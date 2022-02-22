"ЛДНР" буде "визнано" в межах Луганської та Донецької областей, - глава комітету Держдуми РФ Калашніков
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Глава комітету Держдуми РФ в справах СНД Леонід Калашніков заявив, що так звані "ЛДНР" визнають в у межах Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому і єдиному "референдумі", який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає "ДНР", - сказав він.
Він пояснив, що "зараз "ДНР" та "ЛНР" займають територію менше, ніж це було на "референдумі", але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію теж".
"А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції", - додав голова комітету.
Будь ласка, зачекайте...
А рашисты будут сидеть у телевизоров, сложа руки и смотреть, как у нас тут зачистки происходят?
Ну ну.
Они у себя любые зачистки проводят, если им надо
Перечислить всех зачищеных в Расее? Список будет долгим
Немцова не помните?
Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников немедленно переобулся и уточнил, что не говорил о признании независимости ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей.
Провластные СМИ подставили несчастного депутата?
Якщо мінські угоди всьо,то тепер Фаріонш і правосєків не спинити, час яких настав.
Такое ощущение, что многие расслабились, но это кремлевское, карликовое уе*ище не успокоится. Нельзя терять время, худший вариант никуда не изчез. Единственный плюс, что не будет качельной тягомотины: "альтернативы минску нет", не будет макроновских кластеров, постоянного несвязного блеянея зели: "может быть, но пока этого нет, но может, это еще не точно, какая то страна может нам предложить, но мы еще не знаем что", и подобной тупой пурги. Так смешно сейчас вуглядят все эти, подигрывающие параше, макроны, со своей, сраной, минской мантрой.
И на этом все их желание ограничиться границами Новотсоссии закончится.
Так что не теряем время! Минирование возможных путей наступления, минирование стратегических объектов, готовимся к полномасштабной и длительной войне!
Дипломаты обязаны добиться от Запада серьезных санкций уже сейчас! Если это не наступление, которого ждал Запад, то им что, нужны искандеры по Киеву?!
С таким гавнокомандующим Украине ничего не светит. Он делает все, чтобы завести страну в тюрьму народов
Восстановление домов, подстанций, очистных сооружений, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог в ДНР и ЛНР будет стоить 1,5 триллиона рублей, заявил в понедельник РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин.
В произошедшем поводов для особой радости безусловно нет, ибо это точно не победа, но и посыпать голову пеплом глупо, ибо это так же не победа и для кремля. Каждому здравому человеку было понятно, что при путинском режиме деоккупировать ОРДЛО невозможно. Можно только включит в тело страны чужеродное злокачественное образование. Этим признанием путин пытается лишь зафиксировать статус-кво, который де-факто и так имеет место с 2015 года. Для Украины ровным счетом ничего не меняется. Агрессивная недоимперия на границе. С этим нужно учиться жить и дождаться своего часа.
«Наша территория - вся Луганская область, мы призовем Украину добровольно отвести войска, иначе будут приняты меры», - заявил он.
Нахрен нам нужны политики, которые не способны прогнозировать довольно в простых ситуациях.