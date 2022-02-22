Терехов закликає харків'ян зберігати спокій: "Усі спроби розхитати ситуацію в місті суворо припинятимуться"
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Міський голова Харкова Ігор Терехов обіцяє суворо припиняти усі спроби дестабілізувати ситуацію у місті.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Другий день у душі біль та образа за Донецьк та Луганськ. За усю Україну. Знаю, що багато хто з вас відчуває тривогу. Це і є головна мета – посіяти серед нас паніку та істерику. Змусити нас нервувати і робити помилки. Упевнений, що такого подарунка харків'яни не зроблять. Зі свого боку запевняю вас - усі спроби розхитати ситуацію в Харкові будуть припинятися! Жорстко припинятися! Для цього є воля та всі необхідні важелі", - написав Терехов.
Він наголосив, що "Харкову не загрожує опинитися в епіцентрі військових дій".
"Зараз наше з вами головне завдання – зберігати спокій. Об'єднатись. Розвивати Харків. Тому зберігаємо спокій, дивимося з упевненістю у завтрашній день. Ми – разом, ми – харків'яни!", - резюмував мер.
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