МЗС РФ про можливість розміщення російських баз в ОРДЛО: "Буде зроблено все, що потрібно"

За необхідності Росія розмістить військові бази на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Про бази розмови не йшлося", - сказав Руденко у вівторок журналістам. "При потребі буде зроблено все, що потрібно. Договір це передбачає", - наголосив заступник глави МЗС РФ.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Очікується, що обидві палати російського парламенту ратифікують рішення Путіна на засіданнях у 22 лютого. Згідно з текстами договорів, зокрема, РФ братиме участь у захисті кордонів т. зв. "ЛНР" та "ДНР" та отримає право користуватися військовою інфраструктурою та базами на окупованих територіях Донбасу.