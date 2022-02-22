Перший пакет санкцій ЄС проти РФ буде запроваджено сьогодні упродовж дня, - Шольц
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Санкції у відповідь на визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" буде ухвалено протягом дня.
Про це заявив сьогодні журналістам канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У ЄС ми обговорили перший пакет санкцій і упродовж дня ухвалимо щодо нього спільне рішення", - сказав канцлер ФРН.
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а от від Київстару важко відмовитись
Необхідний законопроект (№2549) народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук зареєструвала ще 6 грудня 2019 року.
Залишилось тільки взяти та проголосувати. Чого і вимагають від президента та парламентарів.
Після правильних слів, сказаних президентом Зеленським у Мюнхені, мають бути правильні дії його ж монобільшості.
1. Уралвагонзаводбанк;
2. Зам. начальника, зам. начальника ГРУ.
3. 1,5 особи підтвердити існування котрих неможливо.
Посто лишу це тут, щоб не було лишньої надії. Приємно буде помилитись.
Ковбасникам та жабоїдам - ніт
А лучше кацапам выдать "черный пакет груза 200" - всем руснявым без исключения !!!! ВСЕМ !!!
До вторжения российской армии в ЛДНР китайские коммунистические товарищи на такое в Гонконге не отваживались.
"Одна страна - две системы", как же как же, помню-помню.
Європейці дивляться на торговельний баланс України з Ордою і дивуються... війна йде, а ці торгують як ні в чому не бувало і об'єми тільки зростають, а нас просять запровадити санкції!??
Литва, Латвія, Естонія, Польща забороняють перевезення білрашистського калію, а українські чинуші готові перевезти скільки знадобиться! У Києві сидять такі ж вороги, як на Сході України!!