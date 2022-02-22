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МЗС відкликає з Москви тимчасового повіреного у справах України в РФ Покотила для консультацій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС відкликає з Москви тимчасового повіреного у справах України в РФ Покотила для консультацій

Міністерство закордонних справ України відкликає для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

Про це йдеться у заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України повідомляє, що у зв’язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки", тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій", - йдеться у заяві.

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22.02.2022 13:22 Відповісти
этот урод когда отправлял войска муравьёва в Украину говорил - нам нужен уголь и хлеб.
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22.02.2022 13:47 Відповісти
А офіцер ФСБ Єрмак одобрив?!
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22.02.2022 13:22 Відповісти
козырь залег на дно на пару недель пока не утрясется все... ждет шифровку из центра от Юстаса
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22.02.2022 13:24 Відповісти
А Дерьмака не слышно.
Порядком уже не слышно, как и не было его.
Сдается мне, что слинял Дерьмак с Украины.
Очень "беспокоюсь" за внутреннюю, а также внешнюю, политику Украины, все ж на Дерьмаке держалось.
Как теперь без него, без руководящей его и направляющей?
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22.02.2022 13:48 Відповісти
потужне та своєчасне рішення МЗС - треба почекати, коли все вщухне.
Потім повернуть з вибаченнями від Зе
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22.02.2022 13:24 Відповісти
Визовый режим с РФ, Арменией и Беларусью, и прекращение дипломатических отношений с РФ. Совместная украинско-молдовская граница и таможня на границе с Приднестровьем
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22.02.2022 13:25 Відповісти
Головне відкликають,не чекаючи,поки найвеличнішого потерпілого виколупають з-під ліжка,і поцікавляться його рішеням!
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22.02.2022 13:33 Відповісти
Внимательнее всех на Планете за реакцией США и ЕС на события в Украине сейчас следит Китай. Если у ху#ла прокатит- Тайвань следующий.
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22.02.2022 13:44 Відповісти
А что не прокатило?
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22.02.2022 13:48 Відповісти
Да, мы в Австралии за Тайванем в очереди стоим на АсвАбАждение китайскими товарищами следующими.
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22.02.2022 13:49 Відповісти
Це якщо в ОРДЛО введуть офіційно війська ОДКБ(в т.ч.Казахстану)..

але проти такого КИтай буде проти.. а значить пуйло може ввести СУТО РОСІЙСЬКІ війська..
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22.02.2022 14:10 Відповісти
проснись !!! кацапо-войска уже там !!! ОФИЦИАЛЬНО !!!!
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22.02.2022 17:44 Відповісти
Зеленский, тужся потужно!

Разорвать надо вдрыск и окончательно!
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22.02.2022 13:46 Відповісти
"ЕС рассматривает бан на торговлю гособлигациями РФ, на кредиты для России и санкции для РФ." - WSJ
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22.02.2022 13:48 Відповісти
Вместо Покотила зашлём вам Чикатило.
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22.02.2022 13:56 Відповісти
Если они сейчас не разорвут дипотношения с рашкой то это будет уже полный ахтунг для всей провластной зеленой шоблы.
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22.02.2022 15:32 Відповісти
 
 