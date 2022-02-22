Близько 200 будинків у Новолуганському на Донеччині залишилися без газу через обстріли з боку військ РФ, - "Нафтогаз"
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ПАТ "Донецькоблгаз" призупинив подачу газу до близько 200 домогосподарств у Новолуганському (Донецька область) через численні пошкодження надземних газопроводів низького тиску внаслідок обстрілів з боку військ РФ у понеділок, 21 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
Як зазначається, аварія локалізована шляхом перекриття засувок діаметром 50 та 150 мм вчора о 20:30.
"Пошкоджені газопроводи та вводи до приватних домогосподарств потребують додаткового обстеження, після чого фахівці "Донецькоблгазу" зможуть приступити до виконання ремонтних робіт. Жертв та потерпілих серед співробітників "Донецькоблгазу" немає", - йдеться у повідомленні.
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Игорь Бех
показати весь коментар22.02.2022 10:48 Відповісти Мені подобається 0
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