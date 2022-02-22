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ВР (11723) Шабунін (459) САП (1840)

Сьогодні відбудеться чергове засідання конкурсної комісії щодо САП: ОП знову дало вказівку зривати призначення керівника, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні відбудеться чергове засідання конкурсної комісії щодо САП: ОП знову дало вказівку зривати призначення керівника, - Шабунін

Сьогодні з подачі ОП депутати збираються викинути міжнародних (незалежних) членів з наглядових рад державних підприємств і банків (законопроєкт №5397).

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Об’єднати суспільство буде значно легше, якщо влада НЕ допомагатиме Путіну знищувати реформи.

1. Сьогодні з подачі ОП депутати збираються викинути міжнародних (незалежних) членів з наглядових рад державних підприємств і банків (законопроєкт №5397).

Це голосування - знищення однієї з реформ, про які вчора істерив Путін. Ми зробимо максимально відомими імена депутатів, які проголосують.

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2. А ще сьогодні о 17:00 відбудеться чергове засідання конкурсної комісії щодо САП. І ми знаємо, що ОП знову дало вказівку зривати призначення керівника", - розповів він.

"Правда, важко бути єдиними з владою, яка однаково з Путіним ненавидить антикорупційні реформи? Більше того ці реформи атакує. Нижче цитати Путіна проти цих реформ. Багато "слуг" користується тим же наративом. Більше того, вони в це лайно вірять", - додав Шабунін.

Путін про міжнародників в наглядових радах: "А саму Украину просто загнали под внешнее управление... Они оказывают прямое влияние на все важнейшие кадровые решения, на все ветви и уровни власти - от центральной и даже до муниципальной. На основные госкомпании и корпорации, включая "Нафтогаз", "Укрэнерго", украинскую железную дорогу, "Укроборонпром", "Укрпочту", Администрацию морских портов Украины"

Путін про САП та ін.: "Посольство США напрямую контролирует НАПК, НАБУ, САП и ВАКС. Делается все это под благовидным предлогом для повышения эффективности борьбы с коррупцией"
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Топ коментарі
+16
У кого то еще остались иллюзии на счет "нашей "власти"?
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22.02.2022 11:28
+11
Не можна призначати антикорупційного прокурора, бо тоді ми не зможемо будувати дороги!
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22.02.2022 11:33
+9
есть в Украине своя К2 - коррупция и кроты.
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22.02.2022 11:28
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22.02.2022 11:27 Відповісти
У кого то еще остались иллюзии на счет "нашей "власти"?
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22.02.2022 11:28 Відповісти
есть в Украине своя К2 - коррупция и кроты.
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22.02.2022 11:28 Відповісти
шапіто нажаль продовжується...
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22.02.2022 11:28 Відповісти
Это не украинская власть, это враги внутри страны.
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22.02.2022 11:29 Відповісти
Все верно, это российская власть, которая строит здесь путинскую россию
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19.07.2022 09:12 Відповісти
Отныне Украина будет назначать руководителей своих органов сама. Партнеры пусть ночуют в Польше, а то вдруг Путин нападет.
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22.02.2022 11:30 Відповісти
Шуфрич за такі слова відхопив по морді. Заслужено, при чому.
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22.02.2022 11:34 Відповісти
Терь, чтоб отлизать американсой послихе, надо ехать у Польшу .
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22.02.2022 12:02 Відповісти
Никого Украина в даный момент не назначает. Назначают ермак с татаровым своих холуев.
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22.02.2022 11:41 Відповісти
ПОЗОР ЗЕЛЕНЬКУ !
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22.02.2022 11:31 Відповісти
Ну уже ж давно говорят многие политические аналитики, что Зеленский может быть первым президентом, который реально сядет в тюрьму!
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22.02.2022 11:31 Відповісти
защищайте нас тырщиков всем миром..
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22.02.2022 11:31 Відповісти
Не можна призначати антикорупційного прокурора, бо тоді ми не зможемо будувати дороги!
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22.02.2022 11:33 Відповісти
Нет, как раз тогда мы и начнем нормально строить дороги
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19.07.2022 09:13 Відповісти
Зебіли обрали Клоуна "Буратіно". Горе Україні.
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22.02.2022 11:35 Відповісти
вкотре своїми руками себе нищать
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22.02.2022 11:42 Відповісти
зеленые какие-то маньяки... упорыши
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22.02.2022 11:53 Відповісти
Война войной, а коррупция по расписанию.
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22.02.2022 12:00 Відповісти
В мюнхені йому аплодували стоячи, бо він добре зіграв роль патріота, а насправді, це той, хто саботує судову реформу, це той, що кришуе вора і колаборанта коломойшу, це той, шо кришує пропутінськмй ОП, на чолі з ермаком і татаровим, я його впізнав, це двуликий Янус.
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22.02.2022 12:07 Відповісти
Да, ***** - враг смертельный, но самый главный враг Украины правит в Киеве: симбиоз этнической еврейской ОПГ Коломойского и прочего позора еврейского народа и агентов Кремля. Они безнаказанно и целенаправленно грабят, уничтожают и порабощают Украину изнутри, превращая население в бесправный скот .
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22.02.2022 12:09 Відповісти
Клоуна треба гнати на нари, разом з Беняю...
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22.02.2022 12:21 Відповісти
Шабунин ПНХ
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22.02.2022 13:13 Відповісти
Виталик как ты уже ****** ПНХ
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22.02.2022 13:36 Відповісти
шабуня, а что ж такое?! Ты так рвал ж0пу за шута 3 года назад, а тут такой облом. Неужели весной 2019-го не было понятно, что вся эта рыговско-шутовская мразь лезет во власть с одной целью - грабить страну?!
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22.02.2022 14:17 Відповісти
Потому и рвал, что помнил, как Петро антикорупционный суд учреждал, с боями в Мариинском парке 2 марта 2018г. Все тоде самое было
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19.07.2022 09:15 Відповісти
 
 