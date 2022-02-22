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Держдума РФ остаточно ратифікувала договори про дружбу та співпрацю з так званими "ДНР" та "ЛНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Держдума РФ остаточно ратифікувала договори про дружбу та співпрацю з так званими

Держдума Росії остаточно ратифікувала договори про дружбу та співпрацю з так званими "ДНР" та "ЛНР" з урахуванням прийнятої поправки про те, що сьогодні рішення набуде чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дане рішення підтримали 398 депутатів Держдуми РФ.

Згідно з текстами договорів, зокрема, РФ братиме участь у захисті кордонів т. зв. "ЛНР" та "ДНР" та отримає право користуватися військовою інфраструктурою та базами на окупованих територіях Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія побудує військові бази на окупованому Донбасі, - угода. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
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Топ коментарі
+9
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 12:37
+8
Вони побачили, шо Штати і ЄС обкакались так як бубочка...
Апетит прийшов...
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22.02.2022 12:36
+8
А чего не признать. Сама помойку создала, сама и признала. Дальше будет только ГУЛАГ, у козломордых подругому не бывает.
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22.02.2022 12:37
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Вони побачили, шо Штати і ЄС обкакались так як бубочка...
Апетит прийшов...
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22.02.2022 12:36 Відповісти
ЗЕбанат заявив, що він як і раніше не вірить в реальність війни з підоросією?
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22.02.2022 12:38 Відповісти
Тупі наглі та рішучі. Вирішили, поклали на весь світ і радіють, які мовляв мухосранци могучі. Та прийде час, коли магучіє будуть мільйонами голосити "Путлєр капут!"
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22.02.2022 12:44 Відповісти
а что вы предлогаете?с разбегу ударится об ордло?начать штурм?Как бы там нибыло,сейчас руководство делает все правильно-Украина уже давнопризнала территорию ордло оккупированной территорией и признанием рф ничего не меняет.Теперь нужно пытаться не допустить атаку рф на другие территории Украины.(зе вообще не люблю...если шо)
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22.02.2022 13:02 Відповісти
участвовать в защите границ т. н. "ЛНР" и "ДНР"

далі:
1. напад укропів на міротворців на лінії зіткнення
2. відновлення "історіческіх" граніц:
Донецької та Луганської областей ?
Криворожської республіки ?
Новороссії ?
Малороссії ?

не треба себе обманювати, мета хла - знищення України
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22.02.2022 13:07 Відповісти
Згодна з вами, це повзуча інтервенція.
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22.02.2022 13:19 Відповісти
А чего не признать. Сама помойку создала, сама и признала. Дальше будет только ГУЛАГ, у козломордых подругому не бывает.
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22.02.2022 12:37 Відповісти
- Володимире Олександовичу, а що ви хочете сказати пану Байдену після визнання путіним своїх маріонеток?
- я хочу попросити пана Байдена, щоб не нагнітав з санкціями проти владімірвладіміровіча. Не нагнітав!
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22.02.2022 12:37 Відповісти
Зелений що ти бачиш в очах ботаксного зараз??? Чи тобі повилазило??? Замість того щоб за Порохом бігати з псами ДБР займався б гундос дипломатією і обороноздатністю..
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22.02.2022 12:37 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 12:37 Відповісти
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22.02.2022 12:37 Відповісти
Це зелене чмо що в край прих.їло?!!
Чому не вводять військовий стан в прикордонних областях?
!чому не розривають відносини з підарашкою?
чому не закривають кордон і не вводять візовий режим?!!
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22.02.2022 12:39 Відповісти
"Путину на Совбезе РФ предложили признать "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей."
Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 2021, 13:03
Президент Владимир Зеленский считает, что не допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял государство.
ЖДЕМ ))))
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22.02.2022 13:01 Відповісти
так это ж хорошо...теперь мужыкам-опалчленцам шоб увидеть своих подруг или детей нужны визы .ну пока еще госдурка соберется безвиз открыть с ордилами
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22.02.2022 12:41 Відповісти
А як воно потім торгуватиме серіалами? Отож.
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22.02.2022 12:54 Відповісти
Там дУМА не нужна, царь и бояре всё что необходимо.
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22.02.2022 12:42 Відповісти
Про який договір між "республіками" може бути мова якщо пУтлер і всі його шавки кричали про громадянську війну в Україні?
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22.02.2022 12:45 Відповісти
Вєнєдіктова, ***** рязанська, альо!
З Кримом зрозуміло, його Кулєба за допомогою Кримської платформи поверне, а шо там з приводу здачі Донбасу?
Когось підозрюєш чи ні?
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22.02.2022 12:48 Відповісти
Знамо дєло кого. Пороха.
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22.02.2022 12:56 Відповісти
Орки нарешті об"єднались в своєму потворному симбіозі. Що б ви здохли.
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22.02.2022 12:53 Відповісти
Сейчас козырь есть у британцев,если они захотят прикрыть всю недвижимость и финансы россиян у себя.Вот тогда поднимется в Рашке вой.
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22.02.2022 12:58 Відповісти
Таки интересный вариант с конфискацией (сумма +/- порядка 24 миллиардов фунтов стерлингов) активов, движемого, не движемого, акций и др....
Хватит ли у бриттов яиц?
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22.02.2022 14:02 Відповісти
Тепер щасливі лугандони поїдуть в Сибір. Влітку на прополку тайги, а взимку на прибирання снігу.
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22.02.2022 13:00 Відповісти
Нужно напомнить агенту Люсе пусть не забудет ***** отправить бутылку коньяка, которую он обещал за "освобождение" Украины от Минска.
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22.02.2022 13:05 Відповісти
ЛДНР настолько мразотные, что их даже Роисся не захотела присоединять
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22.02.2022 13:08 Відповісти
Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2"

https://www.svoboda.org/a/germaniya-priostanovila-sertifikatsiyu-severnogo-potoka-2/31716123.html
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22.02.2022 13:32 Відповісти
Обменялись анальными пробками...
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22.02.2022 13:41 Відповісти
Россия сегодня официально стала тем, чем Германия перестала быть в 1945 году.
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22.02.2022 18:15 Відповісти
 
 