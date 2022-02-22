Кулеба і Блінкен обговорили санкції проти РФ у відповідь на її протиправні дії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів ще одну телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном напередодні їхньої зустрічі у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр на своїй сторінці у твіттері.

"З огляду на динаміку ситуації, провів ще одну телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні нашої зустрічі у Вашингтоні. Ключова тема – санкції", - написав Кулеба.

Він наголосив на необхідності застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації за її протиправні дії.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".