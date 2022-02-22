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Станом на 11.00 війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі. Без втрат, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на 11.00 війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі. Без втрат, - ООС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями. Станом на 11 годину ранку, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

За даними штабу ООС, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Щастя – із станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Гнутове - із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Широкине – із мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку - із протитанкових гармат МТ-12.

Лобачеве - із артилерії калібру 122 мм.

Мар'їнку - із артилерії калібру 122 мм.

Водяне - із мінометів калібру 120 мм.

Також читайте: Двоє українських воїнів загинули, 18 поранено та травмовано. За добу війська РФ 84 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, - штаб ООС

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - додали у штабі.

Станом на 11.00 війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі. Без втрат, - ООС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Ждем адских санкций запада или окончательного подтверждения их импотентности.
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22.02.2022 11:11
+4
Предллагаю у всех шакалов голосовавших за ЗЕ лишить права выезда за границу. Нехай повертаються и залишаются...
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22.02.2022 11:11
+3
А с себя начать не хотите? Полдень уже. Российские войска обстреливают нашу территорию. Официального заявления государства Украина о происходящей ситуации досих пор нет.
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22.02.2022 11:13
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Ждем адских санкций запада или окончательного подтверждения их импотентности.
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22.02.2022 11:11 Відповісти
А с себя начать не хотите? Полдень уже. Российские войска обстреливают нашу территорию. Официального заявления государства Украина о происходящей ситуации досих пор нет.
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22.02.2022 11:13 Відповісти
Попробуй змонтувати ролік з героїчним обличчям Гаранта, коли він сидить на параші.
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22.02.2022 11:15 Відповісти
Згода! наші дії потрібні і Заходу теж!
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22.02.2022 15:29 Відповісти
Є вже отвєтка, чи Зє боїться поранити військовослужбовця ЗС Мокшандії. ? Йому ж так боязно.
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22.02.2022 11:13 Відповісти
да очевидно уже, что не будет никаких санкций против рахи, будут санкции против пушилина, пасечника и пары начальников военных соединений, которые влезли в эти куски луганской/донецкой областей
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22.02.2022 11:14 Відповісти
Предллагаю у всех шакалов голосовавших за ЗЕ лишить права выезда за границу. Нехай повертаються и залишаются...
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22.02.2022 11:11 Відповісти
сейчас все фопы попрут с баблом.
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22.02.2022 11:14 Відповісти
Слабых бьют, и плакать не дают...
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22.02.2022 11:11 Відповісти
Без потєрь відкривали вогонь? Тобто наші не відповідали?
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22.02.2022 11:20 Відповісти
а як же наші відподатимуть, коли цапи "благородно" танки і артилерію серед мирних розташували
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22.02.2022 15:28 Відповісти
Тобто жителів ОРДЛО з кацапським паспортами треба жаліти, а жителів контрольованої Україною території жаліти не треба і подавляти ворога, який обстрілює їхні домівки, дитячі садки, лікарні - ні?
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22.02.2022 15:44 Відповісти
НАТО и ООН если вы печетесь за безопасность стран альянса и всего мира, то реально учтите, что при развитии ********** снаряды полетят в Запорожскую АЭС.
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22.02.2022 11:21 Відповісти
Ну вот, как только начался ввод регулярных частей армии РФ, так сразу стрельба резко сократилась относительно прошлых ней, такая странная особенность войск России - чем их больше, тем меньше они стреляют.
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22.02.2022 11:22 Відповісти
якими якими домовльонностямі????
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22.02.2022 11:40 Відповісти
чекають на реакцію України і світу! Треба вивозити мирних з сірої зони і давати відсіч!
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22.02.2022 15:26 Відповісти
 
 