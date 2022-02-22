Можливість проведення саміту у "нормандському форматі" залежатиме від його змісту, - Пєсков
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Відповідь Росії на пропозицію президента України Володимира Зеленського провести саміт у "нормандському форматі" залежатиме від того, що буде запропоновано обговорити на цій зустрічі, вона має бути підготовлена.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Все залежатиме від конкретики пропозицій, від міркувань щодо можливого змісту таких контактів", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.
Пєсков наголосив, що "контакти на найвищому рівні, навіть екстрені, мають бути підготовлені".
"У зв'язку з цим на високому та на робочому, експертному рівні діалог вітатиметься", - додав він.
Але, продовжив представник Кремля, цей діалог "не має відбуватися у форматі переливання з пустого в порожнє".
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Так поступово вони у нас все заберуть. (від саміту до саміту)
В Офисе президента сейчас судорожно ищут как им сохранить лицо. Очевидно, что признание Путиным независимости ДНР и ЛНР, для команды Зеленского это политическая катастрофа. Да, его избиратель хотел мира путем переговоров, но не ценой болезненных унижений. Путин же одним махом показал, что прав был Порошенко. Действовать нужно было так как он.
То что Путин пошел на признание ДНР и ЛНР, - это четкий сигнал, что все контакты с Москвой теперь должны быть разорваны. После всего что Путин вчера наговорил об Украине, Зеленскому не простят даже попытки встречи с Путиным.
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