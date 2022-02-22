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Київ (13828) Нацполіція (13918) стрілянина (1678)

У будівлю адвокатської контори у Шевченківському районі Києва стріляли із РПГ-26, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

У будівлю адвокатської контори у Шевченківському районі Києва стріляли із РПГ-26, - Нацполіція

Правоохоронці Києва розслідують постріл із гранатомета в будівлю, де розташована адвокатська контора. Попередньо встановлено, що приміщення пошкоджено внаслідок пострілу з РПГ-26. Подія кваліфікована як хуліганство. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Як зазначається, сьогодні вночі до поліції Києва надійшла інформація про те, що в будівлі, де на одному з поверхів розташована адвокатська контора, пролунав вибух. Оперативний черговий негайно скерував за адресою вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу.

"За попередньою інформацією, постріл здійснено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення. Постраждалих внаслідок події немає. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину. Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких - професійна діяльність адвокатів", - йдеться у повідомленні.

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Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Тривають першочергові слідчі дії.

Автор: Ірина Дашківська
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Видимо, перепутали с пограничным постом.
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22.02.2022 11:25 Відповісти
хулиган с противотанковым это у нас норма
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22.02.2022 11:26 Відповісти
мєртвєчука рєшала?
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22.02.2022 11:29 Відповісти
моя полиция меня бережет...
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22.02.2022 11:30 Відповісти
Из РПГ - хулиганство??? УХУ-ВЫ-ЕЛИ?!!! Уху-вы-ели! Это, да еще на фоне легализации вторжения в Украину - терроризм!
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22.02.2022 11:35 Відповісти
Диверсия.
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22.02.2022 14:44 Відповісти
Ахренеть у нас хулиганы балуются. А если кто-то по дому зесцикуна пальнет из рпг, это тоже будет мелким хулиганством,
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22.02.2022 11:37 Відповісти
***********????? А танков или гаубиц у хулиганов в Киеве нет?
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22.02.2022 11:50 Відповісти
Хулиганство?
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22.02.2022 11:56 Відповісти
Ну ни хренасе - сжечь Агленя - хулиганство ))))
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22.02.2022 12:15 Відповісти
Хулиганы полностью в тренде: никаких рогаток, никакой краски на стенах -
хулиганить надо как велит сердце.
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22.02.2022 12:24 Відповісти
а где можно рпг приобрести, плачу!
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22.02.2022 16:32 Відповісти
хулиганка военного времени.
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22.02.2022 22:52 Відповісти
 
 