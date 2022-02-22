Рада має негайно скасувати закон про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Рахманін

Верховна Рада має негайно скасувати закон про особливий статус Донбасу.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Голосу", член комітету ВРУ з нацбезпеки Сергій Рахманін.

"Мінських домовленостей де-факто немає. Росія їх ніколи не виконуватиме. Про "Мінськ" потрібно забувати. Тому цей закон має бути негайно скасований Верховною Радою. Ми зареєстрували відповідно постанову, щоб це можна було зробити", - зазначив він.

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За словами нардепа, Верховна Рада також має скасувати закон про амністію, навіть за відсутності підпису під цим документом голови Верховної Ради.

Політик впевнений, що Україна має вимагати щонайменше від двох гарантів Будапештського меморандуму запровадження так званої безпілотної зони над територією України вздовж кордонів.

"Тому що у разі виникнення серйозної воєнної ескалації, у нас можуть виникнути великі проблеми, якщо ворог застосує авіацію. На сьогодні такий варіант все ще є малоймовірним, але він можливий і після вчорашнього рішення він стає ще більш реалістичним. У нас є система протиповітряної оборони, військові роблять все від них залежне, щоб вона знаходилася у відповідному стані боєздатності, але з огляду на об’єктивні причини самостійно стовідсотково закрити (небо. – Ред.) ми не зможемо", - пояснив він.

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Нардеп переконаний, що президент має запровадити воєнний стан, щонайменше на території Луганської та Донецької областей, а "бажано на території всіх областей, які межують з державою-агресором та Білорусією, яка фактично перетворилася на сателіт Росії".

Рахманін впевнений, що Україна на міжнародній арені має вимагати нового пакету дієвих санкцій.