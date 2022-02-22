ОП проводить консультації про впровадження санкцій щодо РФ і оголосить рішення найближчим часом, - заступник глави Мінекономіки Кудін

Офіс президента (ОП) найближчим часом оголосить своє рішення про впровадження додаткових санкцій щодо Росії.

Про це повідомив перший заступник глави Міністерства економіки Денис Кудін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо додаткових санкцій щодо країни-агресора, прямо зараз відбуваються консультації в ОП за участю представників Верховної Ради, Кабміну. Ми очікуємо, що найближчим часом буде оголошено відповідні рішення", - сказав Кудін.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Очікується, що обидві палати російського парламенту ратифікують рішення Путіна на засіданнях у 22 лютого. Згідно з текстами договорів, зокрема, РФ братиме участь у захисті кордонів т. зв. "ЛНР" та "ДНР" та отримає право користуватися військовою інфраструктурою та базами на окупованих територіях Донбасу.