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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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визнання (72) Путін (21421) Донбас (21733) ОРДЛО (299) Томас-Грінфілд Лінда (47)

Путін "розірвав мінські угоди на шматки" і створює привід для війни: постпред США в ООН попередила про жахливі наслідки для світу від дій РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Путін

Телевізійний виступ Путіна, в якому він оголосив про визнання незалежності "ДНР" і "ДНР" містило "низку обурливих, хибних заяв", спрямованих на "створення приводу для війни".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW,  про це заявила постійна представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. "Він називає їх миротворцями. Це нісенітниця. Ми знаємо, хто вони насправді", - сказала вона у зв'язку з указом президента РФ про введення російських військ на українську територію, контрольовану сепаратистами.

За словами Томас-Грінфілд, Путін "розірвав мінські угоди на шматки", а нинішні дії Москви "явно є основою для того, щоб спробувати створити привід до подальшого вторгнення в Україну".

"Наслідки російських дій будуть жахливими для України, Європи та всього світу", - застерегла у своєму виступі Томас-Грінфілд.

За словами постпреда Сполучених Штатів, російський президент "тестує нашу міжнародну систему, перевіряє нашу рішучість".

Путін має намір показати, що силовим методом здатний "перетворити ООН на фарс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагаємо від РФ скасування рішення РФ щодо визнання "Л/ДНР" і негайного виведення російських військ з Донбасу, - Кислиця

"Ми повинні діяти спільно у відповідь на цю кризу", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона додала, що вже 21 лютого президент США Джозеф Байден ввів санкції, що стосуються інвестиційної та іншої бізнес-діяльності громадян США на сході України, а 22 лютого Вашингтон ухвалить подальші заходи щодо "притягнення Росії до відповідальності за явне порушення міжнародного права".

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
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Топ коментарі
+9
Ми 8 років виплачували на окуповані території ОРДЛО пенсії, соціальні виплати, постачали енергоресурси та воду безкоштовно, вчили на халяву їх дітей і навіть збудували дуже зручні дороги для комфортного пересування окупантам вглиб України. Ми обрали президентом жидівського прокацапленого блазня і ось вже майже три роки він та його банда жидобільшовиків розкрадає Україну і блокує розвиток армії. В середньому з бюджету України на утримання ОРДЛО йде більше 2 млрд. доларів на рік. Де факто Україна створила всі умови для подальшої агресії. Відверта пропаганда прокацапських тв-каналів та кацапської секти Гундяєва в серці Києва - Києво-Печерській Лаврі, вільний обмін кацапського ****** в кожній "обмінці", відсутність візового режиму з країною окупантом, зротання обсягів торгівлі з кацапи в останні роки правління жидів... Продовження правління "Слуг" ***** невідворотно приведе до зникнення України з карти світу.
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22.02.2022 09:00
+7
Шановний представник попередила що ООН може перетворитися на фарс. Так багатьом здається що це вже давно сталося)
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22.02.2022 08:44
+7
Настало время решительных действий. Европейские страны немедленно должны выразить обеспокоенность
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22.02.2022 08:47
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ну если попередила, то это меняет дело.
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22.02.2022 08:43 Відповісти
о чем предупредила... ни о чем США и близко не понимают что на самом деле имело быть место вчера.. а было все банально скучно и просто немного неожиданно но такой вариант озвучивается с 2014 года Россия признала себя агрессором де-юре признала себя стороной конфликта де- юре, что ЕЕ ВОЙСКА А НЕ МАРСИАН НА ЗАХВАЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ что Россия имеет тесные контакты с террористами и с предателями.. почему то о независимости ДНР и ЛНР эти типа квази республики не направили хотя бы в Киев и Москву а только к Путину... решение Госдумы и Путина есть аннексия и оккупация и война по сути и де факто и де юре... Путин мотивировал мол захватили власть в Киеве уже проходили в 2014 году.. и для защиты граждан ОРЛДО от кого не ясно от какого США больной психически неадекватный старый пердунишка правит Рашкой.. когда он решит а надо найти повод а его нет сейчас пойдут попытки натянуть Указ Путина на административные границы.. Донецкой и луганских областей- а не того что есть 8 лет ДНР И ЛНР вот тут таки да военный конфликт война но Путин Я НАДЕЮСЬ-- понимает каждый метр добытой им территории ЧУЖОЙ!!!! обернется тысячами жертв для России гробами и крематориями просто пропал в командировке умолчать не выйдет... тем более сами россияне социологи говорят что в России очень высокий процент 65% антивоенных настроений в России и почти 50% очень положительно относятся к Украине нет даже 10% готовых идти войной на Украину и ради чего спрашивается... одно дело издать Указ и нести ахинеи по ТВ более часа а второе дело реально воплощать бредовые идеи больного психически неуравновешенного старого маразматика Путин доиграется что его просто сами россияне не зависимо от любви или нет к Украине-грохнут...
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22.02.2022 09:38 Відповісти
предлагаю выдвинуть нашего голуба мыру на нобелевку мира в этом году.
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22.02.2022 08:43 Відповісти
а то! он же мастер спорта по заглядыванию в глаз!
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22.02.2022 08:50 Відповісти
"Заглядувача" вже каштани Київа ніяк не дочекаються.
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22.02.2022 08:56 Відповісти
Є в мене 2 питання.
1. А де вночі були всі оті люди,яким в серпні 2014-го Порошенко заборонив роз'їбати колони рашкованських військ?
Прекрасна ж нагода щойно була!
2. Де ті,кого Мінськ стримував від захоплення Луганська і Донецька? Вже пішли в атаку?
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22.02.2022 08:44 Відповісти
- Ти краще скажи, де ти дівся, коли нас з Бліном рокітнянські п*здили?
- Хлопці, понімаєте, тоді так срати захотілося, прямо біда. Ну їй бо, не брешу! Не вірите? Я можу гавно показать!
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22.02.2022 09:01 Відповісти
Шановний представник попередила що ООН може перетворитися на фарс. Так багатьом здається що це вже давно сталося)
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22.02.2022 08:44 Відповісти
ООН - це чиряк . Грошей давайте море ! Ефекту отриматеє -НІЦ !
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22.02.2022 09:00 Відповісти
Настало время решительных действий. Европейские страны немедленно должны выразить обеспокоенность
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22.02.2022 08:47 Відповісти
Вони вже виразили і перевезли посольства в Львів.
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22.02.2022 08:50 Відповісти
Ще й ночують у Польщі.
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22.02.2022 08:53 Відповісти
Ні! Це тягне навіть на обурення.
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22.02.2022 08:51 Відповісти
Велике-велике!
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22.02.2022 09:02 Відповісти
Обеспокоенную обеспокоенность.
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22.02.2022 09:45 Відповісти
Жахливі занепокоєння???
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22.02.2022 08:48 Відповісти
Предупрежден, значит вооружен!
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22.02.2022 08:49 Відповісти
Іти одвойовувать Донбас,будучи оточеними двома арміями безбашенного ядерного монстра!?
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22.02.2022 08:57 Відповісти
Белый флаг над Киевом уже повесил?
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22.02.2022 09:44 Відповісти
Україна, Верховна Рада має трерміново починати діяти зі своїми санкціями прти руSSкого міра:

1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7.
8, 9,10.... а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
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22.02.2022 08:57 Відповісти
Ми 8 років виплачували на окуповані території ОРДЛО пенсії, соціальні виплати, постачали енергоресурси та воду безкоштовно, вчили на халяву їх дітей і навіть збудували дуже зручні дороги для комфортного пересування окупантам вглиб України. Ми обрали президентом жидівського прокацапленого блазня і ось вже майже три роки він та його банда жидобільшовиків розкрадає Україну і блокує розвиток армії. В середньому з бюджету України на утримання ОРДЛО йде більше 2 млрд. доларів на рік. Де факто Україна створила всі умови для подальшої агресії. Відверта пропаганда прокацапських тв-каналів та кацапської секти Гундяєва в серці Києва - Києво-Печерській Лаврі, вільний обмін кацапського ****** в кожній "обмінці", відсутність візового режиму з країною окупантом, зротання обсягів торгівлі з кацапи в останні роки правління жидів... Продовження правління "Слуг" ***** невідворотно приведе до зникнення України з карти світу.
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22.02.2022 09:00 Відповісти
Погоджуся майже з усім. От лише євеї тут ні до чого. Євреї президента обирають у Ізраїлі. А в Україні це роблять таки українці. Добровільно. І діючого обрали аж 73 відсотки.
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22.02.2022 09:43 Відповісти
В усіх країнах на виборах голосують виключно за представників своєї нації і ніколи не довіряють представникам мізерних етнічних меншин керувати більшістю населення країни. Ну ось дивиться самі як Зєлєнський "захистив Україну"... І це завершений факт з яким вже нічого вдіяти не можна. Це історія деградації українців які складають 80% населення.
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22.02.2022 09:54 Відповісти
То що українцям заважає голосувати за своїх? Євреї? 😲
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22.02.2022 10:04 Відповісти
Дурість. Толерантність до чужаків прирекла на зникнення з історії. Ми вже манкурти і майже бомжі... Те що ми досі на цій землі виявляється "кацапская нєдоработка". Ну от тепер "доработают"... Космополіти. Всюди тимчасово. Нагадять і втечуть туди де їх ще не знають... От і ми станемо як жиди - з ким поведешся того і наберешся...
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22.02.2022 10:12 Відповісти
Я не писав про толерантність. Я писав про відповідальність. Пора людям дорослого віку ставати дорослими і психоемоційно. Перекладання власних помилок на інших ніколи не приведе до їх виправлення. Тому при ваших поглядах важко розраховувати на зміну ситуації на краще.
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22.02.2022 10:28 Відповісти
Українці несуть всю відповідальність за ситуацію що склалась - "за що боролись на те і напоролись". Далі буде тільки гірше. Війна або повзуча окупація.
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22.02.2022 10:37 Відповісти
Так отож!
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22.02.2022 11:09 Відповісти
100%1 Если не принять сейчас решительных мер, то это именно к этому и приведет.
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22.02.2022 10:06 Відповісти
Бляха, опять соевые засырают комментарии. В такой сложный момент, когда важно видеть реакцию социума на каждую новость, секта долбаная снова включает свою пластинку, создавая офтоп срач и раздор, все из-за святой веры в сывочолого экс рыга, обычного еврея олигарха в украинском коррупционном пространстве.
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22.02.2022 13:03 Відповісти
так это ж оон. Можно не слушать. рашка наложит вето на любое решение и дЕпломаты разойдуться по кафешкам
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22.02.2022 09:40 Відповісти
Озабоченці чортові, гляньте до чого світ довели
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22.02.2022 09:42 Відповісти
Гэта значыць для рашкі наступстваў ні якіх не будзе? У пужалі-то як - катастрафічнымі санкцыямі. Устраліся?
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22.02.2022 09:42 Відповісти
Хронические нытики ! Давайте кончайте это х#йло иначе он всех кончит!
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22.02.2022 09:44 Відповісти
якщо за сьогодні санкцій не буде оголошено , будем боронити Україну самі . Бо на скільки я пам'ятаю весь світ казав що санкції готові , залишилось тільки їх оголосити і застосувати . Є у нас і світу тільки сьогоднішній день , далі це вже ні про що ...
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22.02.2022 09:45 Відповісти
Пора бы созвать генассамблею ООН и там поставить вопрос, на каком основании рашка оказалась в совбезе ООН.
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22.02.2022 09:48 Відповісти
Они долго будут скулить? Делайте в конце концов хоть что-нибудь. Во что США превращается на наших глазах?
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22.02.2022 09:48 Відповісти
В США сейчас ночь, утро 22 февраля начнется у них, когда у нас будет вторая половина дня.
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22.02.2022 09:54 Відповісти
... 125 глибоке занепокоїння та пусті балачки про санкції ти і обмежаться стратегічні партнери. В них все окей, їм війна з пуйлом нідочого, надіються, що той обмежиться Україною. А наш полководєц здатен тільки дати наказ на відступ.
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22.02.2022 09:50 Відповісти
Прыбалты будуць наступныя. Захад зноў занепакоена занепакоіцца і вадка сыходзіць пад сябе.
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22.02.2022 09:51 Відповісти
ООН це просто клуб пустобріхів. Вони могли зупинити ***** ще в 2008 році коли воно накинулось на Грузію. Могли дієво прореагувати в 2014. Не прореагують і зараз. Кацапів потрібно ізолювати і перекрити їм надходження коштів на ведення агресивних війн. Натомість ********* має право вето в ООН і "клав на всі нації з прибором". ***** це ******** Гітлер. І всі це розуміють!!! але нічого суттєво щоб зупинити третю світову не роблять.
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22.02.2022 10:20 Відповісти
Никто ничего не рвал!
Они подтерлись им сразу после подписания. И это все видели в последние годы.
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22.02.2022 10:40 Відповісти
...ну, и зачем ваше ООН нужно, если Вы ничем не можете управлять. разогнать всех на*ер!!!
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22.02.2022 11:21 Відповісти
"Санкції проти ЛДНР?" Байдену самому не смішно?
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22.02.2022 11:33 Відповісти
 
 