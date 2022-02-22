США не мають наміру надавати ядерну зброю Україні, і Київ цього не хоче, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що ні США, ні їхні союзники не мають наміру надавати Україні ядерну зброю.

"Він (президент Росії Володимир Путін. - Ред.) стверджував, що Україна намагається отримати ядерну зброю від Заходу. Україна одна з чотирьох країн у світі, які добровільно відмовилися від ядерної зброї. Ні США, ні наші союзники не мають наміру надавати ядерну зброю Україні, і Україна не хоче цього", - заявила Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, напад Росії на Україну не спровокований.

"Це напад на статус України як на члена ООН, він суперечить міжнародному праву та базовим принципам Організації об'єднаних націй", - зазначила вона.

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"Атака на Україну – це атака на суверенітет кожної держави-члена ООН. Ми продовжуємо вірити, що переговори – це єдиний варіант усунути розбіжності та зберегти мир", - уклала Томас-Грінфілд.