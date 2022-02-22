Франція запровадить санкції проти Росії за "визнання" "ЛДНР", - представник країни в Радбезі ООН Дерів’єр

Франція запровадить санкції проти відповідальних за рішення про визнання Росією незаконних утворень на захоплених територіях Донецької та Луганської областей України.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник Франції при цій організації Ніколя Дерів’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Разом із європейськими партнерами ми готуємо цільові санкції проти тих, хто брав участь в ухваленні цього незаконного рішення", - сказав Дерів’єр.

Він наголосив, що Франція "вітає стриманісь, яку в цих складних обставинах демонструє Україна".

"Ми висловлюємо повну солідарність із народом та урядом України", - зазначив дипломат.

Дерів’єр також закликав Росію "змінити своє рішення про визнання" псевдореспублік.

"Ми особливо занепокоєні через рішення президента Путіна надіслати війська до захоплених територій під приводом миротворчості. Це стане ще одним нахабним порушенням територіальної цілісності України", - підсумував він.

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