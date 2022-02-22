США не мають наміру надавати ядерну зброю Україні, і Київ цього не хоче, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд
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Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що ні США, ні їхні союзники не мають наміру надавати Україні ядерну зброю.
"Він (президент Росії Володимир Путін. - Ред.) стверджував, що Україна намагається отримати ядерну зброю від Заходу. Україна одна з чотирьох країн у світі, які добровільно відмовилися від ядерної зброї. Ні США, ні наші союзники не мають наміру надавати ядерну зброю Україні, і Україна не хоче цього", - заявила Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, напад Росії на Україну не спровокований.
"Це напад на статус України як на члена ООН, він суперечить міжнародному праву та базовим принципам Організації об'єднаних націй", - зазначила вона.
"Атака на Україну – це атака на суверенітет кожної держави-члена ООН. Ми продовжуємо вірити, що переговори – це єдиний варіант усунути розбіжності та зберегти мир", - уклала Томас-Грінфілд.
Будь ласка, зачекайте...
А потім його обрали президентом
санкции?! вы о чём?!
Все. Не воював. Здав кацапні окуповані території Донбасу.
З 2019.
А так він фактично здав пуйлові українські землі.
А ще ж обіцяв померти в Криму. Бачте, як цей пустобріх, набивав собі ціну.
Які нікчема потім здавав.
Захищай зелю далі...авось прийдеться тобі на росії пожити.
Просто те кто смеются сейчас над Зеленским и прочими это горечь от того чем занимались последние восемь лет, когда рассказывали о том что Крым сдали. Кстати, комиссию по сдаче Крыма Рада создала буквально в начале февраля. Или что война им выгодна. Зачем? Для чего? Нам было понятно, что это ерунда и глупость, но многие же верили, что реально сдали Крым и хотят воевать с Россией.
Але ж вам замість Гетьмана членограя закортіло.
Майте...позорнікі.
А. Знає як послабив ЗЕ нашу армію.
Б. Знає, що ЗЕ - повна нікчема.
А я цікавилась.
Про зброю - а чим наші війська оснащувались ? Які якісно нові пропозиції були ? ому держава заборгувала ШАЛЕНІ кошти військовослужбовцям ? Де житло ? Чому їх годують помиями ? Чому перекрили реформу харчування щойно зе схопив булаву ? Чому просять нову форму , бо держава не забезпечує ? Багато оцих чому..
Не відповісиш ?
Кому ти оце казкове розповідаєш ?
У що вдягнуті хлопці на передовій ?
Не в ЗСУ. А там.
В стране тупа нєт бабок - таму що у вас тупа нєт розума.
І скажи мені- зараз хоч один байрактар літає ? Чи сситься в бункері разом з найвеличнішим стратєгом ?
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З 38:40 - за що треба голосувати, щоб потім не отримувати зеленських.
А так маємо що не маємо обладунків. Нам тепер їх штати завозять.
От так клован керує армією.
Поки має у шалену підтримку у твоєму обличчі.
Пуйло признал ОРДиЛО,рос.войска там уже будут официально,Донбасс аннексирован так же как и Крым.😥
Допереговаривались
Ну а США как и в 2014 году позволили аннексировать Донбасс,нет сомнений,что Бидон обо всем договорился с пуйлом. А истерия военного вторжения была и останется ширмой для прикрытия сдачи интересов Украины. Санкции будут смешные,СП-2 скоро запустят.
Он же падла,на руку Кремля сыграл.
Поближче до кордону, щоб за парєбріком сралися при згадці про наслідки своїх вологих снів про Україну..
Это просто 3/14здец какие разные вещи...