Туреччина засудила визнання Росією "Л/ДНР" і закликала всі сторони до "здорового глузду"
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МЗС Туреччини засуджує рішення Росії визнання незалежності "Л/ДНР" та висловлює підтримку у територіальній цілісності України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС Туреччини у твіттері.
Так, у МЗС Туреччини назвали рішення Росії неприйнятним і заявили, що відкидають його.
"Туреччина не приймає рішення Росії визнати непідконтрольні території України Донецької та Луганської областей. Туреччина наголошує на відданості збереженню політичної єдності та територіальної цілісності України, закликає всі сторони до здорового глузду", - йдеться у заяві турецького відомства.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
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Уж к кому-кому, но к Турции нет вопросов по поддержке Украины.
WTF???
пора делать военный Черноморский союз - Украина Турция Румыния Британия
Однак ні зеленський, ні Стефанчук, ні інші "лідери" держави цих законів, схоже, не читали, або ігнорують.
- Розрив дипломатичних і інших зв'язків з мордором
- Мобілізація 1-ю черги
- Військове положення на територіях Луганської та Донецької областей
- Створення ставки верховнокомандуючого
- Запит всеоосяжної допомоги Заходу. Гроші, зброя. техніка, добровольці.
Де це все?
🤬Особенно досталось главе Офиса Андрею Ермаку, ранее убеждавшему всех, что он, мол, с Москвой все порешал. Ермак, кстати соблюдал олимпийское спокойствие и откровенно заявил, что он де предлагал начать переговоры с представителями ДНР и ЛНР, это продолжило бы поддерживать эти квазиобразования в подвешенном состоянии. Вы, мол, испугались фан-клуба Порошенко, который сразу объявил бы такие переговоры предательством. Вот теперь и расхлебывайте.
🤗Не сомневайтесь, Ермаку это сойдет с рук. Зеленский без него ноль, и он это знает. Так что...
🤦🏼В Офисе президента сейчас судорожно ищут как им сохранить лицо? Очевидно, что признание Путиным независимости ДНР и ЛНР, для команды Зеленского это политическая катастрофа. Да, его избиратель хотел мира путем переговоров, но не ценой болезненных унижений. Путин же одним махом показал, что прав был Порошенко. Действовать нужно было так как он.
🇷🇺То что Путин пошел на признание ДНР и ЛНР, для ОП четкий сигнал, что все контакты с Москвой теперь разорваны. После всего что Путин вчера наговорил об Украине, Зеленскому не простят даже попытки встречи с Путиным.
🇺🇸Но еще более болезненно то, что Зеленского явно начал игнорировать Запад. Буквально вчера New York Times врезал по Зеленскому с отмашкой. В материале издания Зеленского назвали комиком, который не состоялся как президент и погряз в коррупции. Собственно, еще после истории с "вагнеровцами" представители Запада с Зеленским говорят через губу, что вчерашнего шоумена откровенно бесит. Теперь же, когда Зеленский и его окружение несколько месяцев обвиняли Запад в безосновательном нагнетании обстановки, отношение к Зеленскому у западного истеблишмента... да вот, собственно, такое как написал New York Times.
😡Более того. Тот факт, что Петр Порошенко, сидящий в Киеве под личным обязательством, преспокойно встречается з западными дипломатами и направо-налево раздает интервью западным СМИ, в ОП востринимают как прямое доказательство того, что Запад уже готовит реставрацию Порошенко.
🤷🏻♂️Но еще более болезненно то, что непонятно что теперь говорить собственным избирателям? Несколько месяцев их убеждали, что угрозы не существует - и вот пожалуйста. Провал. Как теперь оправдываться?
🗣️Оправдываться пока собираются следующим образом. Во-первых, рассказать что, мол, ничего страшного не случилось, ОРДЛО Украина и так не контролировала, а виноват Порошенко. Во-вторых, заявить, что мол Путин подыграл Порошенко, а это значит что Порошенко связан с Путиным и далее вся уже известная угольная история. В третьих, снова во всем решили обвинить Запад. Он мол, сволочь, не ввел адские санкции, не отключил Россию от SWIFT, не создал на территории Украины базы НАТО и вообще он до сих пор торгует с Россией, а должен был разбомбить Москву, чтобы условных Тараса и Маричку не волновала проблема защиты собственной страны.
🤓Одним словом, побольше популизма и во всем виноваты Порошенко и Запад. Съест ли эту заежженую пластинку избиратель? Позвольте не отвечать на этот вопрос.
Туреччина, Германія, Франція, США - точно не будуть в перших ешелонах, так сказати пересидять в бункерах.