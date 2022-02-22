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Залужний обговорив з начальником Генштабу Білорусі військово-політичну ситуацію в регіоні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Залужний обговорив з начальником Генштабу Білорусі військово-політичну ситуацію в регіоні

У вівторок, 22 лютого, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову із начальником Генштабу Білорусі Віктором Гулевичем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.

Як повідомляється, Гулевич і Залужний обговорили військово-політичну ситуацію в регіоні, інших подробиць немає.

В оборонному відомстві Білорусі зазначили, що розмова відбулася з ініціативи української сторони. Водночас Міноборони України поки що не повідомило про розмову Залужного з білоруським колегою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб Білорусі: підрозділи ЗС РФ повернуться до пунктів дислокації, коли виникне об'єктивна необхідність

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
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Топ коментарі
+8
это сюр какой-то. напоминает парад в Бресте немцев и советов в 1939....
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22.02.2022 13:10
+4
А чего прямо в ФСБ рашки не позвонил? Зачем посредники?
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22.02.2022 13:13
+3
Дебіл что-лі. Обсуждає обстановку з Путінськими маріонєтками!?
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22.02.2022 13:15
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это сюр какой-то. напоминает парад в Бресте немцев и советов в 1939....
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22.02.2022 13:10 Відповісти
А Ггде кстати Лукашенко с заявлениями по ЛДНР? Он там живой вообще?
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22.02.2022 13:12 Відповісти
https://smartpress.by/news/18525/
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22.02.2022 15:22 Відповісти
А чего прямо в ФСБ рашки не позвонил? Зачем посредники?
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22.02.2022 13:13 Відповісти
Дебіл что-лі. Обсуждає обстановку з Путінськими маріонєтками!?
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22.02.2022 13:15 Відповісти
ага, ВЖЕ дибил як виявилося.

Зеля перетворює своїх підлеглих на свою подобу.
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22.02.2022 13:20 Відповісти
белоруссия аннексирована практически одновременно с лугандоном. и чё-то там с ней перетирать, это тоже самое, что и с "маладыми республиками".
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22.02.2022 13:15 Відповісти
Білорасея навіть не була анексована, дала сама задовго до лугандонії...
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22.02.2022 13:29 Відповісти
Залужний заглядає в очі на нижчому рівні .

Шойгу ще подзвони блд - він зараз голова генштабу Білорусії
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22.02.2022 13:17 Відповісти
*****!
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22.02.2022 13:23 Відповісти
Ці обговорення ще не зрада ?
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22.02.2022 13:23 Відповісти
Молодець Залужний. Після цієї розмови він почав краще розуміти оперативну обстановку на україно-білоруському кордоні.
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22.02.2022 13:23 Відповісти
Це сарказм) або симптоми твого захворювання?
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22.02.2022 13:26 Відповісти
залужне шукає притулок? найшов де дзвонити з власної ініціативи, пушиліним ще хай дзвонить, п...здєц у нас керівництво у армії...
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22.02.2022 13:24 Відповісти
Прем'єр і всі міністри в країні стали на ту саму колію зради по якій йде Зеля.
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22.02.2022 13:26 Відповісти
Залужний буде тим українським адміралом який здавав крим...
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22.02.2022 13:32 Відповісти
Правильно делает. Так можно понять врёт их нач. штаба или нет.
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22.02.2022 14:04 Відповісти
Что можно с этим рабом ************ обсуждать?
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22.02.2022 15:27 Відповісти
 
 