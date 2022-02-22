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Можливість проведення саміту у "нормандському форматі" залежатиме від його змісту, - Пєсков

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Можливість проведення саміту у

Відповідь Росії на пропозицію президента України Володимира Зеленського провести саміт у "нормандському форматі" залежатиме від того, що буде запропоновано обговорити на цій зустрічі, вона має бути підготовлена.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Все залежатиме від конкретики пропозицій, від міркувань щодо можливого змісту таких контактів", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

Пєсков наголосив, що "контакти на найвищому рівні, навіть екстрені, мають бути підготовлені".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Очікуємо на домовленості про проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом

"У зв'язку з цим на високому та на робочому, експертному рівні діалог вітатиметься", - додав він.

Але, продовжив представник Кремля, цей діалог "не має відбуватися у форматі переливання з пустого в порожнє".
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Топ коментарі
+12
Ну що, хтозамовіли, абинепорохи та інша тупа зеп.здота. Вперед, ваш час настав. Покажіть тупому порохоскоту, як треба звільняти наші території.
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22.02.2022 13:06
+8
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22.02.2022 13:04
+7
Який вже зність і який формат? Ви є окупанти і все. Тільки санкції і заборона максимум всього російського у світі.
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22.02.2022 13:05
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22.02.2022 13:04 Відповісти
Який вже зність і який формат? Ви є окупанти і все. Тільки санкції і заборона максимум всього російського у світі.
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22.02.2022 13:05 Відповісти
Ну що, хтозамовіли, абинепорохи та інша тупа зеп.здота. Вперед, ваш час настав. Покажіть тупому порохоскоту, як треба звільняти наші території.
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22.02.2022 13:06 Відповісти
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22.02.2022 13:06 Відповісти
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22.02.2022 13:07 Відповісти
идите найух со своим форматом. веры вам нет и не было
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22.02.2022 13:08 Відповісти
А о чём бубе с кацапами трындеть? О границах? Так Ермак уже все доложил.
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22.02.2022 13:09 Відповісти
Не сомневайтесь, кацапы полезут дальше, политика умиротворения агрессора удел опущенных слабаков, так и должно быть...
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22.02.2022 13:11 Відповісти
Нахрен єто вооон туда и чучуть левее
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22.02.2022 13:13 Відповісти
Для Писькова уже не саммит, а Гаагский Трибунал ярко светит - до....ся падло.
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22.02.2022 13:14 Відповісти
Щось не зрозуміло, який вже саміт може бути?
Так поступово вони у нас все заберуть. (від саміту до саміту)
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22.02.2022 13:16 Відповісти
Який саміт? Для чого? Щоб плюгаве гівно змогло в люди вийти?
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22.02.2022 13:17 Відповісти
так так, ні слова про донбас чи крим. Про полуницю поговорити можуть
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22.02.2022 13:17 Відповісти
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22.02.2022 13:19 Відповісти
Ну вот сейчас опять вместо санкций начнут разные форматы придумывать и дагавариваться за Киев
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22.02.2022 13:19 Відповісти
Клован непробиваем... Придорок, млять! Куйло прилюдно подтерся этим документом, не дошло еще???
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22.02.2022 13:21 Відповісти
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22.02.2022 13:22 Відповісти
Печерский холм
В Офисе президента сейчас судорожно ищут как им сохранить лицо. Очевидно, что признание Путиным независимости ДНР и ЛНР, для команды Зеленского это политическая катастрофа. Да, его избиратель хотел мира путем переговоров, но не ценой болезненных унижений. Путин же одним махом показал, что прав был Порошенко. Действовать нужно было так как он.
То что Путин пошел на признание ДНР и ЛНР, - это четкий сигнал, что все контакты с Москвой теперь должны быть разорваны. После всего что Путин вчера наговорил об Украине, Зеленскому не простят даже попытки встречи с Путиным.
08:28
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22.02.2022 13:58 Відповісти
 
 