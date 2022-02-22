УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13300 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 276 16
військова база (75) МЗС РФ (913) Росія (47144)

МЗС РФ про можливість розміщення російських баз в ОРДЛО: "Буде зроблено все, що потрібно"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

МЗС РФ про можливість розміщення російських баз в ОРДЛО:

За необхідності Росія розмістить військові бази на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Про бази розмови не йшлося", - сказав Руденко у вівторок журналістам. "При потребі буде зроблено все, що потрібно. Договір це передбачає", - наголосив заступник глави МЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, - Джонсон

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Очікується, що обидві палати російського парламенту ратифікують рішення Путіна на засіданнях у 22 лютого. Згідно з текстами договорів, зокрема, РФ братиме участь у захисті кордонів т. зв. "ЛНР" та "ДНР" та отримає право користуватися військовою інфраструктурою та базами на окупованих територіях Донбасу.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Під балачки про наступ НАТО, самі окупують сусідні території.
показати весь коментар
22.02.2022 11:32
+6
ІнфоВійська України@i_army_org

9 ч



Путин в точности повторил предвоенные речи Гитлера, которые звучали так:
"Германия хочет мира, но расжигатели войны вынуждают ее к войне"
показати весь коментар
22.02.2022 11:33
+5
Напомните кто говорил про санкции в случае если хоть один солдат рф перейдет границу с Украиной?
показати весь коментар
22.02.2022 11:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Під балачки про наступ НАТО, самі окупують сусідні території.
показати весь коментар
22.02.2022 11:32 Відповісти
Необхідно миттєво прийняти Ураїну до НАТО.
показати весь коментар
22.02.2022 11:34 Відповісти
КОМУ "необходимо"?
показати весь коментар
22.02.2022 11:36 Відповісти
Ну не козломордим же
показати весь коментар
22.02.2022 11:38 Відповісти
ІнфоВійська України@i_army_org

9 ч



Путин в точности повторил предвоенные речи Гитлера, которые звучали так:
"Германия хочет мира, но расжигатели войны вынуждают ее к войне"
показати весь коментар
22.02.2022 11:33 Відповісти
Сенсова частина фрази - "буде зроблено все!"

На відміну від України вони планували це все більше восьми років. Це не експромт
показати весь коментар
22.02.2022 11:33 Відповісти
Про данную операцию вообще-то проскальзывали слова в преддверии 12.06.1999, а именно введении в действие Соглашения о статусе и условия пребывания Черноморского флота россии на территории Украины. Но тогда заявления "Черноморский Флот не уйдет отсюда никогда в любом случае" никто в серьез не воспринимал, да и Кучма Ситуация повторилась во время померанчевой революции, но и в тот раз Кучме удалось "пропетлять". В 2010-ом году, также российские войска были приведены в боевую готовность, но подписанные Харьковские соглашения опять же отсрочили "мероприятие".
показати весь коментар
22.02.2022 11:42 Відповісти
Де Першінги на території України?
показати весь коментар
22.02.2022 11:33 Відповісти
Цель на нашей территории.
показати весь коментар
22.02.2022 11:33 Відповісти
Напомните кто говорил про санкции в случае если хоть один солдат рф перейдет границу с Украиной?
показати весь коментар
22.02.2022 11:34 Відповісти
Кстати да. Кацапская власовская тряпка в Донецке и Луганске должны автоматом активировать все обещанные санкции.
показати весь коментар
22.02.2022 11:36 Відповісти
Пока кацап хорошенько не отхватит по своему свинячему рылу никакого спокойствия Украине не будет.
показати весь коментар
22.02.2022 11:35 Відповісти
Вже відомо , що робитиме дальше московія на нашій землі ,
а мені і всім громадянам нашоі краіни , хочеться знати про плани нашоі
зеленоі влади ?
На мій погляд , цю повзучу окупацію, кровопролиття, провокації і брехню, імперські амбіції потрібно зупинити, інакше завтра вони до
Львову дійдуть 😠
показати весь коментар
22.02.2022 11:36 Відповісти
Как я уже говорил, стрелять по врагу нужно было когда они только переступили границу крыма и тем более дамбаса, а не вести с ними переговоры и заглядывать в глаз. Теперь когда преступник влез полностью в наш дом попробуйте его отсюда выкурить. Сейчас преступник начнет *обживаться* в вашем доме, пододвигать к себе стол, захватывать новые комнаты, щупать вашу жену и вынуждать вас подписать отказ от вашей квартиры чтобы *небылавайны*
показати весь коментар
22.02.2022 11:37 Відповісти
Всі бачили як ********* перетворив Крим з "санаторію" на військову базу. Тепер і на ОРДЛО очікує повномасштабна мілітаризація. А що там ще можна створювати крім плацдарму для захоплення України? Та нічого! - Шахти затоплені, підприємства розграбовані, населення здебіловане...

Імпічмент Зєленькому потрібно організовувати негайно - "слуги *****" не будуть захищати Україну. Натомість розпочнуть кампанію "повзучої капітуляції". Ви тільки подивіться уважно на їх "високоінтелектуальні" та "патріотичні" мордочки кацапомовних космополітів...
показати весь коментар
22.02.2022 11:41 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
показати весь коментар
22.02.2022 12:06 Відповісти
 
 