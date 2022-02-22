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"Наша територія - вся Луганщина": Терористи "ЛНР" закликали Україну добровільно відвести війська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Віце-спікер парламенту "ЛНР" Дмитро Хорошилов закликав Україну "добровільно відвести війська".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"В межах законодавства наших республік є закони про держкордон, які чітко говорять про те, що територія "Луганської народної республіки" – це територія колишньої Луганської області… Є наша територія, окупована українськими військами. Я думаю, що ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно. Якщо це не станеться, я думаю, буде ухвалено рішення, яке дозволить встановити мир та відновити нашу територіальну цілісність на всій території "Луганської народної республіки", - зазначив окупант.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Читайте: Станом на 11.00 війська РФ 9 разів відкривали вогонь на Донбасі. Без втрат, - ООС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+77
Ну що, почули плани Путіна?
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22.02.2022 11:14
+74
Ну что ЗЕбуины, дождались? Три года на ветер, отводи войска за Днепр!
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22.02.2022 11:15
+71
Ваша територия это параша
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22.02.2022 11:14
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Зелені барани, які привели до влади Оце мають замовкнути і слухати, що їм скажуть нормальні люди. При Порошенко вже вирішувалося питання введеня миротворців на всю окуповану територію під прапором ООН, а при Гундосі і звичайно підтримці зескота 73%, відведені українські війська зі своїх позицій, заборонили їм стріляти і завіріли світ, що скоро наступить мир, бо то було вигідно Порошенко (не пуйлу), він наживався на війні. Показував всьому світу, що пуйло мирний дідусь і як тільки Володя Гундос подивиться йому в очі - то мир забезпечений. Де це все зелохи?
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22.02.2022 12:12 Відповісти
Бубочка обкакався і закрився в туалеті...
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22.02.2022 11:34 Відповісти
Багато там доріг на Луганщині та Донеччині набудували? То що, тю-тю наші грошики? І ахмєтов вже давав гудок
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22.02.2022 11:34 Відповісти
Ага, щас! А шавка чего поперек московских хозяев тявкает, думает на испуг возьмет?
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22.02.2022 11:35 Відповісти
с таким овном как зе бабуины оборзели, знают что им ничего не прилетит
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22.02.2022 11:35 Відповісти
надеюсь, что их окончательно отключат от подачи воды - подача воды прямо противоречит санкциям США на любую коммерческую деятельность с оккупированными территориями.
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22.02.2022 11:36 Відповісти
Как перья распустили. Конечно, на оккупированных территориях грабить уже нечего, а кушать хочется.
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22.02.2022 11:36 Відповісти
Зелебобо, просыпайся, пора озабоченность высказывать
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22.02.2022 11:37 Відповісти
Походу треба вже в Тернопільській області окопи рити...
Зелений клоун перестрашений трусіля міняє обдристані...
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22.02.2022 11:37 Відповісти
Та бьётся в истерике -орет на дерьмака,что тот его нае в том,что с мацквой добазарился обо всем...
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22.02.2022 11:45 Відповісти
Так Єрмак добазарився. Але за Зєлєнского базару не було.
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22.02.2022 12:04 Відповісти
Ничего не изменилось с 2015г. То , что РФ легализует присутствие своих войск , просто дает ВСУ сигнал к укреплению оборонительньіх линий . Пусть штурмуют , если жить надоело . 🇺🇦
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22.02.2022 11:37 Відповісти
Але,зескот,отпетлять не получится -вы сдали наши земли и точка
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22.02.2022 11:43 Відповісти
это ты о чем?
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22.02.2022 12:01 Відповісти
типа порохоботы не причем
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22.02.2022 12:29 Відповісти
ну вы же тоже не хотели договариваться с террористами и сепарами.
вот и результат,
порох также действовал
так что повесить это все на зебилов никак у вас не получится
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22.02.2022 12:28 Відповісти
Ми войска не отводили,а воевали с пуйлом -земрази выбрали ганьбу
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22.02.2022 12:47 Відповісти
а минские соглашения кто подписывал чтоб не воевать?
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22.02.2022 12:54 Відповісти
Ну вот сейчас ***** в одностороннем порядке вышел из Минских. Ты доволен? У тебя было время вместо дорог делать ракеты, чтобы нынешней ситуации не возникло. Но ты решил проголосовать по приколу.
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22.02.2022 13:01 Відповісти
не вижу связи между изготовлением ракет и выходом россии из минска
порох такой же дебил как и зеля - один подписал соглашения другой их изворачивался не выполнять - типа время выигрывал
получили что и заслужили - бесконечно терпеть недоговороспособность раша как видим не собиралась
и теперь всем наплевать на эти минские соглашения
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22.02.2022 13:13 Відповісти
Для того, чтобы видеть связь, нужно уметь думать. Избиратели Клоуна этой возможности лишены.
Минские соглашения дало тебе время вооружать армию. Ты это время просрал. Сильной стране Рашка сейчас бы не могла диктовать условия.
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22.02.2022 13:19 Відповісти
вот ты и думай и анализируй - свинарчуки твои на сколько армию нагрели? При зебилах такого масштаба воровства в армии вроде не видно Тем более поддержка из заграницы по вооружениям в разы больше при зеленском
Неукомплектованность сегодня армии на 40 процентов - насильно никого не загонишь служить
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22.02.2022 13:29 Відповісти
Ну так просвети, на сколько! Они, наверное, уже сидят! А, нет, забыл, год назад разработку свинарчуковцами нового гранатамета здесь же выдавали за зеленую перемогу! А чтобы что-то видеть, тебе глаза от зеленой мочи промыть нужно. Потому как нормальных людей удивляет, как может быть, что при увеличении военного бюджета, зарплата военных не выросла, свернуты ракетные программы, остановлена закупка касок и броников, остановлены военные заводы и т.д. и т.п. Поддержка из-за границы увеличилась не благодаря Зеле, а вопреки. По факту США и бриты таким образом попытались утихомирить паРашу, что у них почти получилось. А в это время Зеля и Хламидия им палки в колеса ставили!
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22.02.2022 13:42 Відповісти
я считаю что надо было договариваться, а не вооружаться
вот и все.
Надо было изначально ехать в донецк или в москву и решать там, а не закупать и делать оружие и обвинять потом друг друга в воровстве бюджетных денег.
да, и идти на компромиссы и потерять что то в территории, но сейчас видимо уже поздно.
И как говорила савченко - скоро нам всем благом покажется ситуация на донбассе, которая была еще месяц назад
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22.02.2022 13:53 Відповісти
Договариваться о чем? ПаРаша с 2000-х мечтала о восстановлении геополитического влияния. Ты клоуна наслушался? ПаРаше твоя территория и нахер не нужна, ей нужны ее бывшие колонии. Идиоты уже выбрали того, кто думал, что с ****** можно договориться. Легче стало? ***** можно переиграть, можно отбить его агрессию, но нельзя договориться. Ну если для тебя Гадя авторитет, то кто тебе доктор?
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22.02.2022 21:00 Відповісти
Чудовий пост Сергія Фурси:

Sergey Fursa 2 hrs

Путин признал ЛДНР. И сделал огромный подарок Украине. Путин снял Украину с крючка минских соглашений. Фактически, бросив попытки впихнуть свои раковые опухоли в тело Украины и управлять нами через них. Путин лишь формализировал то, что давно существовало по факту.

Теперь Путин отказался от Украины полностью. И вчерашняя речь, ее безумная риторика, все это - лишь прощание аббьюзера со своей жертвой. Которую он не может удержать. Все эти метания слюной - лишь констатация факта, что Украина для Путина теперь - предавшая его шлюха империализма, а не родная кровушка. Это прощание. Прощание того, кто не может себе позволить проститься по другому. Но и не в силах удержать. Теперь Украина надолго становится официальной страной-врагом, хуже Польши и Прибалтики.

Что это меняет для нас? Ничего! Мы давно уже поняли, кем для нас является Россия. И то, что теперь озвучено в слух, ничего не меняет по сути.

Почему Путин сделал подарок? Почему отпустил не любя? Ведь меньше всего Путин склонен делать нам подарки. Просто у него не было выбора. Просто это был единственный путь сохранить лицо для диктатора, который не имеет право показать слабость внутри страны.

Что произошло? Путин поднял ставки. Путин выдвинул ультиматум Западу. И Путин проиграл. Запад оказался не старым и дряблым, как расчитывал Путин. Запад, а прежде всего Вашингтон и Лондон, ответили из всех оружий. Поднял ставки, опрокинул стол и показал Путину, что в эту игру можно играть в двоем. И тут оказалось, что король-то голый.

Запад послал Путина. Информационная стратегия Запада, которую, к сожалению, так и не поняли многие наши деятели, оказалась очень эффективной. Теперь на Путине навсегда клеймо агрессора. Даже рыхлая Европа объединена. Долгосрочный тренд на изоляцию запущен. И вместо мирового лидера и передела мира остается лишь ползти на коленках к Китаю и предлагать себя в качестве сырьевого придатка.

Но признать это в России Путин права не имеет. Тут он должен показать силу. Он не имеет права дать понять, что испугался санкций. И Запад оставляет ему заднюю дверь. Для выхода. И путин на коленках коряво сляпал эскалацию последних дней. Туда сюда возил пару тысяч человек в рамках массовой эвакуации, взрывал сараи, записывал дешевые видео. После чего для внутренней аудитории показал силу. Уделал этих американцев. Спас братский народ. Ай молодец.

Но мы-то понимаем, что имеем дело просто с испуганным диктатором, который даже совет безопасности, на котором он должен принять «сильное» решение сидит на безопасном расстоянии от подчиненных, у которых тоже от страха дрожат коленки. Образ сильного диктатора, окруженного только прислужниками, явлен стране.

Может ли в такой ситуации Путин начать третью мировую? С какой стати? Может ли пойти дальше на Мариуполь под предлогом, что украинская армия все еще стреляет? Путин может все, в его голове та еще каша, и теоретически он мог бы признать ЛДНР в других границах. Чтобы оставить зазор для будущего давления. Но это не значит, что туда ринется именно российская армия. Он воюет гибридно. А риторика? Ну так а что еще он мог говорить, являя силу глубинному народу?

А так, ограниченное решение за которым естественным образом последуют ограниченные санкции. Запад ведь тоже все понимает….

Пока это выглядит как лучший сценарий для Украины. Который обеспечили наши военные и наши союзники. И те и другие показали цену, которую предстоит заплатить Путину. А он оказался неплатежеспособен.

Конец ли это нашей истории? Конечно нет. Заканчивается лишь одна глава в книге нашей борьбы за независимость. Но заканчивается на мажорной ноте.
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22.02.2022 11:37 Відповісти
Все верно, только с одной оговоркой, если нет планов в дальнейшем вторнуться в Украину под предлогом "защиты" Л/ДНР и взятыми на себя "обязательствами" (формализовать вторжение пседвоюридическими "договорами" с марионетками)
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22.02.2022 11:45 Відповісти
Так это ничего не меняет в глазах мировой общественности.Что сейчас открыто вторгайся,что с этими мансами-одинаково.
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22.02.2022 11:55 Відповісти
Плани цілком можуть бути, і напевно є. Але виглядає так, що впевненість царя Мордора у спроможності реалізувати ці плани вже зникла.
***** на вчорашньому засіданні Радбезу паРаші сидів блідий, у Козака тремтіли руки, а Наришкін не міг вимовити слів. Всі присутні розуміли, на що наражаються зараз, коли колективний Захід нарешті прокинувся.
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22.02.2022 11:59 Відповісти
Да, прыти поубавилось, но скорее всего крыса уже присмерти и адеквата ждать не приходится, окружение трясется от страха, потому что они хотят его пережить и не попасть под международный трибунал!
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22.02.2022 12:07 Відповісти
Нарышкин (директор ФСБ) заикался и блеял как овца от страха,
Матвиенко была неприлично бухая! Шойгу, с переляку, заявил прямо,что Украина уже напичкана оружием больше чем НАТО!
а ***** нервно дергал ручонками и выглядел жалко!
вот видео етого цирка:
https://www.youtube.com/watch?v=2AwBdaeHY-A
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22.02.2022 12:45 Відповісти
Путиан: В буквальном смысле вторгается в Украину. Вглубь территории входят танки и занимают украинские города.

Украинцы: Путин сделал нам подарок. Теперь мы будем с ним врагами официально.

И почему только за вас никто не сражается, вот бы какие-нибудь солдаты за вас бы войну выиграли. А вы бы тем временем бы санкции ввели против врага, например запретили бы Путину в Приватбанке счет открывать.
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22.02.2022 12:02 Відповісти
В буквальном смысле вторгается в Украину. Вглубь территории входят танки и занимают украинские города. ©
Ти вважаєш, що це відбувається вперше? Україна вже бачила таке.
"Та це ж вже було!" © Кучма

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22.02.2022 12:13 Відповісти
Пшел вон.
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22.02.2022 12:17 Відповісти
...за вас никто не сражается, вот бы какие-нибудь солдаты за вас бы войну выиграли. ©
Такі думки є лише у наших "уставших ат вайни". А наші солдати отримують від союзників те, що їм зараз потрібно.
"Нравіцца, нє нравіцца - буряти будут жаріцца." ©

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22.02.2022 12:21 Відповісти
Ага. Именно поэтому несколько дней назад на лугандонских шахтах вручили шахтерам повестки в военкомат? Я знаю только про одну, далеко не самую большую. Там вручили 800 повесток. Да ,это мясо, но в масштабах всей оккупированной территории - это десятки тысяч человек мобилизованных только с шахт! И пропетлять у них не получится - обучатся и пойдут на убой. А за спиной будут заградотряды из паРаши. Так что на месте Фурсы я бы не радовался. Это не конец и не прощание, а только начало.
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22.02.2022 13:06 Відповісти
...на месте Фурсы я бы не радовался. Это не конец и не прощание, а только начало. ©
У Фурси "прощание" має сенс "Пращай, мая кравінушка, і здравствуй, лютий враг!" (на думку *****).
Про "это не конец" - є в кінці його посту: "Заканчивается лишь одна глава в книге нашей борьбы за независимость."
Уточнювати, розвивати далі, поглиблювати - можна завжди. Але його пост, як на мене, - чудовий.
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22.02.2022 13:22 Відповісти
Верно место свиньям рашисским за Уралом..хотя постой там уже китайцы..Територия рашиская это законная териотория Украины Киевской руси!
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22.02.2022 11:51 Відповісти
ничего не изменится пока армия и её командующий не будут готовы воевать, не смотря на все группировки которые где-то там стоят. а зе воевать явно не готов, у него даже мобилизацию объявить яиц не хватило
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22.02.2022 11:39 Відповісти
..президенты не воюют, ты готов воевать или только языком пи*деть умеешь?
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22.02.2022 11:45 Відповісти
открою тебе секрет, никто воевать не хочет кроме горстки смельчаков, но государство должно обеспечить. у кого есть проф армия то она и воюет, у кого нет мобилизуют население, но это всегда исходит от государства
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22.02.2022 11:49 Відповісти
Да страшно не все львы в душе,но даже если стаей львов командует баран эта стая превращается в стадо Баранов.
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22.02.2022 11:58 Відповісти
Вот это зескот наголосовал...
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22.02.2022 11:40 Відповісти
Да, волеизъявился так волеизъявился.
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22.02.2022 11:49 Відповісти
Я еще вчера говорил что они так сделают. А кацапы им помогут.
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22.02.2022 11:40 Відповісти
почему там не строят вместо дорог линию из укреплений и минные поля
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22.02.2022 11:41 Відповісти
Потому что Зелебоба пока не решил линию, до которой разрешить забрать часть Украины
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22.02.2022 11:45 Відповісти
Петушок, а где власовская тряпка? Или ***** вонючее тебе разрешило?
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22.02.2022 11:47 Відповісти
Безопасность твоего очка дагестанцы не гарантируют.
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22.02.2022 11:52 Відповісти
Спокійно! Кацапи вже 9 рік як на донбасі, поки що побеждуни ліплять "победа" з нічого.
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22.02.2022 11:42 Відповісти
И что? Понятно,что хрен на рыло получат. Полезут под флагами дырляндии-получат ещё кое-что. Рашка естественно вписывается-по итогу- то же вторжение с теми же последствиями,что и без всяких признаний. И зачем такие сложности?
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22.02.2022 11:43 Відповісти
А шо такая нервная реакция ? Какой-то обдрыстанный хорошило пужает нас наступлением ? Та плюньте и растопчите !
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22.02.2022 11:45 Відповісти
Ваша территория - скотомогильник под Ростовом.
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22.02.2022 11:46 Відповісти
ваша теріторія - собача будка, яку кацапня вчора вам показала по ящику
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22.02.2022 11:46 Відповісти
почему вместо дорог там не строят бетонные бункеры которые минами не пробъешь, чтобы хоть солдаты там сидели спокойно а не в окопах
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22.02.2022 11:46 Відповісти
Руссо-фашистские шакалы из донбабве решили на хайпе свой хавальник на чужое раззявить. Напоминают ту шавку из мультфильма с фразой "а мы пойдем на север".
Как получат по ***** - быстро у(с)покоятся.
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22.02.2022 11:49 Відповісти
так и будет!
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22.02.2022 12:49 Відповісти
Большого вторжения не будет, но малое будет точно. После малого вторжения риск большого повысится.
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22.02.2022 11:49 Відповісти
Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши? (С)
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22.02.2022 11:49 Відповісти
Просто посадят в автобусы детей и женщин и колонной поедут в Мариуполь!!! И среди детей будут солдаты и танки!!! И что мы будем делать?
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22.02.2022 11:51 Відповісти
сражаться с москальной ордой и защищать свою землю
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22.02.2022 12:50 Відповісти
Смерть окупантам!
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22.02.2022 11:52 Відповісти
Порошенко у річницю звільнення Красного Лиману: ми звільнили дві третини окупованого Донбасу.
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22.02.2022 11:55 Відповісти
всё ваше что на два метра ниже горизонта .
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22.02.2022 11:55 Відповісти
Кто этих уродов-паханов резерваций вообще избирал, что они что-то там вякают?
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22.02.2022 11:58 Відповісти
Это в том числе результат выборов 2019 года...
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22.02.2022 11:59 Відповісти
это следствие выбора 2019
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22.02.2022 13:52 Відповісти
А какже шашліки
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22.02.2022 12:02 Відповісти
де там наш найвеличніший?в очі заглядувати будем-с?
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22.02.2022 12:02 Відповісти
Є наша територія, окупована українськими військами. Я думаю, що ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно. Джерело: https://censor.net/ua/n3317949

И суток не прошло, еще есть сомневающиеся что они остановятся? Потом что? притеснение рускоязычных в Днепропетровской области и ввод туда войск.А вся ота ***...а ОП разбежавшись заткнулись.
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22.02.2022 12:06 Відповісти
балалайку тебе Хорошилов в жопу
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22.02.2022 12:06 Відповісти
Этому кацапскому клоуну - хорошилову, наверное, не известно о законах и границе Украины?
Хорошилов - кремлевская, резиновая женщина! Границы, как и государство Украина, признаны цивилизованным, международным сообществом, и как ни странно паршей, которая к последнему никак не относится. А лугандонское, гнойное образование, не будет признано никем, кроме кремлевских подстилок, и ты может захлебнуться, своим руцкомирным дерьмом, доказывая обратное.
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22.02.2022 12:11 Відповісти
Был хорошелов, станет поплохеловым. Но пахан, прежде чем навсегда скончаться, может попытаться на крупные кровопуски, а вот этого нежелательно.
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22.02.2022 12:14 Відповісти
А может еще и ключик от квартиры?!
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22.02.2022 12:26 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!!!
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22.02.2022 12:43 Відповісти
Надо признать Ростовскую область нашей территорией, там тоже есть наш чел!
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22.02.2022 14:46 Відповісти
Дебилы. Ну я понимаю Абхазия, Юж. Осетия, Карабах, Крым у них были автономии ( по сути некоторые функции ограниченной самостоятельности, сои так сказать границы) в составе Грузии, Азербайджана, Украины. Но какие "границы" могут быть у просто нарезанных административных единиц страны... Которые страны могли менять по своему усмотрению.... Особенно поражает наличие аж двух " отдельных народов" лугансийцев и донебисят.
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22.02.2022 15:16 Відповісти
а винават ва фсём зилензкий.
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22.02.2022 22:48 Відповісти
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