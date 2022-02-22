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"Кричуще порушення міжнародного права": Фінляндія та Румунія засудили визнання Росією "Л/ДНР"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін та президент Румунії Клаус Йоханніс засуджують визнання Росією так званих "ЛНР" та "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідні заяви вони оприлюднили на своїх сторінках у соцмережі.

"Фінляндія засуджує односторонні дії Росії, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Визнання сепаратистських регіонів на сході України є порушенням міжнародного права та Мінських домовленостей. Фінляндія реагує на дії Росії у складі ЄС", - написала Марін.

Президент Румунії зробив такий допис: "Румунія рішуче засуджує визнання Росією Донецької та Луганської областей України незалежними. Це кричуще порушення міжнародного права, яке має спричинити найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти. Ми твердо підтримуємо український суверенітет і територіальну цілісність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія засуджує "визнання" Росією "ЛДНР": Це повторення абхазького сценарію

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
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мабуть ще й ніжкою топнули.
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22.02.2022 10:31 Відповісти
Цікаво дочекатися тої Жорсткої відповіді Світу, на дії х..ла !!!
Вже вкотре, тим паче офіційно - чобіт агресора в Україні.
Знову-таки чуємо, лише заяви, погрози та балачки...
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22.02.2022 10:34 Відповісти
Було занепокоєння,було велике занепокоєння,кричущого ще не було
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22.02.2022 10:35 Відповісти
Отвечаю сразу вам троим. Уважают и помогают тому кто достоин уважения и прежде всего защищает себя сам. Руководители этих стран выступили с поддержкой Украины. Это их официальная позиция. Где выступления и решения нашего президента, Рады, СНБО? Где официальная позиция нашей власти?
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22.02.2022 10:44 Відповісти
 
 