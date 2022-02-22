Генконсульство РФ у Львові призупинило роботу через "складну епідситуацію" та "оптимізацію штату"
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Генеральне консульство Росії у Львові призупинило прийом громадян у зв'язку "зі складною епідеміологічною ситуацією і тимчасовою оптимізацією штату".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт генконсульства.
"У зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, а також тимчасовою оптимізацією штату Генерального консульства Російської Федерації у Львові, вжитої за аналогією з діями низки західних країн, запис на прийом призупинено", - йдеться в повідомленні.
Водночас видача готових документів (паспорти, довідки про припинення громадянства, про відсутність судимості) здійснюватиметься відповідно до чинного розкладу: щопонеділка з 14:00 до 17:00.
"У разі терміновості питання рекомендуємо звертатися до наших колег до консульського відділу Посольства Росії у Києві", - зазначили в генконсульстві.
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Запад тоже смотрит на эту странную войну со стороны Украины и не понимает, почему они должны вводить санкции, а Украина живет себе, как в мирное время. Титан продает врагу, электроэнергию, что за маразм, Зеленский?!
Есть Закон! Не знаешь, что делать, поступай по Закону!
Володимир Зеленський зобов'язаний як мінімум негайно виконати закон:
Розірвати дипломатичні стосунки з Росією.
Підписати указ про часткову мобілізацію військовослужбовців оперативного резерву 1-ї черги та добровольців інших категорій для доукомплектування бойових з'єднань.
Підписати указ про введення воєнного стану на територіях Донецької та Луганської областей.
Внести сьогодні на засіданні Верховної Ради подання про оголошення стану війни.
Підписати указ про запровадження візового режиму з країною-агресором.
Підписати указ про виділення додаткових коштів бюджету на посилення сил оброни та безпеки, перерозподіливши видатки.
Звернутись до країн НАТО про негайну військову, технічну та фінансову підтримку через російську агресію. Джерело: https://censor.net/ua/r3317885