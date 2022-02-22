Ворог показав справжнє обличчя. Попереду важкі випробування. Будуть втрати, але нас чекає перемога, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українських військових через визнання Російською Федерацією так званих "ЛДНР".
Заяву Резнікова публікує пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні солдати і матроси, сержанти і старшини, офіцери, генерали та адмірали! Шановні працівники Збройних Сил України! Морок невизначеності впав. Те, що ви знали вісім років, тепер побачив весь світ. Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю. Вчора він показав своє справжнє обличчя", - зазначив Резніков.
"Обличчя злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ. Який усвідомлює свій злочин і намагається пов’язати усіх навколо себе круговою порукою. Бо боїться. Адже за злочином неодмінно прийде покарання. Завдяки вам Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей. Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною. Єдине, що відділяє від цього – Україна і українська армія. Наш вибір дуже простий – боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося", - додає він.
Резніков упевнений, що тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше.
"Тепер не зможуть сховатися ті "друзі", які не один рік вмовляли нас капітулювати", - зазначає він.
"Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей – це ознака, що ми усе робимо правильно. Зараз усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування Збройних Сил України спрямовані на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої ми вже отримали", - йдеться у заяві.
"Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою. Зберігаймо спокій. Тримаймо стрій. Заради пам’яті побратимів. Заради тих, кого любимо. Слава Збройним Силам України!Слава Україні!", -резюмує Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
йому портібно проколоти изика, шоби воно їм не теліпало....
як би ж то воно було притамане... як би ж були не поприколістами його поціновувачі...
якби... якби... маленьке паскудне жабеня...
❌Українців закликали не поширювати інформацію про пересування військ ЗСУ.
Не поширюйте рух підрозділів Збройних Сил територією України, не допомогайте ворогу.
💙💛 Слава Україні
Это он про того, кто говорил «перестать стрелять»?
А эти ЗеТвари все убаюкивают и чешут нам - не нагнетайте , все пучком, все под контролем..
Впереди по ходу они готовы к капитуляции потому и нет должной реакции после вчерашнего РНБО где должны были огласить первоочередные решения - но их у них нет кроме капитуляции.
Молчим и сидим дальше по домам равнодушные...
Ну це так, для роздумів.
это посыл Нам чего нам ждать..
Всеж таки яка ні є система влади в Україні, а у самі страшні години якось працює.
Чи про то, як Гіркина з Слов'янска у Донецьк пропустили?
У владі багато агентів Кремля. А раніше їх було меньш? Ще з Діми табачніка та Азарова робили в нас агентурну сіть, та в нас навить СБУ десь до 2003-го фактично була філіалом ФСБ і знову стала їм при Януковичі.
Що є зараз позитивного. При тому, що Баканов ні чим не краще Грицака, але у ЗСУ немає Муженко, Гелетея, Полторака, Назарова, а є Залужний, Шептало, Наєв, яким ЗСУ довіряють. Авакова, нажаль вигнали.
И если эти твари полезут дальше, то те дороги уже никому будут не нужны. Немедленно 50% средств со стройки направить на зарплату нашим военным и закупку новейших образцов вооружения и военной техники.
И еще, у нас в Украине есть много интересных, современных разработок вооружений, разработанных уже по стандартам НАТО, которые тупорылая военная спецприемка (работающая по документам времен ссср) отказывается принимать.
Например уже 6 лет КБ "Точные Механизмы" не могут заключить контракт с Минобороны и добиться включения в ДОЗ для поставок нашим ВСУ современного автоматического гранатомета УАГ-40.
И таких пример много.
Торчку валоде зеленскому нужно перестать нюхать кокс, а дать команду немедленно собрать всю информацию по наявным современным разработкам вооружения и военной техники, которую по той или иной идиотской бюрократическо-шкурной причине не включают в ДОЗ/не принимают на вооружение/не проходит испытание и разблокировать эти вещи.
ЧИ ви не чули про звірства окупантів ?
Не партесь, Вы серьезно предполагаете, что москальские дауны, что-то могут. Они весь этот цирк затеяли для признания ДНРы и все. Хотел бы я посмотреть, как эти дебилы начали бы воевать с 40 миллионной страной. Еще там бульбо фурер развякался, отмороженный. Если они вообще берега попутали, пусть попробуют. Это не 14 год, когда не было толком не армии не вооружения. Так, что занимаемся спокойно своими делами, а если орда хатки попутает, отгребет по полной, а плешивого в цирк уродов сдадим, конечно если такой есть, если нет, то в Киевский зоопарк.