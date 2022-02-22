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Росія не планує розриву відносин з Україною, вибір за Києвом, - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія не планує розриву відносин з Україною, вибір за Києвом, - МЗС РФ

Росія не думає про розрив дипвідносин з Україною, заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

"Ми про таке рішення не думали. Це не наш вибір", – сказав Руденко журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, "це буде рішенням Києва".

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У свою чергу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що розрив дипломатичних відносин між РФ та Україною є вкрай небажаним сценарієм.
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Топ коментарі
+67
поздно рузге вы уже попали с вашим маразматиком
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22.02.2022 13:41
+51
Мер Житомира Сухомлин звернувся до «однокашників», які служать на московії: Не хочеться вас бачити в приціл, але рука не здригнеться. Красавчік, шо я можу сказати. Це не наш прєзік.
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22.02.2022 13:43
+26
Кордон на замок, вирити рів з крокодилами і бетонну стіну в 10-15 метрів, мінні поля та колючий дріт підструмом.
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22.02.2022 13:43
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поздно рузге вы уже попали с вашим маразматиком
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22.02.2022 13:41 Відповісти
трубу СП-2 вже проскакали,нехай скачуть далі,скакуаси
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22.02.2022 13:42 Відповісти
Рано радуемся,они их заставаят запустить сп2 так как економика ес не выдержит таких цен на газ
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22.02.2022 13:50 Відповісти
Оно сейчас прокачивает)))
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22.02.2022 13:52 Відповісти
каких таких? караваны газовозов идут со Штатов. на подходе Катар.
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22.02.2022 13:54 Відповісти
Писали про 120 танкеров за зиму,а это около 12 млрд кубометров.Европе нужно больше.Было бы зашибись,если бы начали добывать наш газ,что находится на больших глубинах.А там его пара-тройка триллионов.
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22.02.2022 13:57 Відповісти
А расейская эканомика выдержит отсутствие покупателей газа.
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22.02.2022 14:00 Відповісти
в Китай так в Китай, главное чтоб русским без маржи
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22.02.2022 14:34 Відповісти
Зачем в Китае сколько газа, ***** выручить?
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22.02.2022 16:08 Відповісти
Зачем тогда расея на свечу газа в год сжигает больше, чем потребляет Украина?
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22.02.2022 18:35 Відповісти
Да ну. А поподробнее?
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22.02.2022 14:02 Відповісти
"яковлев", именно по этому, моржовую звизду, с остальными свинособаками и накуй пошлют! Беда с этой хромосомой, лишней... =)
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22.02.2022 15:43 Відповісти
Ну что же вы их так батенька, во таки шо хАтите, шоб у скабеихи разрыв пазухи случилси?
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22.02.2022 14:01 Відповісти
IMHO население РФ не пылает никаким энтузиазмом в отношении происходящих событий; сейчас не 2014-й.
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22.02.2022 14:30 Відповісти
Дык, адекватным это было ясно давно - если постоянно давить там, то о Крыме и не будут вспоминать
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22.02.2022 14:37 Відповісти
"Мы о таком решении не думали. Это не наш выбор", - сказал Руденко журналистам... это все равно что, придя в магазин, взяв самые отборные продукты, покусать их - а потом сказать, это не наш выбор! Мне в данной ситуации видется следующее: - Прекращение дипотношений на уровне послов (оставить только консульских работников), введение визового режима, выдворение из Украины всех сотрудников с недипломатическими паспортами (а таких как оказалось у нас в стране, воющей 8й год очень и очень много) плюс к ним вата ватная которая ссытся кипятком и ждет царя освободителя ... как нибудь, как будет время расскажу очень интересную историю разговора с ватником (всего-то 30 лет) ...
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22.02.2022 14:11 Відповісти
Идите НАХРЕН кацапские ублюдки вместе с ******
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22.02.2022 14:16 Відповісти
Зе на растяжке - не разорвет, то скажут, что слабак при полной поддержке Запада. А если разорвет, то пути назад не будет и рос. бизнес накроется медным тазом.
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22.02.2022 13:43 Відповісти
Шо он мало украл с 19 года?
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22.02.2022 13:50 Відповісти
Мер Житомира Сухомлин звернувся до «однокашників», які служать на московії: Не хочеться вас бачити в приціл, але рука не здригнеться. Красавчік, шо я можу сказати. Це не наш прєзік.
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22.02.2022 13:43 Відповісти
Це теж дуже важливе і гарне звернення.

"Обращение к народам Татарстана, Башкортостана и Кавказу! От муфтия Айдера Рустемова."
https://www.youtube.com/watch?v=SVIqGx5kgbk
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22.02.2022 14:01 Відповісти
Кордон на замок, вирити рів з крокодилами і бетонну стіну в 10-15 метрів, мінні поля та колючий дріт підструмом.
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22.02.2022 13:43 Відповісти
........і крокодилів побільше!!!!!!!
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22.02.2022 13:47 Відповісти
так ось-тому то адепти руSSкого міра разом з різними кварталами паплюжили Стіну Яценюка.....
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22.02.2022 13:55 Відповісти
и снайперов побольше с гарретами на 2 км побольше
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22.02.2022 14:02 Відповісти
А чо ,Сеніна стіна вже не смішна!?
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22.02.2022 14:10 Відповісти
Похоже рашкиным старцам нужен психиатр . А желательно и смирительная рубашка.
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22.02.2022 13:43 Відповісти
Там суспільству вцілому потрібен психіатр.
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22.02.2022 13:50 Відповісти
нах нам ця расия
это не страна
а кусок земли
на которой бабы под кайфом производят
бандитов и гопников
от бухарей и умалишенных !
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22.02.2022 13:44 Відповісти
скорее всего зе тоже не планирует. иначе он потеряет возможность строить дороги ))
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22.02.2022 13:45 Відповісти
Зєлєпукін твій хід!!!!!! Треба розірвати всі відносини, запровадити візовий режим, і не впускати монголоїдів з обмеженим віком, так як зробив це Порох!!!!!
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22.02.2022 13:45 Відповісти
свинособак не пускати. Зовсім!!
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22.02.2022 13:47 Відповісти
Порох розірвав відносини?.... коли вам це наснилось?
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22.02.2022 14:00 Відповісти
Ти читати вмієш????? чи кожне слово треба пояснювати?????...... і не впускати монголоїдів з обмеженим віком, так як зробив це Порох!!!!!
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22.02.2022 15:15 Відповісти
Щонайменше треба вводити візовий режим та заборону на в'їзд молодшим 95 років.
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22.02.2022 13:46 Відповісти
Це не країна, це якась божевільня.
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22.02.2022 13:46 Відповісти
Це монголоїди!!!!!!!!¡
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22.02.2022 13:48 Відповісти
Намагаються зіскочити....але піз(дддд)но
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22.02.2022 13:47 Відповісти
https://lenta.ua/.../**********-virishili-nadati.../ НІДЕРЛАНДИ ВИРІШИЛИ НАДАТИ УКРАЇНІ ЛЕТАЛЬНІ ОЗБРОЄННЯ.
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22.02.2022 13:48 Відповісти
...для ДЕРУСИФІКАЦІЇ.
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22.02.2022 13:50 Відповісти
украина выбирает: кацапсины ПНХ, вместе со своим генсеком ******.
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22.02.2022 13:49 Відповісти
московіти дурника крутять і крутять, тьху на вас племя безроднє і брехливе...
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22.02.2022 13:49 Відповісти
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22.02.2022 13:50 Відповісти
Ага...в України НЕ має вибору...щодо раSSії...

а взагалі, я знову ж переконуюсь, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти....!!
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22.02.2022 13:51 Відповісти
От клоуны русскиє
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22.02.2022 13:51 Відповісти
кацапы идите *****
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22.02.2022 13:53 Відповісти
зе не захочет, он и военный стан не хочет вводить
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22.02.2022 13:54 Відповісти
Украине спешить не следует , попрут расейские обизяньі с мобилизованньіми жителями Данбаса, будет не только разрьів дипотношений . Не попрут , пусть сидят ровно , для Украиньі де-факто ничего не изменилось. 🇺🇦
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22.02.2022 13:55 Відповісти
Для України дійсно, де-факто, нічого не змінилось, але дипломатичні відносини, слід розірвати.
Це в першу чергу, символічний крок.
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22.02.2022 13:58 Відповісти
Єрмак теж проти розриву відносин...
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22.02.2022 13:57 Відповісти
Росія не планує розриву відносин з Україною, вибір за Києвом, - МЗС РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3318014

КОНЧЕНІ КАЦАПИ АЖ СВІТЯТЬСЯ - ЦЕ ВОНИ НАЗИВАЮТЬ ДРУЖБОЮ
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22.02.2022 13:58 Відповісти
Я просто аху...ю, если этого не произойдёт...
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22.02.2022 13:58 Відповісти
Конечно не планирует. Как же иначе они будут просачиваться в Украину?
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22.02.2022 13:58 Відповісти
Разрывайте!разберемся после
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22.02.2022 13:59 Відповісти
Киев тоже не планирует. У Кличка нет таких полномочий. Это должна сделать Украина.
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22.02.2022 14:00 Відповісти
Серьезно? Будем *дружить* дальше аж до Львова и польской границы? И даже не замечать что в кремле украинскую власть назвали хунтой и призвали другие областя не подчиняться Киеву? А точ то Рашка не хочет разрывать дип. отношения и закрывать границу с Украиной ето не удивительно. Потому что разрывается ниточка за которую московские окупанты разматывают Украину.
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22.02.2022 14:00 Відповісти
Москалі - не люди. Ніколи ними не були і вже не стануть.
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22.02.2022 14:00 Відповісти
Вы же наши старшие братья. А нас вообще нет. куда же мы без вас, мокшандия и эрзя.

А ЧИ НЕ ХОЧЕТЕ ПОНЮХАТИ КОЗАЦЬКОХ МАТНІ ?
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22.02.2022 14:00 Відповісти
С открытым захватчиком наших территорий РФ, какие еще могут быть дипломатические отношения? Нужно обязательно органичить права российских граждан на приобретение недвижимости и бизнеса в Украине. Мы должны сопротивлять, а не позволять захватчикам делать в нашей стране Украине все,что им угодно! Пускай в Магадане своем делают!
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22.02.2022 14:01 Відповісти
Так через деякий час, коли всі трохи звикнуть, цапи, які сьогодні пишуть на своїх сайтах "бегите бандеровцы", будуть називати українців братами і дивуватись, чому українці до них ставляться як до *********, "ведь мы же братские народы"
Мразотна нація.
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22.02.2022 14:02 Відповісти
Якщо не буде розрива дипвідносин та візового режиму з рашкованами, усі втрати території будуть на совісті Зе!
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22.02.2022 14:02 Відповісти
Так а чому барига не розірвав.!?
Всі ****** на зеклоуна?
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22.02.2022 14:12 Відповісти
Какой разрыв, они для нас с каждым днём пытаются стать всё "роднее" и ближе.
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22.02.2022 14:03 Відповісти
" У свою чергу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що розрив дипломатичних відносин між РФ та Україною є вкрай небажаним сценарієм."Джерело: https://censor.net/ua/n3318014
А ось це вже цікаво і тільки підтверджує що розривати дипломатичні відносини треба якнайшвидше! Те що є небажаним для раССії повинно бути втілено у життя!
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22.02.2022 14:03 Відповісти
прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що розрив дипломатичних відносин між РФ та Україною є вкрай небажаним сценарієм
Ну вы поняли. Значит хорошие сапоги.... Я давно говорил что нужно рвать отношения с окупантами. Вот результат ваших миролюбий. Москали поняли что украинцы мягкотелые и слабохарактерные и их можно щипать как хочешь не боясь последствий.
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22.02.2022 14:03 Відповісти
Не надо быть красавицей!Проявите волю.
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22.02.2022 14:03 Відповісти
Из ФНБ исчезло 2 триллиона рублей после эскалации вокруг Донбасса - finanz.ru
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22.02.2022 14:04 Відповісти
Росіянин - значить мерзотник. Крапка.
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22.02.2022 14:07 Відповісти
А вот теперь то и разговаривать не о чем ВООБЩЕ. Украина покупает солярку, СПГ и бензин, теперь кацапы и бульбаши перекроют. Купим в другом месте.
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22.02.2022 14:09 Відповісти
Та нах вас касабів
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22.02.2022 14:10 Відповісти
Украина, ты чё обиделась? ну на хрена тебе Крым? ну мы ж не собираемся нападать... пацан сказал - пассан сделал... мы ж не сторона конфликта... настамнет... - вы прослушали мид рахи..
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22.02.2022 14:13 Відповісти
Украинцы, вы наши братья, хоть ни вас, ни Украины никогда небыло. Мы один народ, хоть вы и фашистские националисты, да еще и биндеравцы. Мы вас убиваем, потому что нас с вами хотят поссорить...
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22.02.2022 14:16 Відповісти
Китайцы чего-то медлят, да и японцы тоже. Пора уже Китаю объявлять о независимости восточной сибири, а Японии - онезависимости всего дальнего востока. Время не терпит отлагательств!
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22.02.2022 14:16 Відповісти
Єрмак з Зеленським, також не планують розривати дипломатичні відносини з росією. Тому що "свати"7,8,9....і так далі.
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22.02.2022 14:20 Відповісти
У Грузии нет дипломатических отношений с Россией. Они себя уважают
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22.02.2022 14:29 Відповісти
Украина тоже не планирует разрывать отношения.
Она разорвёт России кое-что поинтереснее.
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22.02.2022 14:30 Відповісти
Неужели так тяжело научится жить без россии без отношений без торговли без языка пока так не будет будущего у Украины не будет, за лет 20-30 рашка все по откусывает
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22.02.2022 14:31 Відповісти
Шановні ,а шо ви думаєте наша Бубочка зробить? Я вважаю надує щоки і буде балакать про мир во всьому мире ( вибачте за мой украінський)
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22.02.2022 14:35 Відповісти
Гвалтівник не планує розривати відносини з жертвою, вибір за нею.
Які ж паскуди...
Якщо Україна цього не зробить, то це просто ганьба...
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22.02.2022 14:35 Відповісти
Рузские идут домой, все-го хо-ро-ше-го!
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22.02.2022 14:38 Відповісти
Украина основательно опоздала ( позорно) разорвать дип. отношения с агрессором. Дата когда это должно было произойти выбита на рашистких медалях " за Крым" 20,02,2014 года.
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22.02.2022 15:06 Відповісти
Да пох уже на кацапстан, только забор и санкции.
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22.02.2022 15:14 Відповісти
Щоб духу цапського в Україні не було.
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22.02.2022 15:34 Відповісти
зеленский засцыт... как и всегда
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22.02.2022 17:09 Відповісти
 
 