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Кремль визнав власну агресію проти України. Світ не може мовчати. Санкції? Нова Берлінська стіна? - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська армія готова та здатна захищати свою державу та її суверенітет.
Про це глава Міноборони України Олексій Резніков написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Кремль не визнав самопроголошену "ДНР/ЛНР" - Кремль визнав власну агресію проти України. Ми залишаємося впевненими та спокійними. Ми готові та здатні захищати себе та свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Чергова цегла у стіні? Нова Берлінська стіна?", - написав він.
Топ коментарі
+14 хужє не будєт
показати весь коментар22.02.2022 08:52
+13 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар22.02.2022 08:51
+7 Сергій Кулик 2955aac4
показати весь коментар22.02.2022 08:53
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невже нема кому повідомляти росію про ці цифри?..
і їх має бути багато
1. Ми не дамо показати по російському ТБ останню серію нового сезону «Сватів».
Це змусить страждати мільйони росіян, які так і не дізнаються, чим все закінчилось.
2. Поки що хватить.
През. ВАЗеленський
Жалкое униженное блеяние клована - не совсем защита.
@slonishapito
В адміністрації Брендона почали вести розмови про те, що офіційна анексія українських територій, вихід зі "святих" Мінських договорняків РФ не є приводом для введення санкцій.
Сначала он рассказывает, что они были готовы к любым сценариям развития событий, а теперь не знает куда бежать и что делать: Санкции? Стена?
и попутно избавился от назойливого "советчика" Зе, послав его в магазин за пивом