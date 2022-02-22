ЄС упровадить масивний пакет санкцій проти РФ сильно та рішуче, - президент Естонії Каріс

Євросоюз упровадить масивний пакет санкцій проти РФ сильно та рішуче.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найменше, що ми можемо зробити, - це наростити практичну допомогу для України, що Естонія робила і продовжуватиме робити. У ЄС ми плануємо масивний пакет санкцій, і зробимо це сильно і рішуче", - сказав Каріс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ мають передбачати повну зупинку "Північного потоку - 2", - Зеленський. ВIДЕО

Він наголосив, що загроза Україні – це загроза безпеці Європи.

"Це вирішальний момент у європейській історії. Президент Путін відповідатиме перед майбутніми поколіннями за свої насильницькі дії. Європейські та Західні лідери мають відповідальність захистити свої цінності та прихильність до Європи, об'єднаної та мирної. Ми шкодуємо про кожне життя, яке було втрачено в цьому конфлікті. Наш обов'язок – захищати наші спільні цінності та демократію, яку ми всі допомагали будувати. Загроза Україні – це загроза безпеці Європи", - зазначив Каріс.

Також дивіться: Рада пропонує Заходу запровадити санкції проти фінансового сектору та нафтовидобувної галузі РФ, - "слуга народу" Чернєв. ВIДЕО