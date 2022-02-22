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Франція запровадить санкції проти Росії за "визнання" "ЛДНР", - представник країни в Радбезі ООН Дерів’єр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Франція запровадить санкції проти Росії за

Франція запровадить санкції проти відповідальних за рішення про визнання Росією незаконних утворень на захоплених територіях Донецької та Луганської областей України.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник Франції при цій організації Ніколя Дерів’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Разом із європейськими партнерами ми готуємо цільові санкції проти тих, хто брав участь в ухваленні цього незаконного рішення", - сказав Дерів’єр.

Він наголосив, що Франція "вітає стриманісь, яку в цих складних обставинах демонструє Україна".

"Ми висловлюємо повну солідарність із народом та урядом України", - зазначив дипломат.

Дерів’єр також закликав Росію "змінити своє рішення про визнання" псевдореспублік.

"Ми особливо занепокоєні через рішення президента Путіна надіслати війська до захоплених територій під приводом миротворчості. Це стане ще одним нахабним порушенням територіальної цілісності України", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наполягаємо на запровадженні проти Росії болючих санкцій. Настав час діяти, - МЗС про "визнання" "ЛДНР"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Україна, Верховна Рада, ПреЗедент мають терміново починати діяти зі своїми санкціями прти руSSкого міра:

1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8, 9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського журналіста...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
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22.02.2022 09:12
+6
Франція встановить повне ембарго на експорт в паРашку жабьячої ікри.
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22.02.2022 09:05
+5
Ограничат поставки трюфелей и сыра с плесенью?
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22.02.2022 09:11
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Франція встановить повне ембарго на експорт в паРашку жабьячої ікри.
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22.02.2022 09:05 Відповісти
важнее, как Украина отреагирует с клоуном..
Україна вводить пекельні санкції проти країни-агресора!
1. Ми не дамо показати по російському ТБ останню серію нового сезону «Сватів».
Це змусить страждати мільйони росіян, які так і не дізнаються, чим все закінчилось.
2. Поки що хватить.
През. ВАЗеленський
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22.02.2022 09:14 Відповісти
Все як завжди... Замість того, щоб вмазати по пиці - "Вот я сичас как в...бу!!!"
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22.02.2022 09:08 Відповісти
це повна хvйня, ці ваші персональні санкції, це ***@а повна хvйня
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22.02.2022 09:11 Відповісти
Хитрый_план, перепрошую, але то Ви занадто дипломатично висловились...
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22.02.2022 09:14 Відповісти
Ограничат поставки трюфелей и сыра с плесенью?
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22.02.2022 09:11 Відповісти
Україна, Верховна Рада, ПреЗедент мають терміново починати діяти зі своїми санкціями прти руSSкого міра:

1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8, 9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського журналіста...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
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22.02.2022 09:12 Відповісти
вчера слуги урода и *опоблок продолжили драпать из Украины.
теперь они могут голо - сунуть по планшету - из Европы..
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22.02.2022 09:15 Відповісти
Франція продовжує постачати в Московію францюзьске игрістое, а Московія виробляє "Советское шампанское"
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22.02.2022 09:16 Відповісти
Старий світ сцикуни! Не хочете воювати з ******, дайте зброю і ресурси і йдіть далі скиглити!
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22.02.2022 09:21 Відповісти
Прошу підтримати петицію, що б не дати монозбродній наволочі втікти
https://petition.president.gov.ua/petition/135476
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22.02.2022 09:22 Відповісти
Ага. Мікрон запровадить ... хіба що зміну наклейки на пляшках з "ігристе" на "шампанське"...
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22.02.2022 09:22 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/135476
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22.02.2022 09:23 Відповісти
Що за ідіотські формулювання "визнання ДНР". Окупація чужої країни. Визнання термінів придуманих агресором тягне за собою визнання його логіки.
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22.02.2022 09:27 Відповісти
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22.02.2022 09:33 Відповісти
Чёт как-то улыбает это всё...
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22.02.2022 09:35 Відповісти
вишлете доньку піськова на мокшандію?
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22.02.2022 09:47 Відповісти
А Зеля збирається вводити санкції?
Візовий режим?
Заборонити показ російських серіалів, який досі продовжується?
Зменшувати товарообіг з агресором, який насправді тільки збільшується?
Чи тільки здатний чекати чогось від європейців?
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22.02.2022 09:57 Відповісти
Все таки мати президента єврея та всіх основних міністрів євреями під час війни з Московією якось не комільфо.
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22.02.2022 10:44 Відповісти
Адже Ізраїль не оголошував війни Московії? І нам треба зачекати!
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22.02.2022 10:46 Відповісти
 
 