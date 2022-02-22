Лавров заявив, що після 2014 року Київ не представляє весь народ України

Право на суверенітет повинно дотримуватися лише щодо держав, які представляють увесь народ, який проживає на їхній території, Україна з 2014 року до таких не належить.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс", про це заявив телеканалу "Росія 24" глава МЗС Сергій Лавров.

"Якщо говорити про принцип суверенітету та територіальної цілісності, то один із ключових документів, який усі юристи розглядають як базовий для тлумачення Статуту (ООН), є декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх зв'язків між народами. Ніколи ця декларація не піддавалася сумніву", – сказав російський міністр.

Він підкреслив, що, стосовно суверенітету і територіальної цілісності, ця декларація підкреслює, що він повинен "неухильно дотримуватися щодо всіх держав, які дотримуються у своїх практичних діях принципу рівноправності та самовизначення народів, і внаслідок цього мають уряд, що представляє без різниці рас, віросповідання та кольору шкіри весь народ, який проживає на даній території".

"Думаю, ніхто не може стверджувати, що український режим, починаючи з державного перевороту 2014 року, представляє весь народ, який проживає на території української держави", - додав Лавров.

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Лавров також зазначив, що багато регіонів України відкинули "подібний антиконституційний крок", і "те, що сталося в Криму, те, що сталося на сході України, показує, наскільки цей уряд знехтуваний, цей режим був мільйонами жителів України на той час".

Таким чином, глава МЗС РФ прокоментував заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша про те, що визнання "Л/ДНР" порушує суверенітет України.

Напередодні в телезверненні президент Володимир Путін заявив, що Україна в сучасних її межах була по суті створена Леніним і більшовиками, вона ніколи не мала традиції власної державності, а після держперевороту 2014 року вона перейшла під зовнішнє управління.