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Західні ЗМІ повідомляють, що в РФ можуть відібрати фінал Ліги чемпіонів: В УЄФА інформацію спростовують (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном
Фінал Ліги чемпіонів має відбутися в Санкт-Петербурзі 29 травня, але агресія РФ проти України може змусити УЄФА перенести фінал на Уемблі.
Про це повідомляють видання Mirror та Daily Star, передає Цензор.НЕТ.
"УЄФА може бути змушений перенести фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі, якщо Росія вторгнеться в Україну", - йдеться в повідомленні.
"Уемблі" буде одним із стадіонів, які вважаються можливою альтернативою для проведення фіналу.
В УЄФА поки що не ухвалили рішення – там продовжать стежити за ситуацією.
Водночас журналіст Evening Standard Ден Кілпатрік у Twitter повідомив, що "УЄФА постійно та уважно стежить за ситуацією. На даний момент планів зміни місця проведення немає".
Топ коментарі
+21 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар22.02.2022 11:38
+15 василь лялик
показати весь коментар22.02.2022 11:38
+15 Patrick Bond ab3dd2dd
показати весь коментар22.02.2022 11:39
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Будь ласка, зачекайте...
Взагалі потрібно відсторонити команди від участі від змагань УЄФА .
Якщо це зробити ,рейтинг Путіна стане -5.
Намек поняли, уже несут
Сподіваюся, що Ви хоч щось зрозуміли?
Как по мне, рашку нужно выкидывать из УЕФА и ФИФА, но они на это вряд ли пойдут, Газпром спонсор.
***** вам їх дасть, не хвилюйтесь.