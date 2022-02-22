Індекси і рубль стрімко падають: заявою про визнання "Л/ДНР" Путін "обвалив" фінансовий ринок РФ

Падіння на фінансовому ринку Росії триває другий день поспіль. У вівторок, 22 лютого, індекси падають через офіційне визнання Москвою "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Московської біржі.

Рублевий індекс Московської біржі впав на 4%, доларовий індекс РТС обвалився на 5%. Курс долара перевищив 80 рублів.

Поштовхом до падіння стала заява голови комітету Держдуми у справах СНД Леоніда Калашникова про можливе визнання "Л/ДНР" в межах Донецької та Луганської областей. Пізніше ця заява була спростована.

У зв'язку з падінням на ринку Банк Росії оголосив про заходи підтримки фінансового ринку. Регулятор вирішив надати фінансовим організаціям послаблення з переоцінки цінних паперів і зафіксувати курс для розрахунку нормативів.

"Банк Росії буде стежити за розвитком ситуації на фінансових ринках і готовий реалізовувати додаткові заходи з метою підтримки фінансової стабільності", - йдеться в повідомленні ЦБ.

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Заява ЦБ РФ призвела до того, що падіння на ринку призупинилося.

Зазачається, що різке падіння на російському ринку почалося 21 лютого, коли було проведено засідання, на якому розглядалося питання про визнання окупованих Москвою територій Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).

Ціни на нафту різко зросли у вівторок, 22 лютого через побоювання про перебої з поставками після офіційного визнання Москвою окупованих територій ОРДЛО.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.