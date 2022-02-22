Сьогодні відбудеться чергове засідання конкурсної комісії щодо САП: ОП знову дало вказівку зривати призначення керівника, - Шабунін

Сьогодні з подачі ОП депутати збираються викинути міжнародних (незалежних) членів з наглядових рад державних підприємств і банків (законопроєкт №5397).

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Об’єднати суспільство буде значно легше, якщо влада НЕ допомагатиме Путіну знищувати реформи.

1. Сьогодні з подачі ОП депутати збираються викинути міжнародних (незалежних) членів з наглядових рад державних підприємств і банків (законопроєкт №5397).

Це голосування - знищення однієї з реформ, про які вчора істерив Путін. Ми зробимо максимально відомими імена депутатів, які проголосують.

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2. А ще сьогодні о 17:00 відбудеться чергове засідання конкурсної комісії щодо САП. І ми знаємо, що ОП знову дало вказівку зривати призначення керівника", - розповів він.

"Правда, важко бути єдиними з владою, яка однаково з Путіним ненавидить антикорупційні реформи? Більше того ці реформи атакує. Нижче цитати Путіна проти цих реформ. Багато "слуг" користується тим же наративом. Більше того, вони в це лайно вірять", - додав Шабунін.

Путін про міжнародників в наглядових радах: "А саму Украину просто загнали под внешнее управление... Они оказывают прямое влияние на все важнейшие кадровые решения, на все ветви и уровни власти - от центральной и даже до муниципальной. На основные госкомпании и корпорации, включая "Нафтогаз", "Укрэнерго", украинскую железную дорогу, "Укроборонпром", "Укрпочту", Администрацию морских портов Украины"

Путін про САП та ін.: "Посольство США напрямую контролирует НАПК, НАБУ, САП и ВАКС. Делается все это под благовидным предлогом для повышения эффективности борьбы с коррупцией"