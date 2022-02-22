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Воєнний стан в Україні буде запроваджено у випадку повномасштабного вторгнення РФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воєнний стан в Україні буде запроваджено у випадку повномасштабного вторгнення РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан буде запроваджено лише у випадку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це глава держав заявив під час пресконференції з президентом Естонії, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо віськово стану. Це питання для нас зрозуміле. Ми віримо в те, що війни не буде, потужної, проти України. І не буде широкої ескалації з боку РФ. Якщо буде - буде запроваджено воєнний стан", - зазначив президент.

Також читайте: Санкції проти РФ мають передбачати повну зупинку "Північного потоку - 2", - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+67
Повномасштабне вторгнення відбулося учора, Зепоц!
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22.02.2022 12:19
+31
Войска агрессора уже зашли на нашу территорию. Ушел бы ты тихонько в лес, наркоман
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22.02.2022 12:22
+30
Дебил. А законы исполнять религия не позволяет? Де-юре вторжение произошло вчера. Военное положение должно быть объявлено в Луганской и Донецкой областях.
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22.02.2022 12:22
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Повномасштабне вторгнення відбулося учора, Зепоц!
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22.02.2022 12:19 Відповісти
воно бреше, це ссикливе квартальне уйо*бство..
Заява президента Зеленського прямо порушує закон "Про оборону України" та відкриває Путіну шлях до здачі всього українського Донбасу
Резонанс Цензор.НЕТ Політика України
Автор: Юрий Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/r3317885
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22.02.2022 12:23 Відповісти
Воно звичайний зрадник, але непримітний, бо високо сидить кордупель з курячим мозком.
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22.02.2022 13:43 Відповісти
Зеленский ведет себя как предатель и подстилка олигархата, потому что не хочет вводить военного положения, при котором нужно все средства олигархов по Конституции направить на защиту страны. Он этого не делает по просьбе олигархата, похоже. Ждет полномасштабного наступления? А разве не нужно укреплять армию до этого наступления? Разве не нужно заказывать вооружение на наших военных заводах до наступления, чтобы люди не погибали в большом количестве при наступлении, когда уже поздно вводить военное положение? По Конституции военное положение должно быть с 2014 года. Олигарх Порошенко антиконституционно не ввел, сейчас слуга олигархов Зеленский не вводит по просьбе олигархов. А страна? А почему херится Конституция? По какому праву? Кто дал такое право? Почему нарушается главный закон страны?!!! А что с торговлей с агрессором? Зеленые животные увеличили эту торговлю на 25%. Как это расценивать? А что с безвизом для агрессора, со свободным сообщением с агрессором? А что с дипотношениями? Это все как расценить? Почему ничего не делается, а вешается лапша на уши людям? У нас есть агрессор на территории страны? У нас есть оккупированные земли? Есть. Значит есть война и должно быть все по Конституции. У нас есть власть, пусть и клоунская? У них какие планы? Свалить или вместе с народом защищать страну? Пока что похоже что хотят просто свалить. Если так, то валите сразу до дальнейшего наступления врага и пусть народ самоорганизовывается и избирает достойных во временную власть раз уж так вышло с зелеными идиотами. Что делать людям?
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22.02.2022 13:47 Відповісти
Поздно будет как бы. У нас войска на границе стоят.
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22.02.2022 12:20 Відповісти
Да как бы уже и не на границе.
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22.02.2022 13:21 Відповісти
Шоб ти здох!
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22.02.2022 12:20 Відповісти
зебанат
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22.02.2022 12:21 Відповісти
согласен. сказочный *******...
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22.02.2022 13:13 Відповісти
Придурок, тогда будет поздно пить "Боржоми"...
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22.02.2022 12:21 Відповісти
Дебил. А законы исполнять религия не позволяет? Де-юре вторжение произошло вчера. Военное положение должно быть объявлено в Луганской и Донецкой областях.
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22.02.2022 12:22 Відповісти
Войска агрессора уже зашли на нашу территорию. Ушел бы ты тихонько в лес, наркоман
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22.02.2022 12:22 Відповісти
прально. дороги самі себе не збудують! а тут дєньжата свіжі
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22.02.2022 12:22 Відповісти
Ти тоді вже ВР не збереш, щоб його запровадити, ви ж як таргани розбіжитеся!
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22.02.2022 12:23 Відповісти
от поц.
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22.02.2022 12:23 Відповісти
Да тебе только на пол шишки вставят, ты и не почувствуешь... А потом еще поглубже, пока из рта не полезет... Зачем конечно то военное положение... Политика терпилы! За что нам это чудо??? А главное когда спрашиваешь, так никто за него не голосовал...
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22.02.2022 12:23 Відповісти
За него проголосовало 73% тех, кто ходил на выборы. Но половина вообще ни на какие выборы не ходила
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22.02.2022 13:01 Відповісти
Он открыто нарушает конституцию Украины. Пусть прочитает в каких случаях вводится военное положение
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22.02.2022 12:24 Відповісти
не він перший
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22.02.2022 12:26 Відповісти
Ну и? Да хоть сотый, хоть тысячный. Что это сейчас меняет? И у нас юридически со вчерашнего дня - прямое вторжение московитов.
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22.02.2022 12:35 Відповісти
не міняє, але якщо у суспільства був досвід порушення законів, наступне подібне порушення не сприймається гостро. Це прикро, і так не має бути, але це факт. Я в жодному разі не вважаю це виправданням, але розповідаю що суспільство на це мабуть сильно не зважить
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22.02.2022 12:41 Відповісти
Зепил, и это типа отмазка?
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22.02.2022 12:35 Відповісти
сам ти зебіл, я це не виправдовую, я про реакцію суспільства. А зеленський мілкий пихатий нікчемний шмат лайна.
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22.02.2022 12:42 Відповісти
подякуйте тим, хто голосував за клоуна і його зефілітичних кіздюшат.
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22.02.2022 12:24 Відповісти
А сейчас против кого война? не против Украины, или Донбасс это уже не Украина? идиот иди уже в отставку,дебил!
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22.02.2022 12:24 Відповісти
Паприколу чудить, чи шо?
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22.02.2022 12:25 Відповісти
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22.02.2022 12:25 Відповісти
это болгарский номер
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22.02.2022 13:37 Відповісти
ну бляхер же
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22.02.2022 20:17 Відповісти
В Луганській та Донецькій областях треба вводити.
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22.02.2022 12:25 Відповісти
"дядя Вова - ты дурак?" (с). Зеленский - а что - ввод вооруженных сил московии на суверенную территорию Украины - это что, еще не полномасштабное вторжение???
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22.02.2022 12:26 Відповісти
кива заявляет весь восток выйдет с просьбой к путину
веди военный стан хотя бы в донецкой и луганских областях ты обезопасишь хотя бы от этих дебильных демонстраций а он только картинка появиться долго не будет ждать попрет по полной а Вы еще сутки будете в носу ковыряться не поняв что уже начались полные боевые действия
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22.02.2022 12:26 Відповісти
Идиот людей нужно обучить слажевание провести или как мясо на убой отправлять будешь
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22.02.2022 12:29 Відповісти
Дебіл не розуміє, що воєнний стан вводять до ймовірної окупації, а не після!
А чому в криму не спробує ввести, як пвлотний проект?
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22.02.2022 12:31 Відповісти
Опять тот же бред о гибридной, мелкомасштабной и прочей войне. Так и будут по куску страны отдавать ***** не сопротивляясь.
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22.02.2022 12:32 Відповісти
Ой, ***...яке ж воно обісцяне
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22.02.2022 12:33 Відповісти
нє, весь в памперсах - бо інакше президент Естонії не витерпів би смороду
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22.02.2022 12:36 Відповісти
зараз на Українську землю падають снаряди.
це стріляють японці чи папуаси?
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22.02.2022 12:36 Відповісти
Зескот во всей своей маланской "красе"
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22.02.2022 12:37 Відповісти
Да ведь вчера уже началось полномасштабное вторжение!!!
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22.02.2022 12:37 Відповісти
допоможіть вже хтось з передозом цьому му......чудаку. там трауру то буде на півгодини
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22.02.2022 12:38 Відповісти
Дристло маланское.
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22.02.2022 12:39 Відповісти
А не пізно ?
Зелень навіть не встигне, бо втіче ще до вторгнення.
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22.02.2022 12:39 Відповісти
Повномасштабне вторгнення - вторгнення на кожній ділянці кордону. Допоки будуть контрольовані українцями ділянки кордону - вторгнення не повномасштабне. Це ж так просто, як двічі по три паспорти Коломойського.
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22.02.2022 12:43 Відповісти
Як сказав Верховний Гірськолижник "Я вмію розрізняти повномасштабне вторгнення від провокації". Агресор відкрито анексував нашу територію, і ввів туди війська! Бубочка: "Спокійно! Це ж провокація."
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22.02.2022 12:48 Відповісти
воно здається вже невиліковне....
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22.02.2022 12:50 Відповісти
зато это чмо недавно кукарекало, что нужно привлечь к ответственности Турчинова, Яценюка и Порошенко за сдачу Крыма, а про то, что Порошенко ЗЛОЧИННО не ввел военное положение, срали все, своими вонючими жопами, от Ишака, бабЮли, Ляшка...до Смешка и Дрища
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22.02.2022 13:05 Відповісти
зєлєнскій зрадник - вторгнення вже 8 років триває і зараз росія забрала територію политу українською кров'ю
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22.02.2022 12:53 Відповісти
идиот. так по кусочку у тебя все и отберут. лугандон уже облизывается, а ты все чего-то ждешь
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22.02.2022 13:00 Відповісти
Урод зелений як і всі хто за нього голосував
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22.02.2022 13:00 Відповісти
все понятно, у зели можно все отнять, не полномасштабно, а по чуть-чуть
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22.02.2022 13:01 Відповісти
Это слабость страны.
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22.02.2022 13:02 Відповісти
Зеленский - единственный еще не закрывшийся способ тебе сохранить физическую жизнь. Организованно передать власть адекватным патриотическим людям.
Тварь ты штопанная. Призываю при попытке ним или его приближенной шоблы покинуть страну, садить данные самолеты в том числе - насильно. В крайнем случае - сбивать приравнивая автоматически к вражеским леталеным аппаратам. В случае же попытки перехода наземным способом, незамедлительно задерживать, при сопротивлении - стрелять на поражение.
Ни одна падла не должна мочь уйти без наказания. Особенно персонажи приближенные к действующей власти.
ОП ВР КМ а так же рядом силовых структур - фактически скоординированно управляют предатели и 5тая колонна. И пытаются они повторить сценарий 2014года. Никто из них не будет ничего делать - 100%ная подготовка к сливу всего.
Я сейчас не призываю к майдану или хаотическим митингам, но призываю организованно спасать Украину как государство. То что они вот вот рванут я даже ни секунды не сомневаюсь.
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22.02.2022 13:02 Відповісти
Скажите, а Порох правда был таким плохим???
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22.02.2022 13:03 Відповісти
да ,,зверь"он был!!везьде что мог выгрызал зубами (для Украины)знатный был ,,барыга" правда немного странный!!никак нудный был!!с ним не ,,поприкалываешся" и в ноздрю порошок не дул!! даже подозрекаю что даже о существовании айкоса не знал,а так да!! ,,барыга"
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22.02.2022 13:21 Відповісти
ВТОРЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ !
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22.02.2022 13:03 Відповісти
Ванга?
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22.02.2022 13:07 Відповісти
ТП зеленого цвета
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22.02.2022 13:09 Відповісти
прими таблетку
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22.02.2022 13:08 Відповісти
А то, что сейчас и на протяжении нескольких дней обстреливается наша территория, гибнут наши воины и гражданскиеэто диверсия или провокация, это не нападение?
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22.02.2022 13:04 Відповісти
До опы же не достает...
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22.02.2022 13:07 Відповісти
Ну что же, граждане, поздравляю с зеговнокомандующим... Оно думает что военное положение это самое сильное оружие против рашистов.
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22.02.2022 13:05 Відповісти
Лучше молчи ,дегенерат...чтоб ты не вякало всегда получается обратное...
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22.02.2022 13:05 Відповісти
А это ещё не....... .Плять голубой
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22.02.2022 13:07 Відповісти
Все это на совести зебилов...
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22.02.2022 13:08 Відповісти
Если пойдут московиты на Донбассе то вряд ли советская власть в Украине останется у руля, надело украинцам слушать сказки об одном советском народе Московии и Киевской Руси
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22.02.2022 13:12 Відповісти
Вы что, всё ещё не поняли? он сливает Украину!!!
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22.02.2022 13:14 Відповісти
А Крым и луганда это как называется? Частичномасштабное?
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22.02.2022 13:15 Відповісти
Вова тикай тикай Вова, ты идиот полный, лучше молчи и пусть работают люди которые в этом понимают, нужно минировать мосты и дороги на Киев на Харьков на Мариуполь, а ты дурачёк закатываешь деньги в асфальт, а должен поднять зарплаты военным, ты сейчас похож на киву-скомороху, тот удрал в проклятую гейропу, но ваши видосики на одном уровне.
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22.02.2022 13:20 Відповісти
Московия может за один день взять Мариуполь, потому военное положение нужно в Мариуполе делать ещё позавчера. Такое впечатление что бывший Жданов власть готовит к сдаче
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22.02.2022 13:24 Відповісти
В прифронтовых городах а так же в Харькове должны быть назначены Военные коменданты с Киева
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22.02.2022 13:26 Відповісти
********** реальний дебіл, якщо не визнає вторгнення орків на територію України і необхідність впровадження військового стану.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

Стаття 1. Визначення воєнного стану
1. Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

З карантином теж маніпулювали, щоб не вводити надзвичайний стан, креативщики ху....ві(
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22.02.2022 13:27 Відповісти
Войны не будет только в том случае, если вас уродов бандеровских, легших под пиндосов и предавших Украину, ВСЕХ ДО ЕДИНОГО, перевешают.
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22.02.2022 13:42 Відповісти
Не обольщайся, набутылочник лишнехромосомный! Вешать будет некому - кацапы к тому моменту сдохнут
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22.02.2022 14:16 Відповісти
Какое ***** трусливое убожество !!! Оно боится сказать очевидные вещи и назвать вещи своими именами !!! Если Народ Украины не поймет этого и не подымется для борьбы - нам писта ...
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22.02.2022 13:47 Відповісти
Окей, опускаем сейчас тот аспект, что полноценное вторжение уже состоялось, идем дальше - предположим РФ начинает обстрел мариуполя (не дай бог) из дальнобойных орудий, но не переходит условную границу солдатами - это уже военное положенеи или еще нет.

Вот же ж урод так урод.
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22.02.2022 14:10 Відповісти
Этого ссыкуна пора давно гнать в три шеи и в данный момент у власти поставить
военного человека с опытом ведения войны у нас в Украине есть такие люди,
а всю остальную зеленую шваль-сапурную лопатку и на фронт,пусть добывают
оружие в открытом бою,а не занимаются трепологоей в парламенте.
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22.02.2022 14:18 Відповісти
правильно.
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22.02.2022 23:54 Відповісти
 
 