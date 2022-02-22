Наполягаємо на запровадженні проти Росії болючих санкцій. Настав час діяти, - МЗС про "визнання" "ЛДНР"
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Україна засуджує рішення Російської Федерації про визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це йдеться у заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
"Такими діями російська сторона грубо попрала основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Рішення РФ про визнання так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки" не матиме жодних правових наслідків. Це рішення різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Російської Федерації з мінських домовленостей", - зазначають в українському зовнішньополітичному відомстві.
Також повідомляється, що українська сторона розуміє наміри Росії та її прагнення спровокувати Україну. Ми враховуємо усі ризики і не піддаємося на провокації, залишаємося відданими політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.
"На доручення президента України Володимира Зеленського українська дипломатія нині застосовує увесь дипломатичний арсенал для запобігання розгортанню збройного конфлікту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у постійному контакті зі своїми колегами з метою координації дипломатичних зусиль та вжиття заходів з проведення засідань міжнародних органів, самітів, залучення оборонної допомоги та застосування жорстких санкцій проти РФ", - йдеться у заяві.
"Подальші рішення та кроки РФ значною мірою залежать від реакції світу на сьогоднішні події. Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації. Настав час діяти для припинення агресії РФ і відновлення миру і стабільності в Європі", - резюмували в МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
22:02:22 а? шо? какие санкции? мы осужаем и очень обеспокоены.
ОНО ВЕДЬ СОВЕРШЕННО БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ.
Мог бы уже дождаться заседания СБ ООН по Украине в 4 утра или вообще выступить завтра днем, после заявлений зарубежных лидеров, ибо
где заявления о прекращении дипсношений,
о введении визового режима,
о прекращении торговли,
о переложении ответственности за население полностью на оккупантов?
А при твоем "вроде как главном тут" эти же регионалы уже при власти. Не надо считать других идиотами, зелебобик. Тебе скоро отвечать за своего ставленника, который на пятом году войны призывал "перестать стрелять" и сократил расходы на армию.
А ну-ка расскажи нам, поведай
Но есть и другой вариант, конечно. Сделать вид, что ничего страшного не происходит, и закупать асфальт у страны-агрессора.
Где разрыв дипотношений ?
1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7.
8, 9,10.... а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
Ню ню .... новий фашизм в Європі розправляє крила.
И даже имя его всем знакомо, не?
1 ч ·
Всі раділи «виступу» Зеленського в Мюнхені.
Всі чекали, що після офіційного введення військ Путіним РНБО та Зеленський скажуть, підтримають, приймуть рішення.
А ні. Він остаточно здувся. За 12 годин ЖОДНИХ рішень, лише пару декларативних слів ні про що.
Навіть натяку на дії немає.
Світ, зі своєю повільною рекцією і то виглядає більш стурбованим та зацікавленими українськими подіями ніж президент країни, що записав відео аж о 2й годині ночі.
Ні про розрив дипломатчиних зв'язків, ні про закриття кордону, ні про термінові законопроекти у ВР щодо колабораціонізму…нічого.
Ви думаєте з таким підходом ман'якальний Путін зупиниться?
Ви думаєте в Кремлі просто так була виголошена годинна промова в стилі Гітлера?
Ні. Якщо дати слабину зараз, якщо потурати російському тут далі - «укази» і «введення військ» буде продовжуватись.
Поставки из России, по данным россиян, выросли почти на 29%, до 8,1 миллиарда долларов. Поставки из Украины - на 12,5%, до 4,2 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо торговли товарами для Украины составило почти 3,9 миллиарда долларов.
По данным украинской таможни, общий товарооборот составил 10,1 миллиарда долларов: поставки российских товаров в Украину - 6,65 миллиарда, украинских в России - 3,44 миллиарда.
Это ж вам не как либо что.
Что вы от него требуете?
Мой адрес ни дом и не улица...
https://www.youtube.com/watch?v=gj3kXqVRuCg
Так, терміново заборонити видобуток та постачання ільменіту для комбінатах Фірташа у Криму. Таким чином "ляже" титанова галузь РФії. Видобуту сировину відправити у США.
Заборонити постачання виробів приладобудування, важкої та легкий промисловості, продуктів харчування. Ввести жорсткий візовий режим з окупантами. Ну і там подумати та доповнити.
Был совет РНБО.
Вышел из него Зеля и сказал о своих серъёзных озабоченностях. Ну ОК.
Вот так же и Запад ответит.
Только Вы ответьте, пожалуйста, почему само правительство Украины НИЧЕГО не сделало в ответ на признание ЛДНР?
Абсолютно ничего!!!
И почему на этом фоне правительство Украины имеет наглость что-то требовать от Запада?
Ответ понятен?
Под какие, простите, гарантии?
Где в Будапештском МЕМОРАНДУМЕ написано, что НАТО или ещё какая Австралия будет биться с РФ если РФ нападёт на Украину?
Ответ - НИГДЕ.
Запад и РФ развели Украину обещанками.
КТО погибнет?
Да, конечно, много русских и много людей на Западе.
Но вообще-то погибнут все украинцы.
Вы к этому призываете? Сделать массовое самоубийство?
Если что то не понятно, перечитывай несколько раз.
То, что гаранты, как и кацапстан не выполняют договора - это к твоему вопросу не имеет отношения. Это уже следующая тема обсуждения. Договора о признании границ, о дружбе, о сотрудничестве, Будапештский... Да, эти все договора похерены! Но это не означает, что Украина не имеет права требовать их выполнения! Она и так 8 лет почему то молчала, благодаря президентам дебилам.
Ты свою зп помнишь до захвата Крыма? В долларах (в твердой валюте, так сказать)
А сейчас сравни. Далі буде!
Мне важен СУВЕРЕНИТЕТ Украины, а не какая то выдуманная Вами её наглость.
Раша теж постраждає, але вони добудовують СС2 в Китай, там обсяги більше, ніж обидва СП2, і ніяких санкцій
Історія Захід нічомму не вчить!
В такое время менять президента Украины может только враг. Чтобы захватить без шума и пыли.
Так что иди ка ты на 3 буквы!
Каждый день пребывания этого создания при власти отбирает у Украины независимость.
Оно назло Пороху, который добился вписания в Конституцию курса на ЕС и НАТО, будет гадить ЕС и НАТО,
Это мстительное содание до того злобное, что пусть погибнет Украина зато оно отмстит Пороху, который обидел его папика Каломошу.
А квартирки на всякий случай имеет в Крыму, и в Лондоне и плевать ему на Украину. На крайняк в Исраель вместе с Беней подастся
Вторым делом послать на 3 буквы все дип представительства Уйлостана в Украине! Пшли вон, козломордые, пока еще можете!
Объявить мобилизацию, и может быть даже всеобщую. Ничего не вижу страшного для нас, если под ружье встанет 6 миллионов украинцев за месяц. Это даст и нам и Западу понимание, что мы едины и не отдадим нашу землю.
Естественно ввод военного положения не только на оккупированных, а в во всех, где ожидается нападение, включая Киев.