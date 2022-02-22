"Слуга народу" Чернєв про можливість введення воєнного стану на Донбасі: Ніхто не капітулюватиме. Ми не сідатимемо за стіл переговорів з терористами

Верховна Рада очікує, яке рішення прийме Держдума РФ щодо "ЛДНР", щоб визначитися з питанням запровадження воєнного стану в Луганській та Донецькій областях.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"О 12-й ми побачимо, що там прийме Держдума. Я думаю, що може бути і воєнний стан (в Луганській та Донецькій областях. – Ред.), але дивитимемося по ситуації", - зазначив він.

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Чернєв наголосив, що Україна "захищатиме свою землю".

"Ми це робитимемо самостійно – з санкціями чи без – ніхто не капітулюватиме і не буде здаватися. Росія намагалася через ультиматуми проштовхнути свої побажання Заходу, але він на це не пішов. Потім через Нормандський формат вони намагалися примусити нас до виконання Мінських домовленостей, як вони їх бачать. Але ми розуміємо, що це дестабілізація країни з середини, тому на це не пішли. Зараз вони вдаються до військової операції, але, все одно, ми не сідатимемо за стіл переговорів з терористами чи вводити в Конституцію особливий статус цих утворень, чи відмовлятися від свого напрямку до НАТО і Європейського Союзу", - наголосив нардеп.