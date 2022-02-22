ЄС вже сьогодні запровадить перші санкції проти РФ. Це буде ще не вся наша відповідь, - Боррель про "визнання" "ЛДНР"

Перші санкції Євросоюзу проти Росії будуть запроваджені вже у вівторок, 22 лютого. Втім, це ще не буде вся відповідь ЄС на "визнання" так званих "Луганської та Донецької народної республік". Наразі про деталі говорити зарано.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель після прибуття до Парижа на неформальний форум глав МЗС ЄС та держав Тихоокеанського регіону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Я ухвалив рішення скликати неформальне засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ тут у Парижі. Міністри ухвалять рішення про європейську відповідь, яка буде у формі санкцій", - заявив Боррель, наголосивши, що масштаб санкцій обговорюватиметься, однак це не буде вся відповідь Євросоюзу.

Читайте також: Франція запровадить санкції проти Росії за "визнання" "ЛДНР", - представник країни в Радбезі ООН Дерів’єр