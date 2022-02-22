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Ворог показав справжнє обличчя. Попереду важкі випробування. Будуть втрати, але нас чекає перемога, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог показав справжнє обличчя. Попереду важкі випробування. Будуть втрати, але нас чекає перемога, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українських військових через визнання Російською Федерацією так званих "ЛДНР".

Заяву Резнікова публікує пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні солдати і матроси, сержанти і старшини, офіцери, генерали та адмірали! Шановні працівники Збройних Сил України! Морок невизначеності впав. Те, що ви знали вісім років, тепер побачив весь світ. Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю. Вчора він показав своє справжнє обличчя", - зазначив Резніков.

"Обличчя злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ. Який усвідомлює свій злочин і намагається пов’язати усіх навколо себе круговою порукою. Бо боїться. Адже за злочином неодмінно прийде покарання. Завдяки вам Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей. Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною. Єдине, що відділяє від цього – Україна і українська армія. Наш вибір дуже простий – боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося", - додає він.

Резніков упевнений, що тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше.

"Тепер не зможуть сховатися ті "друзі", які не один рік вмовляли нас капітулювати", - зазначає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль визнав власну агресію проти України. Світ не може мовчати. Санкції? Нова Берлінська стіна? - Резніков

"Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей – це ознака, що ми усе робимо правильно. Зараз усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування Збройних Сил України спрямовані на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої ми вже отримали", - йдеться у заяві.

"Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою. Зберігаймо спокій. Тримаймо стрій. Заради пам’яті побратимів. Заради тих, кого любимо. Слава Збройним Силам України!Слава Україні!", -резюмує Резніков.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
московія має перестати існувати
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22.02.2022 11:35
+32
Резніков зараз мав би вимагати збільшення видатків на армію, але він меле ту саму муйню, що і вся влада, вони бояться хоч копійчину на армію передати, бо це зменшить видатки на їхнє кохане крадівництво
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22.02.2022 11:36
+32
Слава Збройним Силам України!!!
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22.02.2022 11:36
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шобы оно наших перешмаляло???
йому портібно проколоти изика, шоби воно їм не теліпало....
як би ж то воно було притамане... як би ж були не поприколістами його поціновувачі...
якби... якби... маленьке паскудне жабеня...
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22.02.2022 14:17 Відповісти
УВАГА!

Українців закликали не поширювати інформацію про пересування військ ЗСУ.

Не поширюйте рух підрозділів Збройних Сил територією України, не допомогайте ворогу.

💙💛 Слава Україні
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22.02.2022 12:12 Відповісти
«Теперь не смогут укрыться те «друзья», которые не один год уговаривали нас капитулировать»

Это он про того, кто говорил «перестать стрелять»?
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22.02.2022 12:17 Відповісти
Все правильно и по сути министр сказал. Враг пошел в открытую, уже не прячась под вывеской лднр. Мне импонирует, что министр демонстрирует характер и волю. Это важно, так как на него смотрят. И он не имеет права дрогнуть. Наоборот, он должен придать уверенности - и армии, и гражданским. Это есть. Слава Украине! И - смерть врагам.
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22.02.2022 12:27 Відповісти
Надо было не допустить ввода войск РФ в ОРДЛО (Украину)...у нас же самая сильная армия в Европе...а сейчас..."мы бы им дали, если бы они нас догнали"..))
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22.02.2022 12:27 Відповісти
Зато теперь можно ещё громче орать ведите санкции против путена. Дайте нам денег, чтобы у каждого олигарха был замок в Швейцарии.
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22.02.2022 14:12 Відповісти
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что россия планирует «чрезвычайно насильственное и жесткое» вторжение в Украину, чтобы «раздавить» украинский народ. По его словам, «это не будет просто обычная война между двумя армиями» и обернется большим количеством жертв.
А эти ЗеТвари все убаюкивают и чешут нам - не нагнетайте , все пучком, все под контролем..
Впереди по ходу они готовы к капитуляции потому и нет должной реакции после вчерашнего РНБО где должны были огласить первоочередные решения - но их у них нет кроме капитуляции.
Молчим и сидим дальше по домам равнодушные...
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22.02.2022 12:31 Відповісти
Як раз Селіван той, про кого в США кажуть, що він агент впливу Кремля.
Ну це так, для роздумів.
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22.02.2022 13:48 Відповісти
То что он агент сомнений нет, но даже агент не может всегда говорить не правду !!!
это посыл Нам чего нам ждать..
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22.02.2022 13:53 Відповісти
Зе неможуть капітулювати. Пару діб тому чув від одного з них на ток-шоу, що більшисть Слуг розуміє, що таки дії дуже швидко приведуть їх до смерті, і не до політичної. Тому буде супротив і від Зе, чого Путлер і Байден не очикували.
Всеж таки яка ні є система влади в Україні, а у самі страшні години якось працює.
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22.02.2022 15:25 Відповісти
Когда военные просили приказа освобождать Луганск и Донецк, властям надо было время заглянуть в глаза пу. Теперь очередное поздно развивать военные проекты, стартуют новые дорожные проекты.
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22.02.2022 12:36 Відповісти
Це ви про наказ влітку 2014-го без бою залишити Луганськ?
Чи про то, як Гіркина з Слов'янска у Донецьк пропустили?
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22.02.2022 13:49 Відповісти
Іди на ... У 2019 році були всі можливості взяти Луганськ і Донецьк, тоді стотисячні орди не стояли біля України, але чувирло все в очі пуйла мріяло подивитися.
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23.02.2022 08:13 Відповісти
Їбанутись, вам, недоноскам, західні ЗМІ про це говорили протягом останніх трьох місяців. У відповідь ви говорили, що змі Московії кращі західних, тому, що вонивас вам, виродкам, платять.
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22.02.2022 12:36 Відповісти
Альоша, ты дебил? Бери пример с Кулебы - чел уже в Вашингтоне.
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22.02.2022 12:43 Відповісти
Завхоз слово молвил)))))))))
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22.02.2022 12:45 Відповісти
Хорошая и правильная речь. Согласен с каждым словом. За нами правда, мы победим!
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22.02.2022 12:52 Відповісти
Среди тех подлых «друзIв» - немецкий агент Макрель
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22.02.2022 13:02 Відповісти
І не тільки. Ще Хфранція, Італія, та Угорщина.
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22.02.2022 13:50 Відповісти
Єрмак?
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22.02.2022 16:35 Відповісти
Я про держави, а не про персоналії у українській владі.
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22.02.2022 18:05 Відповісти
Я вже втомилася читати шизофренічні висери "нових ліц"... Адекватна людина не може зв'язати до купи " мысли враскарячку" від "найвеличнішого" та його прислуги... Це вже навіть не багатовекторність, це якась " " 'центробіжність " думок....
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22.02.2022 13:05 Відповісти
Ворог (московський) показав своє справжнє обличчя ще в 1169 році, коли тодішній Путлєр, Андрєй Боголупский, віроломно напав на Київ, вчинивши тут таку різню й погром, які перевершили безчинства Батия, Меглі-Гірея, Міхаіла Мурвйова та Гітлера, разом взятих. Потім було тільки повторення. В тім числі в 1921-23, 1931-33, 1037-38, 1943-56... Однак зараз - час не для констатації, а для серйозної підготовки до зустрічі московського вампіра.
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22.02.2022 13:07 Відповісти
Ви б хоч з 10 ракет "Точка-у" запустили, говнокомандующие.
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22.02.2022 13:15 Відповісти
До цього відпустив дуже важливого для Нідерландського суду Цемаха.
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22.02.2022 13:58 Відповісти
Ворог показав справжнє обличчя))) нас чекають великі випробування)) телепню, ворог давно розтібнув цібзаря і готовий устромити свого члена тобі, резніков, у дупу...
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22.02.2022 13:37 Відповісти
Але ж ударне угруповання не сформоване?..
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22.02.2022 13:41 Відповісти
Я не сторонник Зеленського, але цей виступ Резнікова підтримую.

У владі багато агентів Кремля. А раніше їх було меньш? Ще з Діми табачніка та Азарова робили в нас агентурну сіть, та в нас навить СБУ десь до 2003-го фактично була філіалом ФСБ і знову стала їм при Януковичі.

Що є зараз позитивного. При тому, що Баканов ні чим не краще Грицака, але у ЗСУ немає Муженко, Гелетея, Полторака, Назарова, а є Залужний, Шептало, Наєв, яким ЗСУ довіряють. Авакова, нажаль вигнали.
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22.02.2022 13:57 Відповісти
а как же разгон паники ? не было же никаких предпосылок и вот опять, да ?
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22.02.2022 14:28 Відповісти
Ти диви! Рєзніков прозрів! Та ще учора він переконував увесь світ у відсутності загрози! Цей «знавець» з клубу всезнайок просто мусить звільнити кресло міністра для гідного кандидата! (Знати б, кого саме…)
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22.02.2022 15:12 Відповісти
Долго ж ты Резников боялся в лицо врагу посмотреть...8 лет голову опускал.
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22.02.2022 15:22 Відповісти
а свое потеряли.просто нет ударных сил на границе.примерно так.
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22.02.2022 16:05 Відповісти
В этих условиях продолжать хайповать на "Большой стройке" и пилить десятки млрд. гривен - это преступление. Враг ( кацапстан/московия) может напасть в любой момент под любым предлогом. Они не для того нагнали со всех концов параши мясо на границу с Украиной.
И если эти твари полезут дальше, то те дороги уже никому будут не нужны. Немедленно 50% средств со стройки направить на зарплату нашим военным и закупку новейших образцов вооружения и военной техники.
И еще, у нас в Украине есть много интересных, современных разработок вооружений, разработанных уже по стандартам НАТО, которые тупорылая военная спецприемка (работающая по документам времен ссср) отказывается принимать.
Например уже 6 лет КБ "Точные Механизмы" не могут заключить контракт с Минобороны и добиться включения в ДОЗ для поставок нашим ВСУ современного автоматического гранатомета УАГ-40.
И таких пример много.
Торчку валоде зеленскому нужно перестать нюхать кокс, а дать команду немедленно собрать всю информацию по наявным современным разработкам вооружения и военной техники, которую по той или иной идиотской бюрократическо-шкурной причине не включают в ДОЗ/не принимают на вооружение/не проходит испытание и разблокировать эти вещи.
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22.02.2022 16:33 Відповісти
А до того ворог маскувався під кого?
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22.02.2022 16:34 Відповісти
Дивно, які оці владоможці відкривають своє здивоване нутро. Вони, виявляється, нічого не знали про війну з 2014 року. Для них то було щось далеке.
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22.02.2022 17:41 Відповісти
Своє мерзенне обличчя він показав давно.
ЧИ ви не чули про звірства окупантів ?
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22.02.2022 17:39 Відповісти
От же ж казлы - вам же взрослые дяди уже три месяца говорили, что рыфа готовится к вторжению в Украину - Мы ничего не видим. Твари зелёные в месте с своими избирателями.
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22.02.2022 17:40 Відповісти
добре би було якби вщент розбити МОСКВУ сталіцук кацапстана але важкувато із за такого шизіка страдають невинні люди ЩО робити?ЗАВАЛИТИ .................м.ЛЬВІВ
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22.02.2022 17:49 Відповісти
Цікаво а де він буде смажити шашлики........
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22.02.2022 17:49 Відповісти
бєнінакурва,тобі дали наймогутнішу зброю для опору,тебе попереджав цілий світ:де опір?????Будь опудалом для ворога-вішайся разом з "головокомандувачем" і савєтніком ганною маляр на гіляці-може ворог відступить....
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22.02.2022 18:25 Відповісти
З тобою...????????нас жде тільки поразка....неук і тупак....яке відношення в нього до військової справи????
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22.02.2022 18:27 Відповісти
Воїни,хто може дійсно бути зараз головнокомадувачем війська???Хто може очолити опір ворогу????
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22.02.2022 18:31 Відповісти
Хорошее средство против орков:

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22.02.2022 18:46 Відповісти
Вот защитный элемент от мерзавцев

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22.02.2022 18:48 Відповісти
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22.02.2022 19:12 Відповісти
А КАКАЯ НАМ РАЗНИЦА КАКОЕ ЛИЦО ВРАГА !!!???
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22.02.2022 19:33 Відповісти
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22.02.2022 19:34 Відповісти
Вчора небачили загрози,сьогодні вже прозріли?
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22.02.2022 19:42 Відповісти
Україна знає з точністю до метра координати всіх скупчень кацапської військової техніки на її кордонах! Україна має ТОЧКУ У, багато ракет ТОЧКА У, яка здатна утилізувати практично всю ту техніку!!!!!! ЧОГО ЧЕКАЄ УКРАЇНА???????? а хоча почекайте... в Україні ж НЕУКРАЇНСЬКА ВЛАДА!!!
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22.02.2022 20:16 Відповісти
Украину ждет распад
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22.02.2022 21:35 Відповісти
Росію чекає розпал, якщо насправді. Подивись на мапу України, кацап-по контурам кордонів і розположенню все виглядає як у вас кажуть «ісконно». Ця нація українців там живе тисячу років. Це їхня земля. У вас, рускіх, землі багато але вона чужа. Я вже не кажу, що такі великі нації як татари вже дууууже давно дивляться на вас із прищуром і ти це знаєш. Росія спіткнутися в Україні і розпадеться відразу. Це я тобі гарантую, кацап. На чужой піражок нє раззєвай раток!
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23.02.2022 03:08 Відповісти
Так, відберемо те що вкрали у нас псевдо поліція і псевдосуди
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23.02.2022 01:39 Відповісти
Це той, що не бачив "ніяких загроз"? Да ладно, хватить корчити з себе "стратега", а тим більше міністра оборони. Хоча, який гавнокомандуючий, такі і міністри...
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23.02.2022 07:01 Відповісти
Добрый день соотечественники!

Не партесь, Вы серьезно предполагаете, что москальские дауны, что-то могут. Они весь этот цирк затеяли для признания ДНРы и все. Хотел бы я посмотреть, как эти дебилы начали бы воевать с 40 миллионной страной. Еще там бульбо фурер развякался, отмороженный. Если они вообще берега попутали, пусть попробуют. Это не 14 год, когда не было толком не армии не вооружения. Так, что занимаемся спокойно своими делами, а если орда хатки попутает, отгребет по полной, а плешивого в цирк уродов сдадим, конечно если такой есть, если нет, то в Киевский зоопарк.
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23.02.2022 12:55 Відповісти
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