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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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армія РФ (13443) Більдт Карл (26) ОРДЛО (299)

Офіційне введення військ РФ в "Л/ДНР", що керуються бандитами, - акт агресії за міжнародним правом, - експрем'єр Швеції Більдт

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Офіційне введення військ РФ в

Якщо російські війська офіційно увійдуть на окуповані території для "захисту" "Л/ДНР", що керуються бандитами, це буде актом агресії за міжнародним правом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на на свої сторінці у твіттері написав відомий шведський політик Карл Більдт, колишній прем'єр-міністр Швеції, один із співавторів програми Східного Партнерства.

"За процедурою зараз Росія визнає обидва маріонеткові утворення, що керуються бандитами, незалежними державами, потім підпише з ними угоди, і на цій основі введе російські війська для їх захисту. Це буде агресія, відповідно до міжнародного права", - наголосив Більдт.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

Офіційне введення військ РФ в Л/ДНР, що керуються бандитами, - акт агресії за міжнародним правом, - експремєр Швеції Більдт 01
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Топ коментарі
+1
А они что, пока не официально?
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22.02.2022 10:42
+1
Вже зайшли 😡
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22.02.2022 10:42
+1
вже увійшли. далі що?
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22.02.2022 10:43
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А они что, пока не официально?
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22.02.2022 10:42 Відповісти
Вже зайшли 😡
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22.02.2022 10:42 Відповісти
А если расея попытается отжать юг и соеденить его аж до ПМРовцев, то как думаете слить вниз по Днепру отходы ядерного топлива в Черное море будет хорошей идеей?
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22.02.2022 10:42 Відповісти
луДЬше по волге вниз
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22.02.2022 10:45 Відповісти
вже увійшли. далі що?
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22.02.2022 10:43 Відповісти
А до цього за нормами міжнародного права це була не агресія, а так, дружнє кепкування?
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22.02.2022 10:43 Відповісти
Війська уже ввійли і ***** підписав ряд указів про "військову співпрацю" з сєпарами.
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22.02.2022 10:44 Відповісти
А неофіційне не було актом агресії?
Західні партнери такі красномовні!
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22.02.2022 10:45 Відповісти
Ківа вже поздоровив путіна?Да,а зар.плату йьому з Медаедчуком вже виплатили?!
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22.02.2022 10:50 Відповісти
Там не тільки визнання ЛДНР, а й введення великої колони військ, будівництво військових баз та ін.
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22.02.2022 10:50 Відповісти
Якщо російські війська офіційно увійдуть на окуповані території для "захисту" "Л/ДНР", що керуються бандитами, це буде актом агресії за міжнародним правом. Джерело: https://censor.net/ua/n3317933

это театр абсурда.
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22.02.2022 10:59 Відповісти
Цей пост Більдт писав ще до введення, вчора вранці о 10:35.
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22.02.2022 11:06 Відповісти
 
 