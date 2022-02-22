Рада сьогодні розгляне право на цивільну вогнепальну зброю, реформу СБУ та питання управління майном для потреб ЗСУ

Парламент України сьогодні збирається на засідання. Нардепи розглянуть, зокрема, законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на порядок денний Ради.

Парламентарі розглянуть такі законопроєкти:

зміни до змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо дотримання розумних строків кримінального провадження) (перше читання),





зміни до закону "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі (перше читання),





зміни до закону "Про засади державної регіональної політики" (друге читання),





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