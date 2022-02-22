Кулеба і Блінкен обговорили санкції проти РФ у відповідь на її протиправні дії
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів ще одну телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном напередодні їхньої зустрічі у Вашингтоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр на своїй сторінці у твіттері.
"З огляду на динаміку ситуації, провів ще одну телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном напередодні нашої зустрічі у Вашингтоні. Ключова тема – санкції", - написав Кулеба.
Він наголосив на необхідності застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації за її протиправні дії.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
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Rob Schmitt: "Every single test Putin gives to Biden - Biden fails."
1. Ми не дамо показати по російському ТБ останню серію нового сезону «Сватів».
Це змусить страждати мільйони росіян, які так і не дізнаються, чим все закінчилось.
2. Поки що хватить.
През. ВАЗеленський
"Байден заборонив економічну співпрацю з "ЛДНР""
Кремль повинен бути знесений і на його місті возведений меморіал постраждалим від гноблення народам і жертвам диктатури!
Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в цих районах України. Незабаром ми теж оголосимо про додаткові заходи, пов'язані з сьогоднішнім кричущим порушенням міжнародних зобов'язань росії.
Щоб прояснити: ці заходи є окремими від швидких і жорстких економічних заходів, які ми готуємо у координації з союзниками та партнерами, якщо росія буде продовжувати вторгнення в Україну, і будуть доповненням до них.
Повний текст заяви Джен Псакі англійською мовою:
Ставлю на курс більше 100 рублядєй за долар.