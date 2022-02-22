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"ЛДНР" буде "визнано" в межах Луганської та Донецької областей, - глава комітету Держдуми РФ Калашніков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Глава комітету Держдуми РФ в справах СНД Леонід Калашніков заявив, що так звані "ЛДНР" визнають в у межах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому і єдиному "референдумі", який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає "ДНР", - сказав він.

Він пояснив, що "зараз "ДНР" та "ЛНР" займають територію менше, ніж це було на "референдумі", але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію теж".

"А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції", - додав голова комітету.

Також читайте: Депутат Держдуми Журавльов закликає формувати в Росії "дружини добровольців" для відправки на Донбас

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+48
Блеяние клоуна в такой ситуации тупо выбесило.
Лучше вообще без президента, чем это уёкхмище.
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22.02.2022 09:08
+43
Україна вводить пекельні санкції проти країни-агресора!
1. Ми не дамо показати по російському ТБ останню серію нового сезону «Сватів».
Це змусить страждати мільйони росіян, які так і не дізнаються, чим все закінчилось.
2. Поки що хватить.
През. ВАЗеленський
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22.02.2022 09:13
+36
Вчора Росія почала велику війну на знищення України. Ви що цього не зрозуміли? Тоді передивіться, де Путін говорить ,про декомунізацію України.
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22.02.2022 09:08
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Ну и что мешает? Механизьмы есть какие то оказывается, хотя, я имел в виду не те механизмы, желание тоже, как я погляжу... Берешь механизьм и по голове Шуфричу им, так? И что дальше?
А рашисты будут сидеть у телевизоров, сложа руки и смотреть, как у нас тут зачистки происходят?
Ну ну.
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22.02.2022 11:54 Відповісти
Чего нас должно волновать, что думают рашисты по этому поводу?
Они у себя любые зачистки проводят, если им надо
Перечислить всех зачищеных в Расее? Список будет долгим
Немцова не помните?
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22.02.2022 12:23 Відповісти
Они не просто зачищают, они убивают. Дойдут до Киева и тут будут убивать. У них рука не дрогнет
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22.02.2022 12:24 Відповісти
Мастер обувных дел

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников немедленно переобулся и уточнил, что не говорил о признании независимости ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей.

Провластные СМИ подставили несчастного депутата?
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22.02.2022 09:45 Відповісти
@KVQuarantine



Якщо мінські угоди всьо,то тепер Фаріонш і правосєків не спинити, час яких настав.
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22.02.2022 09:46 Відповісти
Правосеки защищали и будут защищать. Украину на передовой жертвуя ради нее своей жизнью в отличие от кротов сидящих в горах!
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22.02.2022 10:40 Відповісти
Чому в них всі претензії тільки до Порошенка з Турчиновим і НУЛЬ претензій до зеленського, єрмака, татарова, які тільки й роблять, що здають території України і заглядають в очі пуйлу?
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22.02.2022 10:47 Відповісти
Потому что они такие же как зеленские-ермаки -татаровы.
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22.02.2022 12:25 Відповісти
В норах
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22.02.2022 11:20 Відповісти
Если "элита" думает, что при оккупации Украины их не "тронут", то глубоко ошибается. Вчера Путин открыто сказа, что "достанем всех".Что будут повальные аресты, пытки и убийства всех, кто хоть как соприкасался с украинской политикой, в этом нет никаких сомнений.
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22.02.2022 09:49 Відповісти
твое ***** быстрей свои на ремни порежу из-за санкций.
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22.02.2022 09:53 Відповісти
Элита прыгнет в свои самолёты и улетит на свои виллы в испаниях и лондонах. Поверь, они уж точно не пострадают
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22.02.2022 09:53 Відповісти
Если параша признает лугандон в "границах областей" , это херовый момент, 99%я вероятность наступления параши на Мариуполь и дальше. *****, демонстративно, попросило вчера: "Поторопиться с ратификацией'. Ему нужно, что то делать, со стоящими на границе войсками. И не просто так сразу поехали колонны военной техники в лугандон.
Такое ощущение, что многие расслабились, но это кремлевское, карликовое уе*ище не успокоится. Нельзя терять время, худший вариант никуда не изчез. Единственный плюс, что не будет качельной тягомотины: "альтернативы минску нет", не будет макроновских кластеров, постоянного несвязного блеянея зели: "может быть, но пока этого нет, но может, это еще не точно, какая то страна может нам предложить, но мы еще не знаем что", и подобной тупой пурги. Так смешно сейчас вуглядят все эти, подигрывающие параше, макроны, со своей, сраной, минской мантрой.
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22.02.2022 10:00 Відповісти
Вряд-ли что не будет Минской тягомотины. Как раз тема для того чтобы блеять о необходимости вернуться в русло минского процесса, так сказать, вернуть все взад.
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22.02.2022 10:30 Відповісти
Брехня. 2-5 дней пока подведут войска, снабжение, перегруппировка...
И на этом все их желание ограничиться границами Новотсоссии закончится.
Так что не теряем время! Минирование возможных путей наступления, минирование стратегических объектов, готовимся к полномасштабной и длительной войне!
Дипломаты обязаны добиться от Запада серьезных санкций уже сейчас! Если это не наступление, которого ждал Запад, то им что, нужны искандеры по Киеву?!
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22.02.2022 10:12 Відповісти
Зюзина стратегия добиться от кого угодно что угодно, самому не пошелохнув и пальцем.

С таким гавнокомандующим Украине ничего не светит. Он делает все, чтобы завести страну в тюрьму народов
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22.02.2022 11:24 Відповісти
странно, почему не в границах ГДР и Чехословакии?
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22.02.2022 10:13 Відповісти
Российские власти планируют масштабные расходы на разрушенную инфраструктуру Донбасса, оплатить которые намерены за счет средств налогоплательщиков и Фонда национального благосостояния.

Восстановление домов, подстанций, очистных сооружений, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог в ДНР и ЛНР будет стоить 1,5 триллиона рублей, заявил в понедельник РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин.
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22.02.2022 10:16 Відповісти
Теперь можно смело пулять по той стороне, там же теперь нет, с точки зрения раши, граждан Украины, верно?
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22.02.2022 10:32 Відповісти
Это совершенно не важно. Решение о состоянии конфликта всё равно принимаются в кремле. Захотят обострить, обострят под любым предлогом и при любых «границах».
В произошедшем поводов для особой радости безусловно нет, ибо это точно не победа, но и посыпать голову пеплом глупо, ибо это так же не победа и для кремля. Каждому здравому человеку было понятно, что при путинском режиме деоккупировать ОРДЛО невозможно. Можно только включит в тело страны чужеродное злокачественное образование. Этим признанием путин пытается лишь зафиксировать статус-кво, который де-факто и так имеет место с 2015 года. Для Украины ровным счетом ничего не меняется. Агрессивная недоимперия на границе. С этим нужно учиться жить и дождаться своего часа.
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22.02.2022 10:18 Відповісти
Вы так скоро всю Украину просрете. Ипать выбрали президента.Капец.
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22.02.2022 10:37 Відповісти
Анна ньюз. Вице-спикер парламента ЛНР призвал Украину отвести войска до административной границы Луганской области
«Наша территория - вся Луганская область, мы призовем Украину добровольно отвести войска, иначе будут приняты меры», - заявил он.
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22.02.2022 10:46 Відповісти
Пусть писос у пыни сасут
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Що не Калашніков - то обов'язково або кусок якогось пройдисвіта, або віникоподібного філософа. Що він меле? Заслужений герой-президент ДНР, відомий козел і мислитель Захарченко тричі оголошував похід на Київ, бо вважав західні околиці Києва межею ДНР. Що стосується "референдуму", влаштованого Путлером на визнання ДНР, то і на момент його проведення, і зараз тисячі добропільців твердять, що величезна більшість населення Добропілля та інших районів Західної Донеччини проголосували не за ДНР, а за входження Західного Донбасу до складу Січеславської (чи Дніпропетровської) області. Давайте поважати думку народу!
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22.02.2022 10:54 Відповісти
Якщо Калашнікову муляють нинішні розміри ДНР, то чому б не приєднати до ДНР, на правах федерації, такі явно не московські землі, як Таганрожчину, Шахтинщину, Суджанщину та Стародубщину, які Московія нахабно вкрала у братьної, на той час, "Украинской ССР", і за сто (!) років не спромоглася пояснити ні Україні, ні світові, ні самій собі, на якій підставі вона хапонула ці українські землі?
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Росіян на ножі! Бийте російських окупантів кругом!
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22.02.2022 12:10 Відповісти
Это уже претензия на дальнейшую эскалацию войны. Если так, то нужно РАЗРЫВАТЬ ВСЕ ОТНОШЕНИЯ с агрессором и оккупантом, время "шуток" закончилось и вводить военное положение, разработывать планы не просто защиты Украины, но и полного военного поражения москальской ымперии!
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22.02.2022 12:13 Відповісти
Да. это война на выживание ....И пропадёт пропадом рашка.
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22.02.2022 13:09 Відповісти
Некоторые политики говорят, что "кто мог знать, что путин нападет, заберет Крым и развяжет войну на Донбассе".
Нахрен нам нужны политики, которые не способны прогнозировать довольно в простых ситуациях.
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23.02.2022 09:12 Відповісти
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