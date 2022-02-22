РФ має негайно вивести свої війська з території України, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс закликав Росію вивести війська з території України.

Про це він заявив під час брифінгу з президентом Зеленським в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія має припинити провокації, припинити розпалювання конфлікту, який триває вже 8 років. Москва має негайно та безумовно відвести свої війська з території України. Ми засуджуємо всі військові та гібридні дії проти України", - наголосив Каріс.

За його словами, незважаючи на дипломатичні зусилля, в Естонії не бачать сигналів щодо готовності провести деескалацію.

"Навпаки - є накопичення російських військ, яке продовжується, у тому числі в Білорусі", - додав Каріс.

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