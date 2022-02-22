ЄС упровадить масивний пакет санкцій проти РФ сильно та рішуче, - президент Естонії Каріс
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Євросоюз упровадить масивний пакет санкцій проти РФ сильно та рішуче.
Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найменше, що ми можемо зробити, - це наростити практичну допомогу для України, що Естонія робила і продовжуватиме робити. У ЄС ми плануємо масивний пакет санкцій, і зробимо це сильно і рішуче", - сказав Каріс.
Він наголосив, що загроза Україні – це загроза безпеці Європи.
"Це вирішальний момент у європейській історії. Президент Путін відповідатиме перед майбутніми поколіннями за свої насильницькі дії. Європейські та Західні лідери мають відповідальність захистити свої цінності та прихильність до Європи, об'єднаної та мирної. Ми шкодуємо про кожне життя, яке було втрачено в цьому конфлікті. Наш обов'язок – захищати наші спільні цінності та демократію, яку ми всі допомагали будувати. Загроза Україні – це загроза безпеці Європи", - зазначив Каріс.
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- бо московія купує у нього "Свати", а Захід не купує. Бо путін компроматом тримає його за фаберже, а Захід не тримає. Бо ментально малоросу московія близька, а Захід чужий
1. Ні слова не сказав про ввід рашистських військ
2. Ні слова про санкції
3. Ні слова про сьогоднішні втрати
Як в тій пісні. Всьо харашо прєкрасная маркіза, всьо харашо, всьо харашо.
Тре тільки перестати стріляти і все розсмокчеться?
для этого их и избирали - чтобы много трандели по телику.
Використання ядерної зброї для шантажу є частиною військової доктрини кремля. Б
п.с. товарищ *****,у вас газопровод отклеился)))))
Учитывая высокие цены на газ , Газпром уже окупил этот проект .
Незалежність України в 91 закріпила суверенітет балтійських країн. Ми розуміємо, що воеи тепер так само найбільше з усіх, часом, більше ніж українці, зацікавлені в збереженні спроможної і незалежної України.
В Китай идет голод (Китай себя сам, без импорта, прокормить не способен).
Нехай их русские друзья теперь кормят.
А ЛДНР кормить будут тем, что Китай не доест.
Интересную я наблюдаю штуку сейчас.
В австралийских супермаркетах (крупных, сетевых), наблюдается дефицит целых линеек товаров.
Например, пачек салфеток (столовых, нос сморкать тож), tissues которые.
Китайские дешевые, и их нет.
А выпущенные в Австралии дорогие, но их есть.
Лично я считаю, что лучше иметь дорогие салфетки, которые есть, чем дешевых, которых нет.
Так вот, такой фокус можно устроит со всеми товарами из Китая, и пусть РФ станет главным торговым партнером США. Население РФ "богатое", со сбытом салфеток у Китая проблем не будет.
На крайний случай, отвезут самым "багачейским богачам" - в ЛДНР.
Современная карта мира изображает материки и океаны в проекции, которую разработал в 1569 году фламандский картограф Герард Меркатор. Он попытался решить важную проблему того времени: максимально точно перенести на плоскость сферический мир. Карта Меркатора, которая предназначалась для мореплавателей, показывает правильные очертания участков земной поверхности, но имеет очень большие искажения их размеров. Проекция не сохраняет истинные площади: чем севернее расположен континент, остров или страна, тем более большими относительно реального размера выглядят их очертания на карте.
И да , конфликт в Молдове разожгли в Кишинёве при поддержке добровольцев из Румынии, было это в 1992 году пошли подавлять протест .