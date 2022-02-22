Держдума РФ остаточно ратифікувала договори про дружбу та співпрацю з так званими "ДНР" та "ЛНР"
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Держдума Росії остаточно ратифікувала договори про дружбу та співпрацю з так званими "ДНР" та "ЛНР" з урахуванням прийнятої поправки про те, що сьогодні рішення набуде чинності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дане рішення підтримали 398 депутатів Держдуми РФ.
Згідно з текстами договорів, зокрема, РФ братиме участь у захисті кордонів т. зв. "ЛНР" та "ДНР" та отримає право користуватися військовою інфраструктурою та базами на окупованих територіях Донбасу.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Будь ласка, зачекайте...
Апетит прийшов...
далі:
1. напад укропів на міротворців на лінії зіткнення
2. відновлення "історіческіх" граніц:
Донецької та Луганської областей ?
Криворожської республіки ?
Новороссії ?
Малороссії ?
не треба себе обманювати, мета хла - знищення України
- я хочу попросити пана Байдена, щоб не нагнітав з санкціями проти владімірвладіміровіча. Не нагнітав!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
Чому не вводять військовий стан в прикордонних областях?
!чому не розривають відносини з підарашкою?
чому не закривають кордон і не вводять візовий режим?!!
Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 2021, 13:03
Президент Владимир Зеленский считает, что не допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял государство.
ЖДЕМ ))))
З Кримом зрозуміло, його Кулєба за допомогою Кримської платформи поверне, а шо там з приводу здачі Донбасу?
Когось підозрюєш чи ні?
Хватит ли у бриттов яиц?
https://www.svoboda.org/a/germaniya-priostanovila-sertifikatsiyu-severnogo-potoka-2/31716123.html