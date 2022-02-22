Голова оборонного комітету Держдуми Картаполов залякує Україну: "Посміють вистрілити - нехай нарікають на себе"

Військова присутність Росії на окупованих територіях Донбасу нібито має сприяти миру в регіоні, у Києві мають усвідомлювати наслідки нападу на "визнані" Росією "ЛДНР".

Про це заявив голова комітету Думи з оборони Андрій Картаполов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Сьогодні є лише один спосіб зупинити ці вбивства, ці злочини - це коли наш російський триколор буде видно їм не просто в прилади спостереження, а на власні очі на лінії зіткнення. А от якщо вони тоді ще посміють вистрілити - нехай нарікають самі на себе", - сказав Картаполов журналістам у Держдумі у вівторок.

Втім, він ані слова не сказав про те, що війська РФ останніми днями інтенсивно обстрілювали населені пункти Донбасу, у тому числі із важкого озброєння. Пропагандистська машина РФ стверджує, що нібито вогонь відкривають саме українські військові. Однак це неодноразово спростовано оборонними відомствами України.

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