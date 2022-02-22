"Слуга народу" Яременко про заяву ВР щодо "визнання" Росією "ЛДНР": Текст узгодили, несподіванок не буде

Завершується формування офіційної позиції Верховної Ради щодо вчорашніх рішень президента Росії Володимира Путіна.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу", член комітету з міжнародних відносин Богдан Яременко.

За його словами, щойно на засіданні комітету узгодили текст заяви ВР.

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Яременко повідомив, що цей документ "будується на основних елементах політичної заяви президента", яка була зроблена сьогодні вночі.

"Верховна Рада скористається можливістю звернення до міжнародного співтовариства не лише із донесенням власної позиції. Якщо коротко, то ця заява абсолютно зрозуміла. Не буде нічого несподіваного. Україна не визнає і вважає такими, що не мають жодної юридичної сили рішення Російської Федерації. Ми вважаємо, що цими рішеннями Російська Федерація практично вийшла з мінського процесу", - повідоми політик і додав, що Верховна Рада планує цією заявою звернутися до світового співтовариства про проведення засідання в рамках країн-учасниць Будапештського меморандуму і закликати світ ввести санкції проти Росії.

Яременко сподівається, що ця заява буде проголосована парламентом в найближчі дві-три години.