РФ має негайно вивести свої війська з території України, - президент Естонії Каріс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Естонії Алар Каріс закликав Росію вивести війська з території України.
Про це він заявив під час брифінгу з президентом Зеленським в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія має припинити провокації, припинити розпалювання конфлікту, який триває вже 8 років. Москва має негайно та безумовно відвести свої війська з території України. Ми засуджуємо всі військові та гібридні дії проти України", - наголосив Каріс.
За його словами, незважаючи на дипломатичні зусилля, в Естонії не бачать сигналів щодо готовності провести деескалацію.
"Навпаки - є накопичення російських військ, яке продовжується, у тому числі в Білорусі", - додав Каріс.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Росія повинна негайно вивести
свої війська із України"
Заявили американці
А натомість вивели своїх дипломатів
вже навіть зі Львову
Жорстка позиція
@13X_El
·
8 ч
"І жах, і кров, і смерть, і відчай, І клекіт хижої орди, Маленький сірий чоловічок Накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, Лох-Несс холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи?! Сьогодні ми, а завтра - ви" #ЛінаКостенко