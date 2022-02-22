"ДНР" і "ЛНР" визнано у межах, у яких вони себе проголошували та існують, - Пєсков

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков відповів на запитання про те, в яких межах було визнано Росією суверенними "ЛНР" та "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Питання про те, чи йдеться про визнання в поточних, фактичних межах чи в колишніх адміністративних межах цих республік, було поставлено Пєскову під час його спілкування з журналістами у вівторок.

"(Визнано) у тих межах, у яких вони себе проголошували. Коли ці дві республіки були проголошені", - сказав Пєсков.

У нього уточнили, чи охоплюють ці межі Маріуполь.

"Мені нічого додати. У тих межах, у яких вони існують і були проголошені. І були проголошені, і існують", - сказав Пєсков.

Йому було поставлено запитання, чи означає, що "ДНР" і "ЛНР" визнано "в нинішніх межах".

"Додати мені нічого до цього", - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.