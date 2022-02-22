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Генконсульство РФ у Львові призупинило роботу через "складну епідситуацію" та "оптимізацію штату"

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Генконсульство РФ у Львові призупинило роботу через

Генеральне консульство Росії у Львові призупинило прийом громадян у зв'язку "зі складною епідеміологічною ситуацією і тимчасовою оптимізацією штату".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт генконсульства.

"У зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою, а також тимчасовою оптимізацією штату Генерального консульства Російської Федерації у Львові, вжитої за аналогією з діями низки західних країн, запис на прийом призупинено", - йдеться в повідомленні.

Водночас видача готових документів (паспорти, довідки про припинення громадянства, про відсутність судимості) здійснюватиметься відповідно до чинного розкладу: щопонеділка з 14:00 до 17:00.

"У разі терміновості питання рекомендуємо звертатися до наших колег до консульського відділу Посольства Росії у Києві", - зазначили в генконсульстві.

Читайте: Генконсульство РФ в Одесі призупинило запис на прийом

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
А когда разорвут с рашей дипотношения?
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22.02.2022 10:05
+8
сигналы, повсюду сигналы, а бубочка наш режим тишi соблюдает, голуб миру ****ый
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22.02.2022 10:05
+7
надо бы еще Лавру подчистить от детей сатаны МПЦ...
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22.02.2022 10:12
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А оно там было?
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22.02.2022 10:03 Відповісти
Перше вірне рішення мокшів за останні роки. Навіщо світу дивитися на картини пожеж?
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22.02.2022 10:05 Відповісти
Єслі каждий русскій туріст прієдєт с сємєнамі, то вапрос с пасадкай мілліарда дєрєвьєв будєт рєшон!
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22.02.2022 10:05 Відповісти
У найкортші строки.
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22.02.2022 10:14 Відповісти
сигналы, повсюду сигналы, а бубочка наш режим тишi соблюдает, голуб миру ****ый
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22.02.2022 10:05 Відповісти
Лапатнікі сруцца-і правільна...
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22.02.2022 10:05 Відповісти
Етих мразей расстрелять на месте. Они окупировали нашу землю еще и продолжают спокойно работать в нашей стране. Если украинская власть не разорвет отношения с врагом то ето сделает украинский народ.
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22.02.2022 10:05 Відповісти
А когда разорвут с рашей дипотношения?
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22.02.2022 10:05 Відповісти
Походу большой войны не миновать В Одессе консульство козломордых тоже съехало
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22.02.2022 10:07 Відповісти
Засцала кацапня у Львові , настала черга для москальні в столиці 😡
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22.02.2022 10:08 Відповісти
властям Украины не хватило решимости выгнать "дипломатов" паРаши, так они теперь хоть сами сделают то, что должно было быть сделано Украиной уже давно.
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22.02.2022 10:09 Відповісти
"погостював" сраний старший брат і гостро відчув гостру потребу у рідних скрепах, ПНХ їм у дорогу.
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22.02.2022 10:10 Відповісти
Які консульства, який Патріархат, які ще явочні кватири і криси навкруг? Закрити все нафіг!
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22.02.2022 10:11 Відповісти
А *************** -не в першу, а позаякою чергою!
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22.02.2022 10:17 Відповісти
надо бы еще Лавру подчистить от детей сатаны МПЦ...
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22.02.2022 10:12 Відповісти
а шо такое?нет антидота против биндерав? и спутник не помогает?ничо,новичок поможет
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22.02.2022 10:13 Відповісти
Та, здається, що ту потолоч і "новічок" не візьме.На "боярі" резистентність отримали. То мабуть надійніше сокира та зашморг. Досить дешево та ефективно.
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22.02.2022 10:22 Відповісти
обосрались походу
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22.02.2022 10:15 Відповісти
а как там эпидобстановка у попов мацковскаого пархатриата?не пора ли на самоизоляцию в пределах мкад?
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22.02.2022 10:16 Відповісти
Быдло руцкое уписялось, живя в Бандершадте. Странно, что они еще там, а не на рашии...
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22.02.2022 10:16 Відповісти
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22.02.2022 10:16 Відповісти
А чого вони ще там ? Садовий друзів тримає ?
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22.02.2022 10:16 Відповісти
Согласен. Эпидситация сложная. Растёт стремительно количество сторонников Степана Андреевича. Для кацапни это смертельно опасно ))
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22.02.2022 10:26 Відповісти
Кажуть у них там зафіксовані симптоми дуже схожі на хронічну дизентерію.
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22.02.2022 10:31 Відповісти
"временная оптимизация" штата Генерального консульства расийской ********* должна стать постоянной утилизацией или сцаными тряпками в радные е..еня
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22.02.2022 10:39 Відповісти
а каких нах граждан ? откуда во Львове такие вылупились ?
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22.02.2022 11:04 Відповісти
Я удивляюсь, почему Украина не разрывает дип отношения после случившегося. Зачем оставлять заложников Мордору?! Закрыть и разорвать!
Запад тоже смотрит на эту странную войну со стороны Украины и не понимает, почему они должны вводить санкции, а Украина живет себе, как в мирное время. Титан продает врагу, электроэнергию, что за маразм, Зеленский?!
Есть Закон! Не знаешь, что делать, поступай по Закону!
Володимир Зеленський зобов'язаний як мінімум негайно виконати закон:

Розірвати дипломатичні стосунки з Росією.

Підписати указ про часткову мобілізацію військовослужбовців оперативного резерву 1-ї черги та добровольців інших категорій для доукомплектування бойових з'єднань.

Підписати указ про введення воєнного стану на територіях Донецької та Луганської областей.

Внести сьогодні на засіданні Верховної Ради подання про оголошення стану війни.

Підписати указ про запровадження візового режиму з країною-агресором.

Підписати указ про виділення додаткових коштів бюджету на посилення сил оброни та безпеки, перерозподіливши видатки.

Звернутись до країн НАТО про негайну військову, технічну та фінансову підтримку через російську агресію. Джерело: https://censor.net/ua/r3317885
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22.02.2022 11:10 Відповісти
 
 