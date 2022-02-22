В Держдумі спростувують "визнання "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей: "Ніхто не збирається йти далі"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Світлана Журова спростувала "визнання "ЛНР" та "ДНР" у межах Донецької та Луганської областей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".
"У тих межах, що зараз, звісно. Ніхто не збирається йти далі. Ми у документах жодних інших кордонів не визначали", - сказала вона.
Раніше в Держдумі РФ заявили, що "ЛДНР" буде "визнано" в межах Луганської та Донецької областей.
Топ коментарі
+44 Andrey Levenov
показати весь коментар22.02.2022 09:49
+28 Юрій Гросарчук e7884015
показати весь коментар22.02.2022 09:52
+17 Vladimir T fd7dc273
показати весь коментар22.02.2022 09:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Глава МИД Казахстана заявил, что в ближайшие часы состоится Совбез, на котором будет принята официальная позиция Казахстана. Но он утверждает, что признавать «ЛДНР» Казахстан не собирается, потому что исходит из норм международного права и устава ООН"
Будут маструбировать на санкции и всё.
Цапу вірити- себе не поважати!
Мы тихонько атдахнём и апять вперёд пайдем.
Значит оставлен люфт для претензии "ДНР/ЛНР" на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Тем более, что ДНР в 2019-м году приняла соответствующий закон о границе.
Значит оставлен люфт для претензии "ДНР/ЛНР" на всю территорию Донецкой и Луганской областей. Тем более, что ДНР в 2019-м году приняла соответствующий закон о границе.
В соглашениях с республиками Донбасса нет ни слова о границах, и ее демаркация - это забота Донецка и Луганска. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, депутат Леонид Калашников.
«Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей», - отметил он.
Россия, сейчас скорее всего, признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в их существующих границах, считает член комитета Совфеда по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков. Но республики претендуют на территории Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролирует Украина.
2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
Россия, скорее всего, пока признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в их существующих границах, считает член комитета Совфеда по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков. Но республики претендуют на территории Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролирует Украина.
2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
22 февраля - Панкратьев день, или Панкратий-постольник.
Панкратий жил в XIII-м столетии в Киеве.
Он достаточно рано принял постриг, стал монахом, а потом - иеромонахом Печерской обители. Уважение братьев вызывало его благочестие, строгое соблюдение постов и аскетизм. Его Святые мощи и поныне находятся в Феодосиевых Дальних пещерах Лавры.
В старину верили, что сны на Панкратия являются вещими, добрые деяния богоугодными, а злые - быстро наказуемые.
Второе название праздника - Постольник пошло от традиции начинать делать обувь. В Украине это были сапоги и полусапожки и конечно черевички... А вот на рашке)))) из лыка или веревки зачинали плести лапти или постолы... )))))))
"россия ведет миролюбивую политику, и за всю свою историю ни на кого не нападала". Психически больная нация!