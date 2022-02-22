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Велика Британія негайно запровадить санкції, які дуже сильно вдарять по РФ, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Велика Британія негайно запровадить санкції, які дуже сильно вдарять по РФ, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що його країна негайно запровадить санкції проти Росії, яка "повністю порушила міжнародне право".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав після засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій COBRA

Джонсон заявив, що санкції будуть спрямовані на російські економічні інтереси "настільки сильно, наскільки ми можемо" і вразять "економічні інтереси, які підтримують російську військову машину", пише  Sky News.

Детально про санкції він розповість під час виступу у парламенті о 14:30 за Києвом.

Він також припустив, що у разі повномасштабного вторгнення можуть бути застосовані додаткові заходи.

"Санкції дуже сильно вдарять по Росії, і в разі вторгнення ми збираємося зробити багато іншого. Не сумнівайтеся, що якщо російським компаніям не дозволять залучати капітал на фінансових ринках Великої Британії, якщо ми розкриємо фасад російської власності, майна, це почне шкодити", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Час настав. Треба застосовувати санкції проти Росії", - Кулеба. ВIДЕО

Джонсон також заявив, що президент Росії Владімір Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вже підписав новий пакет санкцій, пов'язаний із визнанням Росією "незалежності" донбаських республік.
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Топ коментарі
+34
До вечора треба прийняти Україну в НАТО
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22.02.2022 11:43
+32
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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22.02.2022 11:44
+31
А де санкції України ?! Пройшло вже 8 років... А за них не хвилюйтесь, в демократіях не все так швидко відбувається
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22.02.2022 11:47
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О это показатель всех купили органы шо ни говори а красавцы всю верхушку ойропы да штатов тоже купили деньжищями и крутят им как цыган солнцем...и в наше феодальное безхребетное образование пуляют..людоеды шо с них возмёш там почти все этому рады
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22.02.2022 13:20 Відповісти
З часом побачимо, що з цього вийде. Бо для їх сусідів це нечесна гра в економічні преференції і штатовськи та японськи автомобілі не гірше фрицевських.

Он Ізраіль, як з вакцінацією видрючивався, нікого не пускав - турбізнес пішов у рознос і відтеперь документ про вакцінацію не потрібен - на кордоні туристам тест роблять.

Макроекономика це така тонка річ...
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22.02.2022 14:21 Відповісти
Спамим браття всю худобу
Від Сяну до Дону
В чаті "цензора" *********
Не дамо нікому
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22.02.2022 13:49 Відповісти
Не треба забороняти свободу висловлювати свої думки. Спамити треба тільки хамство, та відверту унтиукраїнську агитацію.
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22.02.2022 14:24 Відповісти
Як справи "агитація")))
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28.02.2022 21:42 Відповісти
Почему Украина дает деньги России и торгует несмотря на то, что Россия захватила 3 огромные области Украины. Это такой позор этой власти, что эту власть невозможно воспринимать настоящей властью - это фейковая власть - предателей и коррупционеров! Почему до сих пор посольства в Украине России??? Ни одна страна мира такого не допустила бы. Просто никчемность этой фейковой власти зашкаливает. Они ни на что не способны! Все, кто во власти - они больше никогда не должны попадать во власть Украины!!! Поражает насколько власть слаба, что такое происходит и они ничего не делают и заявления их на капитуляции похожи. лучше слова не подобрать, чем никчемные! просто фу, аж злость берет за такую слабость власти.
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22.02.2022 14:27 Відповісти
а еще значит не вторгнення???
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22.02.2022 15:03 Відповісти
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