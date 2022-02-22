Японія засудила рішення Путіна про визнання "Л/ДНР": Працюватимемо над "жорсткою відповіддю" РФ, включаючи санкції

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда засудив визнання Росією незаконних утворень в ОРДЛО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Kyodo News.

"Ряд дій Росії порушує суверенітет і територіальну цілісність України, що ми ніколи не потерпимо і рішуче засуджуємо", - сказав Кішіда журналістам.

Міністр закордонних справ Йошімаса Хаяші заявив на пресконференції, що Токіо працюватиме з міжнародною спільнотою, зокрема з країнами G7, щоб організувати "жорстку відповідь" Росії, "включаючи санкції".

Кішіда наголосив, що Японія уважно стежитиме за розвитком ситуації. Він додав, що Японія прийматиме "конкретні рішення, тісно співпрацюючи з міжнародним співтовариством".

Водночас уряд Японії офіційно не уточнив, про які саме санкції йдеться.

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За даними ЗМІ, нові санкції Японії, які доповнять санкції, введені проти Росії в 2014 році після окупації Криму, можуть включати заборону на експорт напівпровідникових мікросхем та інших ключових технологій, а також жорсткіші обмеження для російських банків.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.