"Наша територія - вся Луганщина": Терористи "ЛНР" закликали Україну добровільно відвести війська

"Віце-спікер парламенту "ЛНР" Дмитро Хорошилов закликав Україну "добровільно відвести війська".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"В межах законодавства наших республік є закони про держкордон, які чітко говорять про те, що територія "Луганської народної республіки" – це територія колишньої Луганської області… Є наша територія, окупована українськими військами. Я думаю, що ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно. Якщо це не станеться, я думаю, буде ухвалено рішення, яке дозволить встановити мир та відновити нашу територіальну цілісність на всій території "Луганської народної республіки", - зазначив окупант.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

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