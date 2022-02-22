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Пєсков (1443) визнання (72) Росія (47144) ОРДЛО (299)

"ДНР" і "ЛНР" визнано у межах, у яких вони себе проголошували та існують, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков відповів на запитання про те, в яких межах було визнано Росією суверенними "ЛНР" та "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Питання про те, чи йдеться про визнання в поточних, фактичних межах чи в колишніх адміністративних межах цих республік, було поставлено Пєскову під час його спілкування з журналістами у вівторок.

"(Визнано) у тих межах, у яких вони себе проголошували. Коли ці дві республіки були проголошені", - сказав Пєсков.

У нього уточнили, чи охоплюють ці межі Маріуполь.

"Мені нічого додати. У тих межах, у яких вони існують і були проголошені. І були проголошені, і існують", - сказав Пєсков.

Йому було поставлено запитання, чи означає, що "ДНР" і "ЛНР" визнано "в нинішніх межах".

"Додати мені нічого до цього", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган вважає неприйнятним рішення Путіна визнати "Л/ДНР"

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
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Топ коментарі
+47
если кто-то тешит себя мыслью, что на этом всё закончится и слава богу, то поспешу сказать: НЕТ
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22.02.2022 13:24
+26
Конечно нет. Они будут воевать дальше, а если мы будет отвечать, то кацапы будут кричать, что убили миротворцев свинособакских и тогда возможна война со всех направлений
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22.02.2022 13:26
+15
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 13:27
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если кто-то тешит себя мыслью, что на этом всё закончится и слава богу, то поспешу сказать: НЕТ
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22.02.2022 13:24 Відповісти
Конечно нет. Они будут воевать дальше, а если мы будет отвечать, то кацапы будут кричать, что убили миротворцев свинособакских и тогда возможна война со всех направлений
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22.02.2022 13:26 Відповісти
вот именно! но для всяких блогеров: Украина "победила"
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22.02.2022 13:27 Відповісти
Это психологическая защита. Так же было и с короной, когда многие не верили, что вирус достаточно опасен. Люди не хотят верить в очень плохие вещи. НЕ все могут сразу трезво смотреть на вещи
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22.02.2022 13:29 Відповісти
да не пишите Галимый бред ЭТОГ МАКСИМУМ КОТОРЫЙ ПОДОШЕЛ РОССИИ УЗАКОНИТ ТО ЧТО УЖЕ ДАВНО ЗАХОПЫЛЫ И НЕ ПОПАСТЬ ПОД САНКЦИИ... и утратить Минск... и все это продлиться ровно до момента поступления информации-- что Путин подох удивитесь как половина ОРЛДО будет пустовать целые города и поселки в Донецкой и Луганской НР ....а останутся патриоты лежащие инвалиды безногие и слепые.. все остальные бежать будут аж до Камчатки.. чтобы их реально в расход потом не спустили списав все на рузьсвинособак...
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22.02.2022 13:31 Відповісти
вы отдаёте себе отчёт, что с современной медициной куйло может терроризировать мир еще лет 15-20!! вы превратитесь в дряхлого старика, пока оно сдохнет!
еще и не факт, что к тому времени наука не придумает способы продления жизни
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22.02.2022 13:33 Відповісти
Ты видел лица шойгу, патрушева и остальных. Они реально боятся *****, то есть они прекрасно понимают, что он шизофреник, но не могут ничего с ним сделать
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22.02.2022 13:36 Відповісти
та да, реально группа школьников у директора в кабинете
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22.02.2022 13:38 Відповісти
Хрущов тоже был клоуном у Сталина...
И тем не менее Сталин здыхал в собственной моче и собствееных какашках...
Причем здыхал долго и мучительно...
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22.02.2022 16:53 Відповісти
а бритвой по горлу...и король умер да здраствует король! Со Сталиным же прошло..
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22.02.2022 13:41 Відповісти
да никакие 15-20 лет не мастурбируйте ему осталось недолго.. он выживает из ума а психического придурка никто во власти держать не будет.. у него не характер и не власть у НЕГО ПСИХИЧЕСКИЕ КАТАКЛИЗМЫ И ДАВНО В ЗДОРОВЬЕ медики могут поддерживать до определенной черты но черта почти пройдена а дальше начнется распад личности.. если у него а она не если а так и есть то любая методика лечения разрушает интеллект и личность психическая патология прет аж гай гудит пообщайтесь с любым медиком и он вам расскажет как меняется человек за неделю 10 суток после начала приема обычных некротических препаратов от боли да сама боль меняет человека до неузнаваемости до агрессивности бреда галлюцинаций и ценностей сколько случаев когда обреченный пытается убить утащить за собой родных и близких.. у Путина просто больше возможностей.. пока...
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22.02.2022 13:39 Відповісти
ну да, ну да! вчерашнее видео с заседания совбеза показало, что все эти оленеводы сцутся от куйла
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22.02.2022 13:41 Відповісти
Звісно ж можна тішити себе сподіваннями про те, що куй...ло скоро здохне, проте засновувати на цьому стратегію власних дій було б тупістю. От рабсійська опозиція також чекає поки він здохне, аби звільнити рабсію, сидять вдома і чекають. Так само у 2014-му ми чекали коли у русні закінчаться золото-валютні резерви і вона піде з донбасу, досі чекаємо. Королеві Великобританії 95 років, куй...лу 70. ******* медицина за великі гроші може робити дива, а гроші у того виродка є, і органи для пересадки знайдуться, якщо знадобиться.
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22.02.2022 14:31 Відповісти
Слушай вот чесно, если все будет как ты написал, я вышлю тебе бутылку дорогого алкоголя.
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22.02.2022 13:34 Відповісти
Украине .народу Украины надо уяснить и более не мусолить и не спекулировать тему что все.там..остановятся.отдать .забор и все.мир.НЕТ!!! как можно быть такими глупцами. печатать свои мысли и хотелки когда факты и желания и действия козластана и вся та верхушка об этом говорила и говорит и действует !!что. нужна вся Украина!.уничтожить все Украинское и вообще. втирают что нас придумал какой то сифилитик кремлевский.Столько далеких.наивных людишек.это ...!Убийца и мародер брызжет с пеной у рта тебе в лицо ломая тебе ноги что убьет тебя а в ответ я не верю.
Перестаньте спекулировать!!!!либо не далекие или провокаторы!
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22.02.2022 13:49 Відповісти
Звичайно не закінчиться. Боротьба може закінчитися лише руїнами Кремля. Однак признайся сам собі, що на душі легше стало -що зник ненависний більшості українців Мінськ?
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22.02.2022 13:28 Відповісти
"минск" сковывал кремль в действиях и ставил перед необходимостью его выполнять! весь мир настаивал на том, что кремль должен выполнить свою часть пунктов!
теперь, кремль добавил субьектности этим персонажам и скажет:
- мы тут причём? мы признали их независимость - общайтесь с ними, мы не причём! наши войска согласно договоров о сотрудничестве!
так кто выиграл в развале "минска"?
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22.02.2022 13:31 Відповісти
Зебилы не могут понять того что ты написал.
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22.02.2022 13:37 Відповісти
ви ********.
це чесна оцінка вашої розумової діяльності.
якщо ви вважаєте, що відкрите протистояння російській армії, велика кількість загиблих та скалічених внаслідок цього, це легше аніж мінські угоди, які тривалий час стримували росію та забезпечили Україні відносно мирний період (як ним скористалися інше питання).

знаєте, я впевненний, що невдовзі розпочнеться мобілізація й дуже сподіваюся, що ваше прізвище, так само як і моє, на певний час зникне з коментарів на цензорі.
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22.02.2022 13:38 Відповісти
******** никогда не объявит мобилизацию - ибо ТРУС.
он все сольет без боя.

а вот если ********а не будет...
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22.02.2022 14:01 Відповісти
росіяни воюють доки - поки в них не почнуть стріляти.
Досить вже відступати. Час давати відсіч.
Сьогодні знайду час і піду здам кров.
В Одесі це за адресою: Бісквітний провулок, 2
там Станції переливання крові
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22.02.2022 13:34 Відповісти
вот именно, может нашему военно-политическому руководству стоит, наконец, проявить себя! вместо того, чтобы вяло рефлексировать на действия рахи!!!
а не хватает фантазии как себя проявить - так валите нахер, пусть к власти прийдут те, кто знает
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22.02.2022 13:37 Відповісти
Вони могли себе визнати у межах всього світу.
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22.02.2022 13:24 Відповісти
с такими западными санкциями
Байден подписал указ о санкциях против "ЛДНР", - Белый дом они зхватят всю Украину
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22.02.2022 13:25 Відповісти
Як проявила себе зелена влада? Конкретно? Чи її це не стосується?
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22.02.2022 13:26 Відповісти
Що, все ще боязно відкрито заявити свої наміри? Ховаємося у невизначеності?
Проголошено - дві області, фактично - окремі райони. Одне другому протирічить. Розумійте як хочете.
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22.02.2022 13:25 Відповісти
Це означає. що рашистська нечисть попре далі. Тримайся Маріполь!
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22.02.2022 13:25 Відповісти
Ох Кабила і софіст. Спарувати б його з віслюком. Ціни б потомству не було б.
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22.02.2022 13:25 Відповісти
Дійсно, лугандон закінчується на межі зіткнення.
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22.02.2022 13:25 Відповісти
пєсочьний чєлавєк...
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22.02.2022 13:26 Відповісти
козлины признайте ЛДНР в границах Колымы.
и все.
пабеда.
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22.02.2022 13:26 Відповісти
То есть - на параше?
""
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22.02.2022 13:27 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 13:27 Відповісти
Он так же прокомментировал как его брехливый патрон. Хоть бы сам понял, что ляпнул. Кацап вообще верить нельзя даже мертвым.
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22.02.2022 13:27 Відповісти
в одном предложении две совершенно разных территории. "черное это белое, белое это черное. я все сказал, добавить мне нечего."
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22.02.2022 13:28 Відповісти
Все просто. Залишають простір для маневрів. Будуть чекати реакції світу. Якщо не буде досить сильною, то підуть далі настільки, наскільки руки дотягнуться.
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22.02.2022 13:31 Відповісти
Чи пєсков дурень , чи я на його фоні розумний ? Вони , мабуть , колумбійського "борошна" нанюхалися : "У тих межах, у яких вони існують і були проголошені. І були проголошені, і існують" Джерело: https://censor.net/ua/n3318008" Вони там напроголошували про межу під Дніпром , а існують у резервації (((
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22.02.2022 13:31 Відповісти
отож бо - відповідь двояка. Проголошені то в межах областей, а існують - в межах ОРДЛО. Залишають простір для маневру...
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22.02.2022 13:40 Відповісти
реакция идёт и она на биржах видна сру предприятия теряют капитализацию вернуть назад деньги в ближайшей перспективе они не смогут
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22.02.2022 13:33 Відповісти
Тобто це разом з Мариуполем, Краматорськомта іншими містами та селами.

А бєніна макака не бажає оголошувати військовий стан - сцить путєна розсердити… головнокомандувач… верховний… 72 рази верховний…
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22.02.2022 13:34 Відповісти
Щось вони поки не мають одностайної думки з цього приводу...
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22.02.2022 13:36 Відповісти
Это разные вещи: объявляли себя в одних районах, существуют в других, меньших. Хитер, усатый, но не проканает.
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22.02.2022 13:37 Відповісти
Захар по Ламаншу хотів? Подавився.
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22.02.2022 13:38 Відповісти
бункерный стратег
даже не задумался, что всё это - ЗРЯ !
потому что мир затянет потуже удавку на его тупых понтах и башке...
и шо когда его дохлую тушку будут возить по мацкве на лафетах - всё возвратится
на круги своя ещё быстрей, чем он предполагает, но с более тяжёлыми последствиями
для его сраной паРаши , которая в итоге - развалится на куски !
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22.02.2022 13:39 Відповісти
Самый сок 2

Их уронили...
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22.02.2022 13:41 Відповісти
Усатая писька прямым текстом сказала, что речь идет об административных границах областей
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22.02.2022 13:48 Відповісти
Лугандонія як кіт Шредінгера - одночасно і як себе проголосили, і як існують
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22.02.2022 13:49 Відповісти
То мудачье себя в границах областей провозглашало и оркам надо кого-то ограбить, поэтому они будут наступать
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22.02.2022 13:58 Відповісти
у тих межах, у яких вони себе проголошували.

тобто як мінімум в межах областей, а як максимум - з урахуванням усієї європейської території включно з мадейрою. Хитровжарені пі**уни
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22.02.2022 14:05 Відповісти
Значит аж до Рейкявика... блин, от молодцы!!!
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22.02.2022 14:28 Відповісти
А шо цей пескоструй представник якоїсь міжнародної організації по визнанню новостворених держав у світі.І який статус у світі надає довбасу його визнання росією ?
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22.02.2022 14:31 Відповісти
 
 