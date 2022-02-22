"Визнавши "ЛДНР" Росія свідомо вийшла з Мінських домовленостей, - делегація України в ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі рішуче засуджує рішення російської влади про визнання так званих "ЛДНР", що може свідчити про свідомий вихід РФ із Мінських домовленостей.

Про це українська делегація повідомляє у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулого тижня російська делегація неодноразово цілеспрямовано ухилялась від участі в консультаціях в форматі ТКГ, реалізуючи свій план за допомогою ескалації безпекової ситуації на лінї розмежування", - йдеться в повідомленні.

В українській делегації зазначили, що проводитимуть консультації з Діючим головуванням в ОБСЄ, Координатором від ОБСЄ та країнами Нормандської четвірки щодо подальшого формату переговорного процесу.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

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