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ВР (11723) Росія (47144) Яременко Богдан (147)

"Слуга народу" Яременко про заяву ВР щодо "визнання" Росією "ЛДНР": Текст узгодили, несподіванок не буде

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завершується формування офіційної позиції Верховної Ради щодо вчорашніх рішень президента Росії Володимира Путіна.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради народний депутат "Слуги народу", член комітету з міжнародних відносин Богдан Яременко.

За його словами, щойно на засіданні комітету узгодили текст заяви ВР.

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Яременко повідомив, що цей документ "будується на основних елементах політичної заяви президента", яка була зроблена сьогодні вночі.

"Верховна Рада скористається можливістю звернення до міжнародного співтовариства не лише із донесенням власної позиції. Якщо коротко, то ця заява абсолютно зрозуміла. Не буде нічого несподіваного. Україна не визнає і вважає такими, що не мають жодної юридичної сили рішення Російської Федерації. Ми вважаємо, що цими рішеннями Російська Федерація практично вийшла з мінського процесу", - повідоми політик і додав, що Верховна Рада планує цією заявою звернутися до світового співтовариства про проведення засідання в рамках країн-учасниць Будапештського меморандуму і закликати світ ввести санкції проти Росії.

Яременко сподівається, що ця заява буде проголосована парламентом в найближчі дві-три години.
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Топ коментарі
+10
ооо, анальный чебурек вылез
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22.02.2022 11:08
+9
Неожиданностей не будет, анал - табу!
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22.02.2022 11:10
+6
Текст давно узгоджено

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22.02.2022 11:11
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ооо, анальный чебурек вылез
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22.02.2022 11:08 Відповісти
Неожиданностей не будет, анал - табу!
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22.02.2022 11:10 Відповісти
текст: "ми здайомся".
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22.02.2022 11:09 Відповісти
яременко готов на всё, кроме анала
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22.02.2022 11:11 Відповісти
Аналтабу или уже нет?
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22.02.2022 11:10 Відповісти
Текст давно узгоджено

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22.02.2022 11:11 Відповісти
Пророк - від Бога . .
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22.02.2022 11:19 Відповісти
Утриманець Фрідмана. Відпрацьовує по сей день жидокацапські срібреники... Яке лайно...
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22.02.2022 11:22 Відповісти
Міцна відповідь!!! Заяви наше фсе! Яременко напевне не в курсі що для вівцейобів анал не табу!
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22.02.2022 11:11 Відповісти
наш ответ - анал не табу!
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22.02.2022 11:12 Відповісти
у зеленого лайна анал уже не табу ?
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22.02.2022 11:12 Відповісти
"будується на основних елементах імпотентної заяви президента"
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22.02.2022 11:14 Відповісти
👍
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22.02.2022 11:31 Відповісти
основних елементах політичної заяви президента вказують на його очікувальну та несамостійну позицію на реакцію заходу. тобто позиція ВР також очікування, що в принципі прогонозованно.
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22.02.2022 11:14 Відповісти
Текст заяви ВР ( коротко ) - визнання ДиРи - ТАБУ . ! .
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22.02.2022 11:17 Відповісти
Эта власть способна только на коррупционные скандалы и зашквары,но не способна принимать антикризисные решения.
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22.02.2022 11:22 Відповісти
Дожилися, в нас російська армія вже суне, а замість влади клоуни і анальне табу.
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22.02.2022 11:23 Відповісти
Ночью помурлыкал "перепуганый", как кот баюн, а решений никаких. Слишком слабая и унылая позиция, далеко не государственная.
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22.02.2022 11:39 Відповісти
Головний жопоблоковець Бойко вимагав на засіданні Верховної ради налагодити економічну співпрацю з лугандоном, бо там живуть українці. Тому яку б заяву клоуни не приймали, але постачання на окуповану територію будь чого - продуктів, товарів, виплата пенсій буде означати визнання лугандона.
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22.02.2022 11:30 Відповісти
Що з Бойка взяти - відпрацьовує кремлівські гроші. Однією із термінових дій влади у цій ситуації має бути ПОВНА ЗАБОРОНА ПРОРОСІЙСЬКИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ. ГОЛОВНА ЗАГРОЗА в нас не стільки москальські війська по периметру, як П'ЯТА КОЛОНА ВСЕРЕДИНІ...
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22.02.2022 11:35 Відповісти
У п'ятої колони зараз вибивають грунт з-під ніг. 8 років вони казали, що треба "почути народ Донбасу", тобто, піти на прямі переговори із сепарами. На цьому вони робили свій електорат. А зараз ця їхня теза стає не актаульною, то вони судорожно шукають новий лозунг...
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22.02.2022 11:41 Відповісти
Бубочка обкакався і закрився в туалеті....
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22.02.2022 11:31 Відповісти
2-3 часа? А быстрее можно?
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22.02.2022 11:32 Відповісти
медвечуківці підтримають? ківа що каже?
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22.02.2022 11:32 Відповісти
Неожиданностей не будет.
" Забирайте, государство не обеднеет."
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22.02.2022 11:33 Відповісти
Надеюсь текст без табу?
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22.02.2022 11:39 Відповісти
А чого так поспішати? Ще не дай Бог несподіванки якісь будуть.
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22.02.2022 12:02 Відповісти
Ми вважаємо, що цими рішеннями Російська Федерація практично вийшла з мінського процесу Джерело: https://censor.net/ua/n3317946

а "практично" це як?! на півшишечки вийшла й тепер анал туба?!
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22.02.2022 12:03 Відповісти
*табу
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22.02.2022 12:03 Відповісти
Тобто, знову без аналу бідолашне
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22.02.2022 12:09 Відповісти
Якщо "слуга" яременко прорветься в донецьк, то у кацапів через одного будуть розірвані perdakи, анали. Тримайте його удвох. Придивляйтеся за верещук, щоб не полетіла на зеленій парасольці бомбити донецьк. І головне тримайте втрьох Гундоса, а то візьме все під особистий контроль і поїде на танку (пам'ятник танкісту Володі) і знищить під гусеницями всю передову ворога.
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22.02.2022 12:17 Відповісти
 
 