РФ створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Визнавши "незалежність" "ЛДНР", Росія порушила всі можливі міжнародні зобов'язання.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції із президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчорашнє рішення РФ про "визнання" терористичних утворень так званих "ЛДНР" - це новий акт агресії проти України, який потребує негайної рішучої реакції з боку партнерів, з боку міжнародного співтовариства. Вважаємо, що цим рішенням РФ створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України, порушуючи всі можливі зобов'язання. Російська ескалація довкола України є безпрецедентним викликом не тільки для України, але й для Європи та світу", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+12 Василий Котов 8faa7ae9
показати весь коментар22.02.2022 12:08
+12 Ан Мур
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+10 Volodymyr Rudobaba b59031ee
показати весь коментар22.02.2022 12:08
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Будь ласка, зачекайте...
Шашлики вже замаринували?
Дьєнь пабєди та ЗНО вже відсвяткували?
Байден ньє нагнітай, вже проволали?
Данілова та Рєзнікова про ''расія не нападе'' вже послухали?
Де ЗЕ,ви не знаєте?
Відосіків в рожевих окулярах вам ще не скинули?
"Зеленых человечков" хтото пустил на Донбасс?
Ой как не удобноооо....
Тікають...
Ему тогда лучше сразу на Ростов с "покаяниями и прозрениями" (может "поймут и простят")!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
***** об'явило Україні війну!
Насправді багатогодинні нічні очікування свідчать про одне - в ОП і РНБО не було чіткого плану на випадок визнання ОРДЛО ****** і заходу туди регулярної армії РФ.
Здавалось би, майстри "відосиків" мали наробити купу заготовок на усі сценарії для оперативного поширення. А не шукати слова в останній момент, так нічого й не сказавши по суті.
Але Зеленський був заколисаний гарантіями від Козака, які регулярно передавав Єрмак. Мовляв, ніякого вторгнення не буде. Тому усі ці місяці Зеленський і його шобла були аж надто спокійні на тлі данних союзників.
І тепер в них просто нема розуміння, що робити - їх застали зненацька. Звідси і абсолютно беззуба, беззмістовна реакція на вхід ворожої армії на українську землю.
09:31
Тепер всьо.
Выражением какая разница ты подтвердил что это твой внутренний мир мир гуттаперчевого мальчика клонюсь куда ветер дует лишь бы мне было хорошо