Росія не планує розриву відносин з Україною, вибір за Києвом, - МЗС РФ

Росія не думає про розрив дипвідносин з Україною, заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

"Ми про таке рішення не думали. Це не наш вибір", – сказав Руденко журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, "це буде рішенням Києва".

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У свою чергу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що розрив дипломатичних відносин між РФ та Україною є вкрай небажаним сценарієм.