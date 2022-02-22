Путін "розірвав мінські угоди на шматки" і створює привід для війни: постпред США в ООН попередила про жахливі наслідки для світу від дій РФ
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Телевізійний виступ Путіна, в якому він оголосив про визнання незалежності "ДНР" і "ДНР" містило "низку обурливих, хибних заяв", спрямованих на "створення приводу для війни".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила постійна представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. "Він називає їх миротворцями. Це нісенітниця. Ми знаємо, хто вони насправді", - сказала вона у зв'язку з указом президента РФ про введення російських військ на українську територію, контрольовану сепаратистами.
За словами Томас-Грінфілд, Путін "розірвав мінські угоди на шматки", а нинішні дії Москви "явно є основою для того, щоб спробувати створити привід до подальшого вторгнення в Україну".
"Наслідки російських дій будуть жахливими для України, Європи та всього світу", - застерегла у своєму виступі Томас-Грінфілд.
За словами постпреда Сполучених Штатів, російський президент "тестує нашу міжнародну систему, перевіряє нашу рішучість".
Путін має намір показати, що силовим методом здатний "перетворити ООН на фарс".
"Ми повинні діяти спільно у відповідь на цю кризу", - наголосила Томас-Грінфілд.
Вона додала, що вже 21 лютого президент США Джозеф Байден ввів санкції, що стосуються інвестиційної та іншої бізнес-діяльності громадян США на сході України, а 22 лютого Вашингтон ухвалить подальші заходи щодо "притягнення Росії до відповідальності за явне порушення міжнародного права".
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Будь ласка, зачекайте...
1. А де вночі були всі оті люди,яким в серпні 2014-го Порошенко заборонив роз'їбати колони рашкованських військ?
Прекрасна ж нагода щойно була!
2. Де ті,кого Мінськ стримував від захоплення Луганська і Донецька? Вже пішли в атаку?
- Хлопці, понімаєте, тоді так срати захотілося, прямо біда. Ну їй бо, не брешу! Не вірите? Я можу гавно показать!
1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7.
8, 9,10.... а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
Они подтерлись им сразу после подписания. И это все видели в последние годы.