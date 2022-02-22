У будівлю адвокатської контори у Шевченківському районі Києва стріляли із РПГ-26, - Нацполіція

Правоохоронці Києва розслідують постріл із гранатомета в будівлю, де розташована адвокатська контора. Попередньо встановлено, що приміщення пошкоджено внаслідок пострілу з РПГ-26. Подія кваліфікована як хуліганство. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Як зазначається, сьогодні вночі до поліції Києва надійшла інформація про те, що в будівлі, де на одному з поверхів розташована адвокатська контора, пролунав вибух. Оперативний черговий негайно скерував за адресою вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу.

"За попередньою інформацією, постріл здійснено з РПГ-26. Вибухом пошкоджено вікна в кабінетах адвокатської контори й фасад приміщення. Постраждалих внаслідок події немає. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до даного злочину. Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких - професійна діяльність адвокатів", - йдеться у повідомленні.

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Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Тривають першочергові слідчі дії.