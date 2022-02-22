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Голова оборонного комітету Держдуми Картаполов залякує Україну: "Посміють вистрілити - нехай нарікають на себе"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова оборонного комітету Держдуми Картаполов залякує Україну:

Військова присутність Росії на окупованих територіях Донбасу нібито має сприяти миру в регіоні, у Києві мають усвідомлювати наслідки нападу на "визнані" Росією "ЛДНР".

Про це заявив голова комітету Думи з оборони Андрій Картаполов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Сьогодні є лише один спосіб зупинити ці вбивства, ці злочини - це коли наш російський триколор буде видно їм не просто в прилади спостереження, а на власні очі на лінії зіткнення. А от якщо вони тоді ще посміють вистрілити - нехай нарікають самі на себе", - сказав Картаполов журналістам у Держдумі у вівторок.

Втім, він ані слова не сказав про те, що війська РФ останніми днями інтенсивно обстрілювали населені пункти Донбасу, у тому числі із важкого озброєння. Пропагандистська машина РФ стверджує, що нібито вогонь відкривають саме українські військові. Однак це неодноразово спростовано оборонними відомствами України.

Також читайте: В Держдумі спростувують "визнання "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей: "Ніхто не збирається йти далі"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Посмеют, не сомневайся. Как бы бубочка умолял перестать стрелять, а ответка будет!!!
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22.02.2022 10:58
+14
Посміють "рипнуться" для "вазвращения окупираванных ВСУ земель" - хай нарікають на себе "Мангали" не врятують!
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22.02.2022 11:01
+13
Еще не вечер...сучі діти
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22.02.2022 11:00
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Посмеют, не сомневайся. Как бы бубочка умолял перестать стрелять, а ответка будет!!!
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22.02.2022 10:58 Відповісти
Вже одних лякали помідорми.. Скільки реально Байкатарів вже в ЗСУ?
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22.02.2022 11:00 Відповісти
почему все молчат что алиев вчера и сегодня в москве кое что подписывает?

Президент Азербайджана приехал в Москву для подписания союзнической декларации 21 февраля 2022
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22.02.2022 10:58 Відповісти
Вот вам и карабах думайте кто поделил)))

Президенты России и Азербайджана планируют подписать декларацию о союзническом взаимодействии.

Как сообщил Кремль, Владимир Путин и Ильхам Алиев, прибывший в понедельник в Москву с официальным рабочим визитом, намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений в области политики, экономики и в гуманитарной сфере.
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22.02.2022 11:00 Відповісти
и шо мы до абайзержана?
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Так это твои мыше братья
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22.02.2022 11:07 Відповісти
молчат, патамучто какая разница, уже півдня минуло а реакції владних структур на вторгнення в Україну і подальшеу ескалацію -- НУЛЬ!!! оце вам зелепупенська влада, відчули певно всі
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22.02.2022 11:10 Відповісти
Не правда, наш преЗЕдент бачить тільки мир в очах Путіна.
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22.02.2022 10:59 Відповісти
Путин опустил страны запада в их обязательствах по меморандуму?
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22.02.2022 10:59 Відповісти
он их вертит на буе уже 8 лет
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22.02.2022 11:02 Відповісти
Они сами опустились и опускаются дальше, и дна не видно, а если и достигнут его, то снизу постучат. Но постучат уже российскими танками по территории Европы, да будет поздно. Будет им и Дюнкерк, и Перл-Харбор, и Арденнская операция.
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22.02.2022 11:04 Відповісти
Рашка боится открытой масштабной войны. Будут давить Зелю на постепенную сдачу
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22.02.2022 10:59 Відповісти
ВЫ СЧИТАЕТЕ ЧТО ПУТИН ВЕЧНЫЙ??? ему недолго осталось просто обычные люди в последние месяцы творят бардак и сумасшествие родным в стенах а этот творит свое сумасшествие в раках мира... ВЕДЬ КОГДА ТО РАШИСТАМ НАДО БУДЕТ УСПЕТЬ ДОБЕЖАТЬ ОБРАТНО ДО СВОЕГО ДОМА А ДОБЕГУТ НЕ ВСЕ....
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22.02.2022 13:23 Відповісти
Еще не вечер...сучі діти
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Всі олігархи втікли на захід, і думають що челядь відвоює і відстоїть їх електростанції, заводи та параходи. Один Коломойський не втік, чекає асвабадітєлєй та готується організовувати добробати лиш вже з Георгіївськими лєнточками. А бубочка йому підігрує тимчасово поки не вернуть Януковоща гауляйтером. В країні починається хаос.
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Як тільки Бєня виїде з України то відразу буде заарештований і потрапить на лаву підсудних в США. Він звичайний злочинець у всьому світі а нас це чмо "друг прєзідєнта".
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22.02.2022 11:27 Відповісти
Как хитро наш Зелька "астанавіл вайну"...
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Mark Savchuk



Почему Команда Зеленського так сложно подобрать слова чтобы прокомментировать ввод регулярных войск РФ на оккупированную территорию?

Потому что избирательная компания Зеленского строилась на том что войны нет.
Что есть "коррупция в оборонным сектором", а "с Путиным можно договориться" (просто не пытались).
Что нужно "прекратить стрелять" и что нужно "убрать линии разграничения у себя в голове".

Когда ты два года рассказывал избирателям про "мирный процесс" и "обмен пленными" - уже сложно сказать полностью противоположное.
Что Россия это враг, которого нужно бить до тех пор пока они не уйдут с нашей земли.

Поэтому они и мямлят, потому что врали избирателям с самого начала избирательной кампании 2019 года.
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22.02.2022 11:53 Відповісти
в очередной раз поражаюсь всем поп-обозревателем событий - швецу, яковине, березовцу и прочим товарищам - победные реляции и "путин загнал себя в тупик"!! о каком тупике вы поёте? у него масса места для манёвра, начиная с сообщениях в пропагандистских сми: "россия навела порядок и выводит войска", до "украинская военщина продолжает обстреливать донбасс"
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22.02.2022 11:00 Відповісти
Вся эта история про тупого Путина существует только чтобы либералы чувствовали себя хорошо и ничего не делали. Путин, конечно, не гений мысли, но он действует по своим планам, которые он принял давно.
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22.02.2022 11:10 Відповісти
Посміють "рипнуться" для "вазвращения окупираванных ВСУ земель" - хай нарікають на себе "Мангали" не врятують!
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22.02.2022 11:01 Відповісти
Звісно вистрелимо! Да так, що атеїсти хреститися будуть! Ой не заздрю я лаптеногім, коли ми втратимо терпець
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22.02.2022 11:02 Відповісти
Я зразу згадав розбиту на місиво мармизу міністра внутрішніх справ Кирґизстану. Мабуть перед тим, як його взяли до рук, також був таким сміливим, як цей кацапський виродок.
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22.02.2022 11:02 Відповісти
не будет наш главнокомандующий стрелять, он за мир, мы будем гордо отступать.Если бы ********* знали, что всё так просто будет, давно бы уже это сделали.
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22.02.2022 11:02 Відповісти
Отступит прямо в гроб.
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22.02.2022 11:06 Відповісти
Включив зранку трансляцію засідання ВРУ. ОЧІКУВАВ, ЩО БУДУТЬ РОЗГЛЯДАТИСЬ ПИТАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБОРОННОГО БЮДЖЕТУ, ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ, САНЦІЙ СТОСОВНО РФ. ЩО ДО ВРУ ПРИЇДЕ ГАРАНТ...Натомість, розглядаються якісь невідомі законопроекти хер зна про що...
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22.02.2022 11:05 Відповісти
Давышооо такие грозные? А до сих пор не стреляли? ********* надеется с помощью запугивания захватить новые территории. Только факты говорят о том там где кацапам давали по зубам ********* уползала назад обидно размазывая сопли с кровью по своей морде, вырывая из истории листы и говорила что ихтаминебыло.
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22.02.2022 11:05 Відповісти
Путин сказал, что он требует отвести украинские войска за границы Донецкой и Луганской области. Короче, унижает Зеленского.
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22.02.2022 11:05 Відповісти
А не. Это пока не Путин, а какое-то говно из ЛНР. Извиняюсь.
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22.02.2022 11:08 Відповісти
Бубочка ітак обкакався вже...
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22.02.2022 11:06 Відповісти
Передайте московитам, щоб не турбувалися, Гундос давно заборонив стріляти, так що рухайтеся не ховаючись. Ви йому свої, там його бізнес, там його мова і серце.
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22.02.2022 11:07 Відповісти
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22.02.2022 11:08 Відповісти
и не нужно писать "не провоцируй итд итп ватный бред", они уже приняли решение, они активно заваливают нас артиленией прямо сейчас, это вопрос времени, часы-дни. ТО чего нам ждать????
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22.02.2022 11:10 Відповісти
А быдло то, расейские привыкло к хорошей жизни и не пальцем подтираться, закрути сейчас им яйца в тисках, как при совке, они ***** сами уберут, а пока сильных санкций нет и они спокойно катаются по всему миру, будет ********** править и развиваться.
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22.02.2022 11:12 Відповісти
Я считаю, что с сегодняшнего дня каждый кацап который находится в Украине - является законной целью, каждый жопоблоковец - является законной целью. обладатель кацапского паспорта - является законной целью
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22.02.2022 11:12 Відповісти
зе отводил ВСУ с позиций, теперь там оккупант со своим оружием стоять будет в каждом огороде.
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22.02.2022 11:12 Відповісти
Отож бо і воно. Тактика проста: відповідь - масоване вторгнення з усіх боків, не відповідь - цілодобове вибивання артилерією і ракетами наших позицій з просуванням на 500 м на добу, а вже потім вторгнення. Треба потихеньку повертати ветеранів у лави Збройних Сил.
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22.02.2022 11:15 Відповісти
Чисто грузинський сценарій. Стоврять провокацію і підуть в атаку.
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22.02.2022 11:15 Відповісти
Вони й пішли в атаку бо перестали стріляти. Будь-яке миролюбство кацап сприймає як слабкість.
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22.02.2022 11:37 Відповісти
рано чи пізно ваш довбаний трикорол буде використано за призначенням....хто вас нелюдів хрестив(бррр це ж треба було так помилитись) той вас і відспіває
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22.02.2022 11:30 Відповісти
А не пора ли нам, как народу, начинать уже что-то делать для поднятия нашей обороноспособности? И это не волонтерство, не нытье, не перекладывание ответственности на чужие плечи. Сейчас нужно подымать военно-промышленый комплекс не обращая внимания, что это было нужно начинать еще вчера, но это лучше уже начинать и не ждать завтрашних трудностей. В первую очередь нужно убрать корупционную состовляющую с этого пути. Поставить во главе этого направления людей с академическим мышлением, чтобы в первую очередь делать возможные необходимые вещи, а уж потом переходить на более долгострочные, но сейчас для них нужно будет готовить интелектуально-материальную основу. Нужна государственная военная доктрина. Я не вижу всего этого. Вижу только кривляние и сплошную безразличность к происходящему не только "сверху", но и "снизу", "МОЗГИ", которые бы работали на государство нужно включить всем нам, иначе 3-е тупых всегда победят 1-го недоумевающего. Скажете другого быть и не могло, а я вам примеры из истории про теперешний Израиль, про войну 1905 г. России с Японией, в конце концов 1941г., когда государство с меньшей армией, чуть не победило СССР. Нужна СТРАТЕГИЯ государства, а мы плывем по течению и пытаемся выловить в мутной воде рыбку для себя, в то время как пираты нацелились на нашу лодку. Включайте МОЗГИ и думайте, что делать чтобы была Украина!
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22.02.2022 12:36 Відповісти
 
 