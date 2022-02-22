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США не мають наміру надавати ядерну зброю Україні, і Київ цього не хоче, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США не мають наміру надавати ядерну зброю Україні, і Київ цього не хоче, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що ні США, ні їхні союзники не мають наміру надавати Україні ядерну зброю.

"Він (президент Росії Володимир Путін. - Ред.) стверджував, що Україна намагається отримати ядерну зброю від Заходу. Україна одна з чотирьох країн у світі, які добровільно відмовилися від ядерної зброї. Ні США, ні наші союзники не мають наміру надавати ядерну зброю Україні, і Україна не хоче цього", - заявила Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, напад Росії на Україну не спровокований.

"Це напад на статус України як на члена ООН, він суперечить міжнародному праву та базовим принципам Організації об'єднаних націй", - зазначила вона.

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"Атака на Україну – це атака на суверенітет кожної держави-члена ООН. Ми продовжуємо вірити, що переговори – це єдиний варіант усунути розбіжності та зберегти мир", - уклала Томас-Грінфілд.
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Топ коментарі
+7
"Ми продовжуємо вірити, що переговори - це єдиний варіант усунути розбіжності та зберегти мир"
санкции?! вы о чём?!
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22.02.2022 08:54
+4
Інформація для роздумів:Американський розвідник Boeing RC-135W Rivet Joint вилетів з Мілденхола ( Англія) і направляється до України( індекс JAC 12). До речі-минула ніч вперше за останні дні пройшла без присутності американських чи англійських розвідників в небі України. До чого б це? Боялись що мордор нанесе по них удар і потрібно буде, хочеш не хочеш, відповідати на кацапську агресію?
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22.02.2022 08:59
+3
ЯО-это единственный способ остановить х*йло. Оно еще в 2014 хвасталось, что готово было применить яо, зная , что не будет никакой ответки
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22.02.2022 08:57
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"Если верить главным новостям россии, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед" (с)Володя Земленський
А потім його обрали президентом
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22.02.2022 08:54 Відповісти
Україна не що не хоче мати ядерну сброю, Україна просто не встигне її наклепати дюже багато. Всі дружньо не дадуть.
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22.02.2022 08:58 Відповісти
"Ми продовжуємо вірити, що переговори - це єдиний варіант усунути розбіжності та зберегти мир"
санкции?! вы о чём?!
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22.02.2022 08:54 Відповісти
А в 2014 році що було? Не напад?
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22.02.2022 08:54 Відповісти
Бубочку даже не спросили.
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22.02.2022 08:55 Відповісти
Кстати, снова амерам приходится прикрывать ляпы нашей власти. Хорошо что они такие терпеливые. Давайте их в очередной раз за это поблагодарим, что работают так методично и понимают с кем тут имеют дело.
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22.02.2022 08:56 Відповісти
Вы больше перепуганые чем мы.фу б...я.гнусны, вонючие, сцикливые твари
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22.02.2022 08:56 Відповісти
У нас слишком много зебилов. С такими идиотами ядерное оружие может заработать против самих американцев
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22.02.2022 08:56 Відповісти
Представляешь себе Коломойского с ядерной бомбой? Он итак готов шантажировать Россию 100 миллиардов, а с бомбой он уже у США попросит триллион.
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22.02.2022 08:57 Відповісти
Все ще не бачив якісної аналітики про те, чому у всьому, що відбулося вчора, винен Порошенко. Що відбувається?
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22.02.2022 08:57 Відповісти
ЯО-это единственный способ остановить х*йло. Оно еще в 2014 хвасталось, что готово было применить яо, зная , что не будет никакой ответки
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22.02.2022 08:57 Відповісти
Інформація для роздумів:Американський розвідник Boeing RC-135W Rivet Joint вилетів з Мілденхола ( Англія) і направляється до України( індекс JAC 12). До речі-минула ніч вперше за останні дні пройшла без присутності американських чи англійських розвідників в небі України. До чого б це? Боялись що мордор нанесе по них удар і потрібно буде, хочеш не хочеш, відповідати на кацапську агресію?
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22.02.2022 08:59 Відповісти
Бубачка боїться навіть шевелицця..
Все. Не воював. Здав кацапні окуповані території Донбасу.
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22.02.2022 09:00 Відповісти
Продовжувати те, що робив Порошенко.
З 2019.
А так він фактично здав пуйлові українські землі.
А ще ж обіцяв померти в Криму. Бачте, як цей пустобріх, набивав собі ціну.
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22.02.2022 09:07 Відповісти
Воював. Ми постійно відбивали власні території.
Які нікчема потім здавав.
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22.02.2022 09:11 Відповісти
Звичайно можна. Прикро, що спершу, ви доводите армію до ручки, голосуючи за клованів, а потім вимагаєте перемог. І навіть НЕ РОЗУМІЄТЕ свого вкладу в усю оцю халепу.
Захищай зелю далі...авось прийдеться тобі на росії пожити.
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22.02.2022 09:23 Відповісти
Занимался Украиной. Укреплял и развивал её. В пределах его власти. Не забудь, что Яценюк, а после Гройсман делали всё чтобы перетянуть одеяло на себя. Гройсман он в последние годы буквально выкинул из Кабмина всех людей Порошенко, чем особо хвастался. Так что чем мог, тем и занимался.
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22.02.2022 09:12 Відповісти
Ничего он не мог сделать. И не надо делать, так как Россия этого и хочет. Ты думаешь те кто его критикуют этого не понимают?
Просто те кто смеются сейчас над Зеленским и прочими это горечь от того чем занимались последние восемь лет, когда рассказывали о том что Крым сдали. Кстати, комиссию по сдаче Крыма Рада создала буквально в начале февраля. Или что война им выгодна. Зачем? Для чего? Нам было понятно, что это ерунда и глупость, но многие же верили, что реально сдали Крым и хотят воевать с Россией.
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22.02.2022 09:09 Відповісти
Даже сейчас есть мантра, что это там решают какие-то наверхушке, а простые люди страдают. Мерзость коммунистическая. Но прижилось же.
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22.02.2022 09:10 Відповісти
Чогось Порошенко не сцявся.
Але ж вам замість Гетьмана членограя закортіло.
Майте...позорнікі.
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22.02.2022 09:12 Відповісти
Зрозумій , хутін робить що хоче бо
А. Знає як послабив ЗЕ нашу армію.
Б. Знає, що ЗЕ - повна нікчема.
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22.02.2022 09:12 Відповісти
Я не сомневаюсь в низких интеллектуальных способностях Зеленского.
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22.02.2022 09:13 Відповісти
Не розбудовував. Не оснащував. Деморалізовував.
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22.02.2022 09:18 Відповісти
Почитай военных за эти годы, если тебе интересно. Что они пишут. Что их беспокоит. Поймешь о чем речь.
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22.02.2022 09:23 Відповісти
Та це болтологія. При яніку на якому місці були ЗСУ ? Вище ніж зараз. А підготовка яка була ?? Сила в чому ?
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22.02.2022 09:29 Відповісти
Та повно всього. Не цікавився ? Так і скажи.
А я цікавилась.
Про зброю - а чим наші війська оснащувались ? Які якісно нові пропозиції були ? ому держава заборгувала ШАЛЕНІ кошти військовослужбовцям ? Де житло ? Чому їх годують помиями ? Чому перекрили реформу харчування щойно зе схопив булаву ? Чому просять нову форму , бо держава не забезпечує ? Багато оцих чому..
Не відповісиш ?
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22.02.2022 09:28 Відповісти
Ахаха.
Кому ти оце казкове розповідаєш ?
У що вдягнуті хлопці на передовій ?
Не в ЗСУ. А там.
В стране тупа нєт бабок - таму що у вас тупа нєт розума.
І скажи мені- зараз хоч один байрактар літає ? Чи сситься в бункері разом з найвеличнішим стратєгом ?
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22.02.2022 09:47 Відповісти
Літає. Їх головне призначення - розвідка і визначення цілей. Питання в тому, що інформація, яка отримується від звідти, використовується лише для розвідки, позаяк і досі діють обмеження на відкритяя вогню.
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22.02.2022 12:54 Відповісти
Ви точно знаєте ?
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22.02.2022 13:00 Відповісти
Так.
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22.02.2022 13:04 Відповісти
Звідки ?
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22.02.2022 13:08 Відповісти
З різних джерел.
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22.02.2022 13:26 Відповісти
Тобі буде дуже корисно почути.
"Українці, ви сповна розуму???" ПОРТНИКОВ вразив емоційною заявою | Рандеву з Яніною Соколовою
З 38:40 - за що треба голосувати, щоб потім не отримувати зеленських.
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22.02.2022 09:55 Відповісти
Как бы армии нужно постоянное перевооружение. Три года прошло. Он резал бюджет армии в пользу полиции или каких-то своих проектов. Проекты замораживались. Люди не видели перспектив из-за странных инициатив и появления паркетных генералов, которые пришли чтобы поворовать добро и уходили. Там куча всего. Это само по себе тянет на госизмену. Короче, плохой из Зе менеджер. Ну он как бы везде отметился, так что я бы не сказал что он это делал назло. Просто иначе не умеет. Но Украине от этого не легче.
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22.02.2022 09:22 Відповісти
Это не смешно. Это факт. По деньгам, которое сосало МВС и не давали ВСУ. Про перевооружение я написал. Оно застопорилось. Это очень плохо. И этим многие возмущались. Но разложение велось и на других уровнях, что я выше очертил. Эти негативные процессы отмечались.
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22.02.2022 09:31 Відповісти
Ну а касками і броніками можна ж було забезпечити, особливо після штучного шкандалу, який вчинили беніні посіпаки.
А так маємо що не маємо обладунків. Нам тепер їх штати завозять.
От так клован керує армією.
Поки має у шалену підтримку у твоєму обличчі.
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22.02.2022 09:32 Відповісти
Ничтожество не имеет право быть у власти. Выводы очевидны.
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22.02.2022 09:13 Відповісти
А як можна здати ОКУПОВАНІ територіі?))) Якщо вони вже були здані до того?)))
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22.02.2022 09:18 Відповісти
Не були здані. Допоки хтось за них воював. Зелькін мир все порішав.
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22.02.2022 09:19 Відповісти
Не смішіть))))
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22.02.2022 09:23 Відповісти
Тут плакать треба. Чомусь раніше їх не проголошували росіскими.
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22.02.2022 09:25 Відповісти
Перепршую індекс JAC 11.Тільки зараз він не полетів в наш повітряний простір, а розвернувся в ройоні Замостя.
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22.02.2022 10:04 Відповісти
Конечно это все вовачка, но совсем не Путин, не перепутай
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22.02.2022 09:16 Відповісти
jackdorseydonotbanme@jackdorseydono1·1 чНу что,один из самых плохих сценариев,который отодвинул время возврата нам нашего Донбасса,наступил.
Пуйло признал ОРДиЛО,рос.войска там уже будут официально,Донбасс аннексирован так же как и Крым.😥
Допереговаривались
Ну а США как и в 2014 году позволили аннексировать Донбасс,нет сомнений,что Бидон обо всем договорился с пуйлом. А истерия военного вторжения была и останется ширмой для прикрытия сдачи интересов Украины. Санкции будут смешные,СП-2 скоро запустят.
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22.02.2022 09:04 Відповісти
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22.02.2022 09:05 Відповісти
Ну і не треба. Бубачка сам склЕпає ядрьону бімбу.
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22.02.2022 09:06 Відповісти
.
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22.02.2022 10:10 Відповісти
Вы хоть понимаете, как Зеленский подставил Украину,когда свои поганым ртом,начал болтать про ядерное оружие.
Он же падла,на руку Кремля сыграл.
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22.02.2022 09:08 Відповісти
Все правильно он сказал. Я его терпеть не могу но сказал он абсолютно правильно за ЯО . Мало того в свете последних событий может стоит об этом не только говорить но и делать
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22.02.2022 09:37 Відповісти
Киев очень хочет, особенно беня. Тот такой гешефт на этом сделает, мир удивится.
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22.02.2022 09:12 Відповісти
Риторика кремлёвских ботов до боли смешна и примитивна: бубочка бубочка бубочка. Виноват во всем зе, а Путин вообще не при делах. Если триста раз повторить что виноват бубочка то и про Путина забываешь. Ну это же бубочка виноват да? Начиная от позорных соглашений до сдачи ЯО. Логика тупых ботов и их подпевал ясна: изнасилованная сама виновата.
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22.02.2022 09:20 Відповісти
просто Пуйло, как опытный гэбэшник, очень рад что у Украины сейчас такой слабый и неопытный Президент. Этим он и пользуется в нынешней ситуации.
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22.02.2022 09:28 Відповісти
А треба ЯЗ давати. Просто розмістіть в Україні СВОЮ, як у Німеччині чи у Південній Кореї...
Поближче до кордону, щоб за парєбріком сралися при згадці про наслідки своїх вологих снів про Україну..
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22.02.2022 09:21 Відповісти
Помилка* НЕ треба давати
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22.02.2022 09:44 Відповісти
Как не хочет? Не расписывайтесь за весь народ Украины
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22.02.2022 09:27 Відповісти
Пардон, не Киев, а ЗЕклоун со своим ЗЕцирком!
Это просто 3/14здец какие разные вещи...
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22.02.2022 09:34 Відповісти
 
 