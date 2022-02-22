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РФ має негайно вивести свої війська з території України, - президент Естонії Каріс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

РФ має негайно вивести свої війська з території України, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс закликав Росію вивести війська з території України.

Про це він заявив під час брифінгу з президентом Зеленським в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія має припинити провокації, припинити розпалювання конфлікту, який триває вже 8 років. Москва має негайно та безумовно відвести свої війська з території України. Ми засуджуємо всі військові та гібридні дії проти України", - наголосив Каріс.

За його словами, незважаючи на дипломатичні зусилля, в Естонії не бачать сигналів щодо готовності провести деескалацію.

"Навпаки - є накопичення російських військ, яке продовжується, у тому числі в Білорусі", - додав Каріс.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Сколько лет с приднестровского конфликта прошло? С абхазского. Куда эти призывы направлены? В пустоту.
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22.02.2022 12:36 Відповісти
Зла папараці 📸@Olgafotografiya·2 ч"
Росія повинна негайно вивести
свої війська із України"
Заявили американці
А натомість вивели своїх дипломатів
вже навіть зі Львову
Жорстка позиція
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22.02.2022 12:37 Відповісти
Вже хло послухало)))
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22.02.2022 12:38 Відповісти
Немає слів.
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22.02.2022 12:41 Відповісти
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22.02.2022 12:41 Відповісти
Вони там всі довбануті чи обдовбані?
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22.02.2022 12:57 Відповісти
Українськ@Осінь


@13X_El

·
8 ч



"І жах, і кров, і смерть, і відчай, І клекіт хижої орди, Маленький сірий чоловічок Накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, Лох-Несс холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи?! Сьогодні ми, а завтра - ви" #ЛінаКостенко
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22.02.2022 15:01 Відповісти
Президент эстонии- это уже страшно.,
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24.06.2022 22:35 Відповісти
 
 