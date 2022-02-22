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ОП проводить консультації про впровадження санкцій щодо РФ і оголосить рішення найближчим часом, - заступник глави Мінекономіки Кудін

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ОП проводить консультації про впровадження санкцій щодо РФ і оголосить рішення найближчим часом, - заступник глави Мінекономіки Кудін

Офіс президента (ОП) найближчим часом оголосить своє рішення про впровадження додаткових санкцій щодо Росії.

Про це повідомив перший заступник глави Міністерства економіки Денис Кудін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо додаткових санкцій щодо країни-агресора, прямо зараз відбуваються консультації в ОП за участю представників Верховної Ради, Кабміну. Ми очікуємо, що найближчим часом буде оголошено відповідні рішення", - сказав Кудін.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Очікується, що обидві палати російського парламенту ратифікують рішення Путіна на засіданнях у 22 лютого. Згідно з текстами договорів, зокрема, РФ братиме участь у захисті кордонів т. зв. "ЛНР" та "ДНР" та отримає право користуватися військовою інфраструктурою та базами на окупованих територіях Донбасу.
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Топ коментарі
+4
сподіваюсь "сватів" та "лігусмєха" на раша-тв це не зачепить?
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22.02.2022 11:49
+3
А Верещук вже звільнили? Бо - яка вже "реінтеграція"?
Телеканал "ДОМ" закрили? Гроші з нього на армію перевели?
Воєнний стан у Донецький та Луганський областях запровадили?
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22.02.2022 11:52
+2
ОП! А почему не ВР?
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22.02.2022 11:53
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Шефир в курсе? Или он и будет вводить санкции против России?
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22.02.2022 11:48 Відповісти
😂😂😂😂😂
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22.02.2022 11:49 Відповісти
сподіваюсь "сватів" та "лігусмєха" на раша-тв це не зачепить?
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22.02.2022 11:49 Відповісти
Визовый режим, а еще лучше бетонная трехметровая в толщину стена и ров.
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22.02.2022 11:50 Відповісти
А Верещук вже звільнили? Бо - яка вже "реінтеграція"?
Телеканал "ДОМ" закрили? Гроші з нього на армію перевели?
Воєнний стан у Донецький та Луганський областях запровадили?
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22.02.2022 11:52 Відповісти
ОП! А почему не ВР?
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22.02.2022 11:53 Відповісти
Максимальная санкция, на которую согласится Ермак - это перестать наказывать граждан за надпись на заборе "Путин *****".
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22.02.2022 11:53 Відповісти
Не согласится.
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22.02.2022 11:53 Відповісти
Вы еще надеетесь на на положительную реакцию от этих дешевых пацанов и девочек они кроме озабоченности не выразят ничего что взять с сыкунов кроме анализов
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22.02.2022 12:04 Відповісти
дерьмака найдите для начала. что-то оно пропало в последние 2 недели...
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22.02.2022 12:08 Відповісти
Соплі жують на 3 році влади та окупації московією території України!!!
Зеля звинуватив Пастора «у с дачі Криму», а сам у двух окупованих областях не хоче вводити правовий режим воєнного стану!
Бездарність…
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22.02.2022 12:54 Відповісти
 
 