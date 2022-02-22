РФ створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України, - Зеленський

Визнавши "незалежність" "ЛДНР", Росія порушила всі можливі міжнародні зобов'язання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції із президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчорашнє рішення РФ про "визнання" терористичних утворень так званих "ЛДНР" - це новий акт агресії проти України, який потребує негайної рішучої реакції з боку партнерів, з боку міжнародного співтовариства. Вважаємо, що цим рішенням РФ створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України, порушуючи всі можливі зобов'язання. Російська ескалація довкола України є безпрецедентним викликом не тільки для України, але й для Європи та світу", - зазначив Зеленський.

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