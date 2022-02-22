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Польща не хоче грати матч відбору ЧС-2022 проти РФ у Москві, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном
Польська футбольна асоціація виступає проти того, щоб збірна Польщі грала матч плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2022 проти збірної Росії на полі країни-агресора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Meczyki.
Асоціація вже зверталася до ФІФА та УЄФА з приводу можливого перенесення гри. Однак поки ФІФА та УЄФА не дали офіційної відповіді.
"Російський лідер оголосив про визнання "Донецької та Луганської народних республік". Це може вплинути на суперництво "біло-червоних" з Росією в плей-офф чемпіонату світу в Катарі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+35 Андрей Сафhjyjd
показати весь коментар22.02.2022 13:20
+24 Перехватчик
показати весь коментар22.02.2022 13:21
+18 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар22.02.2022 13:24
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Будь ласка, зачекайте...
Дякуєм шановні сусіди за підтримку👍
виганяйте их нах
из Польщі
бо кацап, це зло
яке чекаю свого часу
щоб нагадити чи вбити
Давно пора!
Ще з 2008-го року!