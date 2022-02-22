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Воєнний стан в Україні буде запроваджено у випадку повномасштабного вторгнення РФ, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан буде запроваджено лише у випадку повномасштабного вторгнення Росії до України.
Про це глава держав заявив під час пресконференції з президентом Естонії, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо віськово стану. Це питання для нас зрозуміле. Ми віримо в те, що війни не буде, потужної, проти України. І не буде широкої ескалації з боку РФ. Якщо буде - буде запроваджено воєнний стан", - зазначив президент.
Топ коментарі
+67 Tim Poltava 8af2d204
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+31 Ярослав Рябченко
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Заява президента Зеленського прямо порушує закон "Про оборону України" та відкриває Путіну шлях до здачі всього українського Донбасу
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Автор: Юрий Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/r3317885
веди военный стан хотя бы в донецкой и луганских областях ты обезопасишь хотя бы от этих дебильных демонстраций а он только картинка появиться долго не будет ждать попрет по полной а Вы еще сутки будете в носу ковыряться не поняв что уже начались полные боевые действия
А чому в криму не спробує ввести, як пвлотний проект?
це стріляють японці чи папуаси?
Зелень навіть не встигне, бо втіче ще до вторгнення.
Тварь ты штопанная. Призываю при попытке ним или его приближенной шоблы покинуть страну, садить данные самолеты в том числе - насильно. В крайнем случае - сбивать приравнивая автоматически к вражеским леталеным аппаратам. В случае же попытки перехода наземным способом, незамедлительно задерживать, при сопротивлении - стрелять на поражение.
Ни одна падла не должна мочь уйти без наказания. Особенно персонажи приближенные к действующей власти.
ОП ВР КМ а так же рядом силовых структур - фактически скоординированно управляют предатели и 5тая колонна. И пытаются они повторить сценарий 2014года. Никто из них не будет ничего делать - 100%ная подготовка к сливу всего.
Я сейчас не призываю к майдану или хаотическим митингам, но призываю организованно спасать Украину как государство. То что они вот вот рванут я даже ни секунды не сомневаюсь.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
Стаття 1. Визначення воєнного стану
1. Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
З карантином теж маніпулювали, щоб не вводити надзвичайний стан, креативщики ху....ві(
Вот же ж урод так урод.
военного человека с опытом ведения войны у нас в Украине есть такие люди,
а всю остальную зеленую шваль-сапурную лопатку и на фронт,пусть добывают
оружие в открытом бою,а не занимаются трепологоей в парламенте.