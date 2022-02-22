За добу в Україні зафіксовано 24 440 нових випадків захворювання на коронавірус. 287 осіб померло, 33 238 - одужало, - МОЗ

За добу 21 лютого в Україні зафіксовано 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 21 лютого в Україні:

зафіксовано 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 455, медпрацівників – 665);

56 726 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 443 людини, другу дозу – 26 027 людей, додаткову дозу отримали 350 людей, бустерну дозу – 14 906 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 553 особи;

летальних випадків – 287;

одужало – 33 238 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 758 773 особи;

одужало – 3 985 601 особа;

летальних випадків – 104 932;

проведено ПЛР-тестувань – 19 430 200.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 695 806 людей, з них отримали першу дозу – 15 695 804 людини, отримали дві дози – 15 148 026 людей, отримали додаткову дозу – 26 860 людей, бустерну дозу – 683 414 людей. Загалом проведено 31 554 104 щеплення", - розповіли в МОЗ.











