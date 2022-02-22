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Індекси і рубль стрімко падають: заявою про визнання "Л/ДНР" Путін "обвалив" фінансовий ринок РФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Індекси і рубль стрімко падають: заявою про визнання

Падіння на фінансовому ринку Росії триває другий день поспіль. У вівторок, 22 лютого, індекси падають через офіційне визнання Москвою "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Московської біржі.

Рублевий індекс Московської біржі впав на 4%, доларовий індекс РТС обвалився на 5%. Курс долара перевищив 80 рублів.

Поштовхом до падіння стала заява голови комітету Держдуми у справах СНД Леоніда Калашникова про можливе визнання "Л/ДНР" в межах Донецької та Луганської областей. Пізніше ця заява була спростована.

У зв'язку з падінням на ринку Банк Росії оголосив про заходи підтримки фінансового ринку. Регулятор вирішив надати фінансовим організаціям послаблення з переоцінки цінних паперів і зафіксувати курс для розрахунку нормативів.

"Банк Росії буде стежити за розвитком ситуації на фінансових ринках і готовий реалізовувати додаткові заходи з метою підтримки фінансової стабільності", - йдеться в повідомленні ЦБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії триває обвал фондового ринку та курсу рубля на тлі загострення на Донбасі

Заява ЦБ РФ призвела до того, що падіння на ринку призупинилося.

Зазачається, що різке падіння на російському ринку почалося 21 лютого, коли було проведено засідання, на якому розглядалося питання про визнання окупованих Москвою територій Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).

Ціни на нафту різко зросли у вівторок, 22 лютого через побоювання про перебої з поставками після офіційного визнання Москвою окупованих територій ОРДЛО.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
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Топ коментарі
+34
Маловато будет. Нужен полный обвал.
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22.02.2022 11:26
+26
Та, которая вчера отказалась исполнять законы Украины? А перед этим обещала не просто санкции, а помереть защищая страну.

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22.02.2022 11:30
+24
Падали бы сильнее если бы кое-кто **** санкции ввел какие обещал
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22.02.2022 11:26
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Падали бы сильнее если бы кое-кто **** санкции ввел какие обещал
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22.02.2022 11:26 Відповісти
Та, которая вчера отказалась исполнять законы Украины? А перед этим обещала не просто санкции, а помереть защищая страну.

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22.02.2022 11:30 Відповісти
Ніхто не заважає йому вмерти зараз,тваринці зеленій.
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22.02.2022 11:36 Відповісти
а навіщо йому йти вмирати за українців? У нього все нормально. Він має величезні гроші в офшорах, вілли в Італії, квартири в Лондоні і Ялті, бізнес в Грузії і росії і паспорт громадянина Ізраїля. Це ви українці лоханулися, повіривши у його брехню. Йому Україна була потрібна для заробляння тут грошей і сьогодні настав час продати її ворогу.
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22.02.2022 11:39 Відповісти
это чмо сейчас прочувствовало момент и играет на патриотических чувствах. Как только начнется замес - он тут же "сойдется где-то посередине". И будет у нас тут гауляйтером. Собственно, ради этого его и продвигали ботофермы в 2019 году, подконтрольные Пригожину.

Зеленский - не просто дурачок, он ставленник кремля.
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22.02.2022 11:42 Відповісти
Маловато будет. Нужен полный обвал.
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22.02.2022 11:26 Відповісти
все остановилось, курс для перерасчетов зафиксировали,12 часов прошли, заявлений мировых лидеров нет (толковых), нефть вверх,газ за ней, только на разнице в цене параша уже может себе позволить многое. А у нас? Курс за 29 и нет пределов совершенству, а гасить нечем.Не будет мировой поддерки в действительных санкциях, нас тупо изматывают и выдавливают.
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22.02.2022 12:03 Відповісти
В США сейчас ночь. Будет день - посмотрим.
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22.02.2022 12:14 Відповісти
Да похрен ему, оно же ипанутое.
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22.02.2022 11:26 Відповісти
А гривня укріпляється?
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22.02.2022 11:26 Відповісти
гривна порхает с отрицательным ростом
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22.02.2022 11:28 Відповісти
Вот не звидело б ты хлебалом.

https://next.privat24.ua/exchange-rates
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22.02.2022 11:42 Відповісти
дебил, в обменниках 29.60 - это не рост?
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22.02.2022 12:13 Відповісти
Дебил, эти колебания наблюдаются уже месяц и никак не связаны с колебаниями рубля.
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22.02.2022 16:18 Відповісти
Нефть зато растет
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22.02.2022 11:27 Відповісти
чем больше нефть растет ,тем больше потери рахи,недополученные.
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22.02.2022 11:56 Відповісти
что то мне подсказывает что кацапсины признали лугандон чисто чтобы оправдать перед населением всю ту жопу в экономике которая ждет их ближайшие два года.
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22.02.2022 11:28 Відповісти
Они признали лугандон чтобы официально организовать плацдарм для дальнейшего захвата Украины.
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22.02.2022 11:34 Відповісти
он у них и так был неофициально, на кой хрен ****** воюющим без знаков различия вдруг понадобилось делать его официальным. что это им дало, кроме новых санкций и невозможностью больше тыкать нам минскими и "гражданскойвайной".
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22.02.2022 11:45 Відповісти
так чмирі вже заявили щоб зсу добровільно забиралися з бамбасу...що буде далі залежить ІСКЛЮЧІТЄЛЬНО від реакції англосаксів
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22.02.2022 11:52 Відповісти
слова чмырей=слова полоумной бабы что выкрикивает свою интерпретацию новостей.
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22.02.2022 15:04 Відповісти
Зесрань почему у нас курс растет. Зеля сказал на днях, что у нас все стабильно с курсом.
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22.02.2022 11:28 Відповісти
Потому что отовсюду звучат заявления о полномасштабном нападении и бомбежках Киева. Ни в какой стране курс при таких обстоятельствах не ведет себя по-другому.
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22.02.2022 11:32 Відповісти
а в рахе почему растет? а,понял,изза обещаний рахи бамбить Украину
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22.02.2022 11:58 Відповісти
Зесрань почему у нас курс растет.
Потому что война. Не слшали? Не?
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22.02.2022 11:36 Відповісти
так он же обещал закончить войну к новому году, не?
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22.02.2022 11:44 Відповісти
как там насчет "денег на крови", ась? И как вы теперь будете оправдывать свой выбор, с учетом того, что с 2019 года расходы на армию сокращались, потому что надо же было срочно асфальт у россии покупать?

Вы неисправимы, зебилы.
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22.02.2022 11:45 Відповісти
ну, всё верно. стабильно растёт.
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22.02.2022 11:47 Відповісти
Нафта росте... Так що компенсовує таке мале падіння...
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22.02.2022 11:28 Відповісти
Не треба розраховувати на падіння економіки РФ. Вони готувалися до великої війни 20 років. В них наявних ресурсів вистачить на 2 роки повного призупинення експорта. Так що всі ці санкції це, скоріше, балачки.
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22.02.2022 11:29 Відповісти
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22.02.2022 11:29 Відповісти
Здравстуй , пАраша моя, я тебя заждалси!( Твой полярный зверёк. Отвсей души...)
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22.02.2022 11:30 Відповісти
да перестаньте передергивать. это "стремительное падение", если оно таким "стремительным" и останется, ***** даже не заметит. рядовая вата может немного пояса затянет, а верхушка, особенно на фоне цен на нефть и газ, никак не почувствует.
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22.02.2022 11:30 Відповісти
конечно для кацапов жить в дерьме это норма,однако - свита делает короля,все зависит от того насколько будет стремительно падать благосостояние окружения путлера.
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22.02.2022 11:36 Відповісти
Коли вже українці закенселять (відмінять) рф у своїх картинах світу і почнуть думати про себе спершу! Варто звертати увагу на власний стан! рф- не важлива для нас і не потрібна.
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22.02.2022 11:31 Відповісти
Та нихрена там не падает, доллар вырос на три рудля, а нефть на 5 долларов, они **** даже в плюс вышли.
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22.02.2022 11:33 Відповісти
Маленький прикол
мой маленький сын играет в онлайн игру, регион-Европа, рассказал ,что игрока с именем "Россия" выгнали из пати,еще и написали перед этим- русский,пошел вон.
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22.02.2022 11:33 Відповісти
Треба було ще додати - водкі нєт, іді домой.
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22.02.2022 12:07 Відповісти
кажуть, що вже більше )
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22.02.2022 11:34 Відповісти
хоп хей лала лей долар тисячу рублєй.
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22.02.2022 11:57 Відповісти
давай ********* педофилино из подворотни, раскручивай педальки...ускоряйся...
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22.02.2022 11:35 Відповісти
Брехня. Рубль со вчера не изменился
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22.02.2022 11:36 Відповісти
Коли вже вилучать ботокс-руб із обмінників і банків! Падай ***** і далі
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22.02.2022 11:37 Відповісти
Гривна обвалилась до 30 за 1$.
Доворовались,зелена наволоч?!!
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22.02.2022 11:37 Відповісти
И нафига откровенно врать?
https://next.privat24.ua/exchange-rates
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22.02.2022 11:44 Відповісти
А 29,16 это не ДО 30 ?!!!
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22.02.2022 13:12 Відповісти
по чём там фубель в лугандонии?
https://obmenka24.kiev.ua/
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22.02.2022 11:50 Відповісти
Охеренно же упали был 77 стало 80 а только что смотрел рубль укрепляеться и 79
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22.02.2022 11:42 Відповісти
та забийте відстежувати блохи...
росте нафта!
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22.02.2022 11:54 Відповісти
ртс зранку відіграв 4%
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22.02.2022 11:56 Відповісти
Сколько кацапов зависают на ЦН,жесть.
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22.02.2022 11:58 Відповісти






Oleksiy Goncharenko

Пацаны, как дела по экономике? У вас вроде что-то упало.

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22.02.2022 12:03 Відповісти
Так і вчора рубль був 80 дол.
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22.02.2022 12:08 Відповісти
Довороавлась зелена наволоч?
Гривна обвалилась ДО 30!
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ПРИВАТ ПРОДАЕТ ПО 29,16 ЗА 1$.
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22.02.2022 13:17 Відповісти
 
 