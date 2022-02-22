УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5758 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Окуповані території - Крим і Донбас Війна
11 570 50
армія РФ (13443) війна (56174) визнання (72) Путін (21421) Росія (47133) санкції (6830) Резніков (1385)

Кремль визнав власну агресію проти України. Світ не може мовчати. Санкції? Нова Берлінська стіна? - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кремль визнав власну агресію проти України. Світ не може мовчати. Санкції? Нова Берлінська стіна? - Резніков

Українська армія готова та здатна захищати свою державу та її суверенітет.

Про це глава Міноборони України Олексій Резніков написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремль не визнав самопроголошену "ДНР/ЛНР" - Кремль визнав власну агресію проти України. Ми залишаємося впевненими та спокійними. Ми готові та здатні захищати себе та свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Чергова цегла у стіні? Нова Берлінська стіна?", - написав він.

Кремль визнав власну агресію проти України. Світ не може мовчати. Санкції? Нова Берлінська стіна? - Резніков 01

Читайте також: Наполягаємо на запровадженні проти Росії болючих санкцій. Настав час діяти, - МЗС про "визнання" "ЛДНР"

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Так і запишемо -Зеленський здав Донбас
показати весь коментар
22.02.2022 08:52
+13
Ты хоть сводки дай,была ли ответка и сколько орков завалили или вы смеясь только наши потери озвучиваете
показати весь коментар
22.02.2022 08:51
+7
Так чего ж не защищаете, если готовы?

Жалкое униженное блеяние клована - не совсем защита.
показати весь коментар
22.02.2022 08:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ты хоть сводки дай,была ли ответка и сколько орков завалили или вы смеясь только наши потери озвучиваете
показати весь коментар
22.02.2022 08:51 Відповісти
На провокації не відповідаєм.
показати весь коментар
22.02.2022 08:53 Відповісти
а на что вы видповидаете?
показати весь коментар
22.02.2022 08:54 Відповісти
напоминает 41-й в сересере. тогда тоже был отдан приказ не стрелять до последнего и отведено все тяжелое вооружение от границы....надеюсь ума хватит не повторять ошибок прошлого
показати весь коментар
22.02.2022 08:57 Відповісти
путін засекретив кількість...
невже нема кому повідомляти росію про ці цифри?..
і їх має бути багато
показати весь коментар
22.02.2022 09:02 Відповісти
Україна вводить пекельні санкції проти країни-агресора!
1. Ми не дамо показати по російському ТБ останню серію нового сезону «Сватів».
Це змусить страждати мільйони росіян, які так і не дізнаються, чим все закінчилось.
2. Поки що хватить.
През. ВАЗеленський
показати весь коментар
22.02.2022 09:18 Відповісти
Да не надо отвечать! Просто подождать надо и больше ничего. Конечно иностранных журналистов побольше на передовую.
показати весь коментар
22.02.2022 10:11 Відповісти
Какой Берлин? Какая стена? Что он несёт?
показати весь коментар
22.02.2022 08:52 Відповісти
******** подогнал нюхнуть...
показати весь коментар
22.02.2022 08:54 Відповісти
таран на його місці промовчав би...його б взагалі не чули
показати весь коментар
22.02.2022 09:03 Відповісти
Резніков так далекий від потреб українського народу, що не зрозумієш, що хоче. Писав би вже на івріті чи ідіше.
показати весь коментар
22.02.2022 09:04 Відповісти
Відгадайте загадку. Зрадник на дебілові сидить і дебілом поганяє.
показати весь коментар
22.02.2022 10:14 Відповісти
Так і запишемо -Зеленський здав Донбас
показати весь коментар
22.02.2022 08:52 Відповісти
Провокатор, свали нхй. Задумайся мудак что ты делаешь
показати весь коментар
22.02.2022 12:50 Відповісти
Клоуни херові.
показати весь коментар
22.02.2022 08:52 Відповісти
Так чего ж не защищаете, если готовы?

Жалкое униженное блеяние клована - не совсем защита.
показати весь коментар
22.02.2022 08:53 Відповісти
Навколо Берлінської стіни затримували і вбивали втікачів. А от Путін організував фабрику вбивст навколо ЛДНР - кожен день вбивства і кожен день поранені. Такий собі "маленький" безкарний серійний вбивця.
показати весь коментар
22.02.2022 08:53 Відповісти
Что произошло? В дыныэре оказались ********* войска? Так они там с 2014 года.
показати весь коментар
22.02.2022 08:55 Відповісти
Їх там не було. Тепер є. Офіційно і конкретно.
показати весь коментар
22.02.2022 09:00 Відповісти
Дурень )) Тебе от этого легче ?
показати весь коментар
22.02.2022 09:33 Відповісти
Благодаря вам,дегенератам,теперь они там официально
показати весь коментар
22.02.2022 09:38 Відповісти
Тупые зедебилы.Про что ты пишешь? Какая берлинская стена?По границу Украины с западом?
показати весь коментар
22.02.2022 08:56 Відповісти
Вздовж усього кордону з кацапстаном встановити протитанкові надовби, розірвати дипвідношення, закрити кордони і озброюватись, озброюватись і ще раз озброюватись. Дороги будувати досить, хочете щось закопувати у землю - закопуйте бетонні надовби
показати весь коментар
22.02.2022 08:58 Відповісти
Цей офшорний вагнергейтовець рашистам дороги для наступу на сході будує і не прості, а бетонні, щоб танки не грузли.
показати весь коментар
22.02.2022 10:19 Відповісти
Відсутність рішення РНБО чи навіть якоїсь реакції Зеленського свідчить про абсолютну непідготовленість до викликів, які зараз стоять перед нашою державою. Це профанство вищого рівня
показати весь коментар
22.02.2022 08:59 Відповісти
А чого було очікувати від клована? В армії не служив, клеїв блазня усе життя та лизав тим, хто за це платив. Тепер бєня нам бабьонку мосейчучку у пріпіздєнти сватає, бл@дь
показати весь коментар
22.02.2022 09:04 Відповісти
Резніков нехай ще підучить англійську мову. А то незрозуміло. що він хотів сказати.
показати весь коментар
22.02.2022 08:59 Відповісти
яка ганьбіще....перелякана жидорва сливає Україну
показати весь коментар
22.02.2022 09:02 Відповісти
𝐒𝐚𝐧𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧


@slonishapito



В адміністрації Брендона почали вести розмови про те, що офіційна анексія українських територій, вихід зі "святих" Мінських договорняків РФ не є приводом для введення санкцій.
показати весь коментар
22.02.2022 09:03 Відповісти
Пане Резніков, подивіться ще раз з Володею, Арахамією, є загроза Україні чи немає? І не відволікайтеся від головного - "великого крадівницства".
показати весь коментар
22.02.2022 09:03 Відповісти
Резников, действуй по заранее утвержденному плану и россия тебя не оставит, продолжай сливать Украину как вы там с Зе-презе согласовали.
показати весь коментар
22.02.2022 09:03 Відповісти
Зараз вони занепокояться і введуть санкції проти лнр,днр як США заборону на инвестування в "республіки" торговлю все те що мабудь було до цього на окуповних теріторіях
показати весь коментар
22.02.2022 09:05 Відповісти
Легализация текущего положения вещей. Это то, из-за чего были такие ссоры на форумах. Трезвые люди понимали о чем речь, избыточно возбудимым пришло время узбагоиться и осознать тот факт, что проблема не только снаружи. Более серьезная проблема находится внутри и зовется она - украинская власть. Нужны перевыборы. И да, против России работают только санкции, но это дело будущего. За сегодняшние события санкции будут, но локальные. И это тоже имеет смысл воспринимат спокойно и трезво.
показати весь коментар
22.02.2022 09:05 Відповісти
Думаю,треба прискорить закупку смартфонів для *******,кто нас переможе,як унас усі з сматфонами!
показати весь коментар
22.02.2022 09:07 Відповісти
Два года вылизывания жопы ВВХ не прошли даром,да,Резников?

показати весь коментар
22.02.2022 09:07 Відповісти
Один не хотел и смог, второй хотел но не смог. Теперь легко сделать вывод кто является более эффективным менеджером.
показати весь коментар
22.02.2022 10:22 Відповісти
ще вчора воно шось свистіло про дружбу та співробітництво з братнім білоруським народом.
показати весь коментар
22.02.2022 09:13 Відповісти
Это не министр обороны, а какой-то ******-задушевник!
Сначала он рассказывает, что они были готовы к любым сценариям развития событий, а теперь не знает куда бежать и что делать: Санкции? Стена?
показати весь коментар
22.02.2022 09:26 Відповісти
Точно! Постройте немцам обратно стену в Берлине! Они давно напрашиваются!
показати весь коментар
22.02.2022 09:28 Відповісти
стену от кроликов мы уже видели... толк от нее только для кролика... что если попрут как в Грузии? - вот про что должен думать министр обороны, а он мечтает про стену....
показати весь коментар
22.02.2022 09:29 Відповісти
Вот это и есть зелёная власть. Конечно бухать и нюхать оно проще…
показати весь коментар
22.02.2022 09:30 Відповісти
Рєзніков - черговий по зеленій алпді? Де заяви Рєзнікова про збільшення фінансування потреб Збройних сил? Чи дороги таки важливіші? А де сам Зєлєнскій? Теж у Польщі ночує?
показати весь коментар
22.02.2022 09:33 Відповісти
На мой взгляд...Нужно объявлять войну. И освобождать. При помощи Запада и США. Теперь уже официально. Мы пострадаем сильно.Но не сгинем как этого хотят кацапы ,отламывая от нас по ломтику. Их мы тоже сильно потрепаем с союзниками. У них не останется ресурсов для жизни. А у нас будет помощь со всего мира.
показати весь коментар
22.02.2022 09:37 Відповісти
Санкций жестких не будет патамучта х#йло перекроит газ патомкам Гитлера а они главные в ЕС...
показати весь коментар
22.02.2022 09:39 Відповісти
как она готова если войска зашли как к себе домой? не звизди уже...
показати весь коментар
22.02.2022 09:40 Відповісти
в разыгрываемой на наших глазах шахматной партии Байден сыграл очень сильно: он позволил пешке путлера продвинуться на одну клетку вперёд, а в результате развязал себе руки для действий на всей доске
и попутно избавился от назойливого "советчика" Зе, послав его в магазин за пивом
показати весь коментар
22.02.2022 10:00 Відповісти
Теперь логично, что и натовцы войдут парой тысяч сухопутных в Украину для поддержания суверинитета, там Венгрия у себя, Польша со своей стороны. Паритет установят, санкции введут, Украина буфер, как и договаривались болшие дядьки. (C. из фантастического расказа)
показати весь коментар
22.02.2022 10:35 Відповісти
Резников, минировать усиленно надо весь периметр ОРДЛО и все ключевые дороги и направления по границе с Кацапией, а не про политику тут брякать!
показати весь коментар
22.02.2022 10:11 Відповісти
Реально звиздец. Министр обороны. Под стать верхновнокомандующему.
показати весь коментар
22.02.2022 10:11 Відповісти
Зебілам заважав "Мінськ". Уйло його розірвало. Що є у зебілів? Який новий формат? Ви ж були готові і до такого розвитку подій?
показати весь коментар
22.02.2022 10:30 Відповісти
 
 