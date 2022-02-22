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Польща не хоче грати матч відбору ЧС-2022 проти РФ у Москві, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Польща не хоче грати матч відбору ЧС-2022 проти РФ у Москві, - ЗМІ

Польська футбольна асоціація виступає проти того, щоб збірна Польщі грала матч плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2022 проти збірної Росії на полі країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Meczyki.

Асоціація вже зверталася до ФІФА та УЄФА з приводу можливого перенесення гри. Однак поки ФІФА та УЄФА не дали офіційної відповіді.

"Російський лідер оголосив про визнання "Донецької та Луганської народних республік". Це може вплинути на суперництво "біло-червоних" з Росією в плей-офф чемпіонату світу в Катарі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Західні ЗМІ повідомляють, що в РФ можуть відібрати фінал Ліги чемпіонів: В УЄФА інформацію спростовують (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Дженькуємо бардзо! Забудемо старі образи, поляки та обєднуємось проти рашистів !
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22.02.2022 13:20
+24
Надо отлучить все футбольные, волейбольные,баскетбольные и хоккейные команды из засРашки от европейских соревнований - пусть все играют на Кубок Таежных чемпионов
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22.02.2022 13:21
+18
Дякуємо Польщі.
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22.02.2022 13:24
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У Харкові може?
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22.02.2022 13:20 Відповісти
Дженькуємо бардзо! Забудемо старі образи, поляки та обєднуємось проти рашистів !
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22.02.2022 13:20 Відповісти
Надо отлучить все футбольные, волейбольные,баскетбольные и хоккейные команды из засРашки от европейских соревнований - пусть все играют на Кубок Таежных чемпионов
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22.02.2022 13:21 Відповісти
а що це дасть?
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22.02.2022 13:44 Відповісти
Это упадок спорта и владельцев команд,а это олигархи засРашкинские и лишение зрелищ быдла местного,которое очень расстроено отсутствием флага у сборной на Олимпиаде.Пусть варятся в собственном говне.
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22.02.2022 14:31 Відповісти
ну поваряться якийсь час. потім повернуть їх. ніякого немає змісту . Може і навпаки, бо футбол це повна дурня нікому насправді непотрібна.
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22.02.2022 14:59 Відповісти
всякі "платіні" з фіфа-уєфа вже повитрачали хабарі ґазпрому, а ви до них з проханням перенести...
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22.02.2022 13:21 Відповісти
Польща послідовна країна.
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22.02.2022 13:22 Відповісти
польшалізація?
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22.02.2022 13:22 Відповісти
Дякуємо Польщі.
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22.02.2022 13:24 Відповісти
Дженькуємо бардзо!
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22.02.2022 13:33 Відповісти
Полякам гидко грати футбол з свинями в стайні .
Дякуєм шановні сусіди за підтримку👍
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22.02.2022 13:36 Відповісти
А если на одних воротах будет висеть х@йло, а на других лаврокляча, поедете?
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22.02.2022 13:36 Відповісти
не связывайтесь с убийцами !
виганяйте их нах
из Польщі
бо кацап, це зло
яке чекаю свого часу
щоб нагадити чи вбити
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22.02.2022 13:53 Відповісти
Московія треба виключати з усиз всесвітніх федерацій спорту! Досить випускати цей кривавий брехливий московський зоопарк в широкий світ. Лижуть дупу *******, най знають яке буде покарання ...
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22.02.2022 13:56 Відповісти
респект Kаdrа.
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22.02.2022 14:07 Відповісти
Росію вон із УЄФА і ФІФА. Росіяни це окупанти... Огидні створіння.
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22.02.2022 14:25 Відповісти
Виключити з ФІФА
Давно пора!
Ще з 2008-го року!
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22.02.2022 14:29 Відповісти
Буду болеть за поляков!
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22.02.2022 14:49 Відповісти
Поляки просто помнят катастрофу ту-154 под смоленском в 2010 году. Сделали выводы. Молодцы.
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22.02.2022 14:50 Відповісти
Да вообще по-полной нужно ************ отлучить от всех мероприятий, пусть сами между собой на мАцкве соревнуются!
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22.02.2022 15:24 Відповісти
Поляки молодцы. Поставили ФИФА в сложное положение. Определяйтесь, ребята, вы со всем миром или с агрессором?
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22.02.2022 15:44 Відповісти
 
 