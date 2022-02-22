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Японія засудила рішення Путіна про визнання "Л/ДНР": Працюватимемо над "жорсткою відповіддю" РФ, включаючи санкції

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Японія засудила рішення Путіна про визнання

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда засудив визнання Росією незаконних утворень в ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Kyodo News.

"Ряд дій Росії порушує суверенітет і територіальну цілісність України, що ми ніколи не потерпимо і рішуче засуджуємо", - сказав Кішіда журналістам.

Міністр закордонних справ Йошімаса Хаяші заявив на пресконференції, що Токіо працюватиме з міжнародною спільнотою, зокрема з країнами G7, щоб організувати "жорстку відповідь" Росії, "включаючи санкції".

Кішіда наголосив, що Японія уважно стежитиме за розвитком ситуації. Він додав, що Японія прийматиме "конкретні рішення, тісно співпрацюючи з міжнародним співтовариством".

Водночас уряд Японії офіційно не уточнив, про які саме санкції йдеться.

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За даними ЗМІ, нові санкції Японії, які доповнять санкції, введені проти Росії в 2014 році після окупації Криму, можуть включати заборону на експорт напівпровідникових мікросхем та інших ключових технологій, а також жорсткіші обмеження для російських банків.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
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Топ коментарі
+4
Справжнім самураям-респект...
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22.02.2022 10:19
+3
Молодці. Мокшам жодного мікрочіпу!
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22.02.2022 10:21
+2
К155ЛН1-кацапам!
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22.02.2022 10:24
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Справжнім самураям-респект...
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22.02.2022 10:19 Відповісти
Молодці. Мокшам жодного мікрочіпу!
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22.02.2022 10:21 Відповісти
Хай штампують свої недокомпуктери на савєцкіх транзисторах.
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22.02.2022 11:50 Відповісти
Эти за Курилы не забывают.
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22.02.2022 10:20 Відповісти
Аригато!
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22.02.2022 10:21 Відповісти
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22.02.2022 10:22 Відповісти
за 8 лет могли бы уменьшить пинг и вводить санкции мгновенно
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22.02.2022 10:22 Відповісти
Сave


@cave214

·
26 мин



Путен ненавидит Украину,потому что он проиграл там в 2004 и 2014,когда Украина смогла выползти из под ордынского сапога. Он никогда не даст Украине дышать спокойно,потому что она пример того,как могла бы жить свободная Россия. Ну,что же,"Бог троицу любит", проиграет и третий раз
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22.02.2022 10:22 Відповісти
К155ЛН1-кацапам!
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22.02.2022 10:24 Відповісти
НАТО должно ответить раше .
и ответить БОЛЬНО . А это значит - принять Украину в НАТО
ИНАЧЕ раша не успокоится и. скоро сепарскиереспублики по всему миру начнёт создавать
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22.02.2022 10:26 Відповісти
Наші ельдоради, фокстроти, комфі аж пердять від продукції яка вироблена у расєї, я ледве найшов пральну машину вироблену у Китаї))) Україна вимагає санкцій від Заходу а самі українці підтримують расєю купуючи техніку яка там зібрана)) якийсь маразм...
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22.02.2022 10:35 Відповісти
Сюди ж, на авторіа 12сторінок пропозицій нових лада і 13 КІА, війна з кацапами...
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22.02.2022 10:54 Відповісти
Российское импортозамещение популярной микросхемы-таймера NE555
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22.02.2022 10:43 Відповісти
 
 