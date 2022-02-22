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Кулеба і Блінкен обговорили санкції проти РФ у відповідь на її протиправні дії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба і Блінкен обговорили санкції проти РФ у відповідь на її протиправні дії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів ще одну телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном напередодні їхньої зустрічі у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр на своїй сторінці у твіттері.

"З огляду на динаміку ситуації, провів ще одну телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні нашої зустрічі у Вашингтоні. Ключова тема – санкції", - написав Кулеба.

Він наголосив на необхідності застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації за її протиправні дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світові столиці не сплять - узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій за рішення Путіна щодо Донбасу, - Кулеба

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Кулеба і Блінкен обговорили санкції проти РФ у відповідь на її протиправні дії 01
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Топ коментарі
+9
Посмотрите, скоро риторика Европы сменится на то, что, мол войны же произошло, кровопролития нет, а значит и санкции не нужно вводить чтобы не злить путина.
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22.02.2022 08:21
+4
https://www.facebook.com/watch/?v=671303824010361

Rob Schmitt: "Every single test Putin gives to Biden - Biden fails."
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22.02.2022 08:18
+4
Давіть паРашу. ! За час дії попередніх санкцій ЗВР мухосранців виросли на 200 млрд доларів. Страшно й уявити,на скільки виростуть ЗРВ мокшів після послідуючої хвилі санкцій.
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22.02.2022 08:21
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https://www.facebook.com/watch/?v=671303824010361

Rob Schmitt: "Every single test Putin gives to Biden - Biden fails."
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22.02.2022 08:18 Відповісти
Давіть паРашу. ! За час дії попередніх санкцій ЗВР мухосранців виросли на 200 млрд доларів. Страшно й уявити,на скільки виростуть ЗРВ мокшів після послідуючої хвилі санкцій.
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22.02.2022 08:21 Відповісти
Україна вводить пекельні санкції проти країни-агресора!
1. Ми не дамо показати по російському ТБ останню серію нового сезону «Сватів».
Це змусить страждати мільйони росіян, які так і не дізнаються, чим все закінчилось.
2. Поки що хватить.
През. ВАЗеленський
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22.02.2022 09:18 Відповісти
Санкцій більше і різних.
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22.02.2022 08:18 Відповісти
Санкції , - Не Петрову і Сидорову , а Економічні і Україні необхідно приєднатися , а то Воювати і Торгувати , якось не ТО.
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22.02.2022 08:20 Відповісти
емаё, а целый год до этого, а последнюю неделю что делали??? их нужно УЖЕ начать вводить, мгновенно а не "говорыть". Созвали совбез. ОНН и нам председательствует параша, это просто какой-то цирк..............
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22.02.2022 08:21 Відповісти
Может хватит уже обговорювань, вводить надо было еще вчера.
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22.02.2022 08:21 Відповісти
Посмотрите, скоро риторика Европы сменится на то, что, мол войны же произошло, кровопролития нет, а значит и санкции не нужно вводить чтобы не злить путина.
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22.02.2022 08:21 Відповісти
Так-то да, в реальности ничего не изменилось. Только на бумаге. Такие же бумажные санкции скорее всего и введут.
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22.02.2022 08:32 Відповісти
Уже, мгновенно введены!!!

"Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР""
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22.02.2022 08:34 Відповісти
если так будет, то путин пойдет дальше
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22.02.2022 08:33 Відповісти
Когда пойдёт тогда санкции и введут.
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22.02.2022 08:36 Відповісти
санкции? шо-шо???
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22.02.2022 08:22 Відповісти
Це не санкції. Це -" куряче капшо".
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22.02.2022 08:33 Відповісти
Динаміка така що москалі скоро будуть на Ла Манші. Чого соплі жувати і чекати, що вони передумають?
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22.02.2022 08:23 Відповісти
От Кулеба,розбудив зранку,саме Блінкеру сон снився про пекельні санкції.
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22.02.2022 08:23 Відповісти
Сенатор-республіканець Марко Рубіо заявив, що московія вже вторглась в Україну. Його однопартієць Роб Портман сказав, що визнання незалежності "ДНР-ЛНР" створює привід для подальшої агресії підаросії, і що США мають застосувати всі доступні санкції вже.
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22.02.2022 08:24 Відповісти
Нічого, санкції санкціями, але маховик уже запущено.
Кремль повинен бути знесений і на його місті возведений меморіал постраждалим від гноблення народам і жертвам диктатури!
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22.02.2022 08:26 Відповісти
та вводите уже порцию очередной озабоченности! сколько можно обговаривать?
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22.02.2022 08:26 Відповісти
А де наші, українські санкції? Припинять торгівлю "на крові" з росією, чи ще збільшать? Як там російські роботяги ротом, які були на цих терориторіях, можуть спокійно тут давати концерти? Ані же нє в палітікє? Какая разніца какая будєт мова? А як же телеканад "Дом" на російській мові для цих вже визнаних Пуйлом "республік"? Пенсії і пособія будуть виплачувати, чи кормільці обійдуться і без бандьор? Буде такий законопроект в Раді? Чи то одиннарот?
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22.02.2022 08:27 Відповісти
Ось.
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22.02.2022 08:28 Відповісти
с ссанкциями уже все ясно-понятно.
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22.02.2022 08:28 Відповісти
А що, це Штати мають застосувати санкції до тих громадян України, які ведуть бізнес з представниками країни-агресора: отримують роялті з росії, продають росіянам свої підприємства...?
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22.02.2022 08:33 Відповісти
До одного места эти санкции, уже 8 лет санкции и шо? Потрындять и все, не НАТО ни ЕС нам не светит. Путлер нашим рулям счёт пополнил у них все пучком.
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22.02.2022 08:33 Відповісти
Речниця Білого дому Джен Псакі: Незабаром президент Байден видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку громадян США в або із так званих регіонів ДНР і ЛНР в Україні.
Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в цих районах України. Незабаром ми теж оголосимо про додаткові заходи, пов'язані з сьогоднішнім кричущим порушенням міжнародних зобов'язань росії.
Щоб прояснити: ці заходи є окремими від швидких і жорстких економічних заходів, які ми готуємо у координації з союзниками та партнерами, якщо росія буде продовжувати вторгнення в Україну, і будуть доповненням до них.
Повний текст заяви Джен Псакі англійською мовою:
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22.02.2022 08:34 Відповісти
swift пусть отключат
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22.02.2022 08:36 Відповісти
Сьогодні на мацковскіх біржах буде чорний вівторок. Купуємо поп-корн.
Ставлю на курс більше 100 рублядєй за долар.
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22.02.2022 08:36 Відповісти
буде 83.
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22.02.2022 08:40 Відповісти
Подивимося
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22.02.2022 08:41 Відповісти
Американський розвідник Boeing RC-135W Rivet Joint вилетів з Мілденхола ( Англія) і направляється до України( індекс JAC 12). До речі-минула ніч вперше за останні дні пройшла без присутності американських чи англійських розвідників в небі України. До чого б це? Боялись що мордор нанесе по них удар і потрібно буде, хочеш не хочеш, відповідати на кацапську агресію?
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22.02.2022 08:55 Відповісти
 
 