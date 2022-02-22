Генконсульство РФ у Львові призупинило роботу через "складну епідситуацію" та "оптимізацію штату"

Генеральне консульство Росії у Львові призупинило прийом громадян у зв'язку "зі складною епідеміологічною ситуацією і тимчасовою оптимізацією штату".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт генконсульства.

"У зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, а також тимчасовою оптимізацією штату Генерального консульства Російської Федерації у Львові, вжитої за аналогією з діями низки західних країн, запис на прийом призупинено", - йдеться в повідомленні.

Водночас видача готових документів (паспорти, довідки про припинення громадянства, про відсутність судимості) здійснюватиметься відповідно до чинного розкладу: щопонеділка з 14:00 до 17:00.

"У разі терміновості питання рекомендуємо звертатися до наших колег до консульського відділу Посольства Росії у Києві", - зазначили в генконсульстві.

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