремля у Польщі", - написав Дуда.

Він зазначив, що непорушність українських кордонів є для Польщі однією з основних норм міжнародного права.

"А щодо Росії? Жорсткі санкції ЄС і НАТО!", - наголосив польський президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова йти на жертви і вона склала свій іспит. Сьогодні саме Захід проходить тест на довіру, - Дуда

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Дуда запевнив Зеленського про повну підтримку України у боротьбі з агресією Кремля 01
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Топ коментарі
+13
Може здатися, що порохоботи сьогодні зловтішаються, але насправді ні.
Мудрий наріде, ти ніколи не зрозумієш, що це таке: бачити, як країну руйнують, кричати про це в кожне вухо, і замість відповіді отримувати тупе радісне бекання про мародерів, шоколад і ротердам...
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22.02.2022 08:04
+11
73-відсоткові ЗЕбанати, в мене до вас просте питання: Скільки української території має ще здати Зеленський, щоб до вас нарешті дійшло, що він - агент Кремля?
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22.02.2022 08:08
+10
Московська орда вже зайшла (офіційно) на територію ОРДЛО. Тобто перетнула кордон України!
Чекаю меКання зелених колаборантів - хочу почути офіційне бачення
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22.02.2022 08:11
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Може здатися, що порохоботи сьогодні зловтішаються, але насправді ні.
Мудрий наріде, ти ніколи не зрозумієш, що це таке: бачити, як країну руйнують, кричати про це в кожне вухо, і замість відповіді отримувати тупе радісне бекання про мародерів, шоколад і ротердам...
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22.02.2022 08:04 Відповісти
73-відсоткові ЗЕбанати, в мене до вас просте питання: Скільки української території має ще здати Зеленський, щоб до вас нарешті дійшло, що він - агент Кремля?
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22.02.2022 08:08 Відповісти
Московська орда вже зайшла (офіційно) на територію ОРДЛО. Тобто перетнула кордон України!
Чекаю меКання зелених колаборантів - хочу почути офіційне бачення
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22.02.2022 08:11 Відповісти
Для початку час почути найвеличніше ЗЕчмо **********
Чи "Ета другоє! Вот єслі би..."
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22.02.2022 08:14 Відповісти
Все ясно з 2014 року, тобто ми і так знали але тепер це вже підтвердилося для всіх, що ЗЄторчок не має жодного плану на випадок війни, плану на протидію *****, плану на замороження конфлікту. Взагалі ноль ідей. Один ******* про "всьохарашо" і відосіки для неповноцінних на кшталт ЗЕбанатів Lena Lena 40d99f3e.
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22.02.2022 08:19 Відповісти
6 лет тянули время отвоевав взяд 1\3 своей территории и положив крест на "новороссии", успешно, пришел клоун и слил всё отдав наши земли в первые недели президентства и сейчас - донбас. Действительно, а чтоже он сделал?
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22.02.2022 08:15 Відповісти
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22.02.2022 08:18 Відповісти
Йому до підрошенка ще дуже далеко. Якщо я не помиляюсь, донбас був окуваний за правління гетьмана. Ти ліпше "західним партнерам" подякуй. Ввести економічні санкції проти лднр, це дуже сильний хід.
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22.02.2022 08:16 Відповісти
Оу,оу,оу! Палєгше ЗЕбанате Hennadii Berlovskiy! Хай головоногий командувач щось скаже. Його палкою вже штрихали?
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22.02.2022 08:17 Відповісти
Ошибаешься, Донбасс был окупирован ещё до выборов,и при Порошенко освобожденно 2/3 окупированной територии. А при зеленском сколько освобожденно украинской земли?
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22.02.2022 08:37 Відповісти
Не неси бред. Если он такой хороший освободитель - то почему только 2/3 окупированной територии ? Остальное надоело освобождать ?
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22.02.2022 09:12 Відповісти
Да вот тебя не хватало ,ты в какой бригаде или батальоне был? Ах да ты ж в это время скотов и квартал смотрел,и ржал под Украина - проститутка.
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22.02.2022 09:16 Відповісти
Не тебе меня попрекать. Будучи проституткой олигарха. Я как раз против всех проституток. Буть то каломойский или кто другой. Именно вы проститутки и сдали Украину кацапам ради своих хозяев и их олигархической системы.
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22.02.2022 09:20 Відповісти
Ага я понял ты за все хорошее против всего плохого. Очень удобно сидя на диване говорить про ВСУ что они ждали Украину.
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22.02.2022 09:23 Відповісти
Причем здесь это ? Я не доверяю олигархам. Это противоречит их стремлению обогащаться как и раньше. Им не нужны порядки как в Европе или США. Им ближе кацапы и их мутная вода. Как вы дубоголовые это не можете понять ???
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22.02.2022 09:25 Відповісти
Это вы дебилы не можете понять что Порошенко на данный момент самый проевропейский политик с внятной внешней политикой. Если есть кандидатура лучше я с радостью поддержу,но вы же выбрали клоуна с позицией,,какая разница,, и мир в глазах у *****.
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22.02.2022 09:34 Відповісти
Я не доверяю олигархам. Ставших из нищих богатейшими людей страны\ Их методы - это ложь,воровство и убийства. И я не верю,что во власти они поведут себя иначе. Практика это показала. Правителем должен быть искренним и талантливым человеком. Но никак не вор,убийца и лжец.Если ты не способен понять это,то это твои личные проблемы. Ты мне неинтересен.
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22.02.2022 09:42 Відповісти
Они ещё и Обаме ********* дякувати.
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22.02.2022 08:09 Відповісти
Це ж ***** засрали ЗЕбанатам мізки
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22.02.2022 08:10 Відповісти
Почитай соевые паблики 2014-2015 годов.
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22.02.2022 08:13 Відповісти
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22.02.2022 08:14 Відповісти
А кого питати, хто здав Крим?

П.С. в целом не идёт вопрос о задаче, а что мы получим по итогу этих сдач. 99%, что нихера не получим, а это уже решение бидона.
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22.02.2022 08:17 Відповісти
Сли, то хто здав крим?
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22.02.2022 08:21 Відповісти
Неужели Зеля?
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22.02.2022 08:23 Відповісти
Чувирло, то хто здав крим?
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22.02.2022 08:25 Відповісти
Чувырлом будешь звать своего батю. Разговор закончен.
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22.02.2022 08:27 Відповісти
ЗЕбанат Алексей Рябов 1b2bb5d9 то хто здав крим?
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22.02.2022 08:29 Відповісти
той хто закінчив АТО за дві неділі , той , який ≪не мав≫ відношення до котлів , той , який ≪не мав≫ відношень до фото з Наріками , ломання законів під свого кума Югіка і багато іншого де вляпався ваш лівер нації ..... але те що поставило жирнючу крапку , це програш досвідченого політика (!!!) , найбагатшого діючого президента (!!!) ..... артисту мовного жанру . Але винен чомусь народ , тепер головне не зплутати .
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22.02.2022 09:13 Відповісти
Так вже вирішили, козломорді вторглися чи ні?
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22.02.2022 08:04 Відповісти
Простите,а кто такой этот зеленский,случайно те то недоразумение,которое работает по методичкам кремля?
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22.02.2022 08:04 Відповісти
Только вот, он путина послал с его минским хотелками.
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22.02.2022 08:10 Відповісти
Послав це дуже голосно сказано,знав що його порвуть українці то це так.
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22.02.2022 08:19 Відповісти
Факт остаётся фактом. Он ***** послал с минским хотелками.
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22.02.2022 08:22 Відповісти
И как его посылаете выразилось? Заглядываем в глаза? Отвод наших войск с подготовленных позиций? Выдачей цемаха?
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22.02.2022 08:39 Відповісти
А ви помітили що пропав десь Д`єрмак,мабуть всрався та почав виконувати свої безпосередні обов'язки завхоза?
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22.02.2022 08:09 Відповісти
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22.02.2022 08:10 Відповісти
Поляки, вы ************!
Байден уже ввёл ныщивни санкции!!!

"Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР""
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22.02.2022 08:10 Відповісти
Где хоть одна сводка про то сколько уничтожено орков?
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22.02.2022 08:10 Відповісти
Все только начинается.... Теперь признанные орки могут нападать на кого угодно....
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22.02.2022 08:12 Відповісти
Как это на кого угодно? Судя по тому, что у них граница только с Украиной и рашкой, то нападать они будут только на Украину
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22.02.2022 08:15 Відповісти
8 років санкцій. Не працює. Апетити агресора лише зростають. І це відбувається лише з однієї причини - очільники держави офшорні "слимак" і "дегенерат". Народ їх терпить а значить все відбувається саме так як і має відбуватись. Буде терпіти і окупацію, і конфіскацію майна улюбленого, і гвалтування побєдітєлями жінок та дочок. Все. Аби тільки прикритися рядниною в хліву і спати з свинями в обнімку... Всі, всі без винятку споглядали як недорізаний жидобільшовичок Зєлєнський "під дурацькі відосіки" планомірно продає Україну ***** - "лішь би нє било войни!" От і маємо плоди "прімірєнія". За тиждень усе стане абсолютно прозорим в політиці - мобілізація або капітуляція.
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22.02.2022 08:23 Відповісти
Тобто якщо москалі захоплять пів-України, то санкції будуть полягати в тому, щоб з окупованими територіями не торгувати? А якщо всю, то з усією Україною не мати справ?
Ото заживемо!
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22.02.2022 08:41 Відповісти
Шо Зелебобы, слили Донбас?
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22.02.2022 08:56 Відповісти
Таки злили. Особливо якщо згадати, що Зєлєнскій відвів війська з позицій зокрема біля Станиці Луганської, Золотого без жодного примусу, чи необхідності. І ті позиції вже будуть у складі визнаних кацапами квазвришпублік під охороною кацапських погранців. Якщо і далі звучатимуть дурні питання, а чим Порошенко відрізняється від Зєлєнского, то треба першочергово наголошувати, що Порошенко віддав наказ звільнити територію від орків і таки було звільнено 2/3, за що потім при Зєлєнскому проти Порошенка навіть відкрили кримінальну справу, а сам Зєлєнскій дав наказ відвести війська, віддавши ворогу без жодного тиску декілька квадратних кілометрів української землі.
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22.02.2022 09:04 Відповісти
Соседи поляки лучше помогите организовать миротворческий контингент на линии соприкосновения...нужно фиксировать статус-кво....а иначе большая война....
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22.02.2022 08:57 Відповісти
Мордорский упырь на 8-ом десятке Большую войну уже не потянет... Крыса уже старая и плешивая...
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22.02.2022 13:16 Відповісти
Теперь официально можно говорить, что барыга зеленский подарил кацапам Донбасс. Ведь сериальный бизнес на рассеи и дружба с братушками, для него важнее чем территория Украины
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22.02.2022 09:18 Відповісти
... про повну підтримку України у боротьбі з агресією Кремля. Про голосне скавчання ні слова...
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22.02.2022 09:28 Відповісти
 
 