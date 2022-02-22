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Росія не планує розриву відносин з Україною, вибір за Києвом, - МЗС РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Росія не думає про розрив дипвідносин з Україною, заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.
"Ми про таке рішення не думали. Це не наш вибір", – сказав Руденко журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, "це буде рішенням Києва".
У свою чергу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що розрив дипломатичних відносин між РФ та Україною є вкрай небажаним сценарієм.
Топ коментарі
+67 Шимус
показати весь коментар22.02.2022 13:41
+51 хужє не будєт
показати весь коментар22.02.2022 13:43
+26 krot_lub
показати весь коментар22.02.2022 13:43
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"Обращение к народам Татарстана, Башкортостана и Кавказу! От муфтия Айдера Рустемова."
https://www.youtube.com/watch?v=SVIqGx5kgbk
это не страна
а кусок земли
на которой бабы под кайфом производят
бандитов и гопников
от бухарей и умалишенных !
а взагалі, я знову ж переконуюсь, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти....!!
Це в першу чергу, символічний крок.
КОНЧЕНІ КАЦАПИ АЖ СВІТЯТЬСЯ - ЦЕ ВОНИ НАЗИВАЮТЬ ДРУЖБОЮ
А ЧИ НЕ ХОЧЕТЕ ПОНЮХАТИ КОЗАЦЬКОХ МАТНІ ?
Мразотна нація.
Всі ****** на зеклоуна?
А ось це вже цікаво і тільки підтверджує що розривати дипломатичні відносини треба якнайшвидше! Те що є небажаним для раССії повинно бути втілено у життя!
Ну вы поняли. Значит хорошие сапоги.... Я давно говорил что нужно рвать отношения с окупантами. Вот результат ваших миролюбий. Москали поняли что украинцы мягкотелые и слабохарактерные и их можно щипать как хочешь не боясь последствий.
Она разорвёт России кое-что поинтереснее.
Які ж паскуди...
Якщо Україна цього не зробить, то це просто ганьба...