В Держдумі спростувують "визнання "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей: "Ніхто не збирається йти далі"

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Світлана Журова спростувала "визнання "ЛНР" та "ДНР" у межах Донецької та Луганської областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

"У тих межах, що зараз, звісно. Ніхто не збирається йти далі. Ми у документах жодних інших кордонів не визначали", - сказала вона.

Раніше в Держдумі РФ заявили, що "ЛДНР" буде "визнано" в межах Луганської та Донецької областей.

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