"Наша територія - вся Луганщина": Терористи "ЛНР" закликали Україну добровільно відвести війська
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"Віце-спікер парламенту "ЛНР" Дмитро Хорошилов закликав Україну "добровільно відвести війська".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"В межах законодавства наших республік є закони про держкордон, які чітко говорять про те, що територія "Луганської народної республіки" – це територія колишньої Луганської області… Є наша територія, окупована українськими військами. Я думаю, що ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно. Якщо це не станеться, я думаю, буде ухвалено рішення, яке дозволить встановити мир та відновити нашу територіальну цілісність на всій території "Луганської народної республіки", - зазначив окупант.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Будь ласка, зачекайте...
Зелений клоун перестрашений трусіля міняє обдристані...
вот и результат,
порох также действовал
так что повесить это все на зебилов никак у вас не получится
порох такой же дебил как и зеля - один подписал соглашения другой их изворачивался не выполнять - типа время выигрывал
получили что и заслужили - бесконечно терпеть недоговороспособность раша как видим не собиралась
и теперь всем наплевать на эти минские соглашения
Минские соглашения дало тебе время вооружать армию. Ты это время просрал. Сильной стране Рашка сейчас бы не могла диктовать условия.
Неукомплектованность сегодня армии на 40 процентов - насильно никого не загонишь служить
вот и все.
Надо было изначально ехать в донецк или в москву и решать там, а не закупать и делать оружие и обвинять потом друг друга в воровстве бюджетных денег.
да, и идти на компромиссы и потерять что то в территории, но сейчас видимо уже поздно.
И как говорила савченко - скоро нам всем благом покажется ситуация на донбассе, которая была еще месяц назад
Sergey Fursa 2 hrs
Путин признал ЛДНР. И сделал огромный подарок Украине. Путин снял Украину с крючка минских соглашений. Фактически, бросив попытки впихнуть свои раковые опухоли в тело Украины и управлять нами через них. Путин лишь формализировал то, что давно существовало по факту.
Теперь Путин отказался от Украины полностью. И вчерашняя речь, ее безумная риторика, все это - лишь прощание аббьюзера со своей жертвой. Которую он не может удержать. Все эти метания слюной - лишь констатация факта, что Украина для Путина теперь - предавшая его шлюха империализма, а не родная кровушка. Это прощание. Прощание того, кто не может себе позволить проститься по другому. Но и не в силах удержать. Теперь Украина надолго становится официальной страной-врагом, хуже Польши и Прибалтики.
Что это меняет для нас? Ничего! Мы давно уже поняли, кем для нас является Россия. И то, что теперь озвучено в слух, ничего не меняет по сути.
Почему Путин сделал подарок? Почему отпустил не любя? Ведь меньше всего Путин склонен делать нам подарки. Просто у него не было выбора. Просто это был единственный путь сохранить лицо для диктатора, который не имеет право показать слабость внутри страны.
Что произошло? Путин поднял ставки. Путин выдвинул ультиматум Западу. И Путин проиграл. Запад оказался не старым и дряблым, как расчитывал Путин. Запад, а прежде всего Вашингтон и Лондон, ответили из всех оружий. Поднял ставки, опрокинул стол и показал Путину, что в эту игру можно играть в двоем. И тут оказалось, что король-то голый.
Запад послал Путина. Информационная стратегия Запада, которую, к сожалению, так и не поняли многие наши деятели, оказалась очень эффективной. Теперь на Путине навсегда клеймо агрессора. Даже рыхлая Европа объединена. Долгосрочный тренд на изоляцию запущен. И вместо мирового лидера и передела мира остается лишь ползти на коленках к Китаю и предлагать себя в качестве сырьевого придатка.
Но признать это в России Путин права не имеет. Тут он должен показать силу. Он не имеет права дать понять, что испугался санкций. И Запад оставляет ему заднюю дверь. Для выхода. И путин на коленках коряво сляпал эскалацию последних дней. Туда сюда возил пару тысяч человек в рамках массовой эвакуации, взрывал сараи, записывал дешевые видео. После чего для внутренней аудитории показал силу. Уделал этих американцев. Спас братский народ. Ай молодец.
Но мы-то понимаем, что имеем дело просто с испуганным диктатором, который даже совет безопасности, на котором он должен принять «сильное» решение сидит на безопасном расстоянии от подчиненных, у которых тоже от страха дрожат коленки. Образ сильного диктатора, окруженного только прислужниками, явлен стране.
Может ли в такой ситуации Путин начать третью мировую? С какой стати? Может ли пойти дальше на Мариуполь под предлогом, что украинская армия все еще стреляет? Путин может все, в его голове та еще каша, и теоретически он мог бы признать ЛДНР в других границах. Чтобы оставить зазор для будущего давления. Но это не значит, что туда ринется именно российская армия. Он воюет гибридно. А риторика? Ну так а что еще он мог говорить, являя силу глубинному народу?
А так, ограниченное решение за которым естественным образом последуют ограниченные санкции. Запад ведь тоже все понимает….
Пока это выглядит как лучший сценарий для Украины. Который обеспечили наши военные и наши союзники. И те и другие показали цену, которую предстоит заплатить Путину. А он оказался неплатежеспособен.
Конец ли это нашей истории? Конечно нет. Заканчивается лишь одна глава в книге нашей борьбы за независимость. Но заканчивается на мажорной ноте.
***** на вчорашньому засіданні Радбезу паРаші сидів блідий, у Козака тремтіли руки, а Наришкін не міг вимовити слів. Всі присутні розуміли, на що наражаються зараз, коли колективний Захід нарешті прокинувся.
Матвиенко была неприлично бухая! Шойгу, с переляку, заявил прямо,что Украина уже напичкана оружием больше чем НАТО!
а ***** нервно дергал ручонками и выглядел жалко!
вот видео етого цирка:
https://www.youtube.com/watch?v=2AwBdaeHY-A
Украинцы: Путин сделал нам подарок. Теперь мы будем с ним врагами официально.
И почему только за вас никто не сражается, вот бы какие-нибудь солдаты за вас бы войну выиграли. А вы бы тем временем бы санкции ввели против врага, например запретили бы Путину в Приватбанке счет открывать.
Ти вважаєш, що це відбувається вперше? Україна вже бачила таке.
"Та це ж вже було!" © Кучма
Такі думки є лише у наших "уставших ат вайни". А наші солдати отримують від союзників те, що їм зараз потрібно.
"Нравіцца, нє нравіцца - буряти будут жаріцца." ©
У Фурси "прощание" має сенс "Пращай, мая кравінушка, і здравствуй, лютий враг!" (на думку *****).
Про "это не конец" - є в кінці його посту: "Заканчивается лишь одна глава в книге нашей борьбы за независимость."
Уточнювати, розвивати далі, поглиблювати - можна завжди. Але його пост, як на мене, - чудовий.
Как получат по ***** - быстро у(с)покоятся.
И суток не прошло, еще есть сомневающиеся что они остановятся? Потом что? притеснение рускоязычных в Днепропетровской области и ввод туда войск.А вся ота ***...а ОП разбежавшись заткнулись.
Хорошилов - кремлевская, резиновая женщина! Границы, как и государство Украина, признаны цивилизованным, международным сообществом, и как ни странно паршей, которая к последнему никак не относится. А лугандонское, гнойное образование, не будет признано никем, кроме кремлевских подстилок, и ты может захлебнуться, своим руцкомирным дерьмом, доказывая обратное.