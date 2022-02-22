Воєнний стан в Україні буде запроваджено у випадку повномасштабного вторгнення РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що воєнний стан буде запроваджено лише у випадку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це глава держав заявив під час пресконференції з президентом Естонії, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо віськово стану. Це питання для нас зрозуміле. Ми віримо в те, що війни не буде, потужної, проти України. І не буде широкої ескалації з боку РФ. Якщо буде - буде запроваджено воєнний стан", - зазначив президент.

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