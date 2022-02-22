Питання про визнання Казахстаном "Л/ДНР" не стоїть, направлення сил ОДКБ на схід України неможливе, - глава МЗС країни Тлеуберді

Казахстан сподівається на дипломатичне врегулювання ситуації в Україні та виходить із основ міжнародного права та статуту ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Хабар24", про це заявив заступник Прем'єр-міністра, міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді.

За його словами, питання про визнання Казахстаном "Л/ДНР" не стоїть.

Він зазначив, що найближчим часом відбудеться засідання Ради безпеки, на якому буде вирішено офіційну позицію Казахстану щодо ситуації між Росією та Україною.

Міністр також підкреслив, що направлення миротворчих військ до "Л/ДНР" у рамках ОДКБ неможливе, і в практичній площині це питання не стоїть.

Також Тлеуберді зазначив, що посольство Казахстану у Києві тим часом працює у штатному режимі, за потреби будуть розглянуті шляхи евакуації дипломатів.

У разі військових дій МЗС Казахстану просить громадян Казахстану, що перебувають в Україні, зв'язуватися з дипломатичним відомством у Києві.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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