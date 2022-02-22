Велика Британія негайно запровадить санкції, які дуже сильно вдарять по РФ, - Джонсон
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що його країна негайно запровадить санкції проти Росії, яка "повністю порушила міжнародне право".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав після засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій COBRA
Джонсон заявив, що санкції будуть спрямовані на російські економічні інтереси "настільки сильно, наскільки ми можемо" і вразять "економічні інтереси, які підтримують російську військову машину", пише Sky News.
Детально про санкції він розповість під час виступу у парламенті о 14:30 за Києвом.
Він також припустив, що у разі повномасштабного вторгнення можуть бути застосовані додаткові заходи.
"Санкції дуже сильно вдарять по Росії, і в разі вторгнення ми збираємося зробити багато іншого. Не сумнівайтеся, що якщо російським компаніям не дозволять залучати капітал на фінансових ринках Великої Британії, якщо ми розкриємо фасад російської власності, майна, це почне шкодити", - сказав він.
Джонсон також заявив, що президент Росії Владімір Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну.
Нагадаємо, президент США Джо Байден вже підписав новий пакет санкцій, пов'язаний із визнанням Росією "незалежності" донбаських республік.
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Он Ізраіль, як з вакцінацією видрючивався, нікого не пускав - турбізнес пішов у рознос і відтеперь документ про вакцінацію не потрібен - на кордоні туристам тест роблять.
Макроекономика це така тонка річ...
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