Станом на 11.00 війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі. Без втрат, - ООС
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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Станом на 11 годину ранку, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
За даними штабу ООС, російсько-окупаційні війська обстріляли:
Щастя – із станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Гнутове - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Широкине – із мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Двічі Красногорівку - із протитанкових гармат МТ-12.
Лобачеве - із артилерії калібру 122 мм.
Мар'їнку - із артилерії калібру 122 мм.
Водяне - із мінометів калібру 120 мм.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - додали у штабі.
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