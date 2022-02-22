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Новини Політика України
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"Визнавши "ЛДНР" Росія свідомо вийшла з Мінських домовленостей, - делегація України в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українська делегація в Тристоронній контактній групі рішуче засуджує рішення російської влади про визнання так званих "ЛДНР", що може свідчити про свідомий вихід РФ із Мінських домовленостей.

Про це українська делегація повідомляє у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулого тижня російська делегація неодноразово цілеспрямовано ухилялась від участі в консультаціях в форматі ТКГ, реалізуючи свій план за допомогою ескалації безпекової ситуації на лінї розмежування", - йдеться в повідомленні.

В українській делегації зазначили, що проводитимуть консультації з Діючим головуванням в ОБСЄ, Координатором від ОБСЄ та країнами Нормандської четвірки щодо подальшого формату переговорного процесу.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Читайте: Японія засудила рішення Путіна про визнання "Л/ДНР": Працюватимемо над "жорсткою відповіддю" РФ, включаючи санкції

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+1
Как неожиданно, и что? Как всегда, сопли размазать по всей ЗЕленой морде?
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22.02.2022 11:08
+1
Да хорошо,хорошо. Сворачивайте свою лавочку. Сидят-чаи гоняют.
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22.02.2022 11:14
+1
Ты с дуба упал? Кто этим будет заниматься? Зеленский с Тимошенко, которого тот поставил на отмывание миллиардов в "великого крадівництва"???
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22.02.2022 11:19
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22.02.2022 10:38 Відповісти
щось новеньке почуємо чи ні?
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22.02.2022 10:42 Відповісти
А навіщо? Щось перднули-день пройшов. На карточку прийшло.
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22.02.2022 11:15 Відповісти
ваЗЕлин подает челобитную ***** по поводжу минских соглашений:
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22.02.2022 11:46 Відповісти
Как неожиданно, и что? Как всегда, сопли размазать по всей ЗЕленой морде?
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22.02.2022 11:08 Відповісти
а ЗеЗеДэ уже найшов мир в шоколадному оці Х-йла?
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22.02.2022 11:13 Відповісти
Да хорошо,хорошо. Сворачивайте свою лавочку. Сидят-чаи гоняют.
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22.02.2022 11:14 Відповісти
Ну, для Украины это куда лучше, чем МИНСКАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ! На какое-то время лишится ватного района (очередной "ГДР", которая недолговечна) или полностью потерять суниверитет подсунув Украине управляемый москалями Даунбасс в ее составе? Думаю, если москали не будут провоцировать на дальнейшее обострение военного конфликта, то можно перевести дыхание и заняться страной и ее экономикой!
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22.02.2022 11:15 Відповісти
Ты с дуба упал? Кто этим будет заниматься? Зеленский с Тимошенко, которого тот поставил на отмывание миллиардов в "великого крадівництва"???
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22.02.2022 11:19 Відповісти
Я никого и никуда "не ставил", разбирайся сам, кто и где "стоит"!
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22.02.2022 11:26 Відповісти
а как зеля хвастался, нормандский формат, крымская платформа - все до звезды. платформа должна быть как крепление для ракет, которые до парашки достают
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22.02.2022 11:15 Відповісти
..продолжить исполнять???
А разве кто-то начинал исполнять?
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22.02.2022 11:33 Відповісти
Я что то не пойму,на нашу страну напали а в стране нет военноного положения и мобилизации.Это как ?
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22.02.2022 11:24 Відповісти
Так и дипотношения до сих пор есть
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22.02.2022 11:35 Відповісти
 
 