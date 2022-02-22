Офіційне введення військ РФ в "Л/ДНР", що керуються бандитами, - акт агресії за міжнародним правом, - експрем'єр Швеції Більдт

Якщо російські війська офіційно увійдуть на окуповані території для "захисту" "Л/ДНР", що керуються бандитами, це буде актом агресії за міжнародним правом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на на свої сторінці у твіттері написав відомий шведський політик Карл Більдт, колишній прем'єр-міністр Швеції, один із співавторів програми Східного Партнерства.

"За процедурою зараз Росія визнає обидва маріонеткові утворення, що керуються бандитами, незалежними державами, потім підпише з ними угоди, і на цій основі введе російські війська для їх захисту. Це буде агресія, відповідно до міжнародного права", - наголосив Більдт.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.