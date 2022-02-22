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Західні ЗМІ повідомляють, що в РФ можуть відібрати фінал Ліги чемпіонів: В УЄФА інформацію спростовують (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Західні ЗМІ повідомляють, що в РФ можуть відібрати фінал Ліги чемпіонів: В УЄФА інформацію спростовують (оновлено)

Фінал Ліги чемпіонів має відбутися в Санкт-Петербурзі 29 травня, але агресія РФ проти України може змусити УЄФА перенести фінал на Уемблі.

Про це повідомляють видання Mirror та Daily Star, передає Цензор.НЕТ.

"УЄФА може бути змушений перенести фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі, якщо Росія вторгнеться в Україну", - йдеться в повідомленні.

"Уемблі" буде одним із стадіонів, які вважаються можливою альтернативою для проведення фіналу.

В УЄФА поки що не ухвалили рішення – там продовжать стежити за ситуацією.

Водночас журналіст Evening Standard Ден Кілпатрік у Twitter повідомив, що "УЄФА постійно та уважно стежить за ситуацією. На даний момент планів зміни місця проведення немає".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
оце так руйнівні санкції!
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22.02.2022 11:38
+15
Ось і перша жахлива санкція
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22.02.2022 11:38
+15
Что скажет ассоциация по водному полу?
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22.02.2022 11:39
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ОГО!!!
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22.02.2022 11:38 Відповісти
Газпром дасть хабаря і фсьо - спорт поза політикою.
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22.02.2022 11:38 Відповісти
ГаСпром только брови приподымет, и все то уефа сменит риторику, ибо столько бабла сколько заправка вливает в их организации и по факту содержит , невливает никто.И футбол окажется вне политики, и вы поняли нас не так и пр. муть. За бабло эти бездельники заткнутся и будут подмахивать.
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22.02.2022 11:57 Відповісти
мощно
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22.02.2022 11:38 Відповісти
оце так руйнівні санкції!
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22.02.2022 11:38 Відповісти
Ось і перша жахлива санкція
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22.02.2022 11:38 Відповісти
Еще и может... ничего себе
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22.02.2022 11:38 Відповісти
ну нельзя же вот так сразу резко!! надо подождать до "масштабного нападения на Киев"
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22.02.2022 11:42 Відповісти
вот это да! вот это удар !
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22.02.2022 11:39 Відповісти
Які змагання у фашистів? Вони завтра до Ла Машу підуть.
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22.02.2022 11:39 Відповісти
Что скажет ассоциация по водному полу?
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22.02.2022 11:39 Відповісти
какие санкции ввела Украина против параши?
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22.02.2022 11:40 Відповісти
на тебя на посту сестричка обыскалась - на процедуры кличет
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22.02.2022 11:43 Відповісти
не відібрав, а МОЖЕ !
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22.02.2022 11:40 Відповісти
Ахахаа
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22.02.2022 11:41 Відповісти
может отобрать, а может и не отобрать...все говорят, что ***** живет в какой-то своей реальности, но у меня складывается впечатление, что так называемый цивилизованный мир живет в своей реальности, далекой от действительности. а *****, как раз, реально оценивает положение вещей.
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22.02.2022 11:42 Відповісти
Все правильно.
Взагалі потрібно відсторонити команди від участі від змагань УЄФА .
Якщо це зробити ,рейтинг Путіна стане -5.
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22.02.2022 11:42 Відповісти
Оце так поворот. *** може треба так жорстко
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22.02.2022 11:42 Відповісти
вот это дебилоиды.... она УЖЕ вторглась, карты раскрыты, дебилы!!!!! действуйте, по всем фронтам, по всем этажам!!
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22.02.2022 11:42 Відповісти
Не відберуть, гарантія 99%. Газпром не просто так фінансує цю корумповану помийку юєфа. А якщо відберуть, то можна визнати, що у ЄС і США ще є хоч якісь яйця.
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22.02.2022 11:43 Відповісти
не ну это сильно жостко, будьте же вы людьми....
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22.02.2022 11:43 Відповісти
...а может не отобрать.
Намек поняли, уже несут
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22.02.2022 11:43 Відповісти
Тобто,дадуть змогу рф зекономити кілька мільйонів рублєй ? Потужно.
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22.02.2022 11:43 Відповісти
Ну после такого россия точно развалится
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22.02.2022 11:44 Відповісти
ця санкція "разорвёт экономику россии в клочья"
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22.02.2022 11:44 Відповісти
Ви що?! У Європі немає корупції, це тільки в нас!!!
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22.02.2022 11:45 Відповісти
В Європі є корупція. Але нюанс. У нас треба платити як за незаконне рішення, так і за законне. А в Європі можна купити лише незаконне.
Сподіваюся, що Ви хоч щось зрозуміли?
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22.02.2022 11:49 Відповісти
Фифа путлерские сучки
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22.02.2022 11:46 Відповісти
Этоудар. И они ещё думают)
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22.02.2022 11:47 Відповісти
кацапов надо гнать отовсюду и отбирать все турниры, игры и т.п. страна-агрессор должна стать полнейшим изгоем...
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22.02.2022 11:48 Відповісти
Новость устаревшая, это писали ещё до вчерашних событий.
Как по мне, рашку нужно выкидывать из УЕФА и ФИФА, но они на это вряд ли пойдут, Газпром спонсор.
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22.02.2022 11:48 Відповісти
Може, курва. Та якби у вас були яйка, то кацапи крім дворових чемпіонатів нічого більше не проводили б. Курви газпромовські.
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22.02.2022 11:49 Відповісти
Тут що,Гордон вже почав тексти писати?
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22.02.2022 11:49 Відповісти
може відібрати, а може і не відбрати. але удар серйозний по рашкостану....
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22.02.2022 11:51 Відповісти
А до вчерашнего дня УЕФА ничего не смущало и финал можно было проводить?
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22.02.2022 11:52 Відповісти
Вот ОНА - термоядерная САНКЦИЯ
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22.02.2022 11:52 Відповісти
"Може...". Як це безнадійно звучить, бл...
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22.02.2022 11:53 Відповісти
раша столько денег вкидывает в эту коррупционную структуру, что это вряд ли случится... увы...
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22.02.2022 11:53 Відповісти
Я давно вже казав.. Російські окупанти не мають права на фінал ЛЧ
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22.02.2022 11:55 Відповісти
Права не мають, але мають гроши, щоб купити усю цю продажну УЄФу з усім лівером.
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22.02.2022 12:15 Відповісти
Вже заявили що не планують а "уважно стежать за ситуацією".
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22.02.2022 11:56 Відповісти
Такого удара рейх не вынесет!(((
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22.02.2022 11:57 Відповісти
Отберут так же, как и ЧМ отобрали.
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22.02.2022 11:57 Відповісти
Навіщо так тратитись, достатньо стурбованності
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22.02.2022 12:00 Відповісти
Хочуть ще грошей!

***** вам їх дасть, не хвилюйтесь.
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22.02.2022 12:13 Відповісти
 
 