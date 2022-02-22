Залужний обговорив з начальником Генштабу Білорусі військово-політичну ситуацію в регіоні

У вівторок, 22 лютого, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову із начальником Генштабу Білорусі Віктором Гулевичем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.

Як повідомляється, Гулевич і Залужний обговорили військово-політичну ситуацію в регіоні, інших подробиць немає.

В оборонному відомстві Білорусі зазначили, що розмова відбулася з ініціативи української сторони. Водночас Міноборони України поки що не повідомило про розмову Залужного з білоруським колегою.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".