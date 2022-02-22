Франція запровадить санкції проти Росії за "визнання" "ЛДНР", - представник країни в Радбезі ООН Дерів’єр
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Франція запровадить санкції проти відповідальних за рішення про визнання Росією незаконних утворень на захоплених територіях Донецької та Луганської областей України.
Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник Франції при цій організації Ніколя Дерів’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Разом із європейськими партнерами ми готуємо цільові санкції проти тих, хто брав участь в ухваленні цього незаконного рішення", - сказав Дерів’єр.
Він наголосив, що Франція "вітає стриманісь, яку в цих складних обставинах демонструє Україна".
"Ми висловлюємо повну солідарність із народом та урядом України", - зазначив дипломат.
Дерів’єр також закликав Росію "змінити своє рішення про визнання" псевдореспублік.
"Ми особливо занепокоєні через рішення президента Путіна надіслати війська до захоплених територій під приводом миротворчості. Це стане ще одним нахабним порушенням територіальної цілісності України", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Україна вводить пекельні санкції проти країни-агресора!
1. Ми не дамо показати по російському ТБ останню серію нового сезону «Сватів».
Це змусить страждати мільйони росіян, які так і не дізнаються, чим все закінчилось.
2. Поки що хватить.
През. ВАЗеленський
1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8, 9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського журналіста...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
теперь они могут голо - сунуть по планшету - из Европы..
https://petition.president.gov.ua/petition/135476
Візовий режим?
Заборонити показ російських серіалів, який досі продовжується?
Зменшувати товарообіг з агресором, який насправді тільки збільшується?
Чи тільки здатний чекати чогось від європейців?