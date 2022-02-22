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Рада має негайно скасувати закон про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Рахманін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада має негайно скасувати закон про особливий статус Донбасу, - нардеп

Верховна Рада має негайно скасувати закон про особливий статус Донбасу.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Голосу", член комітету ВРУ з нацбезпеки Сергій Рахманін.

"Мінських домовленостей де-факто немає. Росія їх ніколи не виконуватиме. Про "Мінськ" потрібно забувати. Тому цей закон має бути негайно скасований Верховною Радою. Ми зареєстрували відповідно постанову, щоб це можна було зробити", - зазначив він.

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За словами нардепа, Верховна Рада також має скасувати закон про амністію, навіть за відсутності підпису під цим документом голови Верховної Ради.

Політик впевнений, що Україна має вимагати щонайменше від двох гарантів Будапештського меморандуму запровадження так званої безпілотної зони над територією України вздовж кордонів.

"Тому що у разі виникнення серйозної воєнної ескалації, у нас можуть виникнути великі проблеми, якщо ворог застосує авіацію. На сьогодні такий варіант все ще є малоймовірним, але він можливий і після вчорашнього рішення він стає ще більш реалістичним. У нас є система протиповітряної оборони, військові роблять все від них залежне, щоб вона знаходилася у відповідному стані боєздатності, але з огляду на об’єктивні причини самостійно стовідсотково закрити (небо. – Ред.) ми не зможемо", - пояснив він.

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Нардеп переконаний, що президент має запровадити воєнний стан, щонайменше на території Луганської та Донецької областей, а "бажано на території всіх областей, які межують з державою-агресором та Білорусією, яка фактично перетворилася на сателіт Росії".

Рахманін впевнений, що Україна на міжнародній арені має вимагати нового пакету дієвих санкцій.
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Топ коментарі
+19
Не просто скасований! Потрібно припинити всі виплати мешканцям ОРДЛО, та постачання ресурсів на окуповану територію
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22.02.2022 10:39
+14
ГДЕ закон про коллаборантов???? АЛО, У НАС ВТОРЖЕНИЕ и прямые угрозы стереть нас с лица земли!!!!!!!!! Почитайте, что там снежанка егорова вещает!!! у неё 1.7к подписчиков!!! завтра они будут тамже выкладывать все наши перемещения и координирываться!!! КОлоборанты должны уже рассаживаться на бутылки, прямо сейчас!!! а уже "завтра" тупо расстреливаться! У нас какае-то своя реальность... нонсенс
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22.02.2022 10:40
+11
ввести военный стан, минские разорвать
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22.02.2022 10:37
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Правила форума Рада форумчан
ввести военный стан, минские разорвать
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22.02.2022 10:37 Відповісти
Які мінські ?! Пуйло вже їми підтерся.
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22.02.2022 10:39 Відповісти
пуйло да, а зе должен официально это зафиксировать, чтобы не возвращаться к ним
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22.02.2022 10:41 Відповісти
купити туалетного паперу і розшмтувати його - ітакі інші безглузді метушливі вчинки. Це гімнастика для цуценят, адже не має жодного впливу на ситуацію
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22.02.2022 10:45 Відповісти
цим папером восьмий рік ********** та примушують
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22.02.2022 10:50 Відповісти
той що? фокусники так завжди роблять, але якщо є бажання зрозуміти фокус, не треба бігати за тим, чим постійно відволікають вашу увагу
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22.02.2022 10:54 Відповісти
Це давно треба було робити !
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22.02.2022 10:38 Відповісти
Не просто скасований! Потрібно припинити всі виплати мешканцям ОРДЛО, та постачання ресурсів на окуповану територію
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22.02.2022 10:39 Відповісти
И полная блокада с перекрытием всех путей
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22.02.2022 10:45 Відповісти
Не в блокаді справа! Справа у тому, що відтепер це офіційно окупована РФ територія! Тобто вони взяли на себе всі зобов'язання по її утриманню!!! Ми, за логікою, не повинні фінансово/матеріально допомагати окупації - це державна зрада.
Да і чисто по людські: Ви хочете щоб за ваш рахунок їх утримували? Я наприклад категорично проти!!!
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22.02.2022 11:32 Відповісти
ГДЕ закон про коллаборантов???? АЛО, У НАС ВТОРЖЕНИЕ и прямые угрозы стереть нас с лица земли!!!!!!!!! Почитайте, что там снежанка егорова вещает!!! у неё 1.7к подписчиков!!! завтра они будут тамже выкладывать все наши перемещения и координирываться!!! КОлоборанты должны уже рассаживаться на бутылки, прямо сейчас!!! а уже "завтра" тупо расстреливаться! У нас какае-то своя реальность... нонсенс
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22.02.2022 10:40 Відповісти
Може краще знехтувати інфоповодом задля підвищення електорального рейтингу, трохи подумати й знайти більш нагальні проблеми, які має вирішувати Верховна Рада України!?
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22.02.2022 10:42 Відповісти
Обережно з "військовим станом"-це шлях до скасування виборів в Україні й узурпації влади,це те у чім,безпідставно,намагались звинувачувати Порошенка ! "Голос" був заснований як "троянський кінь" й таким ,донині,лишається!
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22.02.2022 10:42 Відповісти
І діяти в цьому напрямку , приймати рішення , потрібно ВЖЕ . .Прямо зараз .!
Україні потрібно максимально швидко скористатись ситуацією , і добути , з рішення кацапів , собі користь . Поки вони не зрозуміли що накоїли .
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22.02.2022 10:43 Відповісти
Порошенко не дасть
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22.02.2022 10:44 Відповісти
Кожен щось пропонує. Але ж блаЗЄнський мав би зібрати геть усіх щоб виробити спільні алгоритми реагування. А вн мабуть уже в бункері в Буковелі ...
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22.02.2022 10:56 Відповісти
А сколько там депутатов щас? Хватит скасуваты?
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Можна.Ще можна накласти закляття вуду на кремлівців.Одягнутись в шаровари,або Шуфрича побити.
Нібито від відміни того закона щось зміниться.
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22.02.2022 11:21 Відповісти
Платіть далі пенсії вбивцям українців. Давайте пільги для дітей вбивць з донбасу... Браво пан президент... Хай вони нас вбивають, а ми їм пенсії
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22.02.2022 12:03 Відповісти
 
 