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Перший пакет санкцій ЄС проти РФ буде запроваджено сьогодні упродовж дня, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перший пакет санкцій ЄС проти РФ буде запроваджено сьогодні упродовж дня, - Шольц

Санкції у відповідь на визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" буде ухвалено протягом дня.

Про це заявив сьогодні журналістам канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

"У ЄС ми обговорили перший пакет санкцій і упродовж дня ухвалимо щодо нього спільне рішення", - сказав канцлер ФРН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2", - Шольц

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
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22.02.2022 13:36
+10
А де ж зеліни Свати?
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22.02.2022 13:37
+7
Навіть важко уявити, які ж санкції придумають німці, щоб не вводити ніяких санкцій.
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22.02.2022 13:40
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Несмертельно для паРашки, а все таки цікаво.
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22.02.2022 13:34 Відповісти
Заборонять віслюку деребанити гроші на великому будівництві , а спрямувати їх на армію і захист країни 🤨
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22.02.2022 13:37 Відповісти
Запретят МММ в ЕС
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22.02.2022 13:39 Відповісти
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22.02.2022 13:36 Відповісти
А де ж зеліни Свати?
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22.02.2022 13:37 Відповісти
на лбу у тебя в виде татухи!
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22.02.2022 13:49 Відповісти
ЇЇ арештували та закрили у 2015-му. Прівєт товаріщу майору
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22.02.2022 13:50 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє?
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22.02.2022 14:04 Відповісти
фак. Грінфілд теж. Шкода. Порадьте смачний чай на заміну.

а от від Київстару важко відмовитись
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22.02.2022 13:39 Відповісти
DeLuxe
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22.02.2022 13:46 Відповісти
Rioba. Є в Метро Кеш&Carry
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22.02.2022 13:47 Відповісти
Qualitea попробуйте. Крупнолистовой.
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22.02.2022 14:02 Відповісти
Я вживаю "Карпатський чай". Це гербата.
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22.02.2022 14:07 Відповісти
перш за все, потрібно на державному рівні не купувати,бо це десятки мільярдів,а що ми бачимо? нові рекорди закупівель пального з РФ.
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22.02.2022 13:45 Відповісти
LG, Samsung, Indesit, Ariston и многие другие бренды представленные на нашем рынке имеют заводы в России. Телевизоры, мониторы, стиральные и посудомоечные машины, бойлеры... Зайдите на Розетку там указывается конечный производитель, и там Россия, Россия, Россия. И никто эту тему не поднимает.
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22.02.2022 13:57 Відповісти
Ага. Більше того, ці пі**раси ще й блокують смарт можливості "сірих" телевізорів, вироблених у Європі.
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22.02.2022 14:07 Відповісти
Голден Телекома уже сто лет как нет. Выкуплен Билайном, который выкуплен Киевстаром (если не ошибаюсь).
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22.02.2022 14:00 Відповісти
GERMANY SANCTIONS NORD STREAM 2 BY WITHDRAWING THE ECONOMY MINISTRY'S SECURITY OF SUPPLY ANALYSIS AND THEREBY STOPPING THE CERTIFICATION PROCESS.
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22.02.2022 13:38 Відповісти
Розібрати на запчастини цей потічок2, це буде справжня санкція, тоді і Дружбу ніхто не наважиться підірвати
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22.02.2022 15:24 Відповісти
Встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм.

Необхідний законопроект (№2549) народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук зареєструвала ще 6 грудня 2019 року.
Залишилось тільки взяти та проголосувати. Чого і вимагають від президента та парламентарів.

Після правильних слів, сказаних президентом Зеленським у Мюнхені, мають бути правильні дії його ж монобільшості.
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22.02.2022 13:39 Відповісти
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22.02.2022 13:40 Відповісти
правильно паписать..бей(а еще лучше вбий) колаборанта
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22.02.2022 13:59 Відповісти
Евро импотенты говорят Мы по-прежнему сконцентрированы на продолжении дипломатии, это единственная возможность найти устойчивое решение и продолжить дискуссии с Россией. Диалог продолжается, но мы готовы и к жесткой реакции на каждый шаг России»
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22.02.2022 13:40 Відповісти
Навіть важко уявити, які ж санкції придумають німці, щоб не вводити ніяких санкцій.
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22.02.2022 13:40 Відповісти
просто гансы придумали настолько страшные санкции, что им страшно их вводить
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22.02.2022 13:46 Відповісти
А німчаки вміють працювати не працюючи )
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22.02.2022 13:47 Відповісти
Список санкцій ЄС:
1. Уралвагонзаводбанк;
2. Зам. начальника, зам. начальника ГРУ.
3. 1,5 особи підтвердити існування котрих неможливо.

Посто лишу це тут, щоб не було лишньої надії. Приємно буде помилитись.
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22.02.2022 13:41 Відповісти
А ніхто ні на що притомне і не сподівається🤷
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22.02.2022 14:08 Відповісти
Як що це будуть точкові санкції проти щісток Пукіна і обєспокоєность, то це знову буде істеричний сміх з цих "санкцій"
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22.02.2022 13:46 Відповісти
Hey, Germany. Do you feel the smell of Russian gas now?
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22.02.2022 13:46 Відповісти
"Ich verstehe Sie nicht"
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22.02.2022 14:07 Відповісти
Ми не допустимо, щоб порушення росією міжнародних зобов'язань залишились не покараними. Путін буде покараний, сказала міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс
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22.02.2022 13:46 Відповісти
от брітішам можна вірити.
Ковбасникам та жабоїдам - ніт
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22.02.2022 13:49 Відповісти
Пакет санкций от ЕС и США должен быть уже готов еще поза-поза-вчера !!!
А лучше кацапам выдать "черный пакет груза 200" - всем руснявым без исключения !!!! ВСЕМ !!!
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22.02.2022 13:56 Відповісти
мне кажется санкции от Байдена для лднр - это такой привет для нашего главнокомандующего, у которого есть все сейчас - вся полнота власти, возможность принимать решения, куча полезного и нужного оружия, но он, как капризный отрок, топает ножкой и кричит - хочу ще...., а апрокурора сап назначили?, а судебная реформа где?, а конкурс на директора набу- произойдет или как?, думай-те..., г-н зеленский...
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22.02.2022 13:57 Відповісти
Эффект от российских войск в ЛДНР есть, да какой: в Гонконге объявили поголовное тестирование на ковид. сейчас диссидентов убивать будут под ИВЛ под предлогом борьбы с ковидлой.
До вторжения российской армии в ЛДНР китайские коммунистические товарищи на такое в Гонконге не отваживались.

"Одна страна - две системы", как же как же, помню-помню.
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22.02.2022 13:59 Відповісти
Зебилы отрубайте транзит газа
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22.02.2022 14:01 Відповісти
Запрет на покупку шишек, балалаек и бухих медведей в ушанках?
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22.02.2022 14:05 Відповісти
Ото,чувствую насмеёмся вечером.
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22.02.2022 14:06 Відповісти
Германия должна вывести все свои предприятия и бизнес из рашки.
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22.02.2022 14:38 Відповісти
Європейці звичайно брехливі виродки, але вони куди менші лицеміри, ніж наші політичні хвойди. Де наші власні санкції проти Орди, де розрив дипломатичних відносин, де візовий режим з Ордою, де торговельне ембарго?

Європейці дивляться на торговельний баланс України з Ордою і дивуються... війна йде, а ці торгують як ні в чому не бувало і об'єми тільки зростають, а нас просять запровадити санкції!??

Литва, Латвія, Естонія, Польща забороняють перевезення білрашистського калію, а українські чинуші готові перевезти скільки знадобиться! У Києві сидять такі ж вороги, як на Сході України!!
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22.02.2022 14:41 Відповісти
*****, к Вам гонец из Пизы! А, нет, ошибочка. К Вам 3,14здец из Генуи!
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22.02.2022 15:21 Відповісти
Только Угорщина против, а принятие санкций ЕС требует консенсуса всех стран ЕС, ничего они не введут.
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22.02.2022 17:15 Відповісти
 
 