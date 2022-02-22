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Рада сьогодні розгляне право на цивільну вогнепальну зброю, реформу СБУ та питання управління майном для потреб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Парламент України сьогодні збирається на засідання. Нардепи розглянуть, зокрема, законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на порядок денний Ради.
Парламентарі розглянуть такі законопроєкти:
- зміни до змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо дотримання розумних строків кримінального провадження) (перше читання),
- зміни до закону "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі (перше читання),
- зміни до закону "Про засади державної регіональної політики" (друге читання),
- щодо певних питань управління майном для потреб Збройних Сил України (перше читання),
- щодо державної статистичної діяльності (перше читання),
- про право на цивільну вогнепальну зброю (перше читання),
- змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень закону "Про право на цивільну вогнепальну зброю"(перше читання),
- змін до закону "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (друге читання),
- про кредитні спілки (повторне друге читання),
- змін до деяких законодавчих актів щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування (друге читання),
- внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (перше читання),
- про лікарські засоби (друге читання),
- про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності (перше читання),
- щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (друге читання),
- зміни до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання",
- щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (нова редакція, друге читання).
Топ коментарі
+14 kuba
показати весь коментар22.02.2022 09:18
+12 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар22.02.2022 09:21
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Будь ласка, зачекайте...
Сабакаф тільки кілька старих полуавтоматичних списаних турецьких верстатів притягнув, років так початку 50-х, та посадив три жінки що вручну міряли допуска на пістолетних патронах - стидоба.
а допомогли їм в цьому....73% виборців України...
1. відкликати мандати депутатів, які НЕ повернулися за 24 години, яk преЗедент наказав,
2. відкликати мандати депутатів опзж як розпалювачів ненависті та НЕправди по відношеню до України
3 ввести візовий режим з раSSією, щоб ніякі брати литвини (як в 2014) НЕ звозили в Україну автобусами руSSкіх терористів
4. розглянути про доцільність дипвідносин з раSSією.
5. закрити ВСІ антиiукраїнські ЗМІ
6.терміново ухвалити військовий бюджет
7. наказати ГПУ терміново зібрати матеріали і передати їх в Гаагу (а НЕ ганятися за Стерненками та інш. Патріотами)
8, 9,10....
11. ПОСАДИТИ шуфрича та інших адептів руSSкого міра за образи українського журналіста...
а тоді ВИМАГАТИ обіцяних санкцій і допомоги від Заходу...
І це тільки в головах ідіотів можлива ситуація, коли невдоволені владою візьмуть власну, зареєстровану в єдиному реєстрі, контрольно відстріляну зброю і підуть проти влади...
Порядок набуття у власність зброї категорії С спортсменами встановлюється Міністерством внутрішніх справ України.
Це стаття 21 проекту. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360
Іншим нізззззя.
Вот проблема!
Писав про інше - про короткоствольний нарізняк.
Він заборонений.
Помповик закроет 100% у населения к мародерам и прочим любителям чужой земли.
2. У нашому місті ТО завідує махровий сєпар із Горлівки. Але це до теми про заборону короткостволу для цивільних ніяким боком не тулиться.
3. В ТО зброї не "видають", не кажучи про короткоствол. А коли запахне смаленим тим більше нічого не видаватимуть.
4. Помпа - це на любителя. Патрони до помповика важкі. Я, наприклад, звик до автомата (карабіна). Крім того замість одного помпового кульового патрона можна взяти три карабінні. У карабіні магазин 30 патронів і не треба перезаряджати. Плюс глушак є для дозвуку. Плюс менший габарит.
Помповик, гладкоствол - хорошая штука везде. Не требует особого умения, направляй и стреляй.
Один выстрел по огневой мощи заменит 3 пистолетных! Доказать, что именно ты кого то завалил с него, как ни крути, невозможно просто, если сам не сознаешься.
Дома всегда пригодится. Даже женщины с удовольствием им управляются.
Короткоствол нарізний (категорія С) - це пістолети (не травмати, а з металевою кулею).
Щодо гладкоствола, то експертиза може довести зв'язок заряду і його "рідного" гладкостволу.
Тому не рекомендую ризикувати.
Та й віддача у нього побільше карабінної.
Це чисто для хатнього вжитку, бо для мінімальної дистанції і можна зарядити травматом.
Путін *****, то однозначно, але те, що він сьогодні витворяє у величезній мірі посприяли отих 73% ідіотів, що ту всю зелену мерзоту привели у владу: заглянуть в глаза, дагаварітца пасрєдінє... зупинити ракетну програму, заблокувати оборонні держзамовлення, нефінансувати армію, активно розсиратися с союзниками... вчора печрний суд знову продовжив запобіжний захід Павловському... Тіштеся, виродки...
Якщо що, то я не аліментник. Просто у нас таких, причому штучно створених виконавчою службою, неміряно.
Із новацій: травмат дозволять колишнім військовим та правоохоронцям. Друге продовження дозволу - на 5 років замість нинішніх 3-х. Двічі адмінка за порушення правил поводження - дозвіл анулюється. Переміщати зброю, що має магазини, слід із порожніми магазинами.
Заборонено використовувати бронебійні, розривні, запальні (прописано так, що тресери теж).
Прописаний порядок використання для самозахисту, але зміни в Кримінальний кодекс не вносяться.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360