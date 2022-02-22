Станом на 11.00 війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі. Без втрат, - ООС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Станом на 11 годину ранку, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

За даними штабу ООС, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Щастя – із станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Гнутове - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Широкине – із мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку - із протитанкових гармат МТ-12.

Лобачеве - із артилерії калібру 122 мм.

Мар'їнку - із артилерії калібру 122 мм.

Водяне - із мінометів калібру 120 мм.

Також читайте: Двоє українських воїнів загинули, 18 поранено та травмовано. За добу війська РФ 84 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - додали у штабі.