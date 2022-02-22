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РФ створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України, - Зеленський

Визнавши "незалежність" "ЛДНР", Росія порушила всі можливі міжнародні зобов'язання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції із президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, інформує Цензор.НЕТ. 

"Вчорашнє рішення РФ про "визнання" терористичних утворень так званих "ЛДНР" - це новий акт агресії проти України, який потребує негайної рішучої реакції з боку партнерів, з боку міжнародного співтовариства. Вважаємо, що цим рішенням РФ створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України, порушуючи всі можливі зобов'язання. Російська ескалація довкола України є безпрецедентним викликом не тільки для України, але й для Європи та світу", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звернення президента Зеленського: Нікому і нічого не віддамо. Ми на своїй землі. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
А ти підарасіна ще посольства і генконсульства рашки не закрив.
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22.02.2022 12:08
+12
Зеленi чоловічки: Україна чекала звернення лідера, а вийшов Зеленський.

Насправді багатогодинні нічні очікування свідчать про одне - в ОП і РНБО не було чіткого плану на випадок визнання ОРДЛО ****** і заходу туди регулярної армії РФ.
Здавалось би, майстри "відосиків" мали наробити купу заготовок на усі сценарії для оперативного поширення. А не шукати слова в останній момент, так нічого й не сказавши по суті.
Але Зеленський був заколисаний гарантіями від Козака, які регулярно передавав Єрмак. Мовляв, ніякого вторгнення не буде. Тому усі ці місяці Зеленський і його шобла були аж надто спокійні на тлі данних союзників.

І тепер в них просто нема розуміння, що робити - їх застали зненацька. Звідси і абсолютно беззуба, беззмістовна реакція на вхід ворожої армії на українську землю.

09:31
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22.02.2022 12:17
+10
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 12:08
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22.02.2022 12:10 Відповісти
Зеленых человечков пустили на Донбасс в 2014. Сейчас - их обычная легитимизация, после того как украинская власть отказалась выполнять капитуляционные минские договорняки.
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22.02.2022 12:14 Відповісти
Альо ЗЕлебобіки!!!
Шашлики вже замаринували?
Дьєнь пабєди та ЗНО вже відсвяткували?
Байден ньє нагнітай, вже проволали?
Данілова та Рєзнікова про ''расія не нападе'' вже послухали?
Де ЗЕ,ви не знаєте?
Відосіків в рожевих окулярах вам ще не скинули?
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22.02.2022 12:20 Відповісти
Тут така справа... Чому твій півень не хоче зупинити війну?

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22.02.2022 12:23 Відповісти
Боже, яке кончене...
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22.02.2022 12:55 Відповісти
Ну а ты идёшь на швабру,падаль кокошникомордая🤷
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22.02.2022 12:56 Відповісти
"Зеленых человечков пустили на Донбасс в 2014" - в смысле? Пока ********** в 14м бал в москве,
"Зеленых человечков" хтото пустил на Донбасс?
Ой как не удобноооо....
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22.02.2022 13:17 Відповісти
нужно не забыть уголовные дела против Пети, за наступление в 2014, и проход катеров в Азовское море)))))))) интересно, теперь для быдла73 хоть что то дойдёт, поймут за какую мразь проголосовали?
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22.02.2022 13:09 Відповісти
А ти підарасіна ще посольства і генконсульства рашки не закрив.
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22.02.2022 12:08 Відповісти
так в 2015 же закрыли, не?
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22.02.2022 23:12 Відповісти
США вже рекомендує бубочці переїхати з Києва до Львова...



Тікають...
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22.02.2022 12:08 Відповісти
Бубочку во Львове порвут на британский флаг!
Ему тогда лучше сразу на Ростов с "покаяниями и прозрениями" (может "поймут и простят")!
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22.02.2022 12:48 Відповісти
Це точно. Львів - єдине нормальне місто на всю Україну, де люди знають, як голосувати треба. І як думати про свою державу.
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22.02.2022 12:52 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 12:08 Відповісти
Это понятно. И все это видят. Что делает Украина?
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22.02.2022 12:08 Відповісти
авжеж..точніше, що робить головнокомандуючий?
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22.02.2022 12:15 Відповісти
Наш зеленый говнокомандующий выглядит сейчас примерно так:

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22.02.2022 12:45 Відповісти
делаем дороги
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22.02.2022 13:10 Відповісти
А шо там с миром в шоколадном глазу ? Еще не видать ? И это, уже пора просто мперестать стрелять или еще не время ? Я запутался.
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22.02.2022 12:08 Відповісти
что оно мелет
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22.02.2022 12:09 Відповісти
Все правильно оно мелет,но ничего не делает
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22.02.2022 12:10 Відповісти
для него война не началась а просто юридическое пiдгрунтя
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22.02.2022 12:12 Відповісти
да говорит он правильно, посмотрим что сделает
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22.02.2022 12:12 Відповісти
Вова, это уже посередине или еще нет?
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22.02.2022 12:09 Відповісти
А ты шо делаешь?
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22.02.2022 12:09 Відповісти
атамную бомбу...
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22.02.2022 12:11 Відповісти
И будет нас бомбить?
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22.02.2022 12:19 Відповісти
Так, ***** багато чого робить... за допомогою Блазня.
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22.02.2022 12:10 Відповісти
Не зрозуміла....юридичне підгрунтя для подальшої збройної агресії.......яке може бути юридичне підгрунтя для загарбників і терористів
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22.02.2022 12:10 Відповісти
Московия теперь официально будет обстреливать наши позиции и населенные пункты.
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22.02.2022 12:23 Відповісти
вирок для Украины это зе и его квартал
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22.02.2022 12:10 Відповісти
Да срать на эти "юридические" заковырки. Видишь кацапа - стреляй в кацапа. Не в глаза ему заглядывай, не ищи мир в его пятаке, а жми на спуск без раздумий, без сожалений.
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22.02.2022 12:10 Відповісти
Вова, тебе нужно было думать о том, каким образом сделать врагу больно, а не заглядывать в глаза..
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22.02.2022 12:10 Відповісти
чуєш ти,сонцесяйний...а рішучі дії з боку української влади будуть?
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22.02.2022 12:11 Відповісти
А як же "та сторона", що блд розвиднілось нарешті
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22.02.2022 12:11 Відповісти
То шо, шашлики відміняються?
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22.02.2022 12:11 Відповісти
"який потребує негайної рішучої реакції з боку партнерів, з боку міжнародного співтовариства" а де в цій фразі Україна? Ви хоча б гроші виділіть на армію, а не на розпил корєшами, а то крім пєрдєжа ні о чєм нічого немає
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22.02.2022 12:11 Відповісти
де мобілізація, дурник??
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22.02.2022 12:11 Відповісти
Якщо так "блеять", то пуйло точно буде робити все, що прийде в башку.
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22.02.2022 12:11 Відповісти
На запитання корра про запровадження воєного стану - відморозився.
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22.02.2022 12:12 Відповісти
Внимание! В официальном вводе российских войск имеется скрытый подвох чтобы выставить украинцев клоунами перед международным сообществом. Украина 8 лет вещала что воюет с российскими войсками, а теперь говорит что РФ ввела войска? Противоречие. Меняем риторику
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22.02.2022 12:12 Відповісти
шо ты мелешь? не ввод войск, а отторжение территорий другим государством - преступление.
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22.02.2022 12:16 Відповісти
Російські війська не ввели. Їм лиш завезли погони і шеврони.
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22.02.2022 12:17 Відповісти
сьогодні вночі побачимо підгрунтя....
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22.02.2022 12:13 Відповісти
Він не розуміє,про що говорить....для нього головне -вживати лексику на цю тему.....змісту дуже мало
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22.02.2022 12:13 Відповісти
Яки "юридичні підґрунтя", юрист матусин?!
***** об'явило Україні війну!
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22.02.2022 12:13 Відповісти
наконец-то найвэлычнишому текст написали.
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22.02.2022 12:14 Відповісти
Бездарний продажний обдолбаний аморал. Всі мають "давати рішучу відсіч: партнери, міжнародне соЙОБщество, Європа, світ"... всі-всі - всі. А САМІ, ублюдки, що зробили??? Де ПРО. де ППО, де флот, де авіація? Будували дороги і спортивні палаци і крали гроші на відкатах? Скоти...
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22.02.2022 12:14 Відповісти
А що ви від обдовбиша чекали? Що він першим в бій побіжить,))) не для того мама ріма його виховувала)))
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22.02.2022 12:19 Відповісти
це все і без тебе знають чума.. Де рішучі дії - візи з московитами, заклик резервістів, воєнний стан хоча б у ОРДЛО, відповідь вогнем на вогонь? - плачеш і плачеш, стогнеш і стогнеш, закликаєшть і закликаєш - безхребетна ти скотина з 95-го Кварталу.
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22.02.2022 12:15 Відповісти
А мне кажется, война продолжатся потому, что нынешняя власть на ней наживается... Или как, Владимир Александрович? Вроде ж так вы говорили...
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22.02.2022 12:17 Відповісти
Зеленi чоловічки: Україна чекала звернення лідера, а вийшов Зеленський.

Насправді багатогодинні нічні очікування свідчать про одне - в ОП і РНБО не було чіткого плану на випадок визнання ОРДЛО ****** і заходу туди регулярної армії РФ.
Здавалось би, майстри "відосиків" мали наробити купу заготовок на усі сценарії для оперативного поширення. А не шукати слова в останній момент, так нічого й не сказавши по суті.
Але Зеленський був заколисаний гарантіями від Козака, які регулярно передавав Єрмак. Мовляв, ніякого вторгнення не буде. Тому усі ці місяці Зеленський і його шобла були аж надто спокійні на тлі данних союзників.

І тепер в них просто нема розуміння, що робити - їх застали зненацька. Звідси і абсолютно беззуба, беззмістовна реакція на вхід ворожої армії на українську землю.

09:31
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22.02.2022 12:17 Відповісти
зеро і так вдячний пуйлу, що дав йому 3 роки на розграбування.
Тепер всьо.
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22.02.2022 12:17 Відповісти
ну и твои решения разрыв дип отношений закрытие границы с рашей перевод промышленности на военные рейки да нет просто видосик и пустой треп
Выражением какая разница ты подтвердил что это твой внутренний мир мир гуттаперчевого мальчика клонюсь куда ветер дует лишь бы мне было хорошо
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22.02.2022 12:18 Відповісти
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22.02.2022 12:18 Відповісти
Вова, признание московией "ЛДНР" - это все мелочи. Ты про главное забываешь - про очередной (после Крыма) ввод регулярной армии московии на суверенную территорию Украины! С начала суток после оккупации ОРДЛО московией - её войска более 10 раз обстреливали позиции украинских войск! А где адекватный ответ, Вододя?
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22.02.2022 12:19 Відповісти
Наркот на це не підписувався, Беня йому обіцяв що все буде спокійно, буде нюхати та красти, а ж тут ***** весь кайф поламав наркоту))
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22.02.2022 12:21 Відповісти
Ці юридичні підгрунтя створити не можливо. Вони не існують. Можна просто напасти. А потім щось варнякати типа це нам ленін наказав зробити через 100 років.
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22.02.2022 12:24 Відповісти
прсонулся.... я думал он уже на Бора-Бора улетел с концами
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22.02.2022 12:25 Відповісти
Юридическое ? Это наглый шантаж !
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22.02.2022 12:40 Відповісти
чмо зеленое....
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22.02.2022 12:41 Відповісти
скоро нас декоммунизируют по полной программе до территории Галичины
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22.02.2022 12:45 Відповісти
Вовке медальку дадут хироя рассеи.
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22.02.2022 12:46 Відповісти
О, воно нарешті побачило загрозу! То може не треба було про "нагнєтагіє" і "істерику Заходу" розказувати, а хоча би гідно подякувати, коли тобі допомагають? І Хамії смоли гарячої у глотку залити, щоб воно заткнулося.
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22.02.2022 12:49 Відповісти
Эта тварь неизлечима ...когда ты,чмо,хоть что то сделаешь?
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22.02.2022 12:50 Відповісти
Что он мелет? Кто это "юридическое основание" может принять в этом мире? Всё равно если гитлер как-то бы обставлялся в 43м году на Курской дуге. Маски уже сброшены.
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22.02.2022 12:51 Відповісти
Админ,убери это☝️
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22.02.2022 12:58 Відповісти
а где Петро Алексеич...или он не украинец...ему бы власть забрать у Зе....а там по накатанной....бабло...бабло...бабло....
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22.02.2022 13:02 Відповісти
Які такі "юридичні підстави"? Як їх можна створювати, коли їх не може бути у природі? Про що воно меле?
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22.02.2022 13:03 Відповісти
Хочу спросить 74% хуженебудет. Перед голосуванням помните? "ПОРОХ АБО ВIЙНА" ?
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22.02.2022 13:09 Відповісти
самое время затянуть белую дорожку и заглянуть в очко хйлу
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22.02.2022 13:29 Відповісти
совершенно верно.
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22.02.2022 23:13 Відповісти
 
 