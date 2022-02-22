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В Держдумі спростувують "визнання "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей: "Ніхто не збирається йти далі"

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В Держдумі спростувують

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Світлана Журова спростувала "визнання "ЛНР" та "ДНР" у межах Донецької та Луганської областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

"У тих межах, що зараз, звісно. Ніхто не збирається йти далі. Ми у документах жодних інших кордонів не визначали", - сказала вона.

Раніше в Держдумі РФ заявили, що "ЛДНР" буде "визнано" в межах Луганської та Донецької областей.

Дивіться: Депутат Держдуми Журавльов закликає формувати в Росії "дружини добровольців" для відправки на Донбас

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
мариупольская вата - отбой, можно снимать нарядные одежды.
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22.02.2022 09:49
+28
Там одна партия. Партия *****.
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22.02.2022 09:52
+17
Да всё уже понятно. Следующий этап - включение ЛДНР в состав РФ. Нарышкин на совбезе проговорился (точно по Фрейду)
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22.02.2022 09:49
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мариупольская вата - отбой, можно снимать нарядные одежды.
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22.02.2022 09:49 Відповісти
Хлеб-соль на сухарики к пиву...
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22.02.2022 09:56 Відповісти
ты пьян?
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22.02.2022 10:07 Відповісти
Мне гига за Одессу это доказывал. Но я трезво смотрю на процессы.
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22.02.2022 10:15 Відповісти
Да всё уже понятно. Следующий этап - включение ЛДНР в состав РФ. Нарышкин на совбезе проговорился (точно по Фрейду)
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22.02.2022 09:49 Відповісти
Это был спектакль записанный за 5 часов до того. Но персонажи уж больно туппые, без сбоев не обошлось...
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22.02.2022 10:37 Відповісти
Это был далеко не спектакль. "За 5 часов до этого" была выработана долгосрочная стратегия по включению ОРДЛО в состав РФ. Персонажи может и "тупые", но оценивают всегда результат. А результат налицо - у Украины опять отжали часть территории.
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22.02.2022 10:46 Відповісти
Стратегия выработана давно, еще с времен ПМР, или Абхазии с Осетией, а можно и дальше заглянуть, за 1939 год, или за 1918 й.. Ничего с тех пор не поменялось, только исполнение хуже стало, чего стоит тот сарай подорванный в лесу как пункт КППВ. Т.е. отупение на лицо. А территория отжата была еще в 2014 м.. Только некоторые "одаренные" никак не могли в это поверить...
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22.02.2022 11:03 Відповісти
Мне всё больше кажется что там реально есть партия войны и партия мира. И партия войны выигрывает. Отсюда такой разнобой постоянно.
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22.02.2022 09:50 Відповісти
Там одна партия. Партия *****.
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22.02.2022 09:52 Відповісти
партия ***** и они несут ее всему миру, только никто брать не хочет
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22.02.2022 09:56 Відповісти
Я б назвав отеє угруповуння
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22.02.2022 09:57 Відповісти
партия х@йни, причем полной
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22.02.2022 09:58 Відповісти
І чого б мені подобалися співробітники спецслужб ??? Мабуть ,що і там є люди.
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22.02.2022 11:53 Відповісти
почему с большой буквы?
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22.02.2022 10:02 Відповісти
Думаю,чтобы выделить из *************.
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22.02.2022 11:55 Відповісти
Скорее игра на публику чтобы не ввели серьезные санкции. Любимые поговорки Х***ла: *Мы говорим одно а делаем другое*, *Курочка по зернышку тук-тук-тук*. Оторвал кусок чужой земли, попросил чтобы санкции не вводили. Завтра опять откусил кусок и опять попросил мировую. Тактика набегов кацапской Орды которой Х***ло открыто хвастался.
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22.02.2022 09:57 Відповісти
Нет, там есть партии имперских шовинистов, имперских нацистов и имперских псевдолибералов.
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22.02.2022 09:57 Відповісти
немає там жодної партії, це країна однієї людини, одного диктатора, вони там всі його боятися
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22.02.2022 09:57 Відповісти
Пане Тарасе, згоден з Вами на всі двісті!.У драговинні партіїїя неможлива апріорі.
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22.02.2022 11:48 Відповісти
Ага, верим-верим
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22.02.2022 09:50 Відповісти
Ща шнурки пагладим ! І будЕмо вірити надалі...
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22.02.2022 11:42 Відповісти
Надеются,что Запад не введет новых серьезных санкций или уже договорились об этом?
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22.02.2022 09:50 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.02.2022 09:51 Відповісти
Мордве верить - себя обманывать
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22.02.2022 09:51 Відповісти
тішить ось така новина
"Глава МИД Казахстана заявил, что в ближайшие часы состоится Совбез, на котором будет принята официальная позиция Казахстана. Но он утверждает, что признавать «ЛДНР» Казахстан не собирается, потому что исходит из норм международного права и устава ООН"
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22.02.2022 09:51 Відповісти
Казахстан под каблуком *****
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22.02.2022 09:53 Відповісти
Товарища СИ...
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22.02.2022 10:26 Відповісти
А почему бы и не до Львова признать лднр? Всё равно Украина не собирается сопротивляться (судя по выступлению президента).
Будут маструбировать на санкции и всё.
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22.02.2022 09:52 Відповісти
Denis Kaniewski, не треба дивитись на "препіздента". Дивіться на УКРАЇНУ .
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22.02.2022 10:02 Відповісти
Зеленський ДЕМОРАЛИЗАТОР Украины
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22.02.2022 10:53 Відповісти
Ядра любят тишину....
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22.02.2022 10:53 Відповісти
Ага! А через день: "Мы больше не можем терпеть провокации Киева и постоянные обстрелы мирных жителей и наших миротворцев. Мы должны защитить мир и откинуть украинских националистов"
Цапу вірити- себе не поважати!
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22.02.2022 09:54 Відповісти
Если бы вы смотрели выступление пуйла, то знали бы что он намерен вычистить "укробандеровцев фашистов" под корень. 99% речи было о том что Украина не должна существовать как страна.
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22.02.2022 09:55 Відповісти
Це і без його гітлерівського виступу зрозуміло вже 8 років.
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22.02.2022 10:06 Відповісти
Хто їм повірить.
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22.02.2022 09:54 Відповісти
урря! Це величезна геополітична перемога президента зеленського.
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22.02.2022 09:54 Відповісти
Та ну "ТАКИ ДА!!!" Если бы не ЗЕсрань - то и солнце бы не взошло.
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22.02.2022 10:10 Відповісти
ну это пока , сейчас крыса затаится в своём бункере , а через пол годика выползит с новыми угрозами и
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22.02.2022 09:54 Відповісти
Через полгода? Вангую через месяц, максимум.
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22.02.2022 10:08 Відповісти
І хочеться і колеться...
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22.02.2022 09:54 Відповісти
Россия не боится в открытую вводить войска на Донбасс и строить там свои военные базы. Захочет ли НАТО делать то же самое в Украине?
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22.02.2022 09:54 Відповісти
Надо их попросить и как можно больше баз
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22.02.2022 10:27 Відповісти
Ну так! Новороссію подавай!
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22.02.2022 09:54 Відповісти
Скорее всего ******. Или же это желание даной конкретной особы, но там сейчас бал правят отбитые на голову нацисты, поэтому.....
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22.02.2022 09:55 Відповісти
Дальше идти? А сейчас какого х.. пришли?.
Мы тихонько атдахнём и апять вперёд пайдем.
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22.02.2022 09:55 Відповісти
щя пойдет как в той ромашке верю не верю.
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22.02.2022 09:55 Відповісти
. .
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22.02.2022 09:56 Відповісти
Ага, ленина в трусиках
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22.02.2022 09:59 Відповісти
Тогда пусть Макрону скажет что он незаконный президент так как власть во Франции захватили при помощи французской революции ,свергши законную власть династии Людовиков...
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22.02.2022 10:30 Відповісти
пол шишечки и все, дальше не засуну... *пока*
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22.02.2022 09:57 Відповісти
В подписанных Путиным указах нет фразы о том, что "ДНР/ЛНР" признаются в нынешних границах.

Значит оставлен люфт для претензии "ДНР/ЛНР" на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Тем более, что ДНР в 2019-м году приняла соответствующий закон о границе.
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22.02.2022 09:57 Відповісти
а потом передумают, пока мутин не подавится Украиной он не остановится
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22.02.2022 09:57 Відповісти
В подписанных Путиным указах нет фразы о том, что "ДНР/ЛНР" признаются в нынешних границах.

Значит оставлен люфт для претензии "ДНР/ЛНР" на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Тем более, что ДНР в 2019-м году приняла соответствующий закон о границе.
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22.02.2022 09:57 Відповісти
Да но тогда они еще не были признаны ни кем..даже россией
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22.02.2022 10:31 Відповісти
Цензор, отстаешь от новостей:

В соглашениях с республиками Донбасса нет ни слова о границах, и ее демаркация - это забота Донецка и Луганска. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, депутат Леонид Калашников.

«Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей», - отметил он.

Россия, сейчас скорее всего, признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в их существующих границах, считает член комитета Совфеда по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков. Но республики претендуют на территории Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролирует Украина.
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22.02.2022 09:57 Відповісти
ЗЕбилы, а вспомните как вы недавно отозвали закон о переходном периоде для Донбасса! Ну, что, помогло вам это, дауны!!!?
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22.02.2022 09:58 Відповісти
Вірити кацапам може тільки повний дурень. Всім раджу подивитись виступ *****.
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22.02.2022 09:58 Відповісти
ЖАРТИ ПРО КЛЯТІХ МОСКАЛІВ😀

2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»

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22.02.2022 09:59 Відповісти
Цензор, отстаешь от новостей:

Россия, скорее всего, пока признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в их существующих границах, считает член комитета Совфеда по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков. Но республики претендуют на территории Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролирует Украина.
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22.02.2022 09:59 Відповісти
😀 ЖАРТИ ПРО КЛЯТІХ МОСКАЛІВ

2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»

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22.02.2022 10:00 Відповісти
Терерь будет шантажировать не Минскими соглашениями,а расширением в административных границах,скажет ордло попросило вернуть полную часть Донбасса,а хотелка ×уйла может быть официальный отказ Украины от нато или ещё чего нибудь,даже если допустить что Украина откажеться от нато,где гарантии что в один день орки не захотят "вернуть''весь Донбасс
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22.02.2022 10:01 Відповісти
Пахнет каким-то мутным договорняком. Путлеру кинули кость и сделали вид что очень возмущены. Кто вспоминает про Приднестровье или Абхазию с Южной Осетией? Пройдет время и всем будет пох и на это. Вынесут ***** вперёд ногами-а там видно будет.
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22.02.2022 10:02 Відповісти
Очень может быть. Правда, он ну очень сильно себя бережет. Той же короны, несмотря на офигеть какую непревзойденную крутость спутника (да, грешен - смотрю российские каналы, типа HD1000. Там рекламы тоже есть) в их внутренних рекламах, он сцытся со страшной силой.
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22.02.2022 10:59 Відповісти
Этим тварям верить себя не уважать. ВСЯ УКРАИНА ПРОКЛИНАЕТ рашку и тварей убивающих наших ребят. Будьте прокляты
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22.02.2022 10:02 Відповісти
вобщем методика уже отработана, заходят войска в мариуполь колонной, а зеленые такие - мы не можем воевать так как там мирные люди, будем просить запад ввести санкции...
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22.02.2022 10:03 Відповісти
Гора родила мышь. Цирк с передвижением ржавого железа вокруг украинской границы закончился тем, что все знали с 2014 года. На Донбасе ********** армия. Теперь это никому не нужно доказывать, а ему санкции до смерти.
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22.02.2022 10:05 Відповісти
Пох... Что там скажут в Госдуме. Как скажет Путин так и будет. Скажет признать в границах минска2 будет так. Скажет отодвинуть границы до границ областей, будут отодвигат. Моторыл, гив и прочих консервов там хватит.
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22.02.2022 10:06 Відповісти
херовую дату выбрало ***** !!!!

22 февраля - Панкратьев день, или Панкратий-постольник.

Панкратий жил в XIII-м столетии в Киеве.
Он достаточно рано принял постриг, стал монахом, а потом - иеромонахом Пе­чер­ской обители. Уважение братьев вызывало его благочестие, строгое соблюдение постов и аскетизм. Его Святые мощи и поныне находятся в Фе­о­до­си­е­вых Даль­них пе­ще­рах Лавры.

В старину верили, что сны на Панкратия являются вещими, добрые деяния богоугодными, а злые - быстро наказуемые.
Второе название праздника - Постольник пошло от традиции начинать делать обувь. В Украине это были сапоги и полусапожки и конечно черевички... А вот на рашке)))) из лыка или веревки зачинали плести лапти или постолы... )))))))
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22.02.2022 10:08 Відповісти
Це питання здорового глузду (або тих його залишків, які в представників Кремлі ще залишилися). Бо, думаю, що ні краматорці, ні лисичанці чи маріупольці не особливо бажають примкнути до "маладих республік". І розрухи у себе в домівках не хочуть точно
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22.02.2022 10:13 Відповісти
вчера же путин сказал, что будет идти дальше. Значит будет атаковать и к этому надо быть готовым.
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22.02.2022 10:16 Відповісти
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22.02.2022 10:18 Відповісти
********** пи*деж, их там нет, нельзя верить ни одному слову парашенских скотов!
"россия ведет миролюбивую политику, и за всю свою историю ни на кого не нападала". Психически больная нация!
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22.02.2022 10:29 Відповісти
Мариуполь хотите в ОРДЛО, там камунизм.
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22.02.2022 10:36 Відповісти
*уйлу потрібна ВСЯ Україна. Це аксіома.
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22.02.2022 11:03 Відповісти
Странно, что Лукашенко еще не признал. И Зимбабве.
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22.02.2022 11:04 Відповісти
 
 