Голова оборонного комітету Держдуми Картаполов залякує Україну: "Посміють вистрілити - нехай нарікають на себе"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військова присутність Росії на окупованих територіях Донбасу нібито має сприяти миру в регіоні, у Києві мають усвідомлювати наслідки нападу на "визнані" Росією "ЛДНР".
Про це заявив голова комітету Думи з оборони Андрій Картаполов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Сьогодні є лише один спосіб зупинити ці вбивства, ці злочини - це коли наш російський триколор буде видно їм не просто в прилади спостереження, а на власні очі на лінії зіткнення. А от якщо вони тоді ще посміють вистрілити - нехай нарікають самі на себе", - сказав Картаполов журналістам у Держдумі у вівторок.
Втім, він ані слова не сказав про те, що війська РФ останніми днями інтенсивно обстрілювали населені пункти Донбасу, у тому числі із важкого озброєння. Пропагандистська машина РФ стверджує, що нібито вогонь відкривають саме українські військові. Однак це неодноразово спростовано оборонними відомствами України.
Будь ласка, зачекайте...
Президент Азербайджана приехал в Москву для подписания союзнической декларации 21 февраля 2022
Президенты России и Азербайджана планируют подписать декларацию о союзническом взаимодействии.
Как сообщил Кремль, Владимир Путин и Ильхам Алиев, прибывший в понедельник в Москву с официальным рабочим визитом, намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений в области политики, экономики и в гуманитарной сфере.
Почему Команда Зеленського так сложно подобрать слова чтобы прокомментировать ввод регулярных войск РФ на оккупированную территорию?
Потому что избирательная компания Зеленского строилась на том что войны нет.
Что есть "коррупция в оборонным сектором", а "с Путиным можно договориться" (просто не пытались).
Что нужно "прекратить стрелять" и что нужно "убрать линии разграничения у себя в голове".
Когда ты два года рассказывал избирателям про "мирный процесс" и "обмен пленными" - уже сложно сказать полностью противоположное.
Что Россия это враг, которого нужно бить до тех пор пока они не уйдут с нашей земли.
Поэтому они и мямлят, потому что врали избирателям с самого начала избирательной кампании 2019 года.