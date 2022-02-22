Польща не хоче грати матч відбору ЧС-2022 проти РФ у Москві, - ЗМІ

Польська футбольна асоціація виступає проти того, щоб збірна Польщі грала матч плей-офф відбору на Чемпіонат світу-2022 проти збірної Росії на полі країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Meczyki.

Асоціація вже зверталася до ФІФА та УЄФА з приводу можливого перенесення гри. Однак поки ФІФА та УЄФА не дали офіційної відповіді.

"Російський лідер оголосив про визнання "Донецької та Луганської народних республік". Це може вплинути на суперництво "біло-червоних" з Росією в плей-офф чемпіонату світу в Катарі", - йдеться в повідомленні.

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