"Слуга народу" Чернєв про можливість введення воєнного стану на Донбасі: Ніхто не капітулюватиме. Ми не сідатимемо за стіл переговорів з терористами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Верховна Рада очікує, яке рішення прийме Держдума РФ щодо "ЛДНР", щоб визначитися з питанням запровадження воєнного стану в Луганській та Донецькій областях.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв.
"О 12-й ми побачимо, що там прийме Держдума. Я думаю, що може бути і воєнний стан (в Луганській та Донецькій областях. – Ред.), але дивитимемося по ситуації", - зазначив він.
Чернєв наголосив, що Україна "захищатиме свою землю".
"Ми це робитимемо самостійно – з санкціями чи без – ніхто не капітулюватиме і не буде здаватися. Росія намагалася через ультиматуми проштовхнути свої побажання Заходу, але він на це не пішов. Потім через Нормандський формат вони намагалися примусити нас до виконання Мінських домовленостей, як вони їх бачать. Але ми розуміємо, що це дестабілізація країни з середини, тому на це не пішли. Зараз вони вдаються до військової операції, але, все одно, ми не сідатимемо за стіл переговорів з терористами чи вводити в Конституцію особливий статус цих утворень, чи відмовлятися від свого напрямку до НАТО і Європейського Союзу", - наголосив нардеп.
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З вкурвленою вдачею куйла, в цьому році в Україні рання весна.
Місіть лайно, свинособаки.
Дякую, куйло, що пофарбував усю техніку в білий колір.
При +8 на фоні чорного чорнозему тільки каліка не попаде.
Ось і вагнерівців врятував.
Йдіть геть ,зелені потвори!
Жодного разу не сказали правди,брехня с першого до останнього,віри немає.
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
1 год ·
Кстати, я только сейчас понял, что раз Зеленский так долго тянул с ответом, то у него не было заготовленного решения на этот случай, а значит он и его компашка не просчитали тот сценарий, когда Путин признает ЛДНР.
Понимаете? У Зеленского не было прописанных действий при таком развитии ситуации. А какие ещё сценарии он не просчитал? Интересно, к возможному вторжению он так же готов? У меня добавилось грусти в душе после осознания всего этого.
Как там у классика? "Ех, бл@дська Данія! П@здєц всім сподіванням"...
1 ч. ·
Кому война, а кому мать родна.
Прямо зараз Слуги Народу під проводом Зеленського і під прикриттям війни продовжують атакувати реформи в нашій країні.
Цього разу Офіс Президента вирішив остаточно знищити незалежні Наглядові Ради у держбанках та держкомпаніях. Та взяти те що залишиться під особистий контроль Зеленського. І Коломойського. Вже давно Зеленському, Єрмаку, українським олігархам та проросійським чортам муляють іноземні менеджери у Наглядових Радах державних компаній та державних банків. Для корупціонерів, яким потрібно наповнювати касу Офісу, іноземні незалежні члени Наглядових Ради(НР) дуже часто стають проблемою. І багато було всяких спроб заборонити бути іноземцям членам НР, але кожного разу за це давали люлєй, та намагання ці закінчувалися.
Але Офіс видумав (як вони вважають), дуже гарне рішення. Развєлі, як казав один класик дельтапланеризму, как котят. Тепер у монобільшості хочуть у межах законопроекту №5397 ввести норму, яка дозволяє Кабміну вимагати Кабміну ОЧНИХ зборів Наглядової Ради за адресою підприємства будь коли. Тобто член НС повинен буде ОСОБИСТО добратися до конкретного місця в Україні за 48 годин. З будь-якою точкі земної кулі, де б він не був. Якщо не встиг - то автоматичне звільнення.
За часів нинішнього ковіду, заборон на польоти в нашу країну через війну, та взагалі звичайних негараздів, така норма є дискримінаційною навіть для членів НС, які мають український паспорт. Можна бути в іншій країні та банально не встигнути. У часовому поясі члена НС на момент винесення рішення може бути ніч і людина буде спати. Будь що може статися, включно з відміною рейсу. Ну і звісно під час чергового загострення до нас в принципі може нічого не літати. І тепер за це буде звільнення. А ю фукінг інсейн?
Насправді рішення тільки здається красивим. Всім зрозуміло, що це тупе намахалово. Бо Верховна Рада ОДНОЧАСНО каже, що через ковід депутати не можуть бути присутніми у залі ВР, тому давайте дозволимо їм голосувати ОНЛАЙН. Бо у Зеленського не можуть депутатів зібрати. І Верховна Рада при цьому каже членам Наглядових Рад - щоб були на місці у 48 годин інакше бастурма вам буде. Тобто для себе депутати, які мають більшу відповідальність перед країною, чомусь обирають варіант онлайн-голосування, ХОЧА ЦЕ І ПРОТИРІЧІТЬ КОНСТИТУЦІЇ НАПРЯМУ. А Наглядовим Радам, які взагалі наглядають за підприємствами, а не за країною, вводять дискримінаційну норму. Бо війна. Для депутатів не війна. Для наглядових рад війна. Рілі, ви думаєте хтось повірить у цю разводку?
Наглядові ради за свої суттю(на відміну від депутатів) не вирішують оперативних питань та дуже рідко беруть участь і затвердженні якихось операційних рішень. Їх завдання розробляти та імплементувати стратегію підприємства або банку. Якщо і буде оперативне питання, то вирішити його можуть онлайн, як це бувало багато разів. Ця норма спеціально зроблена для того щоб можна будо звільнити чесних людей. Якщо почнеться справжня війна, то операційний менеджмент знову ж таки онлайн отримає від НР дозвіл діяти за обстановкою. Навіть телефоном. Якщо не працює вже ніякий зв'язок, і навіть телефон, то і підприємство працювати не зможе. Не буде за чим доглядати, да і Наглядові Ради не для того аби механікам в цеху розповідати, як стружку знімати.
Український корупціонер завжди може купити справку і сказати , що не міг прибути кудись за 48 годин. І відскочити. Чесний іноземець та чесний українець так робити, звісно, не буде.
До того ж ми знаємо як Кабмін може маніпулювати офіційними повідомленнями. Так ми узнали про конкурс на РГК БЕБ лише ЗА ТРИ ГОДИНИ ДО ЙОГО КІНЦЯ. Кабмін може вибірково повідомити членів НР, щоб звільнити тих які не подобаються Офісу Президента. Коли вони не встигнуть кудись доїта, бо СМС не відправилась. Можу телефон показати.
Навіщо Офіс це робить?
Розумієте, видатний залізничник Сергій Лещенко на фоні будь яких нормальних людей виглядає посеред Наглядової Ради Укрзалізниці як дірка на стіні. Але на фоні Шурми, Татарова, Єрмака, Уруського, Трубіцина та Трухіна з Гогілашвили, він буде навіть схожий на людину і не викличе особливих питань.
Але ж нам кажуть що Єрмак, Лещенко та Шурма патріоти, а іноземці не можуть бути патріотами України.
Ось Драго Кос який палив вогнем корупціонерів під час конкурсу на голову САП(і тепер Офіс вимагає щоб його не булло на конкурсі по вибору голови НАБУ) він не патріот Україні, каже нам Офіс Президента, бо в нього немає паспорту України. А у Татарова є. У Баканова є. У Суркісів є. І у Коломойського є(три, три паспорти). У Палиці є. У Тарути є. У Медведчука є. І у всіх корупціних прокурорів яких збива Драго поспорти є. І вони патріоти, на думку Офіса Президента.
Нам так пояснюють, що це зовнішнє управління і ці кляті іноземці ЗАХОПИЛИ Наглядові Ради. Але ж це не правда. Ніхто нічого не захоплював. Іноземці просто ВИГРАЛИ відрикті та прозорі конкурси у ці Наглядові Ради. Чому? Тому що вони кращі. Вони більш професійні. В них є навички та кейси. Вони не розкрадали державних підприємств у минулому. ВОНИ НЕ КОРУПЦІОНЕРИ ТА МОЖУТЬ ПОЯСНИТИ СВОЇ СТАТКИ, як мінімум. Тому вони проходять співбесіди, а крепкіє хозяйственнікі мичать та бекають.
Розповідати, що Шурма чи там Уруський круті менеджери з гарним портфоліо можливо ТІЛЬКИ на фоні оболоньского Колі Каклети та Дубинського. Який доречи дуже палко підтримав цю ініціативу, бо Коломойський хоче знести Наглядову Раду Приватбанку і поставити там свою, керовану.
У керованості і весь замут цієї схеми.
Звісно іноземці не панацея. Але поляк Новак отримав проблеми в Польщі за українську корупцію. І сяде, чи вже сів. А ось українець Татаров відскочив в Україні. Вони хочуть Татарових. Бо Новаков саджають у Європах та США. А Татарових можна відмазати. Або посадити якщо ситуація змініиться. Що завгодно можна.