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Лавров (1469) МЗС РФ (913) суверенітет (64) Гутерріш Антоніу (349)

Лавров заявив, що після 2014 року Київ не представляє весь народ України

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Лавров заявив, що після 2014 року Київ не представляє весь народ України

Право на суверенітет повинно дотримуватися лише щодо держав, які представляють увесь народ, який проживає на їхній території, Україна з 2014 року до таких не належить.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс", про це заявив телеканалу "Росія 24" глава МЗС Сергій Лавров.

"Якщо говорити про принцип суверенітету та територіальної цілісності, то один із ключових документів, який усі юристи розглядають як базовий для тлумачення Статуту (ООН), є декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх зв'язків між народами. Ніколи ця декларація не піддавалася сумніву", – сказав російський міністр.

Він підкреслив, що, стосовно суверенітету і територіальної цілісності, ця декларація підкреслює, що він повинен "неухильно дотримуватися щодо всіх держав, які дотримуються у своїх практичних діях принципу рівноправності та самовизначення народів, і внаслідок цього мають уряд, що представляє без різниці рас, віросповідання та кольору шкіри весь народ, який проживає на даній території".

"Думаю, ніхто не може стверджувати, що український режим, починаючи з державного перевороту 2014 року, представляє весь народ, який проживає на території української держави", - додав Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Росії про визнання "Л/ДНР" суперечить Статуту ООН, - Гутерріш

Лавров також зазначив, що багато регіонів України відкинули "подібний антиконституційний крок", і "те, що сталося в Криму, те, що сталося на сході України, показує, наскільки цей уряд знехтуваний, цей режим був мільйонами жителів України на той час".

Таким чином, глава МЗС РФ прокоментував заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша про те, що визнання "Л/ДНР" порушує суверенітет України.

Напередодні в телезверненні президент Володимир Путін заявив, що Україна в сучасних її межах була по суті створена Леніним і більшовиками, вона ніколи не мала традиції власної державності, а після держперевороту 2014 року вона перейшла під зовнішнє управління.
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Топ коментарі
+30
У вас даже выборов не было честных никогда. Что вы знаете о представлении народа?
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22.02.2022 12:13
+27
А смысл их слушать, они будут брехать что им нужно и все.
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22.02.2022 12:12
+26
зачем слушать бред говорящей лошади?
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22.02.2022 12:12
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А смысл их слушать, они будут брехать что им нужно и все.
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22.02.2022 12:12 Відповісти
вони там влаштують правильну україну, може навіть з легітимними януковичем, азаровим...
і тоді визволятимуть іншу частину, може навіть анклавами, в різних місцях не повязаних кордонами...
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22.02.2022 12:19 Відповісти
в РАШКЕ НАРОД ЭТО Х..ЛО А Х..ЛО ЭТО НАРОД ЗНАЕМ ЧИТАЛИ И ВИДИМ клпетократическая психическая дурка а не страна... Рашка стала и давно... с момента основания...
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22.02.2022 13:54 Відповісти
зачем слушать бред говорящей лошади?
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22.02.2022 12:12 Відповісти
Мы может и не слушаем, а вот ихние рашисты и наши сепары кайфуют от этой басни и детям на ночь сказку эту читают
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22.02.2022 12:29 Відповісти
Монголия заявила, что после распада Татаро-монгольского ига, какое-то ********** новообразование "Раска-Федераска" не представляет весь народ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ!!!!
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22.02.2022 12:39 Відповісти
Лжешь собака
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22.02.2022 12:12 Відповісти
он просто под суверенитетом кремлядскую оккупацию имеет в виду. местечковая терминология.
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22.02.2022 12:26 Відповісти
иди овса поешь, лошадь Пржевальского...
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22.02.2022 12:12 Відповісти
Генерирует устами новые межгалактические законы
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22.02.2022 12:13 Відповісти
У вас даже выборов не было честных никогда. Что вы знаете о представлении народа?
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22.02.2022 12:13 Відповісти
Кто нибудь дайте уже этой лошади каплю никотина
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22.02.2022 12:13 Відповісти
Две
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22.02.2022 12:52 Відповісти
тіпа ***** мацква представляє всі регіони параші
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22.02.2022 12:14 Відповісти
Ну 2014 лана "переворот" хоча його не було, а 2019 тоже ні ? Ідіть лісом падли. Ваша думка нікого не цікаваль мерзенні брехливі тварини
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22.02.2022 12:14 Відповісти
Пане Миколо, то нєх собі дзявучать...СВОЄЮ СЛИНОЮ --І ЗАХЛИНУТЬСЯ
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22.02.2022 12:27 Відповісти
сказав чорт який "представляє" виключно психічно хворого карлика
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22.02.2022 12:14 Відповісти
Визги кацапских свинов, которые не достойны того, чтобы их комментировали.
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22.02.2022 12:15 Відповісти
Что там говорит етот самозванец, которого избирали наркоманы голосуя на пеньках и в багажниках машин?
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22.02.2022 12:15 Відповісти
Не тебе чму масковскому это решать, ****.ли мы вас гнилых масквичей в армии и сейчас будем...
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22.02.2022 12:17 Відповісти
А на Балалайне они представляют весь нарид? "Выборы" без наблюдателей, непонятное кафно в виде няш-мяш, чепушилы и прочих бородаев во власти?
Так что, кто-бы киздел, но не лаптерогие!
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22.02.2022 12:17 Відповісти
Зато народи расєї консолідіровани настолько что їм навіть вибори не потрібні)) достаньо їх імітації...)))
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22.02.2022 12:17 Відповісти
Это он, небось, скиздил из речи Гитлера, после того, как он Судеты аннексировал...
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22.02.2022 12:18 Відповісти
Разумеется, во все времена окупантов "уважали" вне зависимости от рассы, цвета кожы, вероисповедания))).
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22.02.2022 12:18 Відповісти
Брешеш собака. Пора вас присиплять.
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22.02.2022 12:18 Відповісти
Зато психи из палаты № 6 представляют всю психбольницу под названием *********...
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22.02.2022 12:18 Відповісти
Так и ты представляешь только отдельную часть семейства лошадиных. Не всех же, правда? Никогда не бывает так, чтобы представлять всех, обязательно та или иная лошадка останется без овса и без подков.
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22.02.2022 12:18 Відповісти
Вони побачили, шо Штати і ЄС обкакались так як бубочка...
Апетит прийшов...
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22.02.2022 12:21 Відповісти
Петушок из МИДа страны с непризнанными границами опять закукарекал, надо же.
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22.02.2022 12:24 Відповісти
Ха, так кремляди ВООБЩЕ НИКОГО НЕ ПРЕДСТВЛЯЮТ (кроме себя самих)! Чья бы мычала...
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22.02.2022 12:25 Відповісти
Они и себя представить не всегда и не везде могут, легитимности не хватает. У них "депутаты" в розыске за терроризм.
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22.02.2022 12:28 Відповісти
Судя по тому, что к царю близко никого не подпускают, теперь даже никто из окружения не может "кандилябром по башке" решить все проблемы! Это было бы смешно, если не было бы так печально!
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22.02.2022 12:36 Відповісти
я уже не буду говорить по 1917 год, но пуйло тоже пришло к власти путем переворота, и выборов на парашке нет в принципе, так что чья б корова мычала
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22.02.2022 12:26 Відповісти
Давайте не будем о плохом. Ведь сегодня чудесная дата 22.02. 2022. Такое раз в сто лет бывает.
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22.02.2022 12:26 Відповісти
22.02.2022 бывает раз в 9999 лет, а не в сто.
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22.02.2022 12:29 Відповісти
Ублюдок. А Моцква представляет весь народ рахи?
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22.02.2022 12:28 Відповісти
***,так вы тогда с 91-го незаконны,когда свергли Горбатого))
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22.02.2022 12:28 Відповісти
все верно
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22.02.2022 12:28 Відповісти
А в чем сарказм? Не все поняли, что вы смеетесь над говорящим конем.
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22.02.2022 12:52 Відповісти
Тут коняка прав, бо ті українці, що живуть на росії не підвласні Києву. А краще коняці говорити про москалів, за українців ми якось самі будемо піклуватися.
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22.02.2022 12:28 Відповісти
Если перевести - он намекает,что эту власть расия собирается ликвидировать. Чтобы ввести народно-путинскую-наследственную ))
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22.02.2022 12:28 Відповісти
Ликвидировать мы и сами с усами, а свою наследственную он может себе в анус разве что ввести.
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22.02.2022 12:32 Відповісти
ну да, в 2019 году выборов то у нас небыло, как и небыло 73% по всем регионам, небыло в РАДУ выборов где также голосовала единогласно за зеленых...
действительно, о какой поддержке речь? Эти лошади вообще не понимают, что они несут и на кого этот бред расчитан?
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22.02.2022 12:29 Відповісти
Они сами себя в угол загнали, по факту они собственную нелегитимность в глазах населения оправдывают этой пропагандой.
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22.02.2022 12:31 Відповісти
Лошадь, а нічого шо якщоб українці були незадоволені, ми би самі вирішували свої внутрішні питання?! Яка ваша свиняча справа, які у нас внутрішні проблеми?
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22.02.2022 12:30 Відповісти
"уряд, що представляє без різниці рас, віросповідання та кольору шкіри".... Действительно в Украине кошмар сплошной- негров пачками линчуют и хиджабы с девок на каждом углу срывают...,ДБЛ БЛД
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22.02.2022 12:31 Відповісти
дай вгадаю: весь народ України представляє... *****?
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22.02.2022 12:31 Відповісти
Москва сам присоединила к себе Якутию и Бурятию с помощью кровавого геноцида.
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22.02.2022 12:31 Відповісти
Вот эти все кривляния "киевские власти" в понимании мерина-верх остроумия. Кому интересны потоки сознания упоротой лошади?
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22.02.2022 12:32 Відповісти
Кстати, что нашим сморчкам мешает называть эту таежную шло@б@нь-мацковским режимом?
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22.02.2022 12:40 Відповісти
Пройшло понад 1000 років, а жаби квакають й досі.
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22.02.2022 12:32 Відповісти
Пока в рашу не поедут тысячи горелых бурят руссофашисты от Украины не отстанут.
Пора жертвовать и ехать в моцкву одев пояса шахида и т.д.
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22.02.2022 12:33 Відповісти
дэбил этот буцефал дипломатии международной, с ними же злую шутку сыграет
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22.02.2022 12:37 Відповісти
Лошадь, иди и расскажи это своим олимпийцам. Нет такой страны как рабссея на олимпийских играх. И кого ты представляешь, лошадь?
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22.02.2022 12:37 Відповісти
Лавров-военный преступник вместе с путиным, глрите в АДу по 5 поколение при своей нтксемной жизни
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22.02.2022 12:40 Відповісти
З якого дива треба підтримувати дип.відносини з цими охренілими кривавими свино-коняко-собаками?
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22.02.2022 12:47 Відповісти
А ты мурло уже давно не представляешь не только МИД по понятиям, так и вообще человеческое обличие. Наркоман и вор дребаный.
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22.02.2022 12:49 Відповісти
дякувати Богу Лавров теж не представляє весь народ росії.І нас меньше всього хвилює його думка
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22.02.2022 12:55 Відповісти
Лавров тоже не представляет всех лошадей Пржевальского..
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22.02.2022 13:01 Відповісти
після 1917 ти йдеш у мавзалєй гнити, мєрін тускльій
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22.02.2022 13:06 Відповісти
А я вот любуюсь сивым мерином, хорош он выездке под размеренное покачивание яйцами.
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22.02.2022 13:10 Відповісти
Старий маразматик- що один щд другий ! коли вже коні двинуть .як достали.общались з родичами в того боку. навіть їм вже ця бидлятьня надоїла
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22.02.2022 13:18 Відповісти
Сивый мерин, когда ты уже сдохнешь? Много пожил, много зла и подлости людям принес, пора и честь знать. Ну, чести у тебя нет. Скажем так, пора заокругляться...
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22.02.2022 14:04 Відповісти
ну от для чого Долгорукий заснував Москву? Це була помилка...
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22.02.2022 14:21 Відповісти
Наверное, народ Украины, лугандонская, тупая зекота представляет?
Та часть Донбасса, что ***** челом бьет? Стадо, без чести и достоинства?
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22.02.2022 16:07 Відповісти
 
 