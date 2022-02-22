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Наполягаємо на запровадженні проти Росії болючих санкцій. Настав час діяти, - МЗС про "визнання" "ЛДНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наполягаємо на запровадженні проти Росії болючих санкцій. Настав час діяти, - МЗС про

Україна засуджує рішення Російської Федерації про визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це йдеться у заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Такими діями російська сторона грубо попрала основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Рішення РФ про визнання так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки" не матиме жодних правових наслідків. Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Російської Федерації з мінських домовленостей", - зазначають в українському зовнішньополітичному відомстві. 

Також повідомляється, що українська сторона розуміє наміри Росії та її прагнення спровокувати Україну. Ми враховуємо усі ризики і не піддаємося на провокації, залишаємося відданими політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

"На доручення президента України Володимира Зеленського українська дипломатія нині застосовує увесь дипломатичний арсенал для запобігання розгортанню збройного конфлікту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у постійному контакті зі своїми колегами з метою координації дипломатичних зусиль та вжиття заходів з проведення засідань міжнародних органів, самітів, залучення оборонної допомоги та застосування жорстких санкцій проти РФ", - йдеться у заяві.

"Подальші рішення та кроки РФ значною мірою залежать від реакції світу на сьогоднішні події. Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Настав час діяти для припинення агресії РФ і відновлення миру і стабільності в Європі", - резюмували в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін офіційно скерував війська РФ на окупований Донбас

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Страно очень , Украина призывает всех к санкциям , а сама ничего не делает
Где разрыв дипотношений ?
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22.02.2022 08:46
+21
Дико смелое конечно предложение, но может самим какие-то санкции ввести? Например перестать торговать с врагом или перестать качать вражеский газ?
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22.02.2022 08:43
+19
Розірвіть з пуйлостаном дипломатичні стосунки нарешті, придурки. Потім будете кукурікати, щоб інші країни санкції вводили...
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22.02.2022 08:49
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16:02:22 мы введем против россии санкции как только рашка перейдет красную линию

22:02:22 а? шо? какие санкции? мы осужаем и очень обеспокоены.
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22.02.2022 08:42 Відповісти
Так линию они не перешли, только название сменили.
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22.02.2022 08:44 Відповісти
Якщо до осені не буде подальшої ескалації, вважайте, що дешево відбулися. Да какая разніца в якій формі будуть ходити мухосранці по Лугандону.
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22.02.2022 08:51 Відповісти
Хто они, мордва тупорылая?
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22.02.2022 09:51 Відповісти
А красная линия то где не сказали.
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22.02.2022 08:49 Відповісти
вже ясно що санкцій болючих не бюуде..ті санкції які називались санкції із "ада" переворились на санкції із "зада"
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22.02.2022 08:51 Відповісти
Так и не понятно, для чего ЗЄ было выходить с обращением:

ОНО ВЕДЬ СОВЕРШЕННО БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ.

Мог бы уже дождаться заседания СБ ООН по Украине в 4 утра или вообще выступить завтра днем, после заявлений зарубежных лидеров, ибо

где заявления о прекращении дипсношений,

о введении визового режима,

о прекращении торговли,
о переложении ответственности за население полностью на оккупантов?
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22.02.2022 11:53 Відповісти
а наші санкції де ?
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22.02.2022 12:01 Відповісти
Дико смелое конечно предложение, но может самим какие-то санкции ввести? Например перестать торговать с врагом или перестать качать вражеский газ?
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22.02.2022 08:43 Відповісти
Арештувати 5-ту колону, заборонити опзж
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22.02.2022 08:49 Відповісти
1991 год. Прибалтика. Запрет всем, кто был при комитете комсомола , партии и прочей нечисти занимать руководящие должности. Петя поправил?
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22.02.2022 09:27 Відповісти
Хватит уже про Петю - Уже скоро как три года у нас Вова
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22.02.2022 11:55 Відповісти
при "пете" рыгоаналы разбежались как тараканы и боялись слово сказать. Некоторые вообще в окна выходили и пропадали.

А при твоем "вроде как главном тут" эти же регионалы уже при власти. Не надо считать других идиотами, зелебобик. Тебе скоро отвечать за своего ставленника, который на пятом году войны призывал "перестать стрелять" и сократил расходы на армию.
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22.02.2022 12:25 Відповісти
А Ермака не заборонити?
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22.02.2022 12:18 Відповісти
Ты болбо@б? Вопрос к пете парашенко и его другу гнойсману. Так мыж же газ с параши 8 лет не качаем, петя и гнося, а?
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22.02.2022 09:25 Відповісти
Почему шуфричи мертвечуки бойки и оная мразь не были после их базаров отправлены на пожизненное? Петины бизнес партнеры
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22.02.2022 09:30 Відповісти
Удмурт, пшло отсюда
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22.02.2022 09:52 Відповісти
Почему шуфричи мертвечуки бойки и оная мразь не были после их базаров отправлены на пожизненное? Зелины бизнес партнеры
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22.02.2022 11:11 Відповісти
Каким боком мудачуки и шуфричи бизнес партнеры Пороха
А ну-ка расскажи нам, поведай
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22.02.2022 11:56 Відповісти
Пять. Пять лет не качали. Но Зе - качает уже почти три года. Так че спросить хотело?
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22.02.2022 11:10 Відповісти
в этом и есть суть "санкций". Они бьют по обеим сторонам, а дальше кто как сможет решает эту проблему и восстанавливает - кто рынки сбыта, кто производство. Кто быстрее очухается - тот и победитель.

Но есть и другой вариант, конечно. Сделать вид, что ничего страшного не происходит, и закупать асфальт у страны-агрессора.
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22.02.2022 12:28 Відповісти
Та каие нах болючие санкции,параша снабжает их ресурсами европа никогда не пойдет на жесткие санкции это все равно что отрубить себе ногу и ***** об этом знает
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22.02.2022 08:44 Відповісти
Та вже вісім років "протидіють" Росіїї проявами різновидів стурбованості.
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22.02.2022 08:44 Відповісти
Країна-заправка визнала шахту-копанку.
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22.02.2022 08:45 Відповісти
Страно очень , Украина призывает всех к санкциям , а сама ничего не делает
Где разрыв дипотношений ?
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22.02.2022 08:46 Відповісти
Та щас! Разрыв дипотношений-они даже безвиз с москвостаном не отменили."братская",*****,страна!!
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22.02.2022 09:35 Відповісти
Складывается впечатление что это все спектакль, а план по разделу страны продолжается.
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22.02.2022 08:48 Відповісти
Розірвіть з пуйлостаном дипломатичні стосунки нарешті, придурки. Потім будете кукурікати, щоб інші країни санкції вводили...
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22.02.2022 08:49 Відповісти
Разрыв дипотношений, запрет на въезд всем свинособакам, это первое, что нужно было сделать ещё вчера
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22.02.2022 09:55 Відповісти
озабоченность 80-го уровня перерастет в озабоченность 90-го уровня. цивилизованный мир оказался не способен ничего противопоставить быдло-гопникам из паРашы.
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22.02.2022 08:50 Відповісти
И таким же быдло-гопникам в руководстве Украины
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22.02.2022 11:58 Відповісти
Україна, Верховна Рада має трерміново починати діяти зі своїми санкціями прти руSSкого міра:

1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7.
8, 9,10.... а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
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22.02.2022 08:51 Відповісти
И наконец наказать братьев литвиных и всю оставшуюся сволоту.
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22.02.2022 09:17 Відповісти
Однозначно, полностью поддерживаю!
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22.02.2022 09:56 Відповісти
А визовый режим когда, когда дипотношения прекратят?
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22.02.2022 08:58 Відповісти
А Україна ввела санкції і розірвала дипломатичні відносини з московитами?
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22.02.2022 09:04 Відповісти
А чому в 2014 не запровадили дуууже болючі санкції за анексію Криму ? Чи то ще не було за що ?
Ню ню .... новий фашизм в Європі розправляє крила.
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22.02.2022 09:05 Відповісти
Ну да, оказывается новый фашист не в Расее, Не?
И даже имя его всем знакомо, не?
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22.02.2022 12:00 Відповісти
Андрій Смолій

1 ч ·



Всі раділи «виступу» Зеленського в Мюнхені.
Всі чекали, що після офіційного введення військ Путіним РНБО та Зеленський скажуть, підтримають, приймуть рішення.

А ні. Він остаточно здувся. За 12 годин ЖОДНИХ рішень, лише пару декларативних слів ні про що.
Навіть натяку на дії немає.

Світ, зі своєю повільною рекцією і то виглядає більш стурбованим та зацікавленими українськими подіями ніж президент країни, що записав відео аж о 2й годині ночі.

Ні про розрив дипломатчиних зв'язків, ні про закриття кордону, ні про термінові законопроекти у ВР щодо колабораціонізму…нічого.

Ви думаєте з таким підходом ман'якальний Путін зупиниться?
Ви думаєте в Кремлі просто так була виголошена годинна промова в стилі Гітлера?

Ні. Якщо дати слабину зараз, якщо потурати російському тут далі - «укази» і «введення військ» буде продовжуватись.
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22.02.2022 09:14 Відповісти
На мій погляд потрібно негайно вводити нацгвардію і поліцію на територію Донецької і Луганської областей, які під нашим контролем, бо Пуйло створить там "повтання" і вони без вводу кацапських військ самі скинуть діючу владу. Чого чекає Найвєлічайший, невже цього сценарію не видно? Чи там живуть виключно патріоти? Чи Володя діє на користь росії?
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22.02.2022 09:25 Відповісти
помилився роками,зараз 22 а не 14й.....
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22.02.2022 10:26 Відповісти
Та кто там будет действовать импотенты только языком действовать могут а вот бомбу делать надо ...
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22.02.2022 09:16 Відповісти
А може ще й самі ще щось будете робити для захисту своєї країни, а не тільки "воювати" за столом в РНБО по розкладу 24/7?...
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22.02.2022 09:18 Відповісти
Берите для начала болгарку и начинайте резать в утиль СП2 . Или то другое ?
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22.02.2022 09:18 Відповісти
Может быть лучше голову твою порезать? Всё равно без мозгов
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22.02.2022 09:58 Відповісти
иди корове в трещину рванина ≪мозговитая≫ с рублём в дырявом заднем ≪кармане≫
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22.02.2022 10:02 Відповісти
В 2021 году оборот внешней торговли между Украиной и Россией составил 12,3 миллиарда долларов. По сравнению с 2020 годом он увеличился на 22,8%.

Поставки из России, по данным россиян, выросли почти на 29%, до 8,1 миллиарда долларов. Поставки из Украины - на 12,5%, до 4,2 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо торговли товарами для Украины составило почти 3,9 миллиарда долларов.
По данным украинской таможни, общий товарооборот составил 10,1 миллиарда долларов: поставки российских товаров в Украину - 6,65 миллиарда, украинских в России - 3,44 миллиарда.
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22.02.2022 09:19 Відповісти
Суперторговля на крови, нет?
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22.02.2022 12:01 Відповісти
Нуууу...как бы понимаете...экономика ...связи ..будет страдать россиский народ...ээээ ...СП-2 ..Короче,а озабоченности не хватит?
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22.02.2022 09:21 Відповісти
А в это время, эшелоны с кацапским битумом прут в Украину. Миллиарды денег из бюджета Украины идет в казну страны-агрессора. Кому там еще не хватает доказательств, что зелоха интересует исключительно откат от стройки дорог, а не территориальная целостность страны?!
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22.02.2022 09:22 Відповісти
То что должны сделать другие понятно. Где наши действия... НАШИ !!! Где разрыв дип отношений,, закрытие для любого вида пересечений , включая пешего, границ с РФ , Крымом и ОРДЛО..., где введение "драконовских" санкций Украины по отношению к РФ.., где возбуждение уголовных дел против Путина, членов Совбеза РФ , Думы РФ. и Совета федераций РФ... Где полная блокада ( с нашей стороны) Крыма, ОРДЛО, Приднестровья... Где разрыв дип. отношений с странами признавшими Крым российским или "независимость" "ДНР и ЛНР."
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22.02.2022 09:22 Відповісти
Зюзе это все не выгодно. У него апартаменты в Крыму. И он там исправно платит коммуналку.
Это ж вам не как либо что.
Что вы от него требуете?
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22.02.2022 12:04 Відповісти
У него выбора не будет..( тем более он захочет превзойти своего попередника по патриотичности)
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22.02.2022 15:22 Відповісти
У него патриотизма отродясь не было. Оно совок.
Мой адрес ни дом и не улица...
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22.02.2022 16:50 Відповісти
Пришла пора узнать на что готовы США. Если они не отреагируют должным образом,то их дело тоже,дрянь.
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22.02.2022 09:23 Відповісти
Меня больше волнует на что способны Суки народа
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22.02.2022 12:05 Відповісти
Гениальная реприза, которая на 100% описывает все эти "мы не поддаемся на провокации"
https://www.youtube.com/watch?v=gj3kXqVRuCg
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22.02.2022 09:44 Відповісти
Вкрай необхідні як санкції проти галузей промисловості РФії.
Так, терміново заборонити видобуток та постачання ільменіту для комбінатах Фірташа у Криму. Таким чином "ляже" титанова галузь РФії. Видобуту сировину відправити у США.
Заборонити постачання виробів приладобудування, важкої та легкий промисловості, продуктів харчування. Ввести жорсткий візовий режим з окупантами. Ну і там подумати та доповнити.
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22.02.2022 09:58 Відповісти
Я не очень понимаю - о КАКИХ санкциях со стороны Запада может просить Украина, правительство которой продолжает торговать с РФ? И наращивает торговлю из года в год!
Был совет РНБО.
Вышел из него Зеля и сказал о своих серъёзных озабоченностях. Ну ОК.
Вот так же и Запад ответит.
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22.02.2022 09:59 Відповісти
Да вы там на лахте вообще тупорылые
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22.02.2022 10:01 Відповісти
Ага. На Лахте в Кракове. Да, конечно тупорылые.
Только Вы ответьте, пожалуйста, почему само правительство Украины НИЧЕГО не сделало в ответ на признание ЛДНР?

Абсолютно ничего!!!

И почему на этом фоне правительство Украины имеет наглость что-то требовать от Запада?
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22.02.2022 10:05 Відповісти
Потому что отдало 3й ядерный арсенал мира в обмен на безопасность!
Ответ понятен?
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22.02.2022 10:18 Відповісти
Отдало кому? россии.
Под какие, простите, гарантии?

Где в Будапештском МЕМОРАНДУМЕ написано, что НАТО или ещё какая Австралия будет биться с РФ если РФ нападёт на Украину?

Ответ - НИГДЕ.

Запад и РФ развели Украину обещанками.
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22.02.2022 10:24 Відповісти
А сейчас - не разводят?
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22.02.2022 10:29 Відповісти
Заминировать все атомные реакторы и пусть разводят. Сами себя. Шарик то он один.
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22.02.2022 10:30 Відповісти
Ок, давайте взорвём все реакторы.

КТО погибнет?

Да, конечно, много русских и много людей на Западе.

Но вообще-то погибнут все украинцы.

Вы к этому призываете? Сделать массовое самоубийство?
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22.02.2022 10:37 Відповісти
Разводят. и ещё дальше.
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22.02.2022 10:38 Відповісти
А сейчас их разводит Зюзя. Требует от них денег и оружия, а рядом с ним сидят Беня и Ермак
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22.02.2022 12:07 Відповісти
Видимо не дошло с первого раза. Ты спросил на каком основании, я ответил.
Если что то не понятно, перечитывай несколько раз.
То, что гаранты, как и кацапстан не выполняют договора - это к твоему вопросу не имеет отношения. Это уже следующая тема обсуждения. Договора о признании границ, о дружбе, о сотрудничестве, Будапештский... Да, эти все договора похерены! Но это не означает, что Украина не имеет права требовать их выполнения! Она и так 8 лет почему то молчала, благодаря президентам дебилам.
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22.02.2022 10:34 Відповісти
Ну ок, Украина требует и что?
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22.02.2022 10:37 Відповісти
А тебя бесит наглость Украины, смотрю.
Ты свою зп помнишь до захвата Крыма? В долларах (в твердой валюте, так сказать)
А сейчас сравни. Далі буде!
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22.02.2022 10:51 Відповісти
Вы берега попутали, сударь.

Мне важен СУВЕРЕНИТЕТ Украины, а не какая то выдуманная Вами её наглость.
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22.02.2022 11:03 Відповісти
Болезнеными санкции против пуйловцев будут только в случае полного углеводородного эмбарго, как с Ираном! И ареста всех активов российского происхождения! Только никто даже в Британии на это не пойдет...
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22.02.2022 10:02 Відповісти
Юрій, санкції по нафті і газу, перш за все вдарять по ЄС, причому дуже сильно. Одні штрафні санкції за зрив довгострокових контрактів, і відсутність вуглеводнів, яких взяти ніде.
Раша теж постраждає, але вони добудовують СС2 в Китай, там обсяги більше, ніж обидва СП2, і ніяких санкцій
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22.02.2022 10:32 Відповісти
Скільки штрафних санкцій виплатили Ірану?
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22.02.2022 11:51 Відповісти
А хто повинен платити Ірану? Санкції були введені РБ ООН, одноголосно. Для інтересу погугли, у скільки Франції обійшлася непоставка "Містралів"
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22.02.2022 15:16 Відповісти
Чемберлен та Деладье в 1938 році теж боялися економічних проблем, здали Чехословаччину і типу "принесли мир цілому поколінню". Що з цього вийшло? через два роки по Парижу ходив Гітлер, а на Лондон падали бомби!
Історія Захід нічомму не вчить!
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22.02.2022 11:55 Відповісти
Ушлепки зелені, самі щось почніть робити для оборони. Чи ви там всі обісрані від учора😡
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22.02.2022 10:21 Відповісти
Санкції-шманції. Треба усувати хабадника з трона, щоб можна було реалізувати ракетну програму.
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22.02.2022 10:33 Відповісти
И что дальше? К чему эти влажные мечты?
В такое время менять президента Украины может только враг. Чтобы захватить без шума и пыли.
Так что иди ка ты на 3 буквы!
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22.02.2022 10:36 Відповісти
В какое время? Время, когда кое-какие санкции немного пошатают внутреннюю ситуацию на Московии, нужно использовать для ликвидации саботажников.
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22.02.2022 10:49 Відповісти
Во то время, когда у нас сбежал президент, козломордые братушки захватили Крым и треть Донбасса. Так что дурных нема. Будем играть теми картами, что выпали. Они довольно не плохи, учитывая полученную военную помощь, настроение украинцев и международную поддержку.
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22.02.2022 10:55 Відповісти
Козломордые братушки захватили Крым потому, что мы слишком долго терпели саботажников и паразитов.
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22.02.2022 13:36 Відповісти
Именно сейчас и надо менять ни к чему, кроме гундосиков, неспособного преза
Каждый день пребывания этого создания при власти отбирает у Украины независимость.
Оно назло Пороху, который добился вписания в Конституцию курса на ЕС и НАТО, будет гадить ЕС и НАТО,
Это мстительное содание до того злобное, что пусть погибнет Украина зато оно отмстит Пороху, который обидел его папика Каломошу.

А квартирки на всякий случай имеет в Крыму, и в Лондоне и плевать ему на Украину. На крайняк в Исраель вместе с Беней подастся
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22.02.2022 12:16 Відповісти
Первым делом разрыв дип отношений с Уйостаном! Закрытие посольства в наРФии и эвакуация наших граждан! Зачем оставлять им заложников? Это же очевидно!
Вторым делом послать на 3 буквы все дип представительства Уйлостана в Украине! Пшли вон, козломордые, пока еще можете!
Объявить мобилизацию, и может быть даже всеобщую. Ничего не вижу страшного для нас, если под ружье встанет 6 миллионов украинцев за месяц. Это даст и нам и Западу понимание, что мы едины и не отдадим нашу землю.
Естественно ввод военного положения не только на оккупированных, а в во всех, где ожидается нападение, включая Киев.
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22.02.2022 10:48 Відповісти
Сорок відтінків мастурбованості заходу ,***** як щойгу запрягати оленів.
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22.02.2022 11:47 Відповісти
Со стороны Украины хоть какие-то санкции будут?
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22.02.2022 11:55 Відповісти
правильно.
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22.02.2022 22:39 Відповісти
 
 