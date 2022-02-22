Кремль визнав власну агресію проти України. Світ не може мовчати. Санкції? Нова Берлінська стіна? - Резніков

Українська армія готова та здатна захищати свою державу та її суверенітет.

Про це глава Міноборони України Олексій Резніков написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремль не визнав самопроголошену "ДНР/ЛНР" - Кремль визнав власну агресію проти України. Ми залишаємося впевненими та спокійними. Ми готові та здатні захищати себе та свій суверенітет. Світ не може мовчати. Санкції? Чергова цегла у стіні? Нова Берлінська стіна?", - написав він.

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