Туреччина засудила визнання Росією "Л/ДНР" і закликала всі сторони до "здорового глузду"

МЗС Туреччини засуджує рішення Росії визнання незалежності "Л/ДНР" та висловлює підтримку у територіальній цілісності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Туреччини у твіттері.

Так, у МЗС Туреччини назвали рішення Росії неприйнятним і заявили, що відкидають його.

"Туреччина не приймає рішення Росії визнати непідконтрольні території України Донецької та Луганської областей. Туреччина наголошує на відданості збереженню політичної єдності та територіальної цілісності України, закликає всі сторони до здорового глузду", - йдеться у заяві турецького відомства.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.