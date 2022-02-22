Перший пакет санкцій ЄС проти РФ буде запроваджено сьогодні упродовж дня, - Шольц

Санкції у відповідь на визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" буде ухвалено протягом дня.

Про це заявив сьогодні журналістам канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У ЄС ми обговорили перший пакет санкцій і упродовж дня ухвалимо щодо нього спільне рішення", - сказав канцлер ФРН.

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