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Питання про визнання Казахстаном "Л/ДНР" не стоїть, направлення сил ОДКБ на схід України неможливе, - глава МЗС країни Тлеуберді

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Питання про визнання Казахстаном

Казахстан сподівається на дипломатичне врегулювання ситуації в Україні та виходить із основ міжнародного права та статуту ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Хабар24", про це заявив заступник Прем'єр-міністра, міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді.

За його словами, питання про визнання Казахстаном "Л/ДНР" не стоїть.

Він зазначив, що найближчим часом відбудеться засідання Ради безпеки, на якому буде вирішено офіційну позицію Казахстану щодо ситуації між Росією та Україною.

Міністр також підкреслив, що направлення миротворчих військ до "Л/ДНР" у рамках ОДКБ неможливе, і в практичній площині це питання не стоїть.

Також Тлеуберді зазначив, що посольство Казахстану у Києві тим часом працює у штатному режимі, за потреби будуть розглянуті шляхи евакуації дипломатів.

У разі військових дій МЗС Казахстану просить громадян Казахстану, що перебувають в Україні, зв'язуватися з дипломатичним відомством у Києві.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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Топ коментарі
+18
Казахам-респект...
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22.02.2022 09:59
+14
Вобще-то ***** там ноль без палочки. Китай его из Казахстана за 2 дня убрал со всеми его миротворцами.
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22.02.2022 10:14
+11
з Елбаси ясно а шо там з Бульбаси?
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22.02.2022 10:01
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Казахам-респект...
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22.02.2022 09:59 Відповісти
да ладно. сейчас ***** прикажет и переобуются они прямо на бегу.
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22.02.2022 10:10 Відповісти
Вобще-то ***** там ноль без палочки. Китай его из Казахстана за 2 дня убрал со всеми его миротворцами.
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22.02.2022 10:14 Відповісти
В данном случае не ***** решает, а Китай
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22.02.2022 10:14 Відповісти
это ненадолго, уверен, скоро переобуются
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22.02.2022 10:11 Відповісти
казахи самі переживають через карагандинську народну республику
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22.02.2022 10:11 Відповісти
какбы переобуваться не пришлось,х..ло крепко токаева за яйки взял в январских событиях, да и судя с текста они еще не определились.но думаю на этом этапе казахи рашке не нужны.
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22.02.2022 12:18 Відповісти
А мы посмотрим ху из ху
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22.02.2022 10:00 Відповісти
з Елбаси ясно а шо там з Бульбаси?
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22.02.2022 10:01 Відповісти
Ща усатый вытянет язык из опы путина и скажет
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22.02.2022 10:05 Відповісти
Тю. НедоБацька признает аж бегом! И немедленно попросит денег
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22.02.2022 10:46 Відповісти
А що Бульбофюрер?
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22.02.2022 10:01 Відповісти
Бульбяный не признает дешевле чем за 3,5 миллиарда, а моль ему денег не дала, поэтому будет молчать
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22.02.2022 10:06 Відповісти
чекаємо рішення Білорусі
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22.02.2022 10:07 Відповісти
А что, без нашего решения не знаете что делать? Отпор чинить!
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22.02.2022 10:34 Відповісти
Бульбак просто заложник Путина, не будет Лукаша, будет какой то там условный Захарченко.
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22.02.2022 10:08 Відповісти
Условный Бабарико
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22.02.2022 17:11 Відповісти
Що би він не сказав, це точно не слід сприймати як думку усього Білоруського народу.
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22.02.2022 10:17 Відповісти
А вот это результат того, что Украина не полезла во внутренние дела Казахстана во время протестов против их власти. Посмотрим какая будет реакция Беларуси.
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22.02.2022 10:01 Відповісти
никакая - оскажет то, что ему пуйло напишет
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22.02.2022 10:03 Відповісти
Реакция Беларашки еще вам не понятна? Беларашка вместе с Рашкой участвовали в захвате дамбаса. Беларашка создала плацдарм для наступления для вражеской армии тем самым отвлекала часть наших сил от дамбаса
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22.02.2022 10:11 Відповісти
Казахстан Росія пока сильно не чіпає, бо за них Китай стоїть.
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22.02.2022 10:01 Відповісти
Республіка Сербія - не визнала т.з. "лднр"
Республіка Сербська (жалюгідні сепаратисти з Боснії і Герцеговини) - визнала т.з. "лднр"
Не плутай!
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22.02.2022 10:02 Відповісти
ХАБАР24 - нормальное навание, че у нас таких нет?
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22.02.2022 10:02 Відповісти
шо ты Чекаешь?...чекать за поребрик.
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22.02.2022 10:40 Відповісти
мальчик, иди в жоп*!
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22.02.2022 10:41 Відповісти
шваброносец....
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22.02.2022 11:51 Відповісти
не скажу шо одобряю... но это твоё дело
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22.02.2022 12:07 Відповісти
коздомордый пнх....
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22.02.2022 12:14 Відповісти
толя, сходи опохмелись, ты не туда воюешь
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22.02.2022 12:24 Відповісти
та пох шо они там говорят. Прикажет ***** быро пересмотрят свои заявы
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22.02.2022 10:02 Відповісти
Підсрачник *****.
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22.02.2022 10:06 Відповісти
Казахская область рашки делает вид, что она не область
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22.02.2022 10:08 Відповісти
Не угадал..Хуань хуайская провинция КНР
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22.02.2022 12:19 Відповісти
Перший ********* всрався.
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22.02.2022 10:08 Відповісти
Це Казахстан сьогодні так говорить, а завтра будуть говорити так само як бацька в Білорусі. Все ж таки вони всі пов'язані договором ОДКБ. От зараз Україна і стала як між молотом і наковальнею НАТО і ОДКБ а Україна на одинці.
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22.02.2022 10:08 Відповісти
Лугандон коли увійшов у ОДКБ , нагадайте.
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22.02.2022 11:58 Відповісти
Какое дипломатычне врегулювання петушара ты? Дипломатия закончилась когда кацапоиды напали и окупировали Украину. Теперь только военным путем освобождать нашу землю.
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22.02.2022 10:09 Відповісти
лднр тоже делают вид что они самостоятельно что-то решают
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22.02.2022 10:09 Відповісти
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22.02.2022 10:12 Відповісти
Туда где приходит руssкий миръ, разруха и нищета.
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22.02.2022 10:13 Відповісти
Иуда лукашенко признает скорее всего
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22.02.2022 10:14 Відповісти
зранку не стоїть а ввечері може встати..
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22.02.2022 10:19 Відповісти
Где-то сейчас за миской картофельного пюре сидит один старый усатый таракан и нервно ёрзает жопой. Тот случай, когда юлить всё сложнее и приходится определяться.
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22.02.2022 10:24 Відповісти
Смишно казахи пошутили, прям улыбнуло. Какой такой одекабе? Никада не слышал!
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22.02.2022 10:32 Відповісти
Список стран ОДКБ посмотрите. Когда там будет Лугандон покричите нам. От смеха не обделаетесь.
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22.02.2022 12:04 Відповісти
Ще один "дзьоба" відкрив! ***** накаже будете виконувати як миленькі!!!
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22.02.2022 10:42 Відповісти
казахи поняли, что у них козлины тоже могут устроить приграничный лугандон.
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22.02.2022 10:42 Відповісти
Ага щас...

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22.02.2022 12:12 Відповісти
Так Казахстан или Китай?
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22.02.2022 12:10 Відповісти
 
 