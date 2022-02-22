Можливість проведення саміту у "нормандському форматі" залежатиме від його змісту, - Пєсков

Відповідь Росії на пропозицію президента України Володимира Зеленського провести саміт у "нормандському форматі" залежатиме від того, що буде запропоновано обговорити на цій зустрічі, вона має бути підготовлена.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Все залежатиме від конкретики пропозицій, від міркувань щодо можливого змісту таких контактів", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

Пєсков наголосив, що "контакти на найвищому рівні, навіть екстрені, мають бути підготовлені".

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"У зв'язку з цим на високому та на робочому, експертному рівні діалог вітатиметься", - додав він.

Але, продовжив представник Кремля, цей діалог "не має відбуватися у форматі переливання з пустого в порожнє".