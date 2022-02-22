Держдума РФ остаточно ратифікувала договори про дружбу та співпрацю з так званими "ДНР" та "ЛНР"

Держдума Росії остаточно ратифікувала договори про дружбу та співпрацю з так званими "ДНР" та "ЛНР" з урахуванням прийнятої поправки про те, що сьогодні рішення набуде чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дане рішення підтримали 398 депутатів Держдуми РФ.

Згідно з текстами договорів, зокрема, РФ братиме участь у захисті кордонів т. зв. "ЛНР" та "ДНР" та отримає право користуватися військовою інфраструктурою та базами на окупованих територіях Донбасу.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".