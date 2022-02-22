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Новини Політика України
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ВР (11723) зброя (5745) СБУ (10007)

Рада сьогодні розгляне право на цивільну вогнепальну зброю, реформу СБУ та питання управління майном для потреб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні розгляне право на цивільну вогнепальну зброю, реформу СБУ та питання управління майном для потреб ЗСУ

Парламент України сьогодні збирається на засідання. Нардепи розглянуть, зокрема, законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на порядок денний Ради.

Парламентарі розглянуть такі законопроєкти:

  • зміни до змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо дотримання розумних строків кримінального провадження) (перше читання),

  • зміни до закону "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі (перше читання),

  • зміни до закону "Про засади державної регіональної політики" (друге читання),

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  • щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України (перше читання),

  • щодо державної статистичної діяльності (перше читання),

  • про право на цивільну вогнепальну зброю (перше читання),

  • змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень закону "Про право на цивільну вогнепальну зброю"(перше читання),

  • змін до закону "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (друге читання),

  • про кредитні спілки (повторне друге читання),

  • змін до деяких законодавчих актів щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування (друге читання), 

  • внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (перше читання),

  • про лікарські засоби (друге читання),

  • про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (перше читання),

  • щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  (друге читання),

  • зміни до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання",
  • щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (нова редакція, друге читання).
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Топ коментарі
+14
В повестке дня ни одного вопроса напрямую касающегося агрессии росии, прикольно , власть решила делать вид что ничего страшного не произошло , и требовать от запада каких то действий
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22.02.2022 09:18
+12
Аууууууу к нам на територию вторглось чужое государство
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22.02.2022 09:21
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Рада почему мы подаем воду электроенергию в долбаную дыру 8 лет и за это платим ... Это ли не ИЗМЕНА 😈
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22.02.2022 09:24 Відповісти
Вже немає грошей, лише надрукувати = інфляція, тай армії нащо? гроші дадуть потратити нема куди. закордону продаж зброї не можливий, в нас виробництво можливо частково
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22.02.2022 09:25 Відповісти
******** патронный завод хай збудують, а не розкрадають гроші на різній не дуже потрібній херні
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22.02.2022 10:56 Відповісти
це треба було зробити ще 2014
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22.02.2022 10:59 Відповісти
ПОП два рази виділяв гроші на патронний завод але і гроші тю тю і завода нема.
Сабакаф тільки кілька старих полуавтоматичних списаних турецьких верстатів притягнув, років так початку 50-х, та посадив три жінки що вручну міряли допуска на пістолетних патронах - стидоба.
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22.02.2022 11:11 Відповісти
а вторые чтения будут уже на выездных заседаниях вне Украины т.к. последняя будет под оккупацией? МОЛНИЕНОСНЫЕ просто решения принимаются............
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22.02.2022 09:18 Відповісти
В повестке дня ни одного вопроса напрямую касающегося агрессии росии, прикольно , власть решила делать вид что ничего страшного не произошло , и требовать от запада каких то действий
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22.02.2022 09:18 Відповісти
агресія уже 8 рік, що ще хочеш...піди на схід
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22.02.2022 09:26 Відповісти
А смартфони пенсам закупили ?
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22.02.2022 09:20 Відповісти
Аууууууу к нам на територию вторглось чужое государство
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22.02.2022 09:21 Відповісти
уже з 2014 року
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22.02.2022 09:27 Відповісти
Очнись, это случилось ещё при Екатеиине2
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22.02.2022 09:28 Відповісти
Какож же позор, где введение военного положения, где мобилизация офицеров запаса, только лиш популизм..
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22.02.2022 09:23 Відповісти
я так розумію Україну просто здають... перелік питань просто вражає, росія заходить на нашу територію, а ми про кредитні спілки....
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22.02.2022 09:24 Відповісти
так хочуть єрмаки та шефіри з сивохами та інші "друзі" преЗедента....
а допомогли їм в цьому....73% виборців України...
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22.02.2022 09:38 Відповісти
Такое впечатление, что зеко ***** на Марсе живет.
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22.02.2022 09:25 Відповісти
на каком Марсе, они просто работают на путина
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22.02.2022 09:29 Відповісти
Україна, Верховна Рада, ПреЗедент мають терміново починати діяти зі своїми санкціями прoти руSSкого міра:

1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8, 9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського журналіста...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
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22.02.2022 09:26 Відповісти
це треба було зробити з 2014 року...а шоколадний лише підігрував
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22.02.2022 09:28 Відповісти
зебілоїде, ти є невиліковне
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22.02.2022 09:40 Відповісти
Які ж ви зебіли примітивні. Вам до сих пір Порошенко в штани гадить. Так питайте вашого Зе, він же зараз **********.
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22.02.2022 09:42 Відповісти
)))) говориться про те що щоколад нічого не робив і не буде робити
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Про "майно ЗСУ" надважливе питання...
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22.02.2022 09:27 Відповісти
Дава закон про цивільну вогнепальну зброю. Звісно, знов прямим текстом заборонено автоматичну нарізну (пістолети-кулемети та кулемети) зброю мати. Але хоча б нарізну короткоствольну зброю (пістолети) тепер дозволять (окрім револьверів).
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22.02.2022 09:28 Відповісти
Читайте законопроект - він доступний на сайті ВР. Категорія С - вогнепальна короткоствольна, майже будь-яка, з 18 років, після проходження навчання. Все, більше ніяких обмежень. Напівавтоматична нарізна - здається з 25 років, після навчання. Без бронебійних набоїв, не більше 12.7 мм калібр і ще щось там непринципове - більше ніяких обмежень фактично.

І це тільки в головах ідіотів можлива ситуація, коли невдоволені владою візьмуть власну, зареєстровану в єдиному реєстрі, контрольно відстріляну зброю і підуть проти влади...
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22.02.2022 10:06 Відповісти
Право на отримання категорії зброї С (короткоствол нарізний) мають спортсмени - громадяни України, які досягли 18-річного віку, що не рідше ніж два рази на рік брали участь у всеукраїнських або міжнародних спортивних змаганнях в складі збірних команд України та мають спортивне звання не нижче майстра спорту України з видів спорту, у правилах спортивних змагань яких передбачене використання спортивної вогнепальної зброї.

Порядок набуття у власність зброї категорії С спортсменами встановлюється Міністерством внутрішніх справ України.

Це стаття 21 проекту. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360

Іншим нізззззя.
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22.02.2022 10:35 Відповісти
Идешь с паспортом и ИНН в разрешительную систему. Пишешь разрешение на гладкоствол. Там же берешь справку о вменяемости. Через 2 недели получаешь разрешение и в любом оружейном магазине берешь помповое ружье (4500 - 12000 грн) с вменяемым по цене боезапасом.
Вот проблема!
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Я це знаю і вмію.
Писав про інше - про короткоствольний нарізняк.
Він заборонений.
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22.02.2022 11:07 Відповісти
А он нужен? Иди в ТО, там выдадут.
Помповик закроет 100% у населения к мародерам и прочим любителям чужой земли.
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22.02.2022 11:18 Відповісти
1. Короткоствол потрібен не на війні, а для носіння в тилу.
2. У нашому місті ТО завідує махровий сєпар із Горлівки. Але це до теми про заборону короткостволу для цивільних ніяким боком не тулиться.
3. В ТО зброї не "видають", не кажучи про короткоствол. А коли запахне смаленим тим більше нічого не видаватимуть.
4. Помпа - це на любителя. Патрони до помповика важкі. Я, наприклад, звик до автомата (карабіна). Крім того замість одного помпового кульового патрона можна взяти три карабінні. У карабіні магазин 30 патронів і не треба перезаряджати. Плюс глушак є для дозвуку. Плюс менший габарит.
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22.02.2022 16:37 Відповісти
Я нигде не говорил про короткоствол, т.к. даже не знаю, что это такое. Обрез что ли?
Помповик, гладкоствол - хорошая штука везде. Не требует особого умения, направляй и стреляй.
Один выстрел по огневой мощи заменит 3 пистолетных! Доказать, что именно ты кого то завалил с него, как ни крути, невозможно просто, если сам не сознаешься.
Дома всегда пригодится. Даже женщины с удовольствием им управляются.
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22.02.2022 17:21 Відповісти
Самий перший комент був про короткоствол, навколо якого і завертілося обговорення.

Короткоствол нарізний (категорія С) - це пістолети (не травмати, а з металевою кулею).

Щодо гладкоствола, то експертиза може довести зв'язок заряду і його "рідного" гладкостволу.
Тому не рекомендую ризикувати.
Та й віддача у нього побільше карабінної.
Це чисто для хатнього вжитку, бо для мінімальної дистанції і можна зарядити травматом.
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22.02.2022 18:32 Відповісти
Точно, не дочитав...
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22.02.2022 12:54 Відповісти
А що, зарплати і пенсії ДБР підвищувати не будуть? І бабло на велике будівництво також ні? Та невже? А то як?! СБУ реформувати будуть? А може ще є прокурора САП призначать? Пілять, не пройшло й три роки... Ну і чого ж ми не в НАТО? А, зебілоїди?
Путін *****, то однозначно, але те, що він сьогодні витворяє у величезній мірі посприяли отих 73% ідіотів, що ту всю зелену мерзоту привели у владу: заглянуть в глаза, дагаварітца пасрєдінє... зупинити ракетну програму, заблокувати оборонні держзамовлення, нефінансувати армію, активно розсиратися с союзниками... вчора печрний суд знову продовжив запобіжний захід Павловському... Тіштеся, виродки...
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22.02.2022 09:39 Відповісти
Як показують військові конфлікти в першу чергу під час військових дій, активізуються злочинці, та йдуть грабувати мирних неозброєних громадян.
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22.02.2022 09:40 Відповісти
такие парламентарии достойны только одного - разогнать всех до единого с запретом вообще когда-либо куда-либо баллотироваться...
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22.02.2022 09:46 Відповісти
На складах тисячі трьохлінійок, СКСів, ППШ та інших раритерів. Але ж вони стріляють! Роздайте на шару українцям і у мокші почнеться масовий енурез! Але ж Квартал-95 пісяє в секретнтий памперс, що то все повернеться проти нього!
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22.02.2022 09:48 Відповісти
Патрон до Мосінки та патрон до СКСа армійський і патрони до цих це девайсів мисливські із магазину - то два різні види патронів.
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22.02.2022 10:37 Відповісти
Фемінське кодло і у цей проект всунуло рило: заборонено мати зброю неплатникам аліментів.
Якщо що, то я не аліментник. Просто у нас таких, причому штучно створених виконавчою службою, неміряно.
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22.02.2022 10:30 Відповісти
Коментарій дуже короткий: кого вибрали те й маєте. Приколюйтесь далі!
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22.02.2022 10:41 Відповісти
Не розгляне, а відпрацює і прийме. Бо поїдите підори окремим підрозділом рити окопи на донбассі. Зброю один зєр вам ніхто не довіре. Жарти в сторону. Визнаб, сам на заробітках заращ, але вже 10 березня їду додому, москаля *******. Дай Боже розуму нашому, прости Господи, головнокомандовачу. А ліпше хай передасть владу підрошенкові. Того хоча б в війсках поважають.
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22.02.2022 10:59 Відповісти
Короткий висновок щодо проекту закону: це та сама існуюча міліцейська інструкція, тільки тепер покладена в закон. Так само не дозволено громадянам нарізний короткоствол і травмат (травмат залишено для блатних типу прокурворішок, суддів та подібного г, журналістам, природоохоронцям і приватним детективам(!)).
Із новацій: травмат дозволять колишнім військовим та правоохоронцям. Друге продовження дозволу - на 5 років замість нинішніх 3-х. Двічі адмінка за порушення правил поводження - дозвіл анулюється. Переміщати зброю, що має магазини, слід із порожніми магазинами.
Заборонено використовувати бронебійні, розривні, запальні (прописано так, що тресери теж).
Прописаний порядок використання для самозахисту, але зміни в Кримінальний кодекс не вносяться.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360
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22.02.2022 11:04 Відповісти
трАсери
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22.02.2022 16:39 Відповісти
 
 