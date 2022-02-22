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ДСНС оприлюднила 10 порад для підготовки громадян до екстреної ситуації. ІНФОГРАФІКА

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ДСНС оприлюднила 10 порад для підготовки громадян до екстреної ситуації. ІНФОГРАФІКА

Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила поради для індивідуальної підготовки громадян з цивільного захисту у разі екстреної ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Спокійно та впевнено зустрічаємо виклики нового дня, тому що знаємо алгоритми дій на будь-який випадок. Наші рятувальники навчаються і тренуються нон-стоп, щоб долати надзвичайні події, тому ми пропонуємо вам пройти своєрідну тактичну експрес-підготовку з цивільного захисту завдяки цій невеликій інфографіці, яку ми підготували для вас", - йдеться у повідомленні.

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ДСНС оприлюднила 10 порад для підготовки громадян до екстреної ситуації 01

Серед порад із цивільного захисту: за можливості дізнатися, де розміщене найближче укриття та перевірити стан підвального приміщення; перевірити наявність аварійного виходу; зробити запас питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання; перевірити в аптечці засоби надання медичної допомоги та подумати, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу.

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У ДСНС також радять: підготувати засоби пожежогасіння; подумати про альтернативні засоби освітлення приміщення у разі відключення енергопостачання; підготувати засоби для приготування їжі у разі відсутності газу та електропостачання; зібрати найнеобхідніші речі та документи на випадок екстреної евакуації або переходу в укриття.

Крім того, рятувальники рекомендують подбати про справність транспортного засобу та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району, а також у холодну пору року подумати про альтернативний обігрів житла на випадок відключення централізованого опалення.

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11. Замаринуйте м'ясо на шашлики та підготуйте мангал!!!
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22.02.2022 10:29 Відповісти
Не смешно
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22.02.2022 14:26 Відповісти
Песец...
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22.02.2022 10:29 Відповісти
А все норм.

https://www.facebook.com/100003899530061/videos/1371142156359089/?t=19
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22.02.2022 10:31 Відповісти
Та ***** уже, якось буде, вже задовбався складувати ті консерви з водою а потім з'їдати їх коли зрада вщухає черговий раз
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22.02.2022 10:32 Відповісти
шо за надзвычайна сытуация? о чем они? Этож всё были фейки и пугалки от CNN и партнеров, ситуация контролируема и нет поводов для беспокойства!!! Я тут уже мангал для шашлыков приготовил... шо происходит, бубочка, где ты?
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22.02.2022 10:35 Відповісти
👏👏👏👏👏 І Бвба вчора казав, що можна спати спокійно - він вже всіх обдзвонив.
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22.02.2022 11:25 Відповісти
ему там буквальн осказали - вова, отъ*бись, спи спокойно. Шо услышал то и передал...
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22.02.2022 11:26 Відповісти
Правильно! А що сказати рюпрезиденту воюючої країни, який замість закуповувати і виготовляти зброю будує дороги, бо на дорогах можна пилити бабло?
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22.02.2022 11:56 Відповісти
Державна служба України оприлюднила поради для громадян?
Люди повинні дізнатися де знаходяться укриття?
А може відповідальні служби повинні усіх повідомити де знаходяться укриття та розвісити вказівники, провести інспекцію, привести укриття до ладу, укомплективати засобами першої допомоги, води, пожаротушіння і т.д.
Спасєніє утопающіх, дело рук саміх утопающіх?
Ну правильно - поц же казав шо я вам нічего не должен...
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22.02.2022 11:34 Відповісти
какие убежища? Там много не наваришь. А вот поменять весь и так неплохой асфальт на Русановке - это любимое занятье. Или как, педалик?
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22.02.2022 11:44 Відповісти
Самое главное - найти контакты с Ярошем, Стерненко, Жекой Карасем и другими защитниками Нации. Они всех спасут от любых бед.
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22.02.2022 11:34 Відповісти
если вы решили оказывать сопротивление оккупанту, действительно, присоединение к любой группировке увеличивает эффективность ваший действий в разы. у корчинского есть неплохой ролик об этом от 15.02.22, линк
https://www.youtube.com/watch?v=V-yCOZA3-PE
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22.02.2022 14:26 Відповісти
Распустить российскую армию путём её уничтожения, совершенно с вами согласен
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22.02.2022 17:25 Відповісти
 
 