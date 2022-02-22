"Кричуще порушення міжнародного права": Фінляндія та Румунія засудили визнання Росією "Л/ДНР"

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін та президент Румунії Клаус Йоханніс засуджують визнання Росією так званих "ЛНР" та "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідні заяви вони оприлюднили на своїх сторінках у соцмережі.

"Фінляндія засуджує односторонні дії Росії, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Визнання сепаратистських регіонів на сході України є порушенням міжнародного права та Мінських домовленостей. Фінляндія реагує на дії Росії у складі ЄС", - написала Марін.

Президент Румунії зробив такий допис: "Румунія рішуче засуджує визнання Росією Донецької та Луганської областей України незалежними. Це кричуще порушення міжнародного права, яке має спричинити найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти. Ми твердо підтримуємо український суверенітет і територіальну цілісність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія засуджує "визнання" Росією "ЛДНР": Це повторення абхазького сценарію

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.