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Близько 200 будинків у Новолуганському на Донеччині залишилися без газу через обстріли з боку військ РФ, - "Нафтогаз"

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Близько 200 будинків у Новолуганському на Донеччині залишилися без газу через обстріли з боку військ РФ, -

ПАТ "Донецькоблгаз" призупинив подачу газу до близько 200 домогосподарств у Новолуганському (Донецька область) через численні пошкодження надземних газопроводів низького тиску внаслідок обстрілів з боку військ РФ у понеділок, 21 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

Як зазначається, аварія локалізована шляхом перекриття засувок діаметром 50 та 150 мм вчора о 20:30.

"Пошкоджені газопроводи та вводи до приватних домогосподарств потребують додаткового обстеження, після чого фахівці "Донецькоблгазу" зможуть приступити до виконання ремонтних робіт. Жертв та потерпілих серед співробітників "Донецькоблгазу" немає", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Это и есть прямое вторжение рф,шоб вы понимали. США,Англия - ау !
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22.02.2022 10:48 Відповісти
 
 