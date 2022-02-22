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Туреччина засудила визнання Росією "Л/ДНР" і закликала всі сторони до "здорового глузду"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Туреччина засудила визнання Росією

МЗС Туреччини засуджує рішення Росії визнання незалежності "Л/ДНР" та висловлює підтримку у територіальній цілісності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Туреччини у твіттері.

Так, у МЗС Туреччини назвали рішення Росії неприйнятним і заявили, що відкидають його.

"Туреччина не приймає рішення Росії визнати непідконтрольні території України Донецької та Луганської областей. Туреччина наголошує на відданості збереженню політичної єдності та територіальної цілісності України, закликає всі сторони до здорового глузду", - йдеться у заяві турецького відомства.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

Туреччина засудила визнання Росією Л/ДНР і закликала всі сторони до здорового глузду 01
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Топ коментарі
+10
Все стороны?
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22.02.2022 09:40
+5
"Туреччина не приймає рішення Росії визнати непідконтрольні території України Донецької та Луганської областей. Туреччина наголошує на відданості збереженню політичної єдності та територіальної цілісності України, закликає всі сторони до здорового глузду"

WTF???
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22.02.2022 09:41
+4
Рашка хочет у Эрдогана забрать Босфор.

пора делать военный Черноморский союз - Украина Турция Румыния Британия
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22.02.2022 09:42
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Какой здоровий глузд? У бункерной крысе моча козломордая
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22.02.2022 09:40 Відповісти
Причём в голове !!
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22.02.2022 09:43 Відповісти
Все стороны?
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22.02.2022 09:40 Відповісти
ну да. Агрессивная Украина должна молчать пока миролюбивая расиюшка окусивает куски ее территории.
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22.02.2022 09:49 Відповісти
То же сначала хотел ********* до этой формулировки, но потом подумал и понял, что это не более, чем "язык дипломатии".
Уж к кому-кому, но к Турции нет вопросов по поддержке Украины.
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22.02.2022 09:52 Відповісти
Может пора поиграться с засРашкой в Босфоре?
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22.02.2022 09:41 Відповісти
Они пропустили недавно корабли парашки... О чем речь идет)
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22.02.2022 09:43 Відповісти
Это было раньше,а сейчас немного по-другому.
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22.02.2022 09:47 Відповісти
"Туреччина не приймає рішення Росії визнати непідконтрольні території України Донецької та Луганської областей. Туреччина наголошує на відданості збереженню політичної єдності та територіальної цілісності України, закликає всі сторони до здорового глузду"

WTF???
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22.02.2022 09:41 Відповісти
На двух студьях хочет усидеться
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22.02.2022 09:44 Відповісти
Глубокаяозабоченность она такая непредсказуемая.
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22.02.2022 09:50 Відповісти
Рашка хочет у Эрдогана забрать Босфор.

пора делать военный Черноморский союз - Украина Турция Румыния Британия
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22.02.2022 09:42 Відповісти
Ахахахахах твой эрдоган пропустил корабли недавно
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22.02.2022 09:44 Відповісти
и закрыл пролив, якобы судно сломалось. В случай чего весь металоллом там и останется, на дне.
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22.02.2022 09:45 Відповісти
Пускай лично султан эрдоган скажет... То опять хочет на двух стульях сидеть как и лукашенко признал.... Вчера его дружок алиев в москве был с визитом.можете гуглить как он там руки жал
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22.02.2022 09:42 Відповісти
Та вы уже боты определитесь... То лукашенко то аз поставляет нефть.... И еще её же не бесплатно дают... А нефть покупают
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22.02.2022 10:53 Відповісти
Тут лише один не має здорового глузду-дурна бункерна мавпа з гранатою...
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22.02.2022 09:44 Відповісти
Нам пво и про нужно как вода,птуры и свои есть нормальные
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22.02.2022 09:44 Відповісти
коти давай байрактары акинчи и побольше, шо там ваши озабоченности..... мочить нужно петухов, как в Карабахе!
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22.02.2022 09:44 Відповісти
зачем?
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22.02.2022 09:49 Відповісти
В Конституції України і законі "Про оборону України" прописані чіткі дії, які потрібно зробити ВР Україні і Президенту України.
Однак ні зеленський, ні Стефанчук, ні інші "лідери" держави цих законів, схоже, не читали, або ігнорують.
- Розрив дипломатичних і інших зв'язків з мордором
- Мобілізація 1-ю черги
- Військове положення на територіях Луганської та Донецької областей
- Створення ставки верховнокомандуючого
- Запит всеоосяжної допомоги Заходу. Гроші, зброя. техніка, добровольці.

Де це все?
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22.02.2022 09:46 Відповісти
​​🏛️Паника и растерянность - только так можно охарактеризовать настроения в Офисе президента. После заявления президента России Владимира Путина Зеленский полностью потерял самоконтроль. Стены ОП тряслись - президент истошно орал на своих подчиненных. "Вы все меня подставили!" и "За сколько вы продались Порошенко?!" - вот неполный перечень того что он бросил в лицо своему окружению.

🤬Особенно досталось главе Офиса Андрею Ермаку, ранее убеждавшему всех, что он, мол, с Москвой все порешал. Ермак, кстати соблюдал олимпийское спокойствие и откровенно заявил, что он де предлагал начать переговоры с представителями ДНР и ЛНР, это продолжило бы поддерживать эти квазиобразования в подвешенном состоянии. Вы, мол, испугались фан-клуба Порошенко, который сразу объявил бы такие переговоры предательством. Вот теперь и расхлебывайте.

🤗Не сомневайтесь, Ермаку это сойдет с рук. Зеленский без него ноль, и он это знает. Так что...

🤦🏼В Офисе президента сейчас судорожно ищут как им сохранить лицо? Очевидно, что признание Путиным независимости ДНР и ЛНР, для команды Зеленского это политическая катастрофа. Да, его избиратель хотел мира путем переговоров, но не ценой болезненных унижений. Путин же одним махом показал, что прав был Порошенко. Действовать нужно было так как он.

🇷🇺То что Путин пошел на признание ДНР и ЛНР, для ОП четкий сигнал, что все контакты с Москвой теперь разорваны. После всего что Путин вчера наговорил об Украине, Зеленскому не простят даже попытки встречи с Путиным.

🇺🇸Но еще более болезненно то, что Зеленского явно начал игнорировать Запад. Буквально вчера New York Times врезал по Зеленскому с отмашкой. В материале издания Зеленского назвали комиком, который не состоялся как президент и погряз в коррупции. Собственно, еще после истории с "вагнеровцами" представители Запада с Зеленским говорят через губу, что вчерашнего шоумена откровенно бесит. Теперь же, когда Зеленский и его окружение несколько месяцев обвиняли Запад в безосновательном нагнетании обстановки, отношение к Зеленскому у западного истеблишмента... да вот, собственно, такое как написал New York Times.

😡Более того. Тот факт, что Петр Порошенко, сидящий в Киеве под личным обязательством, преспокойно встречается з западными дипломатами и направо-налево раздает интервью западным СМИ, в ОП востринимают как прямое доказательство того, что Запад уже готовит реставрацию Порошенко.

🤷🏻‍♂️Но еще более болезненно то, что непонятно что теперь говорить собственным избирателям? Несколько месяцев их убеждали, что угрозы не существует - и вот пожалуйста. Провал. Как теперь оправдываться?

🗣️Оправдываться пока собираются следующим образом. Во-первых, рассказать что, мол, ничего страшного не случилось, ОРДЛО Украина и так не контролировала, а виноват Порошенко. Во-вторых, заявить, что мол Путин подыграл Порошенко, а это значит что Порошенко связан с Путиным и далее вся уже известная угольная история. В третьих, снова во всем решили обвинить Запад. Он мол, сволочь, не ввел адские санкции, не отключил Россию от SWIFT, не создал на территории Украины базы НАТО и вообще он до сих пор торгует с Россией, а должен был разбомбить Москву, чтобы условных Тараса и Маричку не волновала проблема защиты собственной страны.

🤓Одним словом, побольше популизма и во всем виноваты Порошенко и Запад. Съест ли эту заежженую пластинку избиратель? Позвольте не отвечать на этот вопрос.
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22.02.2022 09:47 Відповісти
Якщо буде велика війна з РФ, то в першу чергу підуть, Великобританія, Польща, країни Балтії, Чехія, можливо ще Грузія і Болгарія.
Туреччина, Германія, Франція, США - точно не будуть в перших ешелонах, так сказати пересидять в бункерах.
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22.02.2022 09:51 Відповісти
А США ты чего унизил, долбень? И да, Турки сбили кацаполет с Сирии, мочканули кого там из посольства. Эти сопли не жуют.
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22.02.2022 09:59 Відповісти
Це просто моя думка.
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22.02.2022 10:00 Відповісти
Турции ли не знать по примеру Сирии, где на Рашке здоровый глузд? Лучше бы БОсфор перекрыли для кацапских кораблей. Ато кацапы всеми международными договорами уже давно жопу вытерли а весь мир как придурки последние, продолжают ети договора выполнять.
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22.02.2022 09:51 Відповісти
Здравый смысл - это всем скопом поломать ноги гопнику. А если еще мудрым стать - то и проломить ему голову.
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22.02.2022 09:52 Відповісти
Де турецький здоровий глузд, коли вона через Босфор пропускала і пропускає рашистські військові кораблі.?Це співучасть Турції в окупації і Грузії і України
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22.02.2022 09:56 Відповісти
Турки відреагували. А цікаво, чим займаються депутати Верховної Ради України? Напевне Стефанчук якісь засідання проводить? А Шмигаль де? Розпису, де розтринькати виділені, як допомога 1,2 лярди баксів?
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22.02.2022 09:58 Відповісти
А здоровий глузд це мовчати? Молча проглотить этот плевок в лицо? Потом будет Мариуполь, Николаев ,Харьков , а там Одесса ! Не успокоится это *****! Безнаказанность провоцирует преступления!
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22.02.2022 10:01 Відповісти
какие, нах, все стороны? сторона тут одна - паРаша.
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22.02.2022 10:12 Відповісти
Я вижу в Украине только одну проблему - украинцы не хотят воевать.
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22.02.2022 12:58 Відповісти
 
 