Рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину, - Ляшко

У світі триває тренд на спад реєстрації нових випадків COVID-19. Україна також минає пік захворюваності. Попри найбільші цифри виявлених випадків за весь час епідемії – а це понад 40 000 підтверджених захворювань на добу, – кількість госпіталізацій і померлих менша, ніж на піку попередньої Дельта-хвилі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час ранкового брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Рівень госпіталізацій із COVID-19 в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тисяч населення, а летальність зменшилася у 4 рази – з 2% до 0,5%, – зазначив очільник МОЗ. – І це перша хвиля, коли на найвищих показниках добових випадків було доступно більш ніж половина ліжкового фонду з можливістю проведення кисневої терапії".

Середньодобова кількість померлих від ускладнень COVID-19 припинила зростати й останні 5 днів перебуває на плато у близько 240 осіб на добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 24 440 нових випадків захворювання на коронавірус. 287 осіб померло, 33 238 - одужало, - МОЗ

Але, як зауважив міністр, українська статистика "ковідних" смертей – це смертність "із ковід", а не "від ковіду". До того ж смертність є відкладеним показником, який починає зростати і, відповідно, спадати на 2–3 тижні пізніше, ніж випадки й госпіталізації.

Зокрема, Ляшко пояснив: "У трактуванні смертності часто можна спостерігати маніпуляції та неправильне використання абсолютних цифр. Україна не приховує смерті, а навпаки, фіксує смертельні випадки в широкому визначенні, серед усіх хворих, навіть якщо ковід був супутнім захворюванням, який загострив інші потенційно смертельні стани".

Відповідно це дещо завищує дані по "ковідній" смертності в Україні у порівнянні з окремими європейськими країнами, які відображають смертність "від ковіду" або можуть обмежуватися лише госпітальною смертністю чи у визначений проміжок часу.

Також читайте: У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу

Якщо аналізувати великі масиви даних та підходити до питання комплексно, а не висмикувати окремі цифри, то за даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень "ковідної" смертності в Україні, навіть за чинної моделі звітності, є нижчим, ніж у Хорватії – на -53%, ніж у Греції – на -26%, ніж у Польщі – на -12%.