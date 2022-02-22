"ЛДНР" буде "визнано" в межах Луганської та Донецької областей, - глава комітету Держдуми РФ Калашніков

Глава комітету Держдуми РФ в справах СНД Леонід Калашніков заявив, що так звані "ЛДНР" визнають в у межах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому і єдиному "референдумі", який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає "ДНР", - сказав він.

Він пояснив, що "зараз "ДНР" та "ЛНР" займають територію менше, ніж це було на "референдумі", але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію теж".

"А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції", - додав голова комітету.

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