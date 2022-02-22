Західні ЗМІ повідомляють, що в РФ можуть відібрати фінал Ліги чемпіонів: В УЄФА інформацію спростовують (оновлено)

Фінал Ліги чемпіонів має відбутися в Санкт-Петербурзі 29 травня, але агресія РФ проти України може змусити УЄФА перенести фінал на Уемблі.

Про це повідомляють видання Mirror та Daily Star, передає Цензор.НЕТ.

"УЄФА може бути змушений перенести фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі, якщо Росія вторгнеться в Україну", - йдеться в повідомленні.

"Уемблі" буде одним із стадіонів, які вважаються можливою альтернативою для проведення фіналу.

В УЄФА поки що не ухвалили рішення – там продовжать стежити за ситуацією.

Водночас журналіст Evening Standard Ден Кілпатрік у Twitter повідомив, що "УЄФА постійно та уважно стежить за ситуацією. На даний момент планів зміни місця проведення немає".

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