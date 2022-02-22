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ЄС вже сьогодні запровадить перші санкції проти РФ. Це буде ще не вся наша відповідь, - Боррель про "визнання" "ЛДНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС вже сьогодні запровадить перші санкції проти РФ. Це буде ще не вся наша відповідь, - Боррель про

Перші санкції Євросоюзу проти Росії будуть запроваджені вже у вівторок, 22 лютого. Втім, це ще не буде вся відповідь ЄС на "визнання" так званих "Луганської та Донецької народної республік". Наразі про деталі говорити зарано.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель після прибуття до Парижа на неформальний форум глав МЗС ЄС та держав Тихоокеанського регіону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Я ухвалив рішення скликати неформальне засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ тут у Парижі. Міністри ухвалять рішення про європейську відповідь, яка буде у формі санкцій", - заявив Боррель, наголосивши, що масштаб санкцій обговорюватиметься, однак це не буде вся відповідь Євросоюзу.

Читайте також: Франція запровадить санкції проти Росії за "визнання" "ЛДНР", - представник країни в Радбезі ООН Дерів’єр

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
Озабоченность
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22.02.2022 10:01
+14
Озобоченность уже была. ********* с трудом, но как-то с ней справилась. Теперь будет что-то побольнее, например, крайнее разочарование
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22.02.2022 10:08
+12
Зам заму пятого зама министра шойгу не дадут визу
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22.02.2022 10:00
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Озабоченность
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22.02.2022 10:01 Відповісти
озабоченностью не ограничатся, будет сссттрррашшшноооо...... , будет огроменнннное озабочищееее!!!
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22.02.2022 10:05 Відповісти
Озобоченность уже была. ********* с трудом, но как-то с ней справилась. Теперь будет что-то побольнее, например, крайнее разочарование
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22.02.2022 10:08 Відповісти
ага, сейчас. будет что-то типа вот этого санкции США, такое же никчемное и бесполезное, только подтверждающее мнение ***** о том, что ему все можно.
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22.02.2022 10:04 Відповісти
Ага, "жесточайшая санкция"! Со свифтом платежи проходят за час-два, а без свифта сутки-двое.
Не удобно и не более того.
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22.02.2022 10:09 Відповісти
сп-2 накуй
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22.02.2022 09:59 Відповісти
Начнут войну ,взорвут наши газопроводы и европа сама будет просит о запуске мп 2
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22.02.2022 10:04 Відповісти
повна дурня
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22.02.2022 10:06 Відповісти
Глядя на одни опеспокоенности,совсем это не дурня
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22.02.2022 10:17 Відповісти
сп2 тоже может внезапно лопнуть в нескольких местах - бриты уже высказывали такие опасения..
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22.02.2022 10:08 Відповісти
І СП-1
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22.02.2022 10:11 Відповісти
и Турецкий поток и Голубой
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22.02.2022 10:41 Відповісти
Можно дальшую серию назад в будущее снимать. Возврат в 2014 год
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22.02.2022 09:59 Відповісти
The Final Countdown
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22.02.2022 10:00 Відповісти
Зам заму пятого зама министра шойгу не дадут визу
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22.02.2022 10:00 Відповісти
Дадут, но помурыжат недельку-другую, пожурят но-но-но и усьо!
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22.02.2022 10:01 Відповісти
Есть у меня предчувствие что "санхции" будут как обычно - вроде и громко звучащие и заметные, но ни к чему не приводящие и сильно Россию не затрагивающие.
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22.02.2022 10:00 Відповісти
А ты мозг включи
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22.02.2022 10:03 Відповісти
Будуть жорсткі санкції проти водія та прибиральниці сєчіна?
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22.02.2022 10:01 Відповісти
хотели бы реально наказать рашку , били бы по капиталам руских олигархов , всё что касается секторальных санкций , отображается на населении росии а то терпилы с промытыми слабоумными мозгами , им всё не почё
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22.02.2022 10:03 Відповісти
Ці терпіли, як ви їх називаєте, у 2014 кричали "крим наш". Так що не треба співчувати цьому населенню.
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22.02.2022 10:34 Відповісти
опять обеспокоеность и косметические санции
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22.02.2022 10:05 Відповісти
Да ***, запад опять не готов нифига, санкции надо было вводить через 5 минут после речи пуйла
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22.02.2022 10:10 Відповісти
Настоящие санкции? Пожалуйста:
Запрет на въезд в цивилизованные страны ВСЕМ россиянам
Запрет на значимые покупки (недвижимость, бизнесы) в цивилизованных странах ВСЕМ россиянам
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22.02.2022 10:12 Відповісти
пострадает туристический и торговый бизнес в ЕС , нет не поддержат
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22.02.2022 10:44 Відповісти
ЛЮБЫЕ санкции ВСЕГДА бьют по обоим сторонам. А есть санкции, которые и весь мир цепляют. Например, то же эмбарго на экспорт российских энергоносителей сразу поднимет мировые цены на них на 30-40%. А они и так уже космические.
Санкции это вообще очень сложный и противоречивый инструмент. Поэтому их эффективность спорная.

Это как гопник каждый день меня ****** во дворе, а ему за это откажуться хлеб в ближайшем магазине продавать.
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22.02.2022 11:05 Відповісти
Пушиліну і ко не видадуть візи?
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22.02.2022 10:13 Відповісти
Только железный занавес, всех расейских турыстов, туда где им наоккупировало *****. Посмотрим, как они пищать будут.
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22.02.2022 10:23 Відповісти
*********** пох.р на санкции, пока собственное быдло будет молчать и парить жопы по всему миру, **** победоносная война, ********* развивается, а вот загнать назад под железный занавес с дефицитом товаров первой необходимости, вот это самое то, рождающее ненависть своих к *****.
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22.02.2022 10:30 Відповісти
с пох.ром вы правы , всё остальное эмоции . Товара и продовольствия переизбыток , трудности найти покупателя , вот здесь слабое место
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22.02.2022 10:48 Відповісти
Так это пока переизбыток, наступит желанный совок, будете пальцем подтираться. Тут и к гадалке не ходи.
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22.02.2022 11:14 Відповісти
совка уже не будет , даже не мечтай
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22.02.2022 12:50 Відповісти
Будет, будет, вы к нему идёте, согласно линии партии, уверенно.
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22.02.2022 13:35 Відповісти
Почти угадал )) медленно , но верно к созданию Великой Румынии !
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22.02.2022 14:18 Відповісти
Ну в таком случае, если действительно не будет совка, то будет Великая Румыния и не только.
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22.02.2022 14:40 Відповісти
Введут визовый режим с ордло?🤣
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22.02.2022 10:27 Відповісти
будуть потужні санкції,проти заступника пушиліна і сторожа шайги!
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22.02.2022 10:27 Відповісти
Какие санкции, конкретно?
Даже озабоченности не высказали.
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22.02.2022 10:29 Відповісти
Щас как запретят брать кредиты теще Пушилина!
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22.02.2022 10:30 Відповісти
Є санкції, які неминуче завалять рашу - це велике обвалення світових цін на нафту і газ. Колись розумний Рональд Рейган це зробив і тим самим привів до зубожіння ссср, невдоволення громадян, а потім і до його розвалу. Це і є шлях до розвалу росії.
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22.02.2022 10:31 Відповісти
Лучшее решение - это ввод НАТО для защиты украинского населения. Если кацапы защищают русских,то кто защитит украинцев ?
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22.02.2022 10:31 Відповісти
канадский спецназ , например
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22.02.2022 10:49 Відповісти
..
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22.02.2022 10:32 Відповісти
Давайте с ограничения пересылок почтовых открыток ... это будет шок .
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22.02.2022 10:38 Відповісти
Уроды, не идёт только о признании ЛДНР, а о введении войск РФ в Украину, это война, чего ждёте и врёте ?! Пока росшатаетесь вы ленивые европейцы, то путлеровские войска будут в Киеве !
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22.02.2022 10:41 Відповісти
Да, ну... Нафиг Путину сдался 3,5 миллионный Киев мало чего производящий и очень много чего потребляющий? Да и зачем Путину Зелю скидывать? Лучшего (для него) президента Украины ему не найти.
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22.02.2022 11:04 Відповісти
Все деньги российских чиновников и кремлёвских холуёв находятся на западе, почему их не арестовать? Почему не выслать из США детей Лаврова и других? Бить надо точечной по тем, кто это заколотил.
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22.02.2022 10:59 Відповісти
Это приберегли на случай полномасштабной, первым начинать запад ссыт
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22.02.2022 11:30 Відповісти
Ссыкуны. От ваших соплей давно скользко в Европ
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22.02.2022 11:28 Відповісти
 
 