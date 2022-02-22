"ДНР" і "ЛНР" визнано у межах, у яких вони себе проголошували та існують, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Прессекретар РФ Дмитро Пєсков відповів на запитання про те, в яких межах було визнано Росією суверенними "ЛНР" та "ДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Питання про те, чи йдеться про визнання в поточних, фактичних межах чи в колишніх адміністративних межах цих республік, було поставлено Пєскову під час його спілкування з журналістами у вівторок.
"(Визнано) у тих межах, у яких вони себе проголошували. Коли ці дві республіки були проголошені", - сказав Пєсков.
У нього уточнили, чи охоплюють ці межі Маріуполь.
"Мені нічого додати. У тих межах, у яких вони існують і були проголошені. І були проголошені, і існують", - сказав Пєсков.
Йому було поставлено запитання, чи означає, що "ДНР" і "ЛНР" визнано "в нинішніх межах".
"Додати мені нічого до цього", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
Будь ласка, зачекайте...
еще и не факт, что к тому времени наука не придумает способы продления жизни
И тем не менее Сталин здыхал в собственной моче и собствееных какашках...
Причем здыхал долго и мучительно...
Перестаньте спекулировать!!!!либо не далекие или провокаторы!
теперь, кремль добавил субьектности этим персонажам и скажет:
- мы тут причём? мы признали их независимость - общайтесь с ними, мы не причём! наши войска согласно договоров о сотрудничестве!
так кто выиграл в развале "минска"?
це чесна оцінка вашої розумової діяльності.
якщо ви вважаєте, що відкрите протистояння російській армії, велика кількість загиблих та скалічених внаслідок цього, це легше аніж мінські угоди, які тривалий час стримували росію та забезпечили Україні відносно мирний період (як ним скористалися інше питання).
знаєте, я впевненний, що невдовзі розпочнеться мобілізація й дуже сподіваюся, що ваше прізвище, так само як і моє, на певний час зникне з коментарів на цензорі.
он все сольет без боя.
а вот если ********а не будет...
Досить вже відступати. Час давати відсіч.
Сьогодні знайду час і піду здам кров.
В Одесі це за адресою: Бісквітний провулок, 2
там Станції переливання крові
а не хватает фантазии как себя проявить - так валите нахер, пусть к власти прийдут те, кто знает
Байден подписал указ о санкциях против "ЛДНР", - Белый дом они зхватят всю Украину
Проголошено - дві області, фактично - окремі райони. Одне другому протирічить. Розумійте як хочете.
и все.
пабеда.
""
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
А бєніна макака не бажає оголошувати військовий стан - сцить путєна розсердити… головнокомандувач… верховний… 72 рази верховний…
даже не задумался, что всё это - ЗРЯ !
потому что мир затянет потуже удавку на его тупых понтах и башке...
и шо когда его дохлую тушку будут возить по мацкве на лафетах - всё возвратится
на круги своя ещё быстрей, чем он предполагает, но с более тяжёлыми последствиями
для его сраной паРаши , которая в итоге - развалится на куски !
Их уронили...
тобто як мінімум в межах областей, а як максимум - з урахуванням усієї європейської території включно з мадейрою. Хитровжарені пі**уни