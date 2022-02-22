МЗС відкликає з Москви тимчасового повіреного у справах України в РФ Покотила для консультацій

Міністерство закордонних справ України відкликає для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

Про це йдеться у заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України повідомляє, що у зв’язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки", тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій", - йдеться у заяві.

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