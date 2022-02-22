Наполягаємо на запровадженні проти Росії болючих санкцій. Настав час діяти, - МЗС про "визнання" "ЛДНР"

Україна засуджує рішення Російської Федерації про визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це йдеться у заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Такими діями російська сторона грубо попрала основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Рішення РФ про визнання так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки" не матиме жодних правових наслідків. Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Російської Федерації з мінських домовленостей", - зазначають в українському зовнішньополітичному відомстві.

Також повідомляється, що українська сторона розуміє наміри Росії та її прагнення спровокувати Україну. Ми враховуємо усі ризики і не піддаємося на провокації, залишаємося відданими політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

"На доручення президента України Володимира Зеленського українська дипломатія нині застосовує увесь дипломатичний арсенал для запобігання розгортанню збройного конфлікту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у постійному контакті зі своїми колегами з метою координації дипломатичних зусиль та вжиття заходів з проведення засідань міжнародних органів, самітів, залучення оборонної допомоги та застосування жорстких санкцій проти РФ", - йдеться у заяві.

"Подальші рішення та кроки РФ значною мірою залежать від реакції світу на сьогоднішні події. Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Настав час діяти для припинення агресії РФ і відновлення миру і стабільності в Європі", - резюмували в МЗС.

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