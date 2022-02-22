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ЄС упровадить масивний пакет санкцій проти РФ сильно та рішуче, - президент Естонії Каріс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС упровадить масивний пакет санкцій проти РФ сильно та рішуче, - президент Естонії Каріс

Євросоюз упровадить масивний пакет санкцій проти РФ сильно та рішуче.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найменше, що ми можемо зробити, - це наростити практичну допомогу для України, що Естонія робила і продовжуватиме робити. У ЄС ми плануємо масивний пакет санкцій, і зробимо це сильно і рішуче", - сказав Каріс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ мають передбачати повну зупинку "Північного потоку - 2", - Зеленський. ВIДЕО

Він наголосив, що загроза Україні – це загроза безпеці Європи.

"Це вирішальний момент у європейській історії. Президент Путін відповідатиме перед майбутніми поколіннями за свої насильницькі дії. Європейські та Західні лідери мають відповідальність захистити свої цінності та прихильність до Європи, об'єднаної та мирної. Ми шкодуємо про кожне життя, яке було втрачено в цьому конфлікті. Наш обов'язок – захищати наші спільні цінності та демократію, яку ми всі допомагали будувати. Загроза Україні – це загроза безпеці Європи", - зазначив Каріс.

Також дивіться: Рада пропонує Заходу запровадити санкції проти фінансового сектору та нафтовидобувної галузі РФ, - "слуга народу" Чернєв. ВIДЕО
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Топ коментарі
+11
Очердной ****** ЕС!! А где ваша сильная озабоченность??
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22.02.2022 12:53
+10
Земленський:
1. Ні слова не сказав про ввід рашистських військ
2. Ні слова про санкції
3. Ні слова про сьогоднішні втрати
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22.02.2022 12:52
+9
- діду, а чому Зеленський такий грізний до Заходу, і одночасно такий запопадливий до путіна і московії?
- бо московія купує у нього "Свати", а Захід не купує. Бо путін компроматом тримає його за фаберже, а Захід не тримає. Бо ментально малоросу московія близька, а Захід чужий
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22.02.2022 12:53
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22.02.2022 12:51 Відповісти
- діду, а чому Зеленський такий грізний до Заходу, і одночасно такий запопадливий до путіна і московії?
- бо московія купує у нього "Свати", а Захід не купує. Бо путін компроматом тримає його за фаберже, а Захід не тримає. Бо ментально малоросу московія близька, а Захід чужий
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22.02.2022 12:53 Відповісти
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22.02.2022 13:51 Відповісти
Земленський:
1. Ні слова не сказав про ввід рашистських військ
2. Ні слова про санкції
3. Ні слова про сьогоднішні втрати
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22.02.2022 12:52 Відповісти
Сказал что все добре. И много улыбался. 💩
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22.02.2022 12:53 Відповісти
анекдот ввернул хотя бы? а то что это за клоун без шутки(
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22.02.2022 12:57 Відповісти
У нього все його всрате життя відеозапис..
Як в тій пісні. Всьо харашо прєкрасная маркіза, всьо харашо, всьо харашо.
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22.02.2022 12:58 Відповісти
Так у ЛДНР війська й до цього були. Чи то шахтарі воювали?
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22.02.2022 13:00 Відповісти
Що?
Тре тільки перестати стріляти і все розсмокчеться?
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22.02.2022 13:02 Відповісти
А когда рашка вторгнется в страну НАТО она так же целый день будут бегать и грозить санкциями?
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22.02.2022 12:52 Відповісти
вообще-то, они готовят свой электорат к ухудшению экономической ситуации.
для этого их и избирали - чтобы много трандели по телику.
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22.02.2022 12:59 Відповісти
Коли?
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22.02.2022 12:53 Відповісти
Впроваджуйте. Бо чекати вже нічого.
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22.02.2022 12:53 Відповісти
Они запуганы. Скорее всего они уверены, что путлер готов на приминение ЯО, и пока не знают, что с этим делать. Становится очевидным, что путлер и с НАТО готов воевать. Без бомбардировок раши мира не будет
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22.02.2022 12:56 Відповісти
А він готовий.
Використання ядерної зброї для шантажу є частиною військової доктрини кремля. Б
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22.02.2022 13:29 Відповісти
чекають коли викачають весь газ і нафту, ну а потім можна наложити санкції
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22.02.2022 12:57 Відповісти
наши останавливают сертификацию сп2...безсрочно...

п.с. товарищ *****,у вас газопровод отклеился)))))
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22.02.2022 13:14 Відповісти
А сколько миллиардов путлер утопил на дне Балтики из-за своей шизофрении? Понятно,что для него это -тьфу. Пусть кацапские пенсы "относятся с пониманием". А всё же? Лярдов десять?
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22.02.2022 13:24 Відповісти
Стоимость проекта СП-2 составляет примерно 9,5 млрд евро. Половину из этой суммы финансируют компании из Европы - Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea, еще половину - "Газпром".
Учитывая высокие цены на газ , Газпром уже окупил этот проект .
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22.02.2022 13:39 Відповісти
Очердной ****** ЕС!! А где ваша сильная озабоченность??
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22.02.2022 12:53 Відповісти
сначала буде обеспокоенность
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22.02.2022 13:12 Відповісти
Я бы не стал так говорить. Вообще-то Est почти все свои JV-ны в Украину недавно передала. И на уровне ЕС делает всё возможное. Больше, чем многие другие члены ЕС.
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22.02.2022 13:27 Відповісти
Не звертайте уваги. Люди знервовані. Хтось шукає винних у власних помилках.
Незалежність України в 91 закріпила суверенітет балтійських країн. Ми розуміємо, що воеи тепер так само найбільше з усіх, часом, більше ніж українці, зацікавлені в збереженні спроможної і незалежної України.
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22.02.2022 13:44 Відповісти
*вони
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22.02.2022 13:45 Відповісти
Вы следующие вместе с латвией и литвой(((
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22.02.2022 12:55 Відповісти
Готовимся. У нас с Московией свои старые счета.
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22.02.2022 15:56 Відповісти
Коц предлагает сразу сдаться
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22.02.2022 16:58 Відповісти
Вопрос а когда? И да, шото постоянно вспоминаю фразу приписываемую Черчилю: "Я восхищаюсь народом США. Они всегда поступают правильно.... Правда перед этим перепробуют все другие решения."
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22.02.2022 12:55 Відповісти
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22.02.2022 12:55 Відповісти
Ще Кенія і Тайвань засудили.
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22.02.2022 12:59 Відповісти
Сдадут Украину, следующий будет Тайвань. И у США не особо много рычагов давления на Китай
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22.02.2022 13:01 Відповісти
Менш ніж півгодини тому міністр закордонних справ Китаю закінчив прес-конференцію, де він відповів на 14 питань стосовно ситуації. Одне із питань було про те, чи не бачить він паралелей між Донбасом і Тайванем. На це він відповів, що це беззаперечний історичний і правовий факт, що Тайвань є частиною Китаю і принцип єдиного Китаю є непорушним.
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22.02.2022 13:05 Відповісти
У США до фига "рычагов влияния" на Китай, эту "развивающуся" (во, как, и это официально,это не шутка) до 2023 экономику мира.
В Китай идет голод (Китай себя сам, без импорта, прокормить не способен).
Нехай их русские друзья теперь кормят.
А ЛДНР кормить будут тем, что Китай не доест.

Интересную я наблюдаю штуку сейчас.
В австралийских супермаркетах (крупных, сетевых), наблюдается дефицит целых линеек товаров.
Например, пачек салфеток (столовых, нос сморкать тож), tissues которые.
Китайские дешевые, и их нет.
А выпущенные в Австралии дорогие, но их есть.
Лично я считаю, что лучше иметь дорогие салфетки, которые есть, чем дешевых, которых нет.
Так вот, такой фокус можно устроит со всеми товарами из Китая, и пусть РФ станет главным торговым партнером США. Население РФ "богатое", со сбытом салфеток у Китая проблем не будет.
На крайний случай, отвезут самым "багачейским богачам" - в ЛДНР.
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22.02.2022 13:45 Відповісти
Занятный факт:
Современная карта мира изображает материки и океаны в проекции, которую разработал в 1569 году фламандский картограф Герард Меркатор. Он попытался решить важную проблему того времени: максимально точно перенести на плоскость сферический мир. Карта Меркатора, которая предназначалась для мореплавателей, показывает правильные очертания участков земной поверхности, но имеет очень большие искажения их размеров. Проекция не сохраняет истинные площади: чем севернее расположен континент, остров или страна, тем более большими относительно реального размера выглядят их очертания на карте.
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22.02.2022 13:03 Відповісти
а нафига в списке кто "визнаёт росиею ордло" указана рф?
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22.02.2022 13:08 Відповісти
ЕС так сильно озаботились, шо забыли санкции ввести.
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22.02.2022 12:56 Відповісти
Сильно, рішуче, та сміливо (вспомнился Сеня)
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22.02.2022 12:58 Відповісти
не ровняй Хер с пальцем
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22.02.2022 13:16 Відповісти
З нами Бог!
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22.02.2022 12:58 Відповісти
Країнам світу, які підтримують Україну, потрібно запровадити повну заборону на в'їзд на їх територію громадян "россії". Ось тоді, це буде відчутно! Російське стадо буде ізгоями!
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22.02.2022 12:58 Відповісти
а "страшные" санкции будут тоже против дыры, как у американского деда?
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22.02.2022 12:59 Відповісти
короче ришуче и ниочем.С такой реакцией мира и нашего найрозумнишого , через неделю будут расширятся до границ областей.
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22.02.2022 13:02 Відповісти
Решительные санкции надо было вводить сразу после начала "защиты русских" в Приднестровье.
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22.02.2022 13:04 Відповісти
Там ваши воины УНА -УНСО отличились с Димой Корчинским. Лучше промолчим про этот факт .
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22.02.2022 13:49 Відповісти
причем здесь Корчинский, не понял
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22.02.2022 14:23 Відповісти
Здесь все подросбности об участии Корчинского в конфликте https://sofia-vb-888.livejournal.com/772694.html
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22.02.2022 14:38 Відповісти
Конфликт раздул кто? Кого обещал уничтожить жирик и почему?
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22.02.2022 15:32 Відповісти
А то что там участвовали украинцы сами от себя, а не от государства тебя не волнует? Украинское правительство к этой войне не имеет никакого отношения.
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22.02.2022 15:33 Відповісти
тогда с ваших слов получается , что в ОРДЛО рузки участвовали сами от себя , а не от государства , рузке правительство к войне не имеет никакого отношения. Жирик , не президент , а лидер Либеральной партии , он может болтать , что хочет , это его личное мнение .

И да , конфликт в Молдове разожгли в Кишинёве при поддержке добровольцев из Румынии, было это в 1992 году пошли подавлять протест .
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22.02.2022 16:03 Відповісти
Ну а генерал Лебедь тоже обещал уничтожить молдаван как частное лицо?
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22.02.2022 16:36 Відповісти
Как очевидец тех событий скажу , что это Враньё , в инете нет таких слов Лебедя. Он лишь предложил румынам покинуть территорию Приднестровья иначе применит оружие (разнял стороны) . Рос. База тогда находилась в Бендерах рядом с военным конфликтом. УНА-УНСО выступили на стороне Приднестровья , там много проживающих украиннцев, это была раньше украинская земля .
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22.02.2022 16:54 Відповісти
я не очевидец, но помоему лично смотрел такое видео, поскольку врезалось мне в память - давнее дело, могу и напутать, но знаю одного россиянина-вояку, который отказался убивать и ему пришлось бежать с семьей на Запад
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22.02.2022 22:14 Відповісти
Характер потрясаній кулачками не помінявся. Міняються тільки словосполучення до вторгнення, під час та після.
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22.02.2022 13:05 Відповісти
Очередной решительный шаг ес - мы обеспокоены, очень обеспокоены.. примерно так..
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22.02.2022 13:10 Відповісти
зачекаємо до вечора?
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22.02.2022 13:13 Відповісти
Если это пакет санкций не будет затрагивать экспорт газа, нефти, других сырьевых товаров из РФ эти санкции ни о чем...
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22.02.2022 13:16 Відповісти
Да вводите уже хоть что-нибудь куда-нибудь. Сколько можно языком чесать?
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22.02.2022 13:17 Відповісти
""
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22.02.2022 13:29 Відповісти
Уважаемые украинцы, пожалуйста поймите: если бы санкции ЕС зависели только от нас, то Московия была бы уже давно досанкционирована вплоть до коренных пород.
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22.02.2022 17:58 Відповісти
 
 