МЗС РФ про можливість розміщення російських баз в ОРДЛО: "Буде зроблено все, що потрібно"
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За необхідності Росія розмістить військові бази на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Про бази розмови не йшлося", - сказав Руденко у вівторок журналістам. "При потребі буде зроблено все, що потрібно. Договір це передбачає", - наголосив заступник глави МЗС РФ.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Очікується, що обидві палати російського парламенту ратифікують рішення Путіна на засіданнях у 22 лютого. Згідно з текстами договорів, зокрема, РФ братиме участь у захисті кордонів т. зв. "ЛНР" та "ДНР" та отримає право користуватися військовою інфраструктурою та базами на окупованих територіях Донбасу.
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9 ч
Путин в точности повторил предвоенные речи Гитлера, которые звучали так:
"Германия хочет мира, но расжигатели войны вынуждают ее к войне"
На відміну від України вони планували це все більше восьми років. Це не експромт
а мені і всім громадянам нашоі краіни , хочеться знати про плани нашоі
зеленоі влади ?
На мій погляд , цю повзучу окупацію, кровопролиття, провокації і брехню, імперські амбіції потрібно зупинити, інакше завтра вони до
Львову дійдуть 😠
Імпічмент Зєленькому потрібно організовувати негайно - "слуги *****" не будуть захищати Україну. Натомість розпочнуть кампанію "повзучої капітуляції". Ви тільки подивіться уважно на їх "високоінтелектуальні" та "патріотичні" мордочки кацапомовних космополітів...
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.